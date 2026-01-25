Еленко Божков: Договорът с „Боташ” е полезен и е политическа дъвка за името на Радев

Бившият заместник-министър на енергетиката Еленко Божков заяви в предаването „На фокус“, че договорът с турската компания „Боташ“ е стратегически полезен за България и че критиките срещу него са изцяло политически. По думите му именно газовата сделка ще бъде основната линия на атака срещу бъдещия политически проект на президента Румен Радев.
Божков подчерта, че президентът е ясно проевропейски настроен, като посочи конкретни действия от служебните кабинети, назначени от Радев, включително диверсификацията на ядреното гориво. „Няма нищо проруско в тези решения. Президентът е проевропейски настроен и това личи от всички негови действия“, заяви той.
По отношение на договора с „Боташ“ Божков отхвърли твърденията, че България плаща стотици милиони без да използва капацитета. Той обясни, че в периоди на аварии и прекъсвания именно този договор е осигурявал реални доставки. „Всичко това показва, че този договор има значение.
Според него решението на правителството в оставка да подпише международен документ, свързан с инициативата на Доналд Тръмп, е опит „да си купи индулгенция“. Божков подчерта, че Радев е реагирал „по най-достойния начин“, като е отказал да действа прибързано. „По този начин той обезоръжи всички онези, които се опитват чрез подобни ходове да си купят индулгенции“, заяви гостът в студиото.
В разговора беше засегната и темата за бъдещите политически съюзи на Румен Радев. Божков не изключи възможността президентът да търси широка подкрепа, включително и от среди, които досега са били част от управлението. Той допусна, че Радев няма да управлява сам, но подчерта, че „всеки е научил уроците си“ и че бъдещите коалиции ще зависят от резултатите и политическата зрялост на партиите.
Според Еленко Божков участието на Румен Радев в активната политика вече пренарежда политическата сцена, а истинските отговори за съюзите и проекта му предстои да бъдат дадени от самия президент.
1 Казах ли ви?
Коментиран от #13
18:59 25.01.2026
2 Последния Софиянец
19:00 25.01.2026
3 Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ
Уважаеми съфорумци! Бих искал да ви информирам за един много забавен факт! На местните избори във Великотърновска община на 2- ро място в листата на ПП.Герб е Венцислав Спирдонов който е вече 3-ти мандат председател на Общински съвет - Велико Търново. В листата е след кмета 4-ти мандат на града Даниел Панов. Водач на листата на ПП.Възраждане е Иван Спирдонов ,брат на председателя на Общинския съвет от ГЕРБ Венцислав Спирдонов. А кандидат кмет на Възраждане е Стилян Найденов главен редактор на регионалния всекидневник "Борба" от медийната империя на Делян Пеевски. Член на УС на общинския футболен клуб "Етър" и който призова на балотажа да се гласува за Панов. Колеги бяха публикували преди още по фрапиращи случаи в други градове за симбиозата ГЕРБ -ДПС- Възраждане. Толкова за алтернативата. Наздраве
Коментиран от #16, #23, #48, #55
19:01 25.01.2026
4 дежаву
По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.
19:02 25.01.2026
5 малко истински факти
Коментиран от #21
19:02 25.01.2026
6 Еленко Божков е прав
Бойко Борисов преди 2 години - "Когато България започне да внася втечнен газ от Азербайджан, този договор ще е печатница за пари за България и населението й. Служебното правителство на Радев и енергийния министър имаха колебание дали да подпишат този толкова изгоден договор за страната ни. Но все пак разума надделя"
Коментиран от #17, #59
19:03 25.01.2026
7 Кой европомияр
Никой!
Каквото казва го доказва.
