Ген. Константин Попов: Излизането на Радев в този момент е грешка

26 Януари, 2026 10:53 1 340 38

„За мен е важно какво ще каже новият ни президент – г-жа Йотова. Дали тя е съгласна с действията на президента Радев, защото тя е жена с огромен политически опит", каза бившият началник на отбраната 

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Начало на ключова политически седмица, в която трябва да се изяснят няколко неизвестни - как президентът Румен Радев ще участва в предсрочните избори, както и кога ще бъдат самите те.

В международен план също има въпросителни - какви ще бъдат задачите на създадения от Доналд Тръмп Съвет за мира, в който миналата седмица ни включи българският премиер в оставка.

Всичко това коментира в ефира на "Тази сутрин" по bTV ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната.

„Много добре познавам президента Радев, но аз няма да го коментирам като колега. Аз имам уважение към всички хора, които са служили в българската армия и смятам, че трябва да запазим взаимното си уважение и доверие. И не Летище „Васил Левски“ да бъде изходен пункт към щастието, а да бъде вход“, каза той.
И обяви – „излизането на Радев в този момент е грешка“.

„От тактическо ниво изглежда добре – имаме правителство в оставка, имаме хора на улиците, естествено, че може да се събере сериозен вот, благодарение на недоволството, но стратегически мисля че не стои добре“, каза ген. Попов.

По думите му „на нас президентът ни е най-нужен именно, когато сме в криза“.

На въпрос дали е казал на Румен Радев, че прави грешка с подаването на оставката си като държавен глава, ген. Попов отрече. Защото според него той е „достатъчно разумен да вземе собственото си решение“.
„За мен е важно какво ще каже новият ни президент – г-жа Йотова. Дали тя е съгласна с действията на президента Радев, защото тя е жена с огромен политически опит. От десетилетия е по върховете на политическия ни живот и ако тя каже „да“, тогава се отваря вратата всеки един президент да има кауза и да напуска президентството, когато си иска и когато той счита за добре. А това според мен е грешка“, каза той.

На въпрос дали би се включил в потенциалния политически проект на Румен Радев, той беше категоричен:

„Аз не участвам в партийно строителство. Бях депутат, но никога не съм бил член на ГЕРБ. Така че моята идея, визия и верую е, че аз мога да бъда полезен навсякъде и съвсем не е задължително да бъда част от политически проекти“.
Попитан дали ако все пак получи предложение ще откаже, той беше лаконичен:

„Най-вероятно да“.


България
  • 1 Всички демони са излезли

    49 2 Отговор
    Да бранят мафията.

    Коментиран от #6

    10:58 26.01.2026

  • 2 !!!?

    9 27 Отговор
    Няма грешка - съветският модел върви "по план" !!!?

    Коментиран от #31

    10:59 26.01.2026

  • 3 Ако

    21 8 Отговор
    Събера накуп всички жени които съм любил, ще командвам по голяма войска отколкото този "генерал" е виждал през живота си

    11:00 26.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    19 7 Отговор
    Този мяза на Жан Виденов в зурлата.
    Как ги намирате все такива, някакъв кастинг ли има, за който не сме разбрали?

    Коментиран от #20

    11:00 26.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    37 2 Отговор
    Всякакви мухлясали отпадъци извадиха от чекмеджетата да лаят - зорлем ще ме карат да гласувам за Радев, а не предвиждах!

    11:00 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дежаву

    5 20 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    11:01 26.01.2026

  • 8 ТОЯ ГЕНЕРАЛ

    28 4 Отговор
    си загуби авторитета щом седна в скута на Тиквата

    11:02 26.01.2026

  • 9 Още е зима

    29 4 Отговор
    Но влечугите са изпълзяли че и ефирно време им дават

    11:02 26.01.2026

  • 10 ВСИЧКИ АГЕНТИ НА ТИКВАТА

    27 5 Отговор
    са изпратени на фронта срещу Радев

    11:02 26.01.2026

  • 11 ЙОТОВА

    26 4 Отговор
    ще ви покаже къде зимуват раците. Тя е по-мъж от всички гербаджийски "юнаци"

    Коментиран от #34

    11:03 26.01.2026

  • 12 така е

    4 24 Отговор
    Следващия президент на България ще се казва Кристалина Георгиева.

    Коментиран от #13

    11:06 26.01.2026

  • 13 СТАЛИНКА ГЕОРГИЕВА

    18 2 Отговор

    До коментар #12 от "така е":

    може.. да има шанс да се кандидатира за Президент на РБто само , ако си смени името на това, с което са я нарекли нейните родители

    Коментиран от #16

    11:08 26.01.2026

  • 14 Дориана

    24 2 Отговор
    Калната предизборна пропаганда от Борисов, Пеевски и техните помагачи- Слави Трифонов и Зафиров започна с пълна сила , но тя ще се обърне срещу тях като бумеранг. Страх тресе коалиция Магнитски.

    11:09 26.01.2026

  • 15 Иван Грозни

    22 2 Отговор
    Ти неси офицер бе, камоли български генерал. За големите ти заслуги към тиквата те направиха по-старши по звание от бившия ти началник. Какво падение за определени индивиди.Коклото и звезди да ти турят интелект няма как.

    11:13 26.01.2026

  • 16 викаш

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "СТАЛИНКА ГЕОРГИЕВА":

    С това име може да е Президент на Световната Банка, но не може да е Президент на България, а? Нещо по-умно ще извадите ли, или толкова си можеш?

