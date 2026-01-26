Новини
Румен Овчаров: Радев няма да бъде спасителят на България

26 Януари, 2026 21:58 550 15

Според него голяма част от БСП ще отиде при Радев

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров коментира в предаването "Денят ON AIR", че Румен Радев не е нова новина в политиката и ако е искал да направи нещо, е щял да го направи досега.

"Не мисля, че той ще бъде спасителят на България", каза Овчаров. Според него голяма част от БСП ще отиде при Радев.

Овчаров е на мнение, че ново лидерство не може да промени облика на партията.

Той прогнозира пред Bulgaria ON AIR, че голяма част от бившите избиратели на БСП ще се ориентират към Радев. "Ще наблюдаваме същите метаморфози. Очаквам метаморфози и в ГЕРБ, и в ПП-ДБ", заяви бившият министър на енергетиката.

Овчаров е на мнение, че това няма да завърши добре и влизаме в спирала от избори, тъй като няма "нищо ново на политическата сцена". На въпрос има ли проблем в шести блок на АЕЦ "Козлодуй", Овчаров отговори, че има и то "много сериозен".

По думите му не можем да покрием мощностния баланс - загубили сме 373 000 мегават часа.

"За две години и половина 8 пъти е спирана централата", посочи Овчаров като подчерта, че производството спада.


  • 1 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Поне няма да потъваме повече, че вече стържем по дъното

    Коментиран от #6

    22:00 26.01.2026

  • 2 ФАКТ

    3 0 Отговор
    БГ И БОГ НЕ МОЖЕ ДА Я СПАСИ ВЕЧЕ БАААЙ

    22:00 26.01.2026

  • 3 Мда

    8 1 Отговор
    И този магнит изпълзя да лае. А ние трЕбва да му вЕрваме. Лелей...

    22:01 26.01.2026

  • 4 койдазнай

    4 0 Отговор
    Има една приказка за Неволята.
    За съжаление, никой не я е чувал, не е знае и не може да я прочете.

    22:02 26.01.2026

  • 5 Мдаа

    5 0 Отговор
    Несериозно е провалили се и компрометирани политици да дават мнения за други.

    22:04 26.01.2026

  • 6 баба вюна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    не бъди такъв оптимист,има и под дъното,вече е на терен

    22:05 26.01.2026

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    ЗА 36 ГОДИНИ МНОГО "СПАСИТЕЛИ" СЕ ИЗРЕДИХА.

    22:05 26.01.2026

  • 8 Хипотетично

    0 2 Отговор
    ✔️ ако е искал да направи нещо, е щял да го направи досега.✔️
    Някои боташ-газови сделки е направил досега , някои шарлатански и българско възходящи партийни проекти също. Резултатите от дейността са показателни за успеха.

    Коментиран от #11

    22:06 26.01.2026

  • 9 Реалист

    3 0 Отговор
    Вярно е че сме пропаднали, този индивид вместо да е в панделата , той ръси акъл по телевизията!

    22:09 26.01.2026

  • 10 Даниел

    3 0 Отговор
    Когато има гробокопачи като теб и още няколко дузини си мисля,че е невъзможно да има спасител!

    22:09 26.01.2026

  • 11 в резултат

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    Кариерата му на президент завърши с оставка без обяснение.

    Коментиран от #14

    22:09 26.01.2026

  • 12 Бг гражданин

    2 0 Отговор
    Ето го и тоя крадец,обслужвящ персонал на задкулисието и той дава акъл,и той с гърдите напред ,да брани откраднатото от България!!!

    22:10 26.01.2026

  • 13 Този път

    1 0 Отговор
    И аз съм съгласен с Дългият инкасатор...

    22:11 26.01.2026

  • 14 оценка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "в резултат":

    На военен жаргон оставката се нарича дезертьорство.

    22:12 26.01.2026

  • 15 Влъхвите

    0 0 Отговор
    Никой известен не може да бъде спасител на България, защото такива като този, го чакат пред вратата и започват да му бутат прътовете в спиците преди да е потеглил. Трябва някой от нищото да се измъкне и да яхне вълната, за да е недосегаем.

    22:13 26.01.2026

