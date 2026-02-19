Новини
Конституционният съд отклони искането на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" за избора на КПК

Конституционният съд отклони искането на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" за избора на КПК

19 Февруари, 2026

Определението е прието единодушно

Снимка: БГНЕС
Конституционният съд отклони искането на Величие", МЕЧ и "Възраждане" за обявяване на противоконституционност на Номинационната комисия по избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прекрати производство по делото. Определението е прието единодушно, уточни БТА.

В мотивите към определението си Конституционният съд посочва, че отклонява искането и прекратява делото, тъй като преди произнасяне по същество на искането, със Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, приет от 51-вото Народно събрание на 28 януари 2026 г., обнародван в Държавен вестник, е отменен Законът за противодействие на корупцията, част от който са оспорените разпоредби.

БТА припомня, че през ноември 2025 г. Конституционният съд допусна за разглеждане жалбата, внесена от „Величие“, МЕЧ и "Възраждане" . В края на юли 2025 г. Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие с 10 гласа „за“ и пет „против“ да конституира Номинационна комисия, чиято задача е да избере ръководство на КПК.


  • 1 май май

    12 1 Отговор
    Жалбата внесена ноември 2025, а два месеца по-късно се приема закон, според който не може да се внасят такива жалби?!?!

    Коментиран от #5

    16:27 19.02.2026

  • 2 май май

    7 0 Отговор
    Как е възможно да се отмени разглеждането на жалба, която е внесена преди да се промени закона? Жалбата е заварено положение по старият закон и е била внесена законово. Кой им е крив на магистратите, че два месеца са се пинкали и не са се произнесли?
    Как така, като не им харесва някоя жалба, ще щракнат с пръсти и ще си приемат закон, че такива жалби вече не могат да се правят и следователно били незаконни?
    Що за държава е това?

    Коментиран от #4, #6

    16:29 19.02.2026

  • 3 Сарсазъм

    9 0 Отговор
    КПК държавен орган ли е бил или НПО с подвеждащо наименование?

    16:30 19.02.2026

  • 4 Процедурата

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "май май":

    Закона като е отменен, ще рече че няма законов текст, според който текст да се вземе решение, което решение ще е валидно от момента на обявяването му за напред във времето. Пито-платено.

    16:34 19.02.2026

  • 5 Нещо не си наясно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "май май":

    Става въпрос за промяна в процесуален закон, а не за материален.

    17:59 19.02.2026

  • 6 Много

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "май май":

    се излагаш. В Русе ли си учил юризъм?

    18:00 19.02.2026

