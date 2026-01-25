Новини
Еленко Божков: Договорът с „Боташ” е полезен и е политическа дъвка за името на Радев

25 Януари, 2026

Според него решението на правителството в оставка да подпише международен документ, свързан с инициативата на Доналд Тръмп, е опит „да си купи индулгенция“

Бившият заместник-министър на енергетиката Еленко Божков заяви в предаването „На фокус“, че договорът с турската компания „Боташ“ е стратегически полезен за България и че критиките срещу него са изцяло политически. По думите му именно газовата сделка ще бъде основната линия на атака срещу бъдещия политически проект на президента Румен Радев.

Божков подчерта, че президентът е ясно проевропейски настроен, като посочи конкретни действия от служебните кабинети, назначени от Радев, включително диверсификацията на ядреното гориво. „Няма нищо проруско в тези решения. Президентът е проевропейски настроен и това личи от всички негови действия“, заяви той.

По отношение на договора с „Боташ“ Божков отхвърли твърденията, че България плаща стотици милиони без да използва капацитета. Той обясни, че в периоди на аварии и прекъсвания именно този договор е осигурявал реални доставки. „Всичко това показва, че този договор има значение.

Според него решението на правителството в оставка да подпише международен документ, свързан с инициативата на Доналд Тръмп, е опит „да си купи индулгенция“. Божков подчерта, че Радев е реагирал „по най-достойния начин“, като е отказал да действа прибързано. „По този начин той обезоръжи всички онези, които се опитват чрез подобни ходове да си купят индулгенции“, заяви гостът в студиото.

В разговора беше засегната и темата за бъдещите политически съюзи на Румен Радев. Божков не изключи възможността президентът да търси широка подкрепа, включително и от среди, които досега са били част от управлението. Той допусна, че Радев няма да управлява сам, но подчерта, че „всеки е научил уроците си“ и че бъдещите коалиции ще зависят от резултатите и политическата зрялост на партиите.

Според Еленко Божков участието на Румен Радев в активната политика вече пренарежда политическата сцена, а истинските отговори за съюзите и проекта му предстои да бъдат дадени от самия президент.


  • 1 Казах ли ви?

    28 10 Отговор
    Ще изпълзят изпод камъните разни оцелели тоталитарни креатури и ще ни дърпат към дупките си.

    Коментиран от #13

    18:59 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 25 Отговор
    Боташ е прикритие на евтин руски газ през Гърция от което печелим по 30 млн лв на ден.

    19:00 25.01.2026

  • 3 Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ

    17 1 Отговор
    Търновец -
    Уважаеми съфорумци! Бих искал да ви информирам за един много забавен факт! На местните избори във Великотърновска община на 2- ро място в листата на ПП.Герб е Венцислав Спирдонов който е вече 3-ти мандат председател на Общински съвет - Велико Търново. В листата е след кмета 4-ти мандат на града Даниел Панов. Водач на листата на ПП.Възраждане е Иван Спирдонов ,брат на председателя на Общинския съвет от ГЕРБ Венцислав Спирдонов. А кандидат кмет на Възраждане е Стилян Найденов главен редактор на регионалния всекидневник "Борба" от медийната империя на Делян Пеевски. Член на УС на общинския футболен клуб "Етър" и който призова на балотажа да се гласува за Панов. Колеги бяха публикували преди още по фрапиращи случаи в други градове за симбиозата ГЕРБ -ДПС- Възраждане. Толкова за алтернативата. Наздраве

    Коментиран от #16, #23, #48, #55

    19:01 25.01.2026

  • 4 дежаву

    23 5 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    19:02 25.01.2026

  • 5 малко истински факти

    28 8 Отговор
    Еленко от старата червена номенклатура , естествено защитава своя съмишленик Радев ...

