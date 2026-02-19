Конституционният съд отклони искането на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" за избора на КПК

Конституционният съд отклони искането на Величие", МЕЧ и "Възраждане" за обявяване на противоконституционност на Номинационната комисия по избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прекрати производство по делото. Определението е прието единодушно, уточни БТА.

В мотивите към определението си Конституционният съд посочва, че отклонява искането и прекратява делото, тъй като преди произнасяне по същество на искането, със Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, приет от 51-вото Народно събрание на 28 януари 2026 г., обнародван в Държавен вестник, е отменен Законът за противодействие на корупцията, част от който са оспорените разпоредби.

БТА припомня, че през ноември 2025 г. Конституционният съд допусна за разглеждане жалбата, внесена от „Величие“, МЕЧ и "Възраждане" . В края на юли 2025 г. Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие с 10 гласа „за“ и пет „против“ да конституира Номинационна комисия, чиято задача е да избере ръководство на КПК.