Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
На петък 13 депутатите приеха оставката на Антон Славчев като шеф на антикорупционната комисия

На петък 13 депутатите приеха оставката на Антон Славчев като шеф на антикорупционната комисия

13 Февруари, 2026 10:37 647 5

  • антон славчев-
  • кпк-
  • оставка-
  • корупция-
  • парламент-
  • депутати-
  • българия-
  • софия

След реорганизацията на КПКОНПИ през есента на 2023 г. Славчев продължи да ръководи и двата нови органа – комисията за борба с корупцията и отделната комисия за установяване на конфликт на интереси

На петък 13 депутатите приеха оставката на Антон Славчев като шеф на антикорупционната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С 203 гласа "за" парламентът прие оставката на шефа на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев.

За бяха 203-ма депутати, един против, нямаше въздържали се. Оставката подкрепиха ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), „Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и петима нечленуващи в група народни представители. Против беше един депутат от АПС, припомни dariknews.bg.

Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) поиска Славчев да бъде повикан в пленарната зала. Това е човекът, който организира ареста на варненския кмет, серия разпити, който караше служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да притискат свидетели в определена посока, аргументира се той. Затова, според Мирчев, е важно Антон Славчев да дойде в пленарната зала и да каже правил ли е такива неща.

Зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) се обърна към Ивайло Мирчев, напомняйки му, че ПП-ДБ са събирали подписи за оставката на Славчев, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се е подписал. Сега, когато тя е депозирана, казвате защо си подава оставката. Чисто професионално това се нарича „раздвояване на личността“, казвам го за себе си, защото имам чувството, че живея в различни реалности, поясни Ангелов.

Вие и Вашата група не смятайте, че сте извън закона, Вие и Вашата група нарушавате правилника непрекъснато, обърна се към Мирчев Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС). Няма с този назидателен тон да говорите от тази трибуна кой е прав и кой не е, говорите с думите, с които комунистическата партия е говорила, продължи депутатът. На изборите ще се убедите, че не сте нещо повече от другите, завърши Иванов.

Според Божидар Божанов (ПП-ДБ) Антон Славчев през цялото време се крие от парламента. Трябва да бъде получен отчет какво са свършили КПКОНПИ и Комисията за противодействие