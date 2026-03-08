"Граждани протестират в София за правата на жените и край на насилието."

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София, настоявайки за спазване на правата на жените и прекратяване на насилието. Организатори на събитието са колектив „Феминистки мобилизации“ и групата „Левфем“. Тази година демонстрацията се провежда под надслов „Грижа и съпротива“ и е съгласувана със Столична община, съобщиха от пресцентъра на Общината, пише Vesti.bg.
Протестиращите носеха плакати с надписи като „Нито една повече!“, „Жена, живот, свобода“, „За грижата няма почивен ден“, „Не на войната!“ и „Нашата грижа е сила!“.
Участниците в събитието призоваха за социална, здравна и образователна система, осигуряващи достъпна и качествена грижа за всички. Те изразиха солидарност с всички жени, настоявайки за защита на достойнството им и свобода от насилие в дома и на работното място, за справедливо заплащане и доходи, които отразяват труда им, както и за равни възможности на работното място и защита срещу дискриминация.
По-късно протестиращите ще проведат шествие из София. Събитието е охранявано от полицейски екипи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
18:18 08.03.2026
2 хъхъ
Коментиран от #29
18:19 08.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Човека КоZа
18:26 08.03.2026
6 Сталин
18:27 08.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Електорат
18:31 08.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Селянин
Целта е задкулисна и мръсна. Права за еднополови е стремежът и Епщайнски мръсотии завити в станиол за празника на жената.
Коментиран от #24
18:32 08.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Роза
Коментиран от #23
18:32 08.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мда
18:36 08.03.2026
22 Сталин
18:37 08.03.2026
23 Мда
До коментар #16 от "Роза":България имаше преди НПО та на Сорос, появата на неграмотния Христо Съдебната реформа чудесен закон! А сега срещу пари същите НПО та прокарват чужди политики , нямащи нищо общо с правата на жените, което е много жалко за жените! Но продължавайте да викате!
18:39 08.03.2026
24 Това за бетона
До коментар #14 от "Селянин":си прав, обаче пък от изказът ти си личи, че нямаш разум дори колкото най-проссстата жена, така, че никъде мускулите в съвременния свят не се оценяват и заплащатпо-добре от разумът ! С бетон ли се справяш с клавишите или с мозък ? Не си умен ти, просто си един бетонджия който се е научил да пише на клавиатура !
18:42 08.03.2026
25 Звездоброец
18:43 08.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ниандерталец
18:50 08.03.2026
28 Механик
Е па няма да стане, бе! Та такива като вас дори няма кой да си цапа ръцете, че да ви бие. Никой няма да ви окаже такова уважение, щото се бие някой дето все пак означава нещо. А вие не означавате НИ-ЩО.
18:51 08.03.2026
29 Крит
До коментар #2 от "хъхъ":Тези граждани осъдиха ударите,при които загинаха стотици украински деца
18:55 08.03.2026
30 Срещу кого протестират
18:57 08.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Светът гори,
18:59 08.03.2026
33 да попитам
19:01 08.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 колко са мари мишко
19:01 08.03.2026
36 Дзак
19:02 08.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дончев
В момента се разрушава института на семейството чрез тия глупави женици.
После следва родител 1 и родител 2 и бебета от ипруветки. Бебетата ще са без душа. Био роботи за мръсната работа. Елитата ще се различава от раята на генетично ниво. Раята ще се радва да бъде рая.
19:03 08.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 665
19:08 08.03.2026
41 Ицо Багера
19:10 08.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дядо
19:23 08.03.2026
44 Дядо
Българския народ по времето на Соца работеше да ги изхранва безплатно.
Сега Българския народ изчезна и няма кой да ги храни тия, дето се развъдиха по времето на Соца!
19:27 08.03.2026
45 шаа
19:28 08.03.2026
46 Никой
Мъжете сме само на врякане и на кряскане - никога не отиваме по-нагоре. Дето се вика - то няма и полза.
Но трябва да отчетем - мъжете също имаме права в този живот. Не е най-спокойната професия да си мъж.
Правим водоснабдяване - иначе - жертвите на насилието - с кобилиците на реката. Да заустиш един язовир и да направиш и пречиствателна станция.
Топлофицираме кварталите.
Жените също са в помощ - кой ги пък тормози - да има единични случаи.
19:31 08.03.2026
47 малко остана
Ей сеги, кът напълнят България с онези брадатите, тогис ши видят те жените що е то насилие.
19:31 08.03.2026
48 Личо
19:33 08.03.2026