Това не е Киро Тъпото или тлястяка Кокор
19:04 25.01.2026
8 шарлатанска МУ работа
Коментиран от #32
19:04 25.01.2026
9 еленко и резидентко
Коментиран от #20
19:05 25.01.2026
10 Дааа
Коментиран от #18, #64
19:05 25.01.2026
11 ПОРЕДНИЯ ТУРБОТЪПАК
19:06 25.01.2026
12 Драгалевски мин гиш
19:06 25.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Казах ли ви?":кАжи нещо за загубите от НАД МИЛИОН на ден заради НЕКАЧЕСТВЕН планов ремонт в АЕЦ "Козлодуй" ❗
кАжи нещо за отпуснатите МИЛИОНИ за да се плати за една гола поляна по ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА за М²❗
кАжи какво толкова свърши БайрЯМ кочБайрЯМ
като измина ШЕСТДЕСЕТ ХИЛЯДИ км за една година с автомобили на НСО ❗
Благодаря предварително❗
19:07 25.01.2026
14 Еленно с тази буйна коса
19:07 25.01.2026
15 Фори
19:08 25.01.2026
16 Новата коалиция ще е стабилна
До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":ГЕРБ - ДПС - ВЪЗРАЖДАНЕ
.....125 Депутати
19:08 25.01.2026
17 Браво Бойко
До коментар #6 от "Еленко Божков е прав":Архитекта на договора с "Боташ"
19:09 25.01.2026
18 Ааа
До коментар #10 от "Дааа":Няма с какво да плюят президента Радев и затова, Боташ, та Боташ, нищо че това е проект на министрите на ГЕРБ/ДПС и 2 години си мълчаха, след като спряха евтината руска газ и при форсмажорни обстоятелства подписаха договора... А колко милиона на ден, плащаме за заемите на Шиши и Боко, знаете ли ???
19:10 25.01.2026
19 Още едно
19:10 25.01.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "еленко и резидентко":а БорисОF в кой джоб я носи❓
Оф , ти нямаше НИК,
не знаеш, че БирисOF е член на БКП (дори не на БСП) и не си е върнал членската книжка❗
Коментиран от #34
19:10 25.01.2026
22 Промяна
19:13 25.01.2026
23 Уааа хаха уаааа
До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":Председател на общински съвет от ГЕРБ а брат му е алтернатива и водач на листата на Възраждане а живеят в 2 палата един до друг но иначе ще се чегъртат УууааХаха 😂🤣😅 А в едни други градове брата водач на листата на ГЕРБ а балдъзата му на Възраждане уиухххауихаа😂🤣😅😌 А коста не знае аааа уиуххаахиууаа
19:16 25.01.2026
24 Щом Цветанов и Божков са в отбора
19:16 25.01.2026
25 Другарят
19:17 25.01.2026
26 Еленко Копитков
Коментиран от #36
19:18 25.01.2026
27 Айдеее почна се
19:20 25.01.2026
28 Еленко,румен,
19:20 25.01.2026
29 Васил
19:22 25.01.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...........
И ЗА 1 СЕДМИЦА ВСИЧКИ НАПЪЛНИХА ПАМПЕРСИТЕ
.....
ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ КАКВО ЩЕ СТАНЕ КАТО ПОЧНЕ ДА
РАЗКАЗВА С ДОКУМЕНТИ И ФАКТИ :)
Коментиран от #33
19:23 25.01.2026
31 СССР
19:23 25.01.2026
32 да си кажем Честно Обаче
До коментар #8 от "шарлатанска МУ работа":Дъвките ги Дъвчат Викарите. А те в парламата, пардон парламента се броят най-много на 10-те пръста. Другите присъстващи просто гласуват и ръкопляскат. В "новото" парлама викачите ще са повече Обаче
19:24 25.01.2026
33 Ти нали
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":агетираше за Коцето!?
Коментиран от #35
19:24 25.01.2026
34 И Гунди
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":беше член на БКП !
Коментиран от #40, #45
19:26 25.01.2026
35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #33 от "Ти нали":АЗ НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ ЗА НИКОЙ 30 ГОДИНИ
ЗАЩОТО СЪМ ХРИСТИЯН КОМУНИСТ ОТ БКП БОЛШЕВИКИ
....
НИЕ СМЕ САМО ЧЕРНИТЕ АНГЕЛИ :)
19:26 25.01.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Еленко Копитков":Ама ти верно ли си видял договора с клаузите и подписите 🤔❗❓
19:27 25.01.2026
37 Добролюбов
дупките си да надуват балона на
политическия проект на гражданина Радев.Този ли
беше който спря тока в метрото и щеше да напряви сума ти бели.
Той ли ще ми дава акъл и заблуждава.Отвратително човече.
