Кола падна от мост на „Цариградско шосе“

Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София. Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при бул. „Александър Малинов“ в квартал "Младост".
На този етап няма официална информация за пострадали при пътния инцидент.
Заради продължаващия проливен дъжд от сутринта в София са станали десетки катастрофи. Навсякъде са се образували огромни задръствания. Придвижването из града е силно затруднено.
1 Опасен за обществото
Коментиран от #2
11:12 27.10.2025
2 Георги
До коментар #1 от "Опасен за обществото":не е сигурно, може някой да го е засякъл
11:18 27.10.2025
3 Миризлив пор
Коментиран от #5
11:20 27.10.2025
4 стига ве
Задръстванията са само в главите на софиянци.
11:35 27.10.2025
5 шопо
До коментар #3 от "Миризлив пор":Как, че се приземи леко, като нема парашут ?
11:35 27.10.2025
6 ФЕЙК
11:42 27.10.2025