Ген. Константин Попов: Излизането на Радев в този момент е грешка

Начало на ключова политически седмица, в която трябва да се изяснят няколко неизвестни - как президентът Румен Радев ще участва в предсрочните избори, както и кога ще бъдат самите те.
В международен план също има въпросителни - какви ще бъдат задачите на създадения от Доналд Тръмп Съвет за мира, в който миналата седмица ни включи българският премиер в оставка.
Всичко това коментира в ефира на "Тази сутрин" по bTV ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната.
„Много добре познавам президента Радев, но аз няма да го коментирам като колега. Аз имам уважение към всички хора, които са служили в българската армия и смятам, че трябва да запазим взаимното си уважение и доверие. И не Летище „Васил Левски“ да бъде изходен пункт към щастието, а да бъде вход“, каза той.
И обяви – „излизането на Радев в този момент е грешка“.
„От тактическо ниво изглежда добре – имаме правителство в оставка, имаме хора на улиците, естествено, че може да се събере сериозен вот, благодарение на недоволството, но стратегически мисля че не стои добре“, каза ген. Попов.
По думите му „на нас президентът ни е най-нужен именно, когато сме в криза“.
На въпрос дали е казал на Румен Радев, че прави грешка с подаването на оставката си като държавен глава, ген. Попов отрече. Защото според него той е „достатъчно разумен да вземе собственото си решение“.
„За мен е важно какво ще каже новият ни президент – г-жа Йотова. Дали тя е съгласна с действията на президента Радев, защото тя е жена с огромен политически опит. От десетилетия е по върховете на политическия ни живот и ако тя каже „да“, тогава се отваря вратата всеки един президент да има кауза и да напуска президентството, когато си иска и когато той счита за добре. А това според мен е грешка“, каза той.
На въпрос дали би се включил в потенциалния политически проект на Румен Радев, той беше категоричен:
„Аз не участвам в партийно строителство. Бях депутат, но никога не съм бил член на ГЕРБ. Така че моята идея, визия и верую е, че аз мога да бъда полезен навсякъде и съвсем не е задължително да бъда част от политически проекти“.
Попитан дали ако все пак получи предложение ще откаже, той беше лаконичен:
„Най-вероятно да“.
