Казусът „Петрохан“: Ангел Янчев настоя за закриване на училище „Космос“ заради нарушения

Потенциални нарушения и безстопанственост в частното средно училище „Космос“, община Горна Малина, станаха причина народният представител от "Възраждане" Ангел Янчев да отправи въпрос към служебния министър на образованието и науката. Поводът е случаят с непълнолетния ученик Александър от трагедията „Петрохан“, записан в училището, който е бил подложен на задължително училищно обучение. Янчев поиска информация дали Министерството възнамерява да преустанови дейността на училището заради нарушения.

След въпроса на Ангел Янчев стана ясно, че е започнала проверка след трагичния инцидент с ученика, обхващаща цялостната организационна и административно-управленска дейност на директора. Установени са редица пропуски: липса на документация за организацията и провеждането на изпити, отсъствия на ученици, които не са регистрирани, както и издаване на документи за завършен клас без безспорни доказателства.

Документите от проверката са предоставени на Софийска градска прокуратура за оценка на евентуални законови нарушения и наказателна отговорност. След произнасяне на прокуратурата ще се вземе решение относно статута на училището и възможността за заличаване от регистъра на институциите.

В същото време Ангел Янчев подчерта, че училището продължава да получава значителна държавна субсидия – над 1,1 млн. лева през 2025 г. – въпреки установените нарушения, както и че сградата, предоставена на училището под концесия от Община Горна Малина, остава в ползване на частното училище. Той призова за дерегистрация на „Космос“ и спиране на държавните средства. Янчев не приема, че „Космос“ може да работи като училище с някакъв сертификат от Асоциацията на Кеймбридж училищата.