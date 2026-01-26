Аварирал тир разля гориво на АМ "Хемус"

Тир аварира на АМ "Хемус", съобщи "Нова телевизия".
Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София. На пътното платно има разлято гориво.
На място са пристигнали екипи на пожарната и на полицията. Движението в района е затруднено.
1 Охааа
17:42 26.01.2026
2 Спецназ
че ме чека пауза да люскам водка и бира!
ТИР-аджиите, Баце са пълни малоумници!
4 часа и половина до "Паузата" СЕ у кенчето бира мисли!
ПЪЛНИ ТЪПАЦИ!
ФАКТ!
17:45 26.01.2026
3 Опааа
18:05 26.01.2026
4 умен палицай
18:32 26.01.2026