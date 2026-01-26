Новини
Божидар Божанов: След няколко дни "мазане", от ГЕРБ се отказаха от ратификацията на хартата на Съвета за мир

Божидар Божанов: След няколко дни "мазане", от ГЕРБ се отказаха от ратификацията на хартата на Съвета за мир

26 Януари, 2026 11:11

ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски, написа в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ

Божидар Божанов: След няколко дни "мазане", от ГЕРБ се отказаха от ратификацията на хартата на Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Обрат с членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Документът, подписан от служебния министър-председател Росен Желязков, няма да бъде внесен за ратификация в рамките на 51-ото Народно събрание. Решението е на Външното ни министерство. А промяната в позицията доведе и до вълна от реакции.
От ПП-ДБ с позиция в социалната мрежа X излезе Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.

Той написа: "ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни "мазане" се отказаха от ратификацията на хартата на "Съвета за мир" на Тръмп. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    14 32 Отговор
    няма да се притеснявате, ратификация ще има веднага след формирането на ново правителство и тогава ще видим как повечето, които днес я плюят ще галсуват "за"

    Коментиран от #41

    11:15 26.01.2026

  • 2 ккк

    32 4 Отговор
    този не моа го гледам , но в случая е напълно прав

    Коментиран от #20, #44

    11:15 26.01.2026

  • 3 Българин

    10 27 Отговор
    Тоя много иска война, за това е против съвета за Мир!

    11:15 26.01.2026

  • 4 Знаете

    12 14 Отговор
    Ли , Божанов като гепи филията, къде си маже маслото?
    Под гърба!

    11:15 26.01.2026

  • 5 Атина Палада

    13 27 Отговор
    ПП ДБ-първа политическа сила

    Коментиран от #21, #24, #30, #32, #45

    11:16 26.01.2026

  • 6 Патка проста

    21 4 Отговор
    Росен Желязков НЕ Е служебен министър председател.
    Двойка с минус!
    Нали знаеш, къде да си цопнеш перата?

    11:17 26.01.2026

  • 7 Даниел

    17 4 Отговор
    Ако Тръмп се разсърди,геор ще го целуне и ще му мине!

    11:18 26.01.2026

  • 8 А колко

    24 4 Отговор
    горди и въодушевлени бяха тлъстите , както и изпълнителите на мизерията им , зад гърба на България и българите граждани ! Безпрецедентна наглост ! Да заложиш държавата за да си спасиш трибуквието .

    Коментиран от #23

    11:18 26.01.2026

  • 9 ТИКВАТА И ПРАСЕТО

    23 6 Отговор
    направиха плонж в краката на Тръмп. А той тези неща ги харесва. Може и да им се размине, мислят си те. НАДАЛИ

    11:19 26.01.2026

  • 10 БгРеалист

    7 8 Отговор
    ало комсомола, ти защо си против бе продажник ???

    11:19 26.01.2026

  • 11 КОЛЕДА ТАЗИ ГОДИНА

    16 3 Отговор
    ще дойде по-рано....И Тиквите ще се направят на Тиквеник

    11:21 26.01.2026

  • 12 Дориана

    20 7 Отговор
    Желязков се провали се отвсякъде както във вътрешната политика така и във външната. За пари е готов на всичко. Дори да въведе диктатура в България по заповед на Пеевски и Борисов Да не говорим, че е готов да вкара България във война за да угодиш и се подмажеш на ЕС . Отвратително поведение. Рабополепничене пред всеки и всичко. На Пеевски трябва да му е ясно , че дори и да използва Борисов и Желязков за собствените си интереси като разменна монета срещу националните интереси на България си остава завинаги в списъка на корумпираните.

    Коментиран от #18, #27

    11:21 26.01.2026

  • 13 Реалист

    10 14 Отговор
    Божанов, следващия парламент ще го гледате отвън...стягай протести за машините на Мадуро, че без тях няма да съерете 4%, Променкаджии...

