Новини
България »
Протестът на столичния мост "Чавдар" срещу зоните за паркиране приключи, движението е възстановено

Протестът на столичния мост "Чавдар" срещу зоните за паркиране приключи, движението е възстановено

22 Ноември, 2025 14:55 1 151 36

  • протест-
  • чавдар-
  • мост-
  • софия-
  • паркиране

В кв. "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление

Протестът на столичния мост "Чавдар" срещу зоните за паркиране приключи, движението е възстановено - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Приключи протестът при столичния мост "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов", движението е възстановено. Събралите се настояваха да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях, посочи БТА.

"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В кв. "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова от организаторите на протеста.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 12 Отговор
    ХОДИ ПЕША БЕ!

    15:02 22.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    2 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за безплатен паркинг!

    15:03 22.11.2025

  • 3 Сатана Z

    2 12 Отговор
    Вечна слава на партизаните “Чавдарци”,които превзеха София на 8 септември 1944 и в последствия народната власт построи този мост ,който свързва село Подуяне със Столицата.

    15:03 22.11.2025

  • 4 Горски

    12 11 Отговор
    Софийското жителство и цялата селяндурщина заселила се от паланките в София след 1989 г. веднага да бъде върната обратно! Тогава ще има достатъчно парко места без никакви зони. Държи три дизеляка на 25+ години, които не кара, плюс служебната баничарка, която си я паркира пред другите три коли (резервирано парко място). Рахата на селските тарикати приключи. Ако питат мен, цяла София трябва да стане зона, а данъкът за втора и всяка следваща кола да се вдигне 10 пъти. Ганчо освен от материални санкции от друго не разбира.

    Коментиран от #34

    15:05 22.11.2025

  • 5 Това

    7 6 Отговор
    Е много рехав протест. Иначе, ги подкрепям.

    15:05 22.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    Какво очаквате от община с украинско знаме?

    Коментиран от #28, #30

    15:08 22.11.2025

  • 7 Айзомби

    3 7 Отговор
    Ами простите софиянци , да си продадът колите.Всеки втори дивак с кола.Аз като дойда от село в сф , и се дразня на движението и , че хубави парко места (лятото на сянка, зимата на слънце ) почти няма.Просто трябва да се забранят колите на хората имаше адресна регистрация в СФ!!!

    15:15 22.11.2025

  • 8 ГЕРБ +ДПС

    6 2 Отговор
    Делян успокои протестиращите. Ще прави държава с главно "Д". До него вляво е депутата от ДПС Гюнай Далоолу а вдясно се вижда част от лицето на бившия вътрешен министър Калин Стоянов

    15:32 22.11.2025

  • 9 Има пътен данък има данък сгради

    5 1 Отговор
    Значи на СО може да построи надземни многоетажни паркинги
    Може да се въведат винетки за София за цяла година

    15:32 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе

    2 1 Отговор
    До 11 и 13 - не се представяй под чуждо име да не последваш скоро козлодуеца в последния му път гaлoш проскубан

    Коментиран от #18, #19, #21, #22, #24

    15:43 22.11.2025

  • 15 Вижте

    6 1 Отговор
    Разчертаването на улиците за плащане е неправомерно, тъй като за използване на асфалтовата настилка се плащат данъци ! При това, по такъв начин не се решава изобщо проблема с местата за паркиране, а точно обратното - то става още по-трудно ! А който иска да има винаги паркомясто, нека си плаща на общината, да му се разчертае и да се маркира с номера на автомобила ! Другото е ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ !

    15:43 22.11.2025

  • 16 До Горски

    3 4 Отговор
    А даваш ли си сметка какво ще остане тогава от София, и колко са истинските коренни "софиянци" ??! Хайде няма да те питам откъде са дедите ти !

    15:47 22.11.2025

  • 17 Тоби

    2 5 Отговор
    За зоните съм, около нас няма къде да спра, на 17 поликлиника винаги има свободни места, от както стана зона

    Коментиран от #20

    15:53 22.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ограничени хора

    4 2 Отговор
    Еврото или паркирането? Цената на паркирането е важна. Но загубата на национално благосъстояние и високата инфлация, предизвикана от еврото е несравнимо по-голяма. Спрете еврото чрез оставне и на връщането ни на чакалнята. Това е единственото, изпълнимо и реално, което може да се направи за момента.

    За чакалнята трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Жалко, че зависи от продажни Нар. събрание и правителство.

    16:03 22.11.2025

  • 27 До Тоби

    3 1 Отговор
    Ами то затова около вас няма къде да спреш, защото там направили зона , не го ли проумяваш !

    16:05 22.11.2025

  • 28 А какво да очакваме

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Като такива проZZZти копейки живеят в София.

    16:42 22.11.2025

  • 29 Уважаеми съграждани

    7 1 Отговор
    Подкрепям ви в несъгласието с решенията относно разширяването на зоните за платено паркиране! Но ефекта от протеста ви е нулев, защото той не е насочен към хората които нарушават вашите права! Напротив пречи на невинни! Днес аз не успях да превържа пациентите си, защото пътя ми бе блокиран! Кой бе засегнат? Контрера, терзиев, бонев....или ....моите пациенти? Моля насочете усилията си по сериозно и точно в целта! Предлагам, всеки несъгласен с рещенията на общината да занесе по един средно голям камък на входа на общината...във вторник! Така ,че кмета да не може да влезе през парадния вход....ако няма ефект камъни пред МС........ Право в целта и в работно време....

    17:03 22.11.2025

  • 30 след ултиматума

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    на Президента Тръмп, ще се появи руското!

    17:07 22.11.2025

  • 31 Айде

    1 3 Отговор
    по автобусите и обратно на село. Изядоха си сандвичите със сирене дето им бяха обещали

    17:09 22.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 „Стражар”

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    ЛОШОТО Е ЧЕ 82% ОТ ТЕЗИ
    ЖИВЕЮЩИТЕ В ОБЩ.ПОДУЕНЕ
    ИМАТ СОФ.ЖИТЕЛСТВО
    ПОЛУЧЕНО КОГАТО СА
    ДОШЛИ ДА РАБОТЯТ С ДОГОВОР
    В МК КРЕМИКОВЦИ .....
    И ГАРЖ МАЛАШЕВЦИ.....

    17:32 22.11.2025

  • 35 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор
    Само от Подуяне с 50 хиляди автомобила и налог 200 лева на автомобил,Столична община си гарантира приход 10 милиона лева годишно без да броим таксите от престоя.10 милиона лева без Инвестиции или някакви разходи.Чиста Печалба от Рекет !!!!

    18:33 22.11.2025

  • 36 Мдааа

    0 0 Отговор
    Вничката на Станиш Бонев иска да Лапааа

    01:32 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове