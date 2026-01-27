Новини
От лев към евро: Координационният център ще представи актуална информация

27 Януари, 2026 07:43 714 14

След 31 януари навсякъде ще можем да плащаме само в евро и левът няма да бъде приеман.

Снимка: БГНЕС
Координационният център към Механизма за еврото ще даде брифинг днес, 27 януари, от 11 часа в сградата на Министерския съвет, съобщават от dariknews.bg

Припомняме, че след 31 януари навсякъде ще можем да плащаме само в евро и левът няма да бъде приеман.

Това обаче не означава, че засиленият контрол и правилата за търговците спират да важат. Цените трябва да бъдат в левове и евро до 30 юни, когато изтича едногодишният срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксираният валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв, напомнят от КЗП.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владо "кошницата"

    9 4 Отговор
    Няма да се плашите ! Цъфтим !

    07:45 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КОЦКАТА КОПЕЙКИН

    10 6 Отговор
    Ша са борим за рублокойни

    07:48 27.01.2026

  • 5 урудът от банкя

    8 6 Отговор
    искам присъда

    07:48 27.01.2026

  • 6 влък

    5 4 Отговор
    На мечка вече ще й казваме Мецона Зверева Медведева.

    07:52 27.01.2026

  • 7 Омазна ватенка

    7 5 Отговор
    Копейките нали щяха да умиргат за лева?

    08:02 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На сила

    8 4 Отговор
    Хубост не става.

    08:09 27.01.2026

  • 10 Тия

    8 3 Отговор
    другари от снимката ли ще информират ?

    08:10 27.01.2026

  • 11 Боруна Лом

    11 6 Отговор
    ЦИФРИТЕ НА СТОКИТЕ, СЪЩИТЕ НО ОТ ЛЕВ В ЕВРО!ПУУУ! А ЗАПЛАТИТЕ ПО ДВЕ НАДОЛУ!

    08:11 27.01.2026

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 5 Отговор
    ТО ГОЛЯМО НАПЪВАНЕ,ГОЛЯМА АГИТАЦИЯ ЗА ШИ,,,,Б,,,,,А,,,,НО,,,,,ТО ВИ ЕВРО.
    СПРЕТЕ СЕ БЕ!
    ВСИЧКИ ВИЖДАМЕ КОЛКО Е "ХУБАВО В КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    08:22 27.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 4 Отговор
    " Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
    /Казал го е "някой си" Рокфелер/
    Е, дадоха му и НАШИТЕ пари 💰
    КойТ разбрал, разбрал- за другите няма смисъл от ОЩЕ обяснения‼️

    08:27 27.01.2026

  • 14 Фен

    0 1 Отговор
    Е то е видно. Цените на услугите са нагоре с между 30 и 50 процента. На стоките (без на няколко млечни продукта без мляко), също. Само че се вдигнаха през ноември - декември, превантивно. Лихвите по кредитите, плавно ще се качат до нивата на европейските. И чакаме следващият популист, тип Кокорчо или Радев, който да се юрне на кредитите, за да вдига социални разходи. А, и останахме без резерв, и без възможност да маневрираме в една все по- трудна за Европа ситуация. А, и чакаме туристите, които ни обещаваха и след Шенген.

    08:52 27.01.2026

