Правната комисия прие да не бъдат унищожавани архивни данни на КПК при нейното закриване

27 Януари, 2026 15:50 487 2

  • кпк-
  • закриване-
  • архиви

Отхвърлени бяха предложенията на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и „Възраждане“ архивната информация и останалите бази данни на КПК да преминат към ГДБОП, а не към ДАНС

Правната комисия прие да не бъдат унищожавани архивни данни на КПК при нейното закриване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по конституционни и правни въпроси прие на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция (ГД) „Борба с организираната престъпност“ (БОП) и на Сметната палата.

Правната комисия прие редакция, направена от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС), според която КПК предава на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и станалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела. Първоначално се предлагаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.

Отхвърлени бяха предложенията на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и „Възраждане“ архивната информация и останалите бази данни на КПК да преминат към ГДБОП, а не към ДАНС.

Не виждам основание да бъдат унищожавани тези данни, а следва да преминат към органа, който е правоприемник, коментира Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Петър Петров ("Възраждане") каза, че са против всякакво унищожаване на информация и бази данни на дела и преписки, водени от КПК. ГДБОП трябва да работи с тази информация, а не да бъде предадена към ДАНС, който е политически зависим орган, допълни Петров.

Юлиана Матеева от „Величие“ подкрепи предложенията на ПП-ДБ и "Възраждане" за преминаване на тази информация към ГДБОП. Кучето в този законопроект е заровено именно в тази разпоредба, каза Матеева.

Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) обясни, че Министерството на правосъдието не подкрепя архивните данни да отидат в ГДБОП, но подкрепя да не се унищожава информация. В крайна сметка правната комисия прие да не се унищожават данни от КПК, а да преминат към ДАНС. Всички действащи дела на оперативен отчет, водени от КПК, преминават към ГДБОП.

Промените в Закона за Сметната палата, с които се закрива КПК, предвиждат функциите по разкриване и противодействие на корупцията да бъдат възложени на ГДБОП, а разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта да бъде възложено отново на следователите. Дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се прехвърлят към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, осъществяващи тези функции.

Служителите от Специализирана дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПК преминават към ГДБОП без срок за изпитване, освен служителите, които са в срок за изпитване, прие още комисията.

Отхвърлено беше предложението на ПП-ДБ да бъдат прекратени правоотношенията на инспекторите, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, на разследващите инспектори и на ръководителите и служителите в Специализирана дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПК. Няма основания да бъдат преназначавани без конкурс в друга структура, обоснова се Надежда Йорданова.

Отхвърлени бяха предложенията на Петър Петров („Възраждане“) три години, след като престане да заема публична длъжност, лицето да продължи да подава декларация за имуществено състояние, както и неподаването на декларация да е основание за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето.

Заседанието на правната комисия започна с около час по-късно от обявеното време. Отхвърлено беше предложението на Надежда Йорданова (ПП-ДБ) в дневния ред да бъде включен проект на декларация с призив за избор на нов и.ф. главен прокурор в съответствие със Закона за съдебната власт.


  • 1 лют пипер

    2 0 Отговор
    Тези от КПК какви ли чували с пари ще приберат,при нейното закриване?!

    15:55 27.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    И ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА УНИЩОЖИТЕ
    КОМПРОМАТИТЕ СРЕЩУ БОЙО И ДРУГАТА СВИНЯ.

    15:58 27.01.2026

