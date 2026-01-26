Божидар Божанов: След няколко дни "мазане", от ГЕРБ се отказаха от ратификацията на хартата на Съвета за мир

Обрат с членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Документът, подписан от служебния министър-председател Росен Желязков, няма да бъде внесен за ратификация в рамките на 51-ото Народно събрание. Решението е на Външното ни министерство. А промяната в позицията доведе и до вълна от реакции.
От ПП-ДБ с позиция в социалната мрежа X излезе Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.
Той написа: "ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни "мазане" се отказаха от ратификацията на хартата на "Съвета за мир" на Тръмп. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне".
