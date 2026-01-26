Аварирал тир разля гориво на АМ "Хемус"

Тир аварира на АМ "Хемус", съобщи "Нова телевизия".

Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София. На пътното платно има разлято гориво.

На място са пристигнали екипи на пожарната и на полицията. Движението в района е затруднено.