    11:22 26.01.2026

  • 14 иван костов

    6 7 Отговор
    Докога ще се точи делото срещу обвиняемият Божанов???

    11:26 26.01.2026

  • 15 !!!?

    17 3 Отговор
    Борисов: Той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам...!!!?

    Коментиран от #19, #25

    11:26 26.01.2026

  • 16 Промяна

    7 7 Отговор
    Този противен елемент е срещу България Вън ГНУС СИ

    11:27 26.01.2026

  • 17 Промяна

    6 4 Отговор
    Ха сега да ви видя как ще пробутвате изтърканите си номера на РР Това не е Борисов да ви ходи по гайдата ЖАЛКИ ГНУСНИ ЦИНИЦИ

    11:28 26.01.2026

  • 18 Не се

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Напъвай идиотски! Никога няма да гласувам за изродите на ПП, който се загрижиха за нови Бентлита на бизнеса и спряха парите за народа!

    11:30 26.01.2026

  • 19 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    15 КОЛКО ПОЛУЧАВАШ ЗА ТАЗИ ГНУСОТИЯ ТУК 15 СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ АМА КАКВО ТЕ БОЛИ ТЕБ ЦЕНТОВЕ ДА ПАДАТ 15 ТАЗИ ГНУСОТИЯ Е МАНИПУЛАЦИЯ

    11:30 26.01.2026

  • 20 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "ккк":

    Е ЗА КАКВО Е ПРАВ САЩ Е НАЙ СИЛНАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА И БЪЛГАРИЯ Е ДО САЩ ТРЪМ Е ПОКАНИЛ БЪЛГАРИЯ А ТОЗИ КОЙ Е МАНИПУРАТОР ЕДИН

    11:31 26.01.2026

  • 21 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    МНОГО СТАНАХА МА ЙМУНИТЕ НА КЛОНА НЯМА МЯСТО А И НЯМА ТОЛКОВА БУДАЛИ ДАЖЕ РР ЩЕ ГИ ПОГЪЛНЕ

    11:32 26.01.2026

  • 22 Хмм

    7 0 Отговор
    какъв скандал вдигнаха с всичко това, борисов забрави протестите, отразени от чуждите медии против пеевски, който подкрепя правителството и точно това правителство подкрепяно от пеевски подписва договор, отхвърлен от ЕС, защото това е нещо като фондация начело с Тръмп като несменяем председател, за Газа - писаха за разговор между блеър и зетя кушнер за превръщането на Газа в курорт

    11:33 26.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    ппдб ще са първата пшолитическа сила при бай Ставри!

    11:35 26.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе голЕми международници тия бе

    5 1 Отговор
    Няма ли кажат нещо за липсата на бюджета , за финансовия удар по българите с хиперинфлацията и деноминацията на през еврото на доходи, заплати, пенсии.бай- скъп ток и най - скъпи храни от цяла Европа...

    11:38 26.01.2026

  • 27 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    ТОВА НЕНОРМАЛНО НЕЩО 12 СЕЕ ОМРАЗА ОГРОМНИ ГНУСНИ ЛЪЖИ КЛЕТИ ОЧЕРНЯНИ ВСИЧКО ЗА ЦЕНТОВЕ ТОЛКОВА Е ИЗПАДНАЛО ТОВА НЕЩО 12 ЖАЛКО НЕЩО СИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ НЕЩОТООООО

    11:39 26.01.2026

  • 28 Галъп интернешънъл

    8 2 Отговор
    Голям спад на електоралната подкрепа за ГЕРБ

    Коментиран от #47

    11:39 26.01.2026

  • 29 бай Ставри

    3 3 Отговор
    Соросите на барикадата. За светлото, гладно и студено соросоизродно бъдеще на EU.

    11:39 26.01.2026

  • 30 Тодор

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    "ПП ДБ-първа политическа сила !!!!"

