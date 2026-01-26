Румен Овчаров: Радев няма да бъде спасителят на България

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров коментира в предаването "Денят ON AIR", че Румен Радев не е нова новина в политиката и ако е искал да направи нещо, е щял да го направи досега.
"Не мисля, че той ще бъде спасителят на България", каза Овчаров. Според него голяма част от БСП ще отиде при Радев.
Овчаров е на мнение, че ново лидерство не може да промени облика на партията.
Той прогнозира пред Bulgaria ON AIR, че голяма част от бившите избиратели на БСП ще се ориентират към Радев. "Ще наблюдаваме същите метаморфози. Очаквам метаморфози и в ГЕРБ, и в ПП-ДБ", заяви бившият министър на енергетиката.
Овчаров е на мнение, че това няма да завърши добре и влизаме в спирала от избори, тъй като няма "нищо ново на политическата сцена". На въпрос има ли проблем в шести блок на АЕЦ "Козлодуй", Овчаров отговори, че има и то "много сериозен".
По думите му не можем да покрием мощностния баланс - загубили сме 373 000 мегават часа.
"За две години и половина 8 пъти е спирана централата", посочи Овчаров като подчерта, че производството спада.
1 ООрана държава
Коментиран от #6
22:00 26.01.2026
2 ФАКТ
22:00 26.01.2026
3 Мда
22:01 26.01.2026
4 койдазнай
За съжаление, никой не я е чувал, не е знае и не може да я прочете.
22:02 26.01.2026
5 Мдаа
22:04 26.01.2026
6 баба вюна
До коментар #1 от "ООрана държава":не бъди такъв оптимист,има и под дъното,вече е на терен
22:05 26.01.2026
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
22:05 26.01.2026
8 Хипотетично
Някои боташ-газови сделки е направил досега , някои шарлатански и българско възходящи партийни проекти също. Резултатите от дейността са показателни за успеха.
Коментиран от #11
22:06 26.01.2026
9 Реалист
22:09 26.01.2026
10 Даниел
22:09 26.01.2026
11 в резултат
До коментар #8 от "Хипотетично":Кариерата му на президент завърши с оставка без обяснение.
Коментиран от #14
22:09 26.01.2026
12 Бг гражданин
22:10 26.01.2026
13 Този път
22:11 26.01.2026
14 оценка
До коментар #11 от "в резултат":На военен жаргон оставката се нарича дезертьорство.
22:12 26.01.2026
15 Влъхвите
22:13 26.01.2026