    Коментиран от #21

    19:02 25.01.2026

  • 6 Еленко Божков е прав

    13 11 Отговор
    И Борисов преди 2 години каза че договора с "Боташ" е по негово настояване-
    Бойко Борисов преди 2 години - "Когато България започне да внася втечнен газ от Азербайджан, този договор ще е печатница за пари за България и населението й. Служебното правителство на Радев и енергийния министър имаха колебание дали да подпишат този толкова изгоден договор за страната ни. Но все пак разума надделя"

    Коментиран от #17, #59

    19:03 25.01.2026

  • 7 Кой европомияр

    7 18 Отговор
    Може да се сравни в енергетиката с този компетентен мъж?
    Никой!
    Каквото казва го доказва.
    Това не е Киро Тъпото или тлястяка Кокор

    19:04 25.01.2026

  • 8 шарлатанска МУ работа

    20 3 Отговор
    Дъвки много, последно време! Все с различни имена. Ама нищо де Верваме много на дъвка Румен!

    Коментиран от #32

    19:04 25.01.2026

  • 9 еленко и резидентко

    21 4 Отговор
    И тоя и резидентрето ,още си носят червените партийни книжки в задните джобове .

    Коментиран от #20

    19:05 25.01.2026

  • 10 Дааа

    9 15 Отговор
    Боташ е опорка, спусната от Шиши! Има балъци, които се хващат за този кьорфишек... А защо например Шиши и Боко с техните правителства не си изискват корпоративен данък от Лукойл, в размер на около 300 милиона годишно? За последно такъв данък беше изискан и платен при последното служебно правителство на Радев, с премиер Гълъб Донев....

    Коментиран от #18, #64

    19:05 25.01.2026

  • 11 ПОРЕДНИЯ ТУРБОТЪПАК

    17 6 Отговор
    НА АМБРАЗУРАТА,МИСЛИ ЧЕ ВСИЧКИ СА ГЛУПАВИ ДА ВЯРВАТ НА СЪЧИНЕНИЯ.

    19:06 25.01.2026

  • 12 Драгалевски мин гиш

    9 1 Отговор
    То и закриването на АЕЦ Козлодуй е полезно! Хората виждат ползите от него!

    19:06 25.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Казах ли ви?":

    кАжи нещо за загубите от НАД МИЛИОН на ден заради НЕКАЧЕСТВЕН планов ремонт в АЕЦ "Козлодуй" ❗
    кАжи нещо за отпуснатите МИЛИОНИ за да се плати за една гола поляна по ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА за М²❗
    кАжи какво толкова свърши БайрЯМ кочБайрЯМ
    като измина ШЕСТДЕСЕТ ХИЛЯДИ км за една година с автомобили на НСО ❗
    Благодаря предварително❗

    19:07 25.01.2026

  • 14 Еленно с тази буйна коса

    14 3 Отговор
    вероятно крие рогцата си.

    19:07 25.01.2026

  • 15 Фори

    19 6 Отговор
    Еленко, Еленкоооо, нали ни убеждаваше че без руски газ сме загинали за два дена? Сега без турски не можем . За ядреното гориво какво говореше. Че реактора ще се взриви само ако помирише не руско гориво!

    19:08 25.01.2026

  • 16 Новата коалиция ще е стабилна

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":

    ГЕРБ - ДПС - ВЪЗРАЖДАНЕ
    .....125 Депутати

    19:08 25.01.2026

  • 17 Браво Бойко

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Еленко Божков е прав":

    Архитекта на договора с "Боташ"

    19:09 25.01.2026

  • 18 Ааа

    10 12 Отговор

    До коментар #10 от "Дааа":

    Няма с какво да плюят президента Радев и затова, Боташ, та Боташ, нищо че това е проект на министрите на ГЕРБ/ДПС и 2 години си мълчаха, след като спряха евтината руска газ и при форсмажорни обстоятелства подписаха договора... А колко милиона на ден, плащаме за заемите на Шиши и Боко, знаете ли ???

    19:10 25.01.2026

  • 19 Още едно

    6 2 Отговор
    младо,достойно,неопетнено лице!

