От лев към евро: Координационният център ще представи актуална информация

Координационният център към Механизма за еврото ще даде брифинг днес, 27 януари, от 11 часа в сградата на Министерския съвет, съобщават от dariknews.bg

Припомняме, че след 31 януари навсякъде ще можем да плащаме само в евро и левът няма да бъде приеман.

Това обаче не означава, че засиленият контрол и правилата за търговците спират да важат. Цените трябва да бъдат в левове и евро до 30 юни, когато изтича едногодишният срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксираният валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв, напомнят от КЗП.