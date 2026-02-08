Вземете 50% отстъпка за хостинг от

За четвърти път тази година 6 родопски села отново в капан заради прелялата река Арда

8 Февруари, 2026 08:53 1 983 8

Мостът „е проектиран да бъде заливаем“, казва областният управител на Кърджали

За четвърти път тази година 6 родопски села отново в капан заради прелялата река Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Хората от шест села в Родопите за четвърти път тази година попаднаха във воден капан, след като пълноводната река Арда заля моста, по който преминава единственият път към населените места. Ситуацията се повтаря всяка година при повишаване нивото на реката, а потърпевши са близо 500 души от района, уточнява Нова телевизия.

Локацията е село Китница. Мостът е построен преди 60 години и при всяка висока вода Арда го залива. До преди няколко години алтернатива е бил въжен мост, но и той е бил отнесен от реката.

Кметът на село Китница Сали Мюмюн обобщава положението с думите „Бог високо, цар далеко“. Местните хора споделят усещането, че са изоставени, като според Фахретин Халил „ние сме наказани не само от природата, но и от държавата сме наказани“.

Така хората от Родопите посрещат поредната висока вода на Арда, която вместо да носи берекет, се превръща в бедствие.

Според областния управител на Кърджали Никола Чанев мостът „е проектиран да бъде заливаем“, като по думите му „населението е подготвено за тези условия“, но въпреки това ситуацията „не е нормална“.

Зад залетия мост остават селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Единствената връзка с тях дни наред остава телефонът, като при проверка хората уверяват: „в момента нямаме проблеми, засега нямаме болни хора“.

Кметът на Китница посочва, че хората вече са свикнали с тази ситуация, която продължава десетилетия. По думите му мостът е построен през 1965 година и при всяко пълноводие жителите „се снабдяват предварително и с лекарства, и с храни“, но при спешни случаи е невъзможно да бъде изпратена линейка. „Вдигаме си ръцете и се молим за здравето на хората“.

Фахретин Халил, който е връстник на моста и работи във ВЕЦ по реката, казва, че години наред „все обещават, обещават, обещават, никакво изпълнение няма“, а според него „обещанието не е като изпълнението“.

Кметът на Китница припомня, че в миналото заради този мост много хора са се изселили във вътрешността на страната, тъй като „ученици не можеха да идат да учат“ и „за изпити не можеха да се явяват“, като подобни случаи са били многобройни.

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и според областния управител на Кърджали в момента е в процедура по предпроектна подготовка заедно с още едно мостово съоръжение и 22 км път. По думите му „буквално пред подписване с изпълнителя са нещата“, като в рамките на „месец, месец и половина договорът би следвало да е факт“, ако всичко върви нормално. „Срокът за проектиране е 150 дни, след което трябва да се премине към финансиране и нова обществена поръчка за строителството“.

Кога обаче нов мост ще има реално, областният управител не може да се ангажира, а Фахретин Халил вече не вярва, че ще го доживее. Той заяви, че „в края на 2024 г. щеше да стане проектът“, но „2025 г. мина, 2026 г. стана“, като изразява надежда поне внуците му да могат да го видят. По думите му нервите му не издържат и ако обещанията продължат, е готов „да взема палатката и да обявя гладна стачка пред министерството“.

Заради проблемния мост по няколко пъти в годината от община Ардино обявяват частично бедствено положение.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай Тошо

    9 0 Отговор
    Извикайте Пияния Сокол или Дебелия Шопар. Нали за тях гласувате? Пратете на Сокола някоя 50-годишна родопска проскубана кокошка и той ще ви направи моста. Може и Шопара, обещайте му гласове и ще стане работата. Търсете си водачите. Мен не ме обичахте и ви направих мост, тези като си ги обичате да ви направят ескалатор.

    09:11 08.02.2026

  • 3 Факт

    11 1 Отговор
    Мостът неслучайно е проектиран да издържа на заливане!

    Коментиран от #8

    09:14 08.02.2026

  • 4 оня с коня

    0 10 Отговор
    Непрекъснато тука се казва че Нещата които Живков ни е оставил,дори не можем да ги боядишем.Ами ето го и един от многобройните примери- "Заливаем Мост" ПО ПРОЕКТ ,който тамааан да почнем да го боядисваме и реката го залива!При Соца обаче имаше КРЕПКА И МОЩНА Българо-Съветска дружба която ясно повеляваше:"Стройте яки Руски Паметници и Мавзолеи щото те са важни,а мостове,пътища и други глупости просто ви разсейват вниманието"...

    09:19 08.02.2026

  • 5 Комунистите са виновни

    8 0 Отговор
    Няма ги и няма кой да строи

    09:31 08.02.2026

  • 6 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Няколко пъти съм ходил там за риба, разходка в почивни дни.Прекрасно е да видиш устието на яз Кърджали , хората от околните села които се събират на бира , ракийка и печени на огън мезета. Това беше преди 10-на години. Имаше въжен мост. Последния път вече видях семейни хотелчета, кръчмички.
    Там можеш да изкараш събота и неделя да разгледаш въпросните села, а споменът ще остане за цял живот

    09:40 08.02.2026

  • 7 Хасковски каунь

    3 3 Отговор
    Хубаво е да се потопиш в бита на тези забравени от Аллах хора. Да видиш джамията в Любино /мисля/, пещерата - хладилник,хижа Млечино, язовира и брега отсреща.... В София е лесно и елементарно скучно. Тук е истинската борба и красота.

    09:46 08.02.2026

  • 8 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Препоръчвам да не си развалят моста, защото по-добър няма да им направят. Да си прекарат нов въжен с по-голяма пропускателна способност!

    10:07 08.02.2026

