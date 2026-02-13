Антон Славчев е подал оставка като шеф на КПК

Шефът на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев е подал оставка, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Той е подал заявление за това до парламента на 11 февруари.

Освобождаването му ще бъде гласувано днес от депутатите.

ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех.

Оставката е по-скоро формална, понеже в края на януари депутатите закриха КПК. Славчев обаче остава начело на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Двете комисии са дъщерни на КПКОНПИ, която депутатите разделиха на две преди три години, но така и не дописаха законите за тях, нито попълниха съставите им. Реално Славчев беше зам.председател на комисията от 2018 г., но я ръководеше от 2022 г. след оставката на председателя Сотир Цацаров, припомня "24 часа".

В дневния ред на днешното си заседание депутатите включиха и ратификация на споразумение с Република Северна Македония за изграждане на железопътно трансгранично съоръжение.

По предложение на ГЕРБ-СДС депутатите ще разгледат днес на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване.

Депутатите удължиха пленарното време до приключване на законодателната част, след което ще започне парламентарният контрол.

Депутатите удължиха пленарното време до приключване на законодателната част, след което ще започне и парламентарният контрол.