19:27 25.01.2026
38 Нов проект
19:28 25.01.2026
39 Ботуш
19:28 25.01.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "И Гунди":И какво общо има Гунди в случая🤔❗❗❗
Коментиран от #43
19:28 25.01.2026
41 Не му е
19:29 25.01.2026
42 Представете си
19:30 25.01.2026
43 А Бойко
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":а Бойко ?
Коментиран от #51
19:30 25.01.2026
44 Гласуваш
19:32 25.01.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "И Гунди":Липсата на НИК помага ли ти да замесваш в коментара хора починали преди повече от ПЕТДЕСЕТ години, които НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ТЕМАТА❗
Или понеже БорисОF е баш ритнитопковец , та го сравняваш с Гунди🤔❗
19:32 25.01.2026
46 така де
Коментиран от #50
19:35 25.01.2026
47 Колко и да не го
19:38 25.01.2026
48 И най забавното е
До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":Че съпругата на кандидат кмета от Възраждане Стилян Найденов - Диана Найденова е пиар на кмета Даниел Панов от ГЕРБ. Но е професионалист както каза и е избрала най добрата оферта тази на ГЕРБ. И въпреки че Стилян Найденов призова да се гласува на балотажа за Панов, ДПС също и Панов загуби самия град Велико Търново от кандидата на ПП-ДБ архитект Йордан Терзийски с близо 200 гласа. Но спечели кметските избори защото в селата от община Велико Търново с компактно ромско население резултата беше 99 на 1 процент за Панов.
19:39 25.01.2026
49 Внимание
19:39 25.01.2026
50 Бялджип
До коментар #46 от "така де":От рано си прекалил с алкохола. Ръцете не те слушат, излизат глупости под тях. Иди си лягай, утре ще си по-добре.
19:40 25.01.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "А Бойко":Eй, верно не ти е лесно да си МНОоО Т.Ъ.П. 🤔‼️
Ами нали точно Бойко е архитекта на договора Боташ, нали той го Фалеше ❗
Нали СЕТА той всеки ден говори за ЕДИН МИЛИОН загуби по този договор,
АМА НЕ КАЗВА КЪДЕ Е САШтинския газ и защо го няма❗
Бойко не казва колко милиона на ден са загубите по заемите изтеглени по НЕГОВО нареждане❗
Не казва за загубите над милион на ден заради некачествения ремонт в Козлодуй❗
Не казва за милионите ОТПУСНАТИ за купуване на гола поляна по цени на жилище в центъра на голям град ‼️
Има още общо, още много общо,
ама като НЯМАШ с какво да го разбереш,
НЯМА смисъл да ти пиша повече‼️
19:40 25.01.2026
52 Абсолютно прав
19:44 25.01.2026
53 Даниел Немитов
19:45 25.01.2026
54 Ботаж
19:47 25.01.2026
55 Как да ти вярвам?
До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":Еленко Божков не е бил депутат от НДСВ. Бил е депутат от Седмото Велико народно събрание от листата на СДС.
19:48 25.01.2026
56 Георги
Коментиран от #60
19:49 25.01.2026
57 Политкоректен
19:51 25.01.2026
58 Иван Пенев
19:52 25.01.2026
59 У ред ли си?
До коментар #6 от "Еленко Божков е прав":Боташ е държавната газова компания на Турция. Тя държи LNG терминалите на Средиземно море. Азерския газ идва по газопровода ТАНАП и няма нищо общо с газовите терминали. Отклонението към България е при Комотини. Оттам започва интерконекта към Стара Загора. Там е връзката с мрежата на Булгартрансгаз. Това, дето си цитирал, е било фалшива новина на времето си.
19:53 25.01.2026
60 Боташ
До коментар #56 от "Георги":А бе защо не го закопчаха от червения килим направо в джипката на следствения арест за боташ. Къде е прокуратурата? Спи ли?
19:55 25.01.2026
61 Иван Пенев
19:55 25.01.2026
62 Аква
19:56 25.01.2026
63 Райнхард
19:58 25.01.2026
64 счети
До коментар #10 от "Дааа":Финансовите отчети на Лукойл България АД са публикувани онлайн и там пише какъв данък и за какво е платен.
19:58 25.01.2026