Кола падна от мост на „Цариградско шосе“

Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София. Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при бул. „Александър Малинов“ в квартал "Младост".

На този етап няма официална информация за пострадали при пътния инцидент.

Заради продължаващия проливен дъжд от сутринта в София са станали десетки катастрофи. Навсякъде са се образували огромни задръствания. Придвижването из града е силно затруднено.