Последна седмица, в която можем да плащаме и с левове

Дните, в които левът все още се използва като разплащателно средство, са към своя край. След 31 януари в брой ще може да се плаща само в евро, а левът окончателно ще бъде изваден от обращение. Преходът към новата валута навлиза в своя последен етап и се усеща във всекидневието на хората и на бизнеса.
От първия ден на годината банкоматите изплащат само евро. Търговските обекти имат ангажимента да осигуряват наличности в евро за ресто и да помагат на клиентите да свикват с новата валута, пише БГНЕС.
Търговците приемат плащания с левове до края на този месец, но са задължени да връщат ресто в евро, освен ако временно нямат достатъчно наличност.
За гражданите това е удобен момент да използват оставащите левови банкноти и монети, преди те да престанат да бъдат разплащателно средство в България.
По този начин евромонети и евробанкнотите постепенно се настаниха в портфейлите на хората, станаха съществена част от ежедневните плащания и се вляха в икономическия оборот.
Важно е да се знае, че след 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, продължават да обменят левове в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година.
Българската народна банка (БНБ) извършва обмена безсрочно и напълно безплатно.
Еврото остава единствено платежно средство от 1 февруари, с което се завършва процесът по въвеждане на еврото след години подготовка.
1 Спецназ
Всеки носеше левове и се купуваше щяло и нещяло само и само да свършат.
ФЕВРУАРИ ще е ЛЕШ!
На никой нищо няма да му трябва и всеки ще си къта еврата!
Магазинерите ще се чудят: "АБЕ тоо народ спре да яде ли?"
:))
14:21 25.01.2026
2 Оо-оохххх,
Коментиран от #54
14:22 25.01.2026
3 бива, бива, ама...
Коментиран от #38
14:23 25.01.2026
4 Коце от Възраждане и бабичката
Искаме си лева!
14:24 25.01.2026
5 Съвсем скоро
Коментиран от #24, #39, #56
14:24 25.01.2026
6 Под дюшека
Коментиран от #15
14:25 25.01.2026
7 Левът:
14:31 25.01.2026
8 цербер
Коментиран от #27, #41
14:38 25.01.2026
9 Да ви извадят и вас от обращение крадлив
14:39 25.01.2026
10 Ицо
Коментиран от #12
14:39 25.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Барбалей
До коментар #10 от "Ицо":10 копийки за една копейка
14:40 25.01.2026
13 Владо "кошницата"
14:40 25.01.2026
14 000
Коментиран от #16
14:41 25.01.2026
15 А бе,
До коментар #6 от "Под дюшека":под матрак, бре алонкоолу !
14:42 25.01.2026
16 Така е
До коментар #14 от "000":€врозоната е на ЕССР !
14:43 25.01.2026
17 Големите патриоти на България
14:43 25.01.2026
18 Хайде сега да видим предателите
Коментиран от #35
14:44 25.01.2026
19 Сатана Z
50%ното намаление важеше само за януари докато приберат на хората парите.
Коментиран от #22, #45
14:45 25.01.2026
20 Поглед
Ограничен и невеж сте, защото без да познавате хората, обиждате нагло.
Коментиран от #53
14:46 25.01.2026
21 Започна погрома
Коментиран от #29
14:46 25.01.2026
22 Ново 20
До коментар #19 от "Сатана Z":А преди Нова година викахте, че на 1-ви януари идва апокалипсиса. Сего го отложихте. Абе, вие добре ли сте?
Коментиран от #44
14:48 25.01.2026
23 Прости атлантенца
Коментиран от #28, #34, #37
14:48 25.01.2026
24 Дръта чанта
До коментар #5 от "Съвсем скоро":Еуро мишоците ще плащат в натура
14:50 25.01.2026
25 Хич няма поскъпване нали
Коментиран от #47
14:50 25.01.2026
26 С еврото идват и сопите
Коментиран от #31
14:50 25.01.2026
27 речник 2012
До коментар #8 от "цербер":Не е така, бе!
14:51 25.01.2026
28 Другарю червенушко
До коментар #23 от "Прости атлантенца":Чети 22
14:51 25.01.2026
29 Критична ситуация
До коментар #21 от "Започна погрома":Вярно е, вярно е, и че много хора бяха съкратени от октомври насам, забавяха им изплащането на заплатите или на части им ги даваха още от лятото. и сега от януари предстоят други масови съкращения на работници и служители.
14:52 25.01.2026
30 И какво се случва да питам
Коментиран от #33
14:53 25.01.2026
31 Дотогава пазарувай
До коментар #26 от "С еврото идват и сопите":с тия сатанински, европейски, капиталистически пари. Ама като дойде Путин ще ти пише черна точка.
14:53 25.01.2026
32 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ
14:54 25.01.2026
33 Ко речи?
До коментар #30 от "И какво се случва да питам":За кеша не ми пука. Използвам само карта.
14:55 25.01.2026
34 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #23 от "Прости атлантенца":Защо копейките каквото кажат то никога не се случва?
14:55 25.01.2026
35 Стенли
До коментар #18 от "Хайде сега да видим предателите":Да де ама ако не гласува пак същите предатели ще дойдат единствената що годе читава партия е ВЪЗРАЖДАНЕ а относно Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡
14:55 25.01.2026
36 Пламен
Българина най-после ще може да си купува български облицации .
