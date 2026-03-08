Новини
Граждани протестират в София за правата на жените и край на насилието

8 Март, 2026 18:17 788 48

Демонстрацията под надслов „Грижа и съпротива“ настоява за равенство, защита и достъпна грижа за всички

Граждани протестират в София за правата на жените и край на насилието - 1
Снимка: БГНЕС/ Протести | 19:18 25.11.2025
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София, настоявайки за спазване на правата на жените и прекратяване на насилието. Организатори на събитието са колектив „Феминистки мобилизации“ и групата „Левфем“. Тази година демонстрацията се провежда под надслов „Грижа и съпротива“ и е съгласувана със Столична община, съобщиха от пресцентъра на Общината, пише Vesti.bg.

Протестиращите носеха плакати с надписи като „Нито една повече!“, „Жена, живот, свобода“, „За грижата няма почивен ден“, „Не на войната!“ и „Нашата грижа е сила!“.

Участниците в събитието призоваха за социална, здравна и образователна система, осигуряващи достъпна и качествена грижа за всички. Те изразиха солидарност с всички жени, настоявайки за защита на достойнството им и свобода от насилие в дома и на работното място, за справедливо заплащане и доходи, които отразяват труда им, както и за равни възможности на работното място и защита срещу дискриминация.

По-късно протестиращите ще проведат шествие из София. Събитието е охранявано от полицейски екипи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    23 6 Отговор
    за правата на жените и домашните любимци

    18:18 08.03.2026

  • 2 хъхъ

    43 6 Отговор
    Тези "граждани" осъдиха ли удара по училището в Иран, където загинаха около 160 момиченца?

    Коментиран от #29

    18:19 08.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Човека КоZа

    23 4 Отговор
    Каква е разликата между сумо борците и феминистките? Сумистите си бръснат краката...

    18:26 08.03.2026

  • 6 Сталин

    29 12 Отговор
    Стига ни занимавахте цял ден с някви кифли,жената е половин човек и генетично непълноценна и затова трябва да бъдат ползвани само за разплод и да сменят памперси и да стоят в кухнята, жената няма място в политиката и бизнеса

    18:27 08.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Електорат

    23 2 Отговор
    Щом Крум Зарков е при феминистките всичко е ясно за лявото движение.

    18:31 08.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Селянин

    30 3 Отговор
    Когато започнат да хвърлят по 10 тона бетон наравно с мъжете, тогава да ми говорят за равенство.
    Целта е задкулисна и мръсна. Права за еднополови е стремежът и Епщайнски мръсотии завити в станиол за празника на жената.

    Коментиран от #24

    18:32 08.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Роза

    5 13 Отговор
    Жените са подложени по-често на насилие,отколкото мъжете.Световната статистика е категорична по този въпрос.Законодателството във всички европейски страни им дава равни права с мъжете,но на практика не е така.Да се надяваме,че с времето това ще се подобри и при следващите поколения ще има истинско равноправие!

    Коментиран от #23

    18:32 08.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мда

    24 1 Отговор
    Побесняли кучки, добре платени от татко Сорос! Какво точно искате? Същите побесняли кучки, как ли възпитават синовете си и дъщерите си?

    18:36 08.03.2026

  • 22 Сталин

    21 5 Отговор
    Жените са като евреите ,винаги се оплакват какво им се случило ,но никога не казват защо

    18:37 08.03.2026

  • 23 Мда

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Роза":

    България имаше преди НПО та на Сорос, появата на неграмотния Христо Съдебната реформа чудесен закон! А сега срещу пари същите НПО та прокарват чужди политики , нямащи нищо общо с правата на жените, което е много жалко за жените! Но продължавайте да викате!

    18:39 08.03.2026

  • 24 Това за бетона

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Селянин":

    си прав, обаче пък от изказът ти си личи, че нямаш разум дори колкото най-проссстата жена, така, че никъде мускулите в съвременния свят не се оценяват и заплащатпо-добре от разумът ! С бетон ли се справяш с клавишите или с мозък ? Не си умен ти, просто си един бетонджия който се е научил да пише на клавиатура !

