Новини
България »
Анализатори коментираха оставката на Румен Радев и ефекта ѝ върху политическата картина

Анализатори коментираха оставката на Румен Радев и ефекта ѝ върху политическата картина

25 Януари, 2026 08:14, обновена 25 Януари, 2026 07:19 540 4

  • политолози-
  • социолози-
  • румен радев-
  • оставка

Вижте мненията на политолозите Атанас Радев и Борис Попиванов, и социолозите Боряна Димитрова и Евелина Славкова

Анализатори коментираха оставката на Румен Радев и ефекта ѝ върху политическата картина - 1
Снимка: Президентство
БТА БТА

Избра ли подходящ за себе си момент Румен Радев да подаде оставка като президент и как се променя политическата картина в страната коментираха за БТА политолозите Атанас Радев и Борис Попиванов и социолозите Боряна Димитрова и Евелина Славкова.

Подаването на оставка

Подходящ е моментът с оглед на предстоящите предсрочни парламентарни избори, каза политологът Атанас Радев и отбеляза енергията, която се формира след протестите. Той добави, че Румен Радев ползва ореола, който дава институцията. Прави прецедент в историята, каза политологът.

Президентът Румен Радев е избрал последния възможен за него момент, за да подаде оставка и да се впусне в активната политика, каза социологът Евелина Славкова. По думите ѝ в политиката трудно може да се говори за „правилен“ или „неправилен“ момент в абсолютен смисъл, а по-скоро за различна степен на политическа цена и полза. Според Славкова, ако Радев беше решил да създаде политически проект след края на мандата си, политическият ефект от подобен ход би бил значително по-слаб. Подаването на оставка по време на мандата му дава възможност да капитализира институционалната си легитимност, натрупаната публична видимост и образа си на действащ политически фактор, а не на политик, който се завръща след пауза. В този смисъл решението може да се тълкува като опит за максимално оползотворяване на политическия му ресурс.

Политологът Борис Попиванов също определи момента като подходящ, като подчерта последователността в поведението на Радев. Той припомни, че Радев е направил заявка за втори мандат точно година преди изтичането на първия, а сега прави заявка за премиерски пост година преди края на втория си мандат. По думите на Попиванов, настоящият политически момент е благоприятен за навлизане на нов партиен проект заради изчерпването на политическия цикъл, започнал с протестите от лятото на 2020 г. Според политолога надеждите, свързвани както с проевропейската либерална линия на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, така и с евроскептичната националистическа линия на „Възраждане“, са били силно компрометирани. В този контекст Радев се позиционира като фигура, която обявява публично края на този период и предлага алтернатива, способна да привлича подкрепа от различни политически посоки.

От личната позиция на президента Радев и от гледна точка на неговия политически проект, моментът е избран много подходящо, каза Боряна Димитрова. Тя отбеляза, че парламентарните политически сили са направили своего рода подарък на политика Радев, предоставяйки му тази възможност за летящ старт. Според нея ситуацията е благоприятна най-малко по три причини. Първо, той все още се ползва от институционалния си рейтинг, който е значително по-висок от този на останалите политически лидери. Второ, протестите повишиха социалната енергия, желанието на хората да гласуват и да се чува гласа им. Изведоха на преден план посланията „мафия – антимафия“, „олигархия – антиолигархия“, които макар и да бяха формулирани от други политически сили, ще играят сега и за Радев, посочи Димитрова. И трето, избягва необходимостта да се определи по ключови геополитически въпроси, вълнуващи всички европейски страни, а неопределеността, поне за кратък период от време, ще играе в негова полза. Само след няколко месеца, да не говорим след края на редовния мандат, такова благоприятно съчетание трудно би се получило, коментира тя.