    Ако в съзнанието ти изникнат следните картини:
    - Кокорчо по пеньоар
    - Сапунения професор, като страхлива мишка излязла от дупката си да похапне малко сиренце, оглеждайки се страхливо наляво и надясно да не я хванат
    - Манол Пейков седнал в колата си, криещ бутилка в хартиен олик
    - "мъжественото излъчване на Венко Сабрутев"
    та ако изплуват тези картини в ума ти, бих казал, че имаш меко казано странен вкус за хората...

    11:42 26.01.2026

  • 31 Промяна

    4 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИЯТА СА МИЛИОНЕРИ ОТ ЛЪЖИ ОТ СУТРИН ДО ЗДРАЧ СА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ПЛАЩАТ СИ ДА ЛЪЖАТ И ТАКА ПОЛУЧАВАТ МИЛИОНИ НО СЕГА ЩЕ ГИ ВИДЯ РР ЩЕ ГИ НАТИРИ В ЪГЪЛЪТ ЩЕ ГИ ВИДЯ СЕГАКОЙ ЩЕ ЛЪЖАТ ШАРЛАТАНИЯТА ВИ СВЪРШИ ВЪН СТЕ

    Коментиран от #34

    11:42 26.01.2026

  • 32 ПП ДБ

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Са измамници, които трябва да се люлеят по осветителните стълбове пред парламента.

    11:42 26.01.2026

  • 33 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Тия герб са толкова безм0зъ4ни че нямат представа какво правят

    11:43 26.01.2026

  • 34 Кольо

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Герберският кораб потъна.

    Коментиран от #36

    11:47 26.01.2026

  • 35 Пенсионер ОСВ

    4 0 Отговор
    Драскачи днес е работен ден,Понеделник!
    Помислете от вашето драскане полза никаква...
    Бачкайте иначе ще видите пенсия през крив макарон...

    11:47 26.01.2026

  • 36 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Кольо":

    ТИ СИ ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ВИЖ БЪЛГАРИЯ ВИЖ ОМРАЗАТА ВИЖ ЛЪЖИТЕ ВИЖ РАЗРУХАТА ВИЖ ВСИЧКОТО КОЕТО СТАВА ПО СВЕТА ИНТЕРЕСУВАЙ СЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

    11:49 26.01.2026

  • 37 Киро

    2 1 Отговор
    ПП ДБ че не стават не стават тяхната политика ще е само за Украйна и ще ни загробят с онези 800 милиарда поискани от Зеленски за следващите десет години! ГЕРБ също не знаят какво правят уж ни вкараха в еврозоната в същото време ни направиха и черната овца с този договор! Така че е време да ги изпратим твърда опозиция!

    11:50 26.01.2026

  • 38 Анкъридж

    2 0 Отговор
    там двамата дедовци се разбраха за подялба на света и започнаха да играят театър, но Канадеца ги разобличи! Няма какво са семазниш на Тръмп, Путин или Си! Те просто ще се разберат кой, коя страна за подчини и изсмуче...Но тия в статията ТРЯБВА да имат интелект, а то това при тях у ЛУКСОЗНА СТОКА от много отдавна!

    11:50 26.01.2026

  • 39 Ужас

    4 1 Отговор
    А сега магнитските бо-л-ци Горанов и дубайската с-и-я трябва да са в Белене тия народни грабители

    11:52 26.01.2026

  • 40 Някой

    6 0 Отговор
    Понеже Факти не ми дават възмогност да си напиша коментара под статията за смърта на Калин Терзийски. Го пиша тук, с надежда някой депутат да го прочете.

    Защо ни е социално министерство, защо ни е бюджет за социални помощи, когато хора като Калин Терзийски стоят зимата на студено и нямат пари за кисело мляко? Въпроса ми е към социалния министър и към всичките 240 депутати. Защо са ни 240 депутати? Когато до 1944 г. в Царство България са били само 160 депутатите.