    19:10 25.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "еленко и резидентко":

    а БорисОF в кой джоб я носи❓
    Оф , ти нямаше НИК,
    не знаеш, че БирисOF е член на БКП (дори не на БСП) и не си е върнал членската книжка❗

    Коментиран от #34

    19:10 25.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Промяна

    10 2 Отговор
    Всякакви червени изпълнява от нафталина и се започна обливане от сутрин до вечер по телевизиите и навсякъде с червени лъжи 2026 година е червените има ли още българи които да ви се хващат на лъжите

    19:13 25.01.2026

  • 23 Уааа хаха уаааа

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":

    Председател на общински съвет от ГЕРБ а брат му е алтернатива и водач на листата на Възраждане а живеят в 2 палата един до друг но иначе ще се чегъртат УууааХаха 😂🤣😅 А в едни други градове брата водач на листата на ГЕРБ а балдъзата му на Възраждане уиухххауихаа😂🤣😅😌 А коста не знае аааа уиуххаахиууаа

    19:16 25.01.2026

  • 24 Щом Цветанов и Божков са в отбора

    10 1 Отговор
    О,Боже, започнаха да изплуват от тинята лица, които отдавна бяха отписани! И сега се надпреварват кой по-добре ще лъска едни части на Радев!Каквото и да правят обаче, камъкът няма да стане злато, а хич да не се надяват, че ще станем част от рашистката кочина!

    19:16 25.01.2026

  • 25 Другарят

    11 1 Отговор
    Еленко и той се яви , полезен бил договора ?! Но за кого , бе ?

    19:17 25.01.2026

  • 26 Еленко Копитков

    10 1 Отговор
    Абе, адаш, като ги плещиш тия верваш ли си??? Аз го гледам, че е черно, а ти ми викаш, че е бело. Ми аз предпочитам да вервам на очите си, а не на тебе!

    Коментиран от #36

    19:18 25.01.2026

  • 27 Айдеее почна се

    4 4 Отговор
    Колко много плюха по Боташ! Борисов как призоваваше Радев да обяснява за този договор и то доста след като е бил сключен. Офффф, нямат край! Всички трябва да са вън от парламента, всички. А политиците ни трябва да подписват само договори, които са изгодни за държавата, а не за някой друг. И да, не ми пука дали газът идва от Турция, Азърбайджан, Русия или Америка, стига да е изгоден за нас и икономиката ни!!!!! А и другите неща ....

    19:20 25.01.2026

  • 28 Еленко,румен,

    5 1 Отговор
    делян,бойко,тръмп,путин - все божии творения.Повод за гордост.Сега ясно ли ви е защо бог се крие - абе срам го е.

    19:20 25.01.2026

  • 29 Васил

    4 0 Отговор
    брат ли му е?

    19:22 25.01.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 10 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ САМО КРОТКО КАЗА ЧЕ ПОДАВА ОСТАВКА И НАПУСНА ПРЕЗИДЕНСТВОТО
    ...........
    И ЗА 1 СЕДМИЦА ВСИЧКИ НАПЪЛНИХА ПАМПЕРСИТЕ
    .....
    ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ КАКВО ЩЕ СТАНЕ КАТО ПОЧНЕ ДА
    РАЗКАЗВА С ДОКУМЕНТИ И ФАКТИ :)

    Коментиран от #33

    19:23 25.01.2026

  • 31 СССР

    5 6 Отговор
    Ще гласувате ли за РР Пъпеша?

    19:23 25.01.2026

  • 32 да си кажем Честно Обаче

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "шарлатанска МУ работа":

    Дъвките ги Дъвчат Викарите. А те в парламата, пардон парламента се броят най-много на 10-те пръста. Другите присъстващи просто гласуват и ръкопляскат. В "новото" парлама викачите ще са повече Обаче

    19:24 25.01.2026

  • 33 Ти нали

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    агетираше за Коцето!?

    Коментиран от #35

    19:24 25.01.2026

  • 34 И Гунди

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    беше член на БКП !

    Коментиран от #40, #45

    19:26 25.01.2026

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Ти нали":

    АЗ НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ ЗА НИКОЙ 30 ГОДИНИ
    ЗАЩОТО СЪМ ХРИСТИЯН КОМУНИСТ ОТ БКП БОЛШЕВИКИ
    ....
    НИЕ СМЕ САМО ЧЕРНИТЕ АНГЕЛИ :)

    19:26 25.01.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Еленко Копитков":

    Ама ти верно ли си видял договора с клаузите и подписите 🤔❗❓

    19:27 25.01.2026

  • 37 Добролюбов

    8 1 Отговор
    Всякакви червени задници излязоха от
    дупките си да надуват балона на
    политическия проект на гражданина Радев.Този ли
    беше който спря тока в метрото и щеше да напряви сума ти бели.
    Той ли ще ми дава акъл и заблуждава.Отвратително човече.