Промяна на политическата картина

Той идва с много голяма заявка, особено слушайки обръщението му към нацията за това, че ще търси антимафиотски консенсус, което навява на мисълта на тезата на колегата Милен Любенов за кливиджа корупция-антикорупция. Неговата идея всъщност се корени в това да търси съгласие по отношение на тази тема, коментира Атанас Радев. Според него няма нужда да търсим посланията в речта, защото е много ясно той срещу кого говореше. През всички тези девет години са ясни кои са неговите политически опоненти и кой е блокът, който иска да формира около себе си, добави политологът. Не бива да забравяме, че през 2021 г. опитът да бъде преизбран беше точно през такъв блок – на протестните партии, на статукво-промяна, каза Атанас Радев.

Относно промените в политическата картина след оставката на президента Евелина Славкова очерта няколко основни ефекта. Според нея появата на нов политически проект с ясно разпознаваем лидер може да повлияе върху избирателната активност, като мобилизира апатични и колебаещи се избиратели, включително хора, които не се идентифицират с традиционните партии и търсят алтернатива извън установеното статукво. Славкова допълни, че подобен ход неминуемо ще окаже натиск върху съществуващите партии и може да доведе както до отлив на подкрепа от определени формации, така и до нови коалиционни конфигурации. При успешна консолидация около нов политически проект е възможно и преструктуриране на парламента с по-малък брой политически сили в сравнение със сегашната силно фрагментирана картина. В по-широк план това би засилило тенденцията към персонализация на политиката, при която доверието се концентрира повече в личности, отколкото в партийни програми и идеологии.

Борис Попиванов каза, че ефектът от оставката на Радев и евентуалното създаване на негова партия ще се разпростре върху цялото политическо пространство. По думите на Попиванов това може да постави по-малките партии като ИТН, БСП и други в ситуация на сериозно изпитание и да разколебае избиратели, които досега са виждали в „Продължаваме промяната - Демократична България“ или „Възраждане“ основните опоненти на статуквото. Според Попиванов потенциалът на Радев е значителен, но и очакванията към него ще бъдат изключително високи, като всичко под първо място и под 90–100 народни представители би се възприело като неуспех. Попиванов каза, че, макар прогнозите да са преждевременни, след 2009 г. това е първият политик с реален шанс да постигне подобен резултат. Като важна последица от оставката Попиванов открои и факта, че България има първата жена президент в своята модерна история – Илияна Йотова, която поеме поста в силно поляризирана политическа среда и с предизвикателството да назначи служебно правителство.

За момента ще се промени основно характерът на кампанията. След като станат ясни резултатите от изборите, тогава ще можем да говорим за по-големите промени, заяви Боряна Димитрова. По думите ѝ на този етап проектът на Радев има сериозни шансове да привлече избиратели от партии, с които имат близки идеологически и ценностни възгледи. Някои от тях ще бъдат отслабени до степен, че няма да са част от следващия парламент, други могат и да влязат, но като цяло националистическият, носталгичен и русофилски вот ще бъде представен от проекта на Радев, смята Димитрова. Според нея противопоставянето по линията „статукво-антистатукво“ ще създаде опции за евентуално бъдещо партньорство между Радев и част от опозиционните партии, но тук ключова ще бъде визията за съдебна реформа. Дали изобщо ще може да се търси мнозинство от 160 гласа, с кого и в името на какво, остават висящи въпроси. И, не на последно място, сблъсъкът между управленските решения и разнородните очаквания на избирателите ще покаже доколко устойчив ще бъде този проект и доколко дълбоко може да промени политическата картина в страната, коментира Димитрова.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мнение

    0 5 Отговор
    Време е зеления чорап да излезе от зоната на съскането и придиханието и да обясни как и с кого ще прави промените.

    Че като гледам всички потриват ръчичките за властта

    Коментиран от #2

    07:25 25.01.2026

  • 2 Време е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "мнение":

    за Алтернатива за България !!!!

    07:30 25.01.2026

  • 3 си дзън

    2 0 Отговор
    Радев ще изпие кръвта на про-руските партии, които ще изпаднат извън борда.

    07:32 25.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    На Радев ще му е лесно в парламента.Всички партии без ПП и ДБ ще са тръмписти като него.

    07:38 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове