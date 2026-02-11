Новини
Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна

11 Февруари, 2026 11:13 3 204 14

Над 60 тежкотоварни машини и над 170 строители работят на обекта

Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна - 1
Снимка: АПИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна. В момента на обекта работят над 60 тежкотоварни машини и 170 строители като освен тежкотоварните машини има и специализирана сондажна техника за изпълнението на пилоти. Извършва се почистване на строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки. По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м като общата им дължина е около 650 м.

Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември м. г. Отсечката ще е с дължина близо 4.2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.

Обходът ще бъде с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което той ще преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. На обекта ще бъдат изградени 5 големи съоръжения - два тунела и три моста. Тунелите „Кресна 1“ и „Кресна 2“ ще са с дължина 359 м и 231 м. Двата моста над р. Струма ще са съответно по 298 м и 296 м, а третото мостово съоръжение над р. Влахинска ще е 203 м. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение.

Пресичанията със селскостопанските пътища ще се осъществява на две нива чрез 4 подлеза. Целта е на земеделските стопани от региона да се осигури безопасен и удобен достъп до селскостопанските имоти. За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения /водостоци/, които ще изпълняват функциите на „проходи за влечуги“. В проекта е предвидено и построяването на армонасипни стени в два участъка с дължина 37 м и 71 м и една подпорна джоб стена, която ще е 119 м.

Строителството на обходния път на Кресна е етап от проекта за проектиране и изграждане на лот 3.2.2 от АМ „Струма“, участък Крупник - Кресна – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“. Изпълнител на проектирането и строителните работи е ДЗЗД „Струма - 3.2.2“, в което участват: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас“ АД, Португалия, Порто Салво)“ ЕООД. Стойността на договора за лот 3.2.2 е 570 239 136.32 лв. или 291 558 640,74 евро. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС“, в което са „Пътинвест-инженеринг“ АД и „SWS engineering Spa“, Италия, Тренто. Стойността на договора е 9 413 253.89 лв. с ДДС или 4 883 860,05 евро. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на лот 3.2.2 по договор е 1286 календарни дни и започва от датата на подписване на Протокол обр. 2а.

През 2023 г. беше изпълнено доизграждането на пътен възел „Кресна“, друг етап от строителството на лот 3.2.2. Пътният възел беше допълнен с три нови пътни връзки, необходими за безопасната и безконфликтна връзка между път I-1/Е-79/ София - Кулата и участъка Кресна - Сандански от АМ „Струма“.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
  • 1 Сзо

    19 2 Отговор
    А Хемус кога???

    11:20 11.02.2026

  • 2 Един шофьор

    16 1 Отговор
    А околовръстното на Пловдив кога?

    Коментиран от #9

    11:36 11.02.2026

  • 3 1286 календарни дни

    26 0 Отговор
    за 4 километра, китайците за толкова дни ще направят 104 километра обход, или както каза една възрастна жена от Кресна "да викат китайците, и да кажат за колко часа ще го направят този път", две години и половина размотаване, а дотогава пълни новинарски хроники със задръстването от Кресна, и скъсани нерви на шофьорите, скоро е Великден, и се започва пак със старата песен на нов глас,та чак докато свърши сезона в Гърция в края на октомври, търпение от всички това е спасението.

    Коментиран от #14

    11:40 11.02.2026

  • 4 Още един шофьор

    17 0 Отговор
    А околовръстното на София кога?

    11:42 11.02.2026

  • 5 Когато

    6 25 Отговор
    Когато спрат да пречат на Борисов.Питай Кирчо и Кокорчо къде са парите, заделени от ГЕРБ, а ПП прибраха и....изчезнаха(парите по инхаус).Борисов беше заделил пари даже за храсти покрай магистралата.То,пак добре,че поне за Кресна,НАЙ-НАКРАЯ, задоволиха претенциите на зеления октопод,та да се свърши работа

    11:42 11.02.2026

  • 6 Бойко Българоубиец

    16 0 Отговор
    Крада като за последно 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    12:02 11.02.2026

  • 7 Опааа

    11 0 Отговор
    2050г.ок ли е?

    12:08 11.02.2026

  • 8 мдааа

    15 0 Отговор
    Ще има ама друг път. Единственот сигурно, което ще има е кражбааааааааа. Справка - "Хемус"

    12:12 11.02.2026

  • 9 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Един шофьор":

    Пловдив ще изчака малко ,щото мамин Тотев изпапка парите и сега се събират други...
    .

    12:23 11.02.2026

  • 10 бръмбари

    5 2 Отговор
    След Петрохан всички еколози бръмбаролюби,фенове на червей и треви и будили да се скрият и да замълчат.

    12:23 11.02.2026

  • 11 ГРОБ

    10 0 Отговор
    Ние от ГРОБ откраднахме парите, ако дадат още и тях ще откраднем щото сме бандити и хайдуци. Гласувайте за ГРОБ и ще крадете на воля.

    12:43 11.02.2026

  • 12 Силиций

    5 0 Отговор
    То, ако довършат пътищата дето са ги почнали в средата на миналия век,пак ще е нещо.

    12:54 11.02.2026

  • 13 редник

    2 0 Отговор
    /Обходът ще бъде с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. /

    И това няма да е магстрала, ще е с ограничение 90 км/ч и когато колона камиони се движи с 90 - не може да ги изпреварваме, защото камерите дебнат...

    13:00 11.02.2026

  • 14 анекс към договора

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "1286 календарни дни":

    спокойно , дните ще са двойно повече от написаните, щото ще има анекс към договора за още пари

    тия филми сме ги гледали, гледали и накрая ще кажат че парите не стигат и за толкова пари, толкова път ха ха ха ха

    13:30 11.02.2026

