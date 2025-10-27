Новини
Кола падна от мост на „Цариградско шосе“

27 Октомври, 2025 11:09 1 152 6

Инцидент е станал в късните часове на неделния ден

Снимка: Facebook група &quot;Катастрофи в София&quot;
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София. Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при бул. „Александър Малинов“ в квартал "Младост".

На този етап няма официална информация за пострадали при пътния инцидент.

Заради продължаващия проливен дъжд от сутринта в София са станали десетки катастрофи. Навсякъде са се образували огромни задръствания. Придвижването из града е силно затруднено.


България
  • 1 Опасен за обществото

    10 1 Отговор
    Некадърник с неправомерно свидетелство на управление. Дано повече никога не шофира, защото е опасен за невинните хора!

    Коментиран от #2

    11:12 27.10.2025

  • 2 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опасен за обществото":

    не е сигурно, може някой да го е засякъл

    11:18 27.10.2025

  • 3 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    Ако беше дизел щеше да се приземи леко, а то електричка, или се палят или падат.

    Коментиран от #5

    11:20 27.10.2025

  • 4 стига ве

    2 0 Отговор
    Ухото каза, че е продухал целата канализация и сичко работи как в плане.
    Задръстванията са само в главите на софиянци.

    11:35 27.10.2025

  • 5 шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миризлив пор":

    Как, че се приземи леко, като нема парашут ?

    11:35 27.10.2025

  • 6 ФЕЙК

    0 0 Отговор
    Скъпи СОФИЙЦИ, общината каза, че вместо трамваи щяла да пусне кораби на подводни криле или изкарвайте ДЖЕТОВЕТЕ!

    11:42 27.10.2025