След месец ще излезе истината и за боновите книжки , защото акциите излизат на борсата .
От ,,Информационно обслужване" извднъж ( след 30 години ) се сетиха , че трябва да ми плащат дивидент . Платиха ми със стара дата и ми предлижиха да изкупят акциите .
Дивидента го взех , а акциите си ги запазих .
Ще изчакам да излязат на борсата .
14:55 25.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ко речи?
До коментар #3 от "бива, бива, ама...":Ц, след 31 януари следва първи изцяло фЕВРОари.
14:57 25.01.2026
39 Ко речи?
До коментар #5 от "Съвсем скоро":Ами плащай си, кой ти пречи. Никой не е забранил да се пазарува от Русия.
14:58 25.01.2026
40 Ицо
Коментиран от #46
14:59 25.01.2026
41 Ко речи?
До коментар #8 от "цербер":Как се пише: обръщение или обращение?
Това са две различни думи.
Съществителното обръщение означава ’дума или израз, с който говорещият се обръща към друго лице’ или ’призив, възвание’.
Думата няма точен превод, но е мило обръщение към скъп човек, нещо като „котенце“.
Участниците в националната среща излязоха с обръщение към българските граждани.
Съществителното обращение се използва като финансов термин – ’процес на обмяна на парични средства и стоки; оборот’, или като синоним на думата употреба.
15:00 25.01.2026
42 Кой открадна парите за печат
Коментиран от #48
15:01 25.01.2026
43 Омазана ватенка
Коментиран от #50
15:02 25.01.2026
44 Стенли
До коментар #22 от "Ново 20":Почакай приятелю да ни изкарат на така наречения свободен пазар на електроенергия тогава ще стане стане истински весело а и не искам да съм лош пророк но нашите управници гласуваха тол таксите да скочат с трийсет процента през юли на по старите камиони а те са голям процент в България и като се вдигнат тол таксите ще се вдигнат цените на всички стоки защото всичко се транспортира с камиони а превозвача няма да го остави за собствена сметка това увеличение и отделно Урсула и компания искат да въвеждат данък върху въглеродни емисии на горивата абе ще стане по весело в този ЕС и в частност България ама важното е че сме в клуба на богатите 😁
Коментиран от #51
15:03 25.01.2026
45 Ко речи?
До коментар #19 от "Сатана Z":Според Закона за еврото от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. цените задължително се изписват и в двете валути!
15:03 25.01.2026
46 Намаляват русофилските подлоги
До коментар #40 от "Ицо":След десетина години няма да ги има по естествени природни причини.
Да се погаврим с тях докато още ги има.
15:04 25.01.2026
47 Ко речи?
До коментар #25 от "Хич няма поскъпване нали":То пък хекът е една риба. Вчера взех от Фантастико филе сьомга на промоция - 22 лв. килото.
15:05 25.01.2026
48 Ко речи?
До коментар #42 от "Кой открадна парите за печат":Я се просвети кой има право да печата евро банкноти и къде се печатат, и какъв е дизайнът им.
15:08 25.01.2026
49 Поглед
Навсякъде по каси всеки се взира и мъчи да види колко дава и колко връщат касиери и служители. Банкнотите стари, намачкани, изтъркани, грозен дизайн.
Коментиран от #52
15:09 25.01.2026
50 Мдаааа
До коментар #43 от "Омазана ватенка":Е, друго си беше срещу две по 5 лева...
15:10 25.01.2026
51 И всичките ти твърдения
До коментар #44 от "Стенли":какво общо имат с еврото. През 2022 пак вдигнаха яко тока и всичко поскъпна. Ама без евро.
15:11 25.01.2026
52 Преди 1997 г.
До коментар #49 от "Поглед":Много трудно броихме нулите.
Коментиран от #55
15:13 25.01.2026
53 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #20 от "Поглед":А ЗАЩО СНОЩИ
НА КАСТИНГА ЗА ЕВРО ВИЗИЯ БГ
НЕ ИБРАХТЕ СТОРАРО ЗА НОМЕР ЕДНО...А
Коментиран от #57
15:13 25.01.2026
54 Тодор
До коментар #2 от "Оо-оохххх,":Оххх, жалкия евроатлантик, който си мисли че целия свят се върти около Кремъл.
Като искаш евро изчезвай в Европа, нали всички такива като теб се бият в гърдите, че са много умни, знаещи и можещи...ще пробиеш на пазара на труда, айде там има евро, няма го Сарафов и нон стоп се провеждат розови партиди. Като си загърбил предците си, които са се борили за този лев и плюеш на родината си, няма място в нея за такива като теб!
15:16 25.01.2026
55 БРОЯЧКА
До коментар #52 от "Преди 1997 г.":ВЕ ВАЖНО Е ДА ПОЗНАВАМЕ ДВЕТЕ 00...
15:16 25.01.2026
56 И хаяшито
До коментар #5 от "Съвсем скоро":ще го пуснем по водопада заедно с вожда му в Банкя.
15:16 25.01.2026
57 Поглед
До коментар #53 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":Мразя всякакви чалги. Какви глупости пишете изобщо?
15:17 25.01.2026
58 ЛЕВА ОСТАВА !!!
15:22 25.01.2026
59 бива, бива, ама...2-а част
15:22 25.01.2026