    11:17 26.01.2026

  • 17 Лост

    13 0 Отговор
    Бил депутат,но не бил член на ГЕРБ.Че какъв член си ти?

    11:20 26.01.2026

  • 18 Ти пък кой си бе?!

    13 1 Отговор
    Има ли нещо, с което ще бъдеш запомнен като "генерал"?! Има ли нещо, което си направил за България или всичко е било само за теб и пенсията си?! И пак да попитам: Ти пък кой си, БЕ?!

    Коментиран от #28, #29

    11:24 26.01.2026

  • 19 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ОЩЕ КОЛКО ТАКИВА МИШОЦИ И ОТПАДЪЦИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ?

    11:29 26.01.2026

  • 20 Софийски селянин,

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    За разлика от него Жан Виденов беше и си остава човек със достойнство и чест!
    Единствено той не открадна нищо и излезе чист от политиката!
    А този генерал в кавички се продаде на Толупа..

    11:30 26.01.2026

  • 21 Господин генерал,

    9 1 Отговор
    Господин генерал, през всичките тези 9 години президента Радев получаваше удар под кръста от ГЕРБ формацията, затова, че не се е съгласявал винаги със тяното становище и еизразявал потивоположни мнения. Точно заради това му самостоятелно милене, Радев бе лишен от много Конституционни права и възможности, всячески се стремяха да обизсилят неговите възможности. Организатор бе Бойко Борисов, нетърпящ противоречие.
    В момента настъпва преразпределение на Свеовния порядък.. Но настоящата изпълнителна власт взема неадекватни решения в противоречие с интеесите на България, налага своето мнение чрез парламентарно мнозинство, което е така сформирано, че да обезсилва значението на Президенткото мнение.
    С една дума стоенето на поста Президент е безмислено.
    От този момент нататък, последтвията от „парламентаните решения” в ущърб на България са пряка отговорност на парламента и главните движещи политически партии, инициатори на такива решения.
    3322

    Коментиран от #23

    11:31 26.01.2026

  • 22 Моряка

    9 1 Отговор
    Няма какво да го чета.Този ОЗ генерал опозори българското офицерство и се продаде на Боко за един мандат в НС.После му биха шута.Никой не уважава шутките.Сега се показва от дупката да напомни за себе си.Може би му се иска Президент?("А не искаш ли да ти дам ключа от квартирата,където държа парите си?"- Остап Бендер).

    11:32 26.01.2026

  • 23 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Господин генерал,":

    Много точно.Жалко,че нямаш псевдоним.

    11:36 26.01.2026

  • 24 Ген. Решетников

    1 0 Отговор
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    Нинова ми каза: Радев е интересна идея

    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    Интервю на Георги Коритаров
    25 ноември 2016

    11:36 26.01.2026

  • 25 Орел

    3 0 Отговор
    Наздраве, Попе!

    11:37 26.01.2026

  • 26 Град Козлодуй

    8 1 Отговор
    Я! И другият пигмей женерал-дето не са го научили дори как се марширува изпълзя от дупката си и дава акъл!Айде у лево!

    11:37 26.01.2026

  • 27 Новият

    2 4 Отговор
    президент е като доскорошния. От тия добро няма да има

    11:38 26.01.2026

  • 28 Моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ти пък кой си бе?!":

    Как да няма,има с какво да го запомним.Хвърляше се като дребен дзвер на трибуната да защитава Боко.

    11:39 26.01.2026

  • 29 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ти пък кой си бе?!":

    Има и е запомнен.С маршировката си на Гергьовден!

    Коментиран от #32

    11:40 26.01.2026

  • 30 Мнение

    2 1 Отговор
    Е обърка картите на всички. Значи в точно.

    11:43 26.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Боруна Лом":

    ТЪПАН, НЕ ПИШИ ОТ МОЕ ИМЕ БЕ!

    11:45 26.01.2026

  • 33 рад€в ВИНАГИ € ГР€ШКА!

    3 1 Отговор
    ЗА РАЗЛИКА ОТ БОЛШИНСТВОТО ПИШЕЩИ ТУК, АЗ ЛИЧНО ПОЗНАВАМ Ч€РВ€НИЯТ КА ЛЪФ -
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ, ПЛ€ ШИВ) -р"ум€н" П€Д€рад€Ф!
    ЗА БОГА БРАТЯ, НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ!

    11:46 26.01.2026

  • 34 Не се кълни.

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЙОТОВА":

    Абе и тя е жина,и нея я пере менопаузата.Не се знае накъде ще изтеряса.

    11:47 26.01.2026

  • 35 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Големи закони имаме, шиши за 2 седмици открадна партия, субсидиите им името им, централата им, а Радев за 2 месеца не можело да направи партия, тая държава е за б0клука

    Коментиран от #38

    11:48 26.01.2026

  • 36 ЕЕЕЕЙ КОНСТАНТИНОВ

    1 1 Отговор
    СЪБИ СЪБЕВ ТЕ ЧАКА ХАЙДЕ ОТИВАЙ ПРИ НЕГО

    11:50 26.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ООрана държава":

    Шиши влезе във фалиралата ДпС като Спасител. После видя че няколко дерибеи му крадат парите и затова се разбунтува.

    12:06 26.01.2026

