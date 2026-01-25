Новини
Последна седмица, в която можем да плащаме и с левове

След 31 януари в брой ще може да се плаща само в евро, а левът окончателно ще бъде изваден от обращение

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дните, в които левът все още се използва като разплащателно средство, са към своя край. След 31 януари в брой ще може да се плаща само в евро, а левът окончателно ще бъде изваден от обращение. Преходът към новата валута навлиза в своя последен етап и се усеща във всекидневието на хората и на бизнеса.

От първия ден на годината банкоматите изплащат само евро. Търговските обекти имат ангажимента да осигуряват наличности в евро за ресто и да помагат на клиентите да свикват с новата валута, пише БГНЕС.

Търговците приемат плащания с левове до края на този месец, но са задължени да връщат ресто в евро, освен ако временно нямат достатъчно наличност.

За гражданите това е удобен момент да използват оставащите левови банкноти и монети, преди те да престанат да бъдат разплащателно средство в България.

По този начин евромонети и евробанкнотите постепенно се настаниха в портфейлите на хората, станаха съществена част от ежедневните плащания и се вляха в икономическия оборот.

Важно е да се знае, че след 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, продължават да обменят левове в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година.

Българската народна банка (БНБ) извършва обмена безсрочно и напълно безплатно.

Еврото остава единствено платежно средство от 1 февруари, с което се завършва процесът по въвеждане на еврото след години подготовка.


