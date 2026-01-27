Шофьорка блъсна и уби мъж в Ямбол

56-годишна шофьорка блъсна и уби възрастен мъж в Ямбол, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал тази сутрин на Околовръстен път Юг.
Пешеходецът е починал на място. Пробите на водачката за алкохол и наркотици са отрицателни.
Временно в участъка на произшествието движението се регулира от униформени.
1 прокопи
09:47 27.01.2026
2 доста странно
09:58 27.01.2026
4 ддд
10:05 27.01.2026
5 адаша
Коментиран от #9
10:12 27.01.2026
