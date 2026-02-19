Конституционният съд отклони искането на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" за избора на КПК

Конституционният съд отклони искането на Величие", МЕЧ и "Възраждане" за обявяване на противоконституционност на Номинационната комисия по избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прекрати производство по делото. Определението е прието единодушно, уточни БТА.
В мотивите към определението си Конституционният съд посочва, че отклонява искането и прекратява делото, тъй като преди произнасяне по същество на искането, със Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, приет от 51-вото Народно събрание на 28 януари 2026 г., обнародван в Държавен вестник, е отменен Законът за противодействие на корупцията, част от който са оспорените разпоредби.
БТА припомня, че през ноември 2025 г. Конституционният съд допусна за разглеждане жалбата, внесена от „Величие“, МЕЧ и "Възраждане" . В края на юли 2025 г. Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие с 10 гласа „за“ и пет „против“ да конституира Номинационна комисия, чиято задача е да избере ръководство на КПК.
1 май май
Коментиран от #5
16:27 19.02.2026
2 май май
Как така, като не им харесва някоя жалба, ще щракнат с пръсти и ще си приемат закон, че такива жалби вече не могат да се правят и следователно били незаконни?
Що за държава е това?
Коментиран от #4, #6
16:29 19.02.2026
3 Сарсазъм
16:30 19.02.2026
4 Процедурата
До коментар #2 от "май май":Закона като е отменен, ще рече че няма законов текст, според който текст да се вземе решение, което решение ще е валидно от момента на обявяването му за напред във времето. Пито-платено.
16:34 19.02.2026
5 Нещо не си наясно
До коментар #1 от "май май":Става въпрос за промяна в процесуален закон, а не за материален.
17:59 19.02.2026
6 Много
До коментар #2 от "май май":се излагаш. В Русе ли си учил юризъм?
18:00 19.02.2026