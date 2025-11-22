Протестът на столичния мост "Чавдар" срещу зоните за паркиране приключи, движението е възстановено

Приключи протестът при столичния мост "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов", движението е възстановено. Събралите се настояваха да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях, посочи БТА.
"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В кв. "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова от организаторите на протеста.
1 Българин
15:02 22.11.2025
2 Ивелин Михайлов
15:03 22.11.2025
3 Сатана Z
15:03 22.11.2025
4 Горски
Коментиран от #34
15:05 22.11.2025
5 Това
15:05 22.11.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #28, #30
15:08 22.11.2025
7 Айзомби
15:15 22.11.2025
8 ГЕРБ +ДПС
15:32 22.11.2025
9 Има пътен данък има данък сгради
Може да се въведат винетки за София за цяла година
15:32 22.11.2025
14 Абе
Коментиран от #18, #19, #21, #22, #24
15:43 22.11.2025
15 Вижте
15:43 22.11.2025
16 До Горски
15:47 22.11.2025
17 Тоби
Коментиран от #20
15:53 22.11.2025
26 Ограничени хора
За чакалнята трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Жалко, че зависи от продажни Нар. събрание и правителство.
16:03 22.11.2025
27 До Тоби
16:05 22.11.2025
28 А какво да очакваме
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Като такива проZZZти копейки живеят в София.
16:42 22.11.2025
29 Уважаеми съграждани
17:03 22.11.2025
30 след ултиматума
До коментар #6 от "Последния Софиянец":на Президента Тръмп, ще се появи руското!
17:07 22.11.2025
31 Айде
17:09 22.11.2025
34 „Стражар”
До коментар #4 от "Горски":ЛОШОТО Е ЧЕ 82% ОТ ТЕЗИ
ЖИВЕЮЩИТЕ В ОБЩ.ПОДУЕНЕ
ИМАТ СОФ.ЖИТЕЛСТВО
ПОЛУЧЕНО КОГАТО СА
ДОШЛИ ДА РАБОТЯТ С ДОГОВОР
В МК КРЕМИКОВЦИ .....
И ГАРЖ МАЛАШЕВЦИ.....
17:32 22.11.2025
35 Ветеран от Протеста
18:33 22.11.2025
36 Мдааа
01:32 23.11.2025