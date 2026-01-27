Новини
Шофьорка блъсна и уби мъж в Ямбол

27 Януари, 2026 09:43 1 052 9

  • загинал-
  • блъснат-
  • ямбол

Пешеходецът е починал на място

Шофьорка блъсна и уби мъж в Ямбол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

56-годишна шофьорка блъсна и уби възрастен мъж в Ямбол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин на Околовръстен път Юг.

Пешеходецът е починал на място. Пробите на водачката за алкохол и наркотици са отрицателни.

Временно в участъка на произшествието движението се регулира от униформени.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прокопи

    10 0 Отговор
    В Турция мъжете бият жените, а тук жените убиват мъжете ...

    09:47 27.01.2026

  • 2 доста странно

    1 3 Отговор
    старец сутрин пеша ходи на околовръстното в град ямбол . какво търси там . рядка катастрофа . не се съобщава за склероза, деменция, циклофрения, анемия или да се е загубил . там е работата на кат ямбол да обезопасят улиците за автомобили, тирове, рейсове . старци, тротонетки , колела, животни по закон нямат място на улицата . и деца също . като застаряваща нация имаме най-много старци и бабички в ЕС и юса . да ги ограничават за да не пречат на други при придвижването им . без значение дали работят лекари , полицаи, детски учителки или учителки .

    09:58 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ддд

    3 0 Отговор
    Сутрин рано. Дъждовно. На това околовръстно няма пешеходни пътеки. Сутрин там трафика е интезивен и в двете посоки. Неправилното пресичане с моментното отклоняване на погледа на госпожата в нещо други до това води.

    10:05 27.01.2026

  • 5 адаша

    6 0 Отговор
    Телефонче, гримче, прическата ...

    Коментиран от #9

    10:12 27.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
