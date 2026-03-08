"Граждани протестират в София за правата на жените и край на насилието."

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София, настоявайки за спазване на правата на жените и прекратяване на насилието. Организатори на събитието са колектив „Феминистки мобилизации“ и групата „Левфем“. Тази година демонстрацията се провежда под надслов „Грижа и съпротива“ и е съгласувана със Столична община, съобщиха от пресцентъра на Общината, пише Vesti.bg.

Протестиращите носеха плакати с надписи като „Нито една повече!“, „Жена, живот, свобода“, „За грижата няма почивен ден“, „Не на войната!“ и „Нашата грижа е сила!“.

Участниците в събитието призоваха за социална, здравна и образователна система, осигуряващи достъпна и качествена грижа за всички. Те изразиха солидарност с всички жени, настоявайки за защита на достойнството им и свобода от насилие в дома и на работното място, за справедливо заплащане и доходи, които отразяват труда им, както и за равни възможности на работното място и защита срещу дискриминация.

По-късно протестиращите ще проведат шествие из София. Събитието е охранявано от полицейски екипи.