    19:27 25.01.2026

  • 38 Нов проект

    5 0 Отговор
    60% ФСБ,40% ГРУ !

    19:28 25.01.2026

  • 39 Ботуш

    8 1 Отговор
    Тоя е тежко склерозирал комунист. И метафората му "на умряло куче ..." се отнася за неговия любимец.

    19:28 25.01.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "И Гунди":

    И какво общо има Гунди в случая🤔❗❗❗

    Коментиран от #43

    19:28 25.01.2026

  • 41 Не му е

    8 1 Отговор
    чиста работата на РР, жалко за надеждата на наивните

    19:29 25.01.2026

  • 42 Представете си

    8 0 Отговор
    в парламента 121 еленковци и малко барековци и догановци!

    19:30 25.01.2026

  • 43 А Бойко

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    а Бойко ?

    Коментиран от #51

    19:30 25.01.2026

  • 44 Гласуваш

    7 1 Отговор
    за Радев,полупаваш Доган и Бареков !

    19:32 25.01.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "И Гунди":

    Липсата на НИК помага ли ти да замесваш в коментара хора починали преди повече от ПЕТДЕСЕТ години, които НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ТЕМАТА❗

    Или понеже БорисОF е баш ритнитопковец , та го сравняваш с Гунди🤔❗

    19:32 25.01.2026

  • 46 така де

    6 1 Отговор
    полезен е ,но зависи за кого ЗНАЕМ иня милиционер дето си дупчил две билетчета в трамвая и на контролата казал Ако изгубя едното другото, ПШа може и двете да загубиш казва тя Е, ИМАМ СИ КЛАРТА казва той, е АКО загубиш и картата Па тро такива служители като мен пътуват съвсем безплатно в градската мрежа Та направо я стразил контрольорката ТУК ПАК НАРОДА ГИ ПЛАЩА ТЕЗИ ПО МИЛИОН ВСЕКИ ДЕН ЗА ВЪЗДУХ

    Коментиран от #50

    19:35 25.01.2026

  • 47 Колко и да не го

    2 1 Отговор
    Харесвам тук говори много точно. За боташа всичко ще се изясни до месеци. Наистина е една дъвка. А за влизането при Тръмп по ТЕРЛИЧКИ на ТУУПАКА и шишко е сламката за давещият се. Нищо няма да помогне.

    19:38 25.01.2026

  • 48 И най забавното е

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":

    Че съпругата на кандидат кмета от Възраждане Стилян Найденов - Диана Найденова е пиар на кмета Даниел Панов от ГЕРБ. Но е професионалист както каза и е избрала най добрата оферта тази на ГЕРБ. И въпреки че Стилян Найденов призова да се гласува на балотажа за Панов, ДПС също и Панов загуби самия град Велико Търново от кандидата на ПП-ДБ архитект Йордан Терзийски с близо 200 гласа. Но спечели кметските избори защото в селата от община Велико Търново с компактно ромско население резултата беше 99 на 1 процент за Панов.

    19:39 25.01.2026

  • 49 Внимание

    4 0 Отговор
    Bъpжeтe ro тoa шaшaвuя, чe na шe uge ga gъpna шaлтepu no мeтpoтo...

    19:39 25.01.2026

  • 50 Бялджип

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "така де":

    От рано си прекалил с алкохола. Ръцете не те слушат, излизат глупости под тях. Иди си лягай, утре ще си по-добре.