    И престанете с това "енергийно бедни", хората са мизерстващи, бедни, средна класа, богати и супер богати. Като средната класа може да се раздели също на 3 класи: долна средна класа; средна средна класа и горна средна класа. Кой е енергийно беден? Този, който няма пари за бензин или онзи, който няма пари да се стопява зимата. В българския език този, който няма пари за да се стопли е мразнещ или студуващ, а не "енергийно беден". Хората които стоят гладни и на студено не са "бедни", нито "енергийно бедни", тези хора са МИЗЕРСТВАЩИ. Всички имаме вина към тях, но най-виновни са алчните политици и алчните бизнесмени. Работодател който плаща 600 евро месечна заплата е съвременен РОБОВЛАДЕЛЕЦ. Държава, която облага с данъци и осигуровки човек с 600 евро месечни доходи е РЕКЕТЬОР.

    Коментиран от #46

    11:52 26.01.2026

  • 41 Празнотворци

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Тези другари не се умарят да занимават обществото с маловажни неща и измислени теми. Но, медиите са по-виновни, защото те им обръщат внимание.

    11:52 26.01.2026

  • 42 анке мари що пък по късно цъкнахте

    3 1 Отговор
    Андрей Новаков за Съвета за мир: 4 пъти в годината българският премиер ще сяда на една маса с президента на САЩ

    11:52 26.01.2026

  • 43 Промяна

    1 1 Отговор
    ТОЯ МАЗАНИЯ С ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ ОСТАВИХА ДЪРЖАВАТА БЕЗ БЮДЖЕТ БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВО БЕЗ ПАРЛАМЕНТ БЕЗ НИЩО НО ТЕ СА МИЛИОНЕРИ ОТ ВСИЧКОТО А ЕДНИ СЕ КАНЯТ ОТ ЕДНАТА ТРАПЕЗА НА ДРУГАТА ДА СЕ НАСТАНЯТ А ЗА БЪЛГАРИЯ НИКОЙ НИЩО ОТ ТЕЗИ СЪЩИТЕ НЕ СПОМЕНАВА НЕ ПРАВИ НИЩООООО И ТАКА 5 ГОДИНИ

    11:52 26.01.2026

  • 44 прав ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ккк":

    На този, пътя в косата му ала "италиано", и той даже не е прав.

    11:53 26.01.2026

  • 45 Може

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    ОтЗАД, напред

    11:54 26.01.2026

  • 46 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    ЧУДЕСНО СИ НАПИСАЛ ВСИЧКО И Е ТОЧНО ТАКА НО ТОВА ГО КАЖИ НА СИЛНИТЕ ШАРЛАТАНИ НА САБОТЬОРИТЕ КОИТО УМЕЛО 5 ГОДИНИ РУШАТ ВСИЧКО ТУК ТЕ СА СИЛНИТЕ ШАРЛАТАНИТЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ

    11:54 26.01.2026

  • 47 Ами не

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Галъп интернешънъл":

    Всичко това е в мечтите ти. Продължавай да спиш и да сънуваш

    11:55 26.01.2026

  • 48 Както казах много пъти-

    1 0 Отговор
    Борисов е по стъргалото надолу, вече прави грешка след грешка, няма пплезен ход, влече и ГЕРБ със себе си.

    Пеевски също сбърка.

    11:56 26.01.2026

  • 49 И това доживяхме

    0 0 Отговор
    Тиква под водопад да се самопредложи на прасе. Тези съвсем оглупяха

    12:02 26.01.2026

  • 50 глупакът

    0 0 Отговор
    си остава глупак, нищо умно няма да измисли освен омръзналите и на ПП-тата опорки с Пеевски като основен фактор - но да внимава,щото след изборите не се знае кой пак ще опре до него и големите партии вече внимават в изказванията си, а тъпачетата продължават да папагалстват

    12:13 26.01.2026