    18:42 08.03.2026

  • 25 Звездоброец

    11 2 Отговор
    Интересно ! Тези сороски обиждат жените ни ! Има права за хората . Явно в тяхната идеология жените не са хора .

    18:43 08.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ниандерталец

    9 1 Отговор
    Уважение към жените и Честит празник . Но трябва за има празник на змиите и злите кучки за да поздравяваме и тях .

    18:50 08.03.2026

  • 28 Механик

    10 4 Отговор
    Сорос пак е поналял малко доларчета я НПО-то и незадоволените мъжемразки са излезли да лаят като "женски кучета" на месечина.
    Е па няма да стане, бе! Та такива като вас дори няма кой да си цапа ръцете, че да ви бие. Никой няма да ви окаже такова уважение, щото се бие някой дето все пак означава нещо. А вие не означавате НИ-ЩО.

    18:51 08.03.2026

  • 29 Крит

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Тези граждани осъдиха ударите,при които загинаха стотици украински деца

    18:55 08.03.2026

  • 30 Срещу кого протестират

    8 4 Отговор
    Да си подбират партньорите и да се омъжват. Подписът не е панацея, но си е поемане на отговорност. А иначе професионално не са пренебрегнати. Напротив въртят интриги и са от шеф на шеф

    18:57 08.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Светът гори,

    9 3 Отговор
    а мало.умната cор0cня пак джендъpcки политики промотира 😄😄😄

    18:59 08.03.2026

  • 33 да попитам

    7 0 Отговор
    не може ли да има край на насилието, без значение на пол, религия и възраст, или сливите са на прИмоция?

    19:01 08.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 колко са мари мишко

    3 1 Отговор
    Граждани се събраха пред Съдебната палата

    19:01 08.03.2026

  • 36 Дзак

    3 1 Отговор
    Честит празник. Радваме им се. И наздраве!

    19:02 08.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дончев

    14 3 Отговор
    Разделяй и владей е схемата.
    В момента се разрушава института на семейството чрез тия глупави женици.
    После следва родител 1 и родител 2 и бебета от ипруветки. Бебетата ще са без душа. Био роботи за мръсната работа. Елитата ще се различава от раята на генетично ниво. Раята ще се радва да бъде рая.

    19:03 08.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 665

    4 1 Отговор
    Не граждани , а с0рсоиди - непеойци.

    19:08 08.03.2026

  • 41 Ицо Багера

    3 1 Отговор
    Искам да поздравя ББ за празника, понеже той е нашата европолитическа крва. Обслужва ги лежерно и страстно.

    19:10 08.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дядо

    1 0 Отговор
    Тая горе да не е от Столииново?

    19:23 08.03.2026

  • 44 Дядо

    2 0 Отговор
    Тая горе на снимката, да не е от Столипиново?
    Българския народ по времето на Соца работеше да ги изхранва безплатно.
    Сега Българския народ изчезна и няма кой да ги храни тия, дето се развъдиха по времето на Соца!

    19:27 08.03.2026

  • 45 шаа

    1 0 Отговор
    фрашистите опропастиха сврастиката, лгбтистите опропастиха дъгата, а фреминистите сега опропастяват 8 март ...

    19:28 08.03.2026

  • 46 Никой

    0 1 Отговор
    С какво сме ги - те сами избират побойници и после що.

    Мъжете сме само на врякане и на кряскане - никога не отиваме по-нагоре. Дето се вика - то няма и полза.

    Но трябва да отчетем - мъжете също имаме права в този живот. Не е най-спокойната професия да си мъж.

    Правим водоснабдяване - иначе - жертвите на насилието - с кобилиците на реката. Да заустиш един язовир и да направиш и пречиствателна станция.

    Топлофицираме кварталите.

    Жените също са в помощ - кой ги пък тормози - да има единични случаи.

    19:31 08.03.2026

  • 47 малко остана

    3 0 Отговор
    "Граждани протестират в София за правата на жените и край на насилието."
    Ей сеги, кът напълнят България с онези брадатите, тогис ши видят те жените що е то насилие.

    19:31 08.03.2026

  • 48 Личо

    2 1 Отговор
    Активистки на петроханската секта протестират коя първа даси закара детето

    19:33 08.03.2026

