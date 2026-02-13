Новини
България »
София »
Антон Славчев е подал оставка като шеф на КПК

Антон Славчев е подал оставка като шеф на КПК

13 Февруари, 2026 09:45 840 8

  • антон славчев-
  • подал-
  • оставка-
  • кпк

Оставката му е по-скоро формална

Антон Славчев е подал оставка като шеф на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шефът на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев е подал оставка, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Той е подал заявление за това до парламента на 11 февруари.

Освобождаването му ще бъде гласувано днес от депутатите.

ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех.

Оставката е по-скоро формална, понеже в края на януари депутатите закриха КПК. Славчев обаче остава начело на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Двете комисии са дъщерни на КПКОНПИ, която депутатите разделиха на две преди три години, но така и не дописаха законите за тях, нито попълниха съставите им. Реално Славчев беше зам.председател на комисията от 2018 г., но я ръководеше от 2022 г. след оставката на председателя Сотир Цацаров, припомня "24 часа".

В дневния ред на днешното си заседание депутатите включиха и ратификация на споразумение с Република Северна Македония за изграждане на железопътно трансгранично съоръжение.

По предложение на ГЕРБ-СДС депутатите ще разгледат днес на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване.

Депутатите удължиха пленарното време до приключване на законодателната част, след което ще започне парламентарният контрол.

Депутатите удължиха пленарното време до приключване на законодателната част, след което ще започне и парламентарният контрол.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деций

    8 0 Отговор
    Това с нищо няма да му помогне с оглед на до сегашните мръсотии в които се занимаваше!

    09:50 13.02.2026

  • 2 И се

    8 0 Отговор
    покри "компетента" без да иска да отговаря на въпроси в Парламента пред депутати и съответно пред българските граждани !

    09:53 13.02.2026

  • 3 Иван Грозни

    7 0 Отговор
    Много ценен тоя.И той като боко.Дялан камък става за всичко. Заради такива всеможещи и незаменими сме на дъното.

    Коментиран от #7

    09:55 13.02.2026

  • 4 Дориана

    5 1 Отговор
    За корупцията в България са виновни Борисов, Пеевски и техните патерици предатели ИТН и БСП ОЛ. Слави Трифонов да излезе и да каже пред целия български народ, защо толкова неистово искаше да влезе в политиката и да вкара в Парламента свои депутати , които да играят ролята на Троянски кон съюзявайки се с Пеевски и Борисов да саботират реформите в Съдебната власт, в Администрацията и навсякъде, да играят ролята на патерици за прикриване на корупцията , мафията и олигархията. Да отговори, защо неговите депутати Тошо Йорданов и Балабанов играят ролята на маша в изпълнение на всички поръчки от Борисов и Пеевски като промените в Изборния кодекс със сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина. Защо същите депутати играят ролята на саботьори в Парламента, с агресивно и просташко поведение уронвайки престижа на Парламента като институция. ИТН излизат от Парламента , падат надолу под 2 % и те го знаят . Точно за това се стремят да откраднат и фалшифицират изборите,но не им се получава. Така, че си получават заслуженото.

    09:56 13.02.2026

  • 5 В горещия

    5 0 Отговор
    казан оставки не се приемат .

    09:57 13.02.2026

  • 6 Жалко

    1 0 Отговор
    Такъв проофсионалист

    10:04 13.02.2026

  • 7 Ппдбрр

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Грозни":

    Скоро ще ви издигнем,споко.

    10:08 13.02.2026

  • 8 Борисов е в основата на всички трагеди

    1 0 Отговор
    Славчев с ченгеномера от тиквоченото време.Смешник,направи нещо с акъл бе.Да ама откъде да дойде?

    10:09 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове