Протестът на столичния мост "Чавдар" срещу зоните за паркиране приключи, движението е възстановено

Приключи протестът при столичния мост "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов", движението е възстановено. Събралите се настояваха да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях, посочи БТА.

"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В кв. "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова от организаторите на протеста.