    19:40 25.01.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "А Бойко":

    Eй, верно не ти е лесно да си МНОоО Т.Ъ.П. 🤔‼️
    Ами нали точно Бойко е архитекта на договора Боташ, нали той го Фалеше ❗
    Нали СЕТА той всеки ден говори за ЕДИН МИЛИОН загуби по този договор,
    АМА НЕ КАЗВА КЪДЕ Е САШтинския газ и защо го няма❗
    Бойко не казва колко милиона на ден са загубите по заемите изтеглени по НЕГОВО нареждане❗
    Не казва за загубите над милион на ден заради некачествения ремонт в Козлодуй❗
    Не казва за милионите ОТПУСНАТИ за купуване на гола поляна по цени на жилище в центъра на голям град ‼️
    Има още общо, още много общо,
    ама като НЯМАШ с какво да го разбереш,
    НЯМА смисъл да ти пиша повече‼️

    19:40 25.01.2026

  • 52 Абсолютно прав

    1 0 Отговор
    И най-после нещо умно по въпроса, но да видим кой стовари безумните дългове на българите, които и децата на децата ни ше ина връщат

    19:44 25.01.2026

  • 53 Даниел Немитов

    1 0 Отговор
    Като му гледам антуража на Радев - И.Йотова, Н.Бюреков, Е.Божков, В.Божков, ........................., та ми е ясно какъв просперитет ще има за България и как ще бори статуквото!

    19:45 25.01.2026

  • 54 Ботаж

    1 0 Отговор
    Тоя е тежко склерозирал комунист от комунистическата "буржоазия", пардон "инелигенция", какъвто е и любимецът му. И метафората му "на умряло куче ..." се отнася за неговия любимец.

    19:47 25.01.2026

  • 55 Как да ти вярвам?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Прав е Еленко бивш депутат от НДСВ":

    Еленко Божков не е бил депутат от НДСВ. Бил е депутат от Седмото Велико народно събрание от листата на СДС.

    19:48 25.01.2026

  • 56 Георги

    2 1 Отговор
    И ти, и Радев сте за затвора.

    Коментиран от #60

    19:49 25.01.2026

  • 57 Политкоректен

    1 2 Отговор
    Щеше да е още по-полезен, ако тръбата минаваше през нас и турците ни плащаха, а не ние на тях. Иначе в момента няма друга възможност в Европа за внос на газ. Благодарение на този договор имаме парно и топла вода.

    19:51 25.01.2026

  • 58 Иван Пенев

    2 0 Отговор
    Еленко Божков твърди ,че договорът с БОТАШ бил много изгоден,но не уточни за кого.

    19:52 25.01.2026

  • 59 У ред ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Еленко Божков е прав":

    Боташ е държавната газова компания на Турция. Тя държи LNG терминалите на Средиземно море. Азерския газ идва по газопровода ТАНАП и няма нищо общо с газовите терминали. Отклонението към България е при Комотини. Оттам започва интерконекта към Стара Загора. Там е връзката с мрежата на Булгартрансгаз. Това, дето си цитирал, е било фалшива новина на времето си.

    19:53 25.01.2026

  • 60 Боташ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Георги":

    А бе защо не го закопчаха от червения килим направо в джипката на следствения арест за боташ. Къде е прокуратурата? Спи ли?

    19:55 25.01.2026

  • 61 Иван Пенев

    0 0 Отговор
    Еленко Божков твърди ,че договорът с БОТАШ бил много полезен,но не съобщи за кого.

    19:55 25.01.2026

  • 62 Аква

    0 0 Отговор
    Мен ме е грижа , да изляза от блатото и тинята. Сигурно още 1млн. българи мислят като мен. Затова ми трябва истински водач ! Роденият да пълзи не може да лети! Ще гласувам за Радев за трети път. Той нито веднъж не ми предаде и не ме продаде. Пет пари не давам за охлювите на ГЕРБ и демократите. Тия продадоха майките си. Защото когато трябваше да се унищожи партийната номенклатура в началото на 90-те години, тя умело създаде удобната демокрация на Костов, Борисов, пеевски , пепета и соросоиди.

    19:56 25.01.2026

  • 63 Райнхард

    0 0 Отговор
    Еленко, погледни се колко си смешен !!!! Стига си говорил лъжи ! Отиди и се скрии в някое мазе !

    19:58 25.01.2026

  • 64 счети

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дааа":

    Финансовите отчети на Лукойл България АД са публикувани онлайн и там пише какъв данък и за какво е платен.

    19:58 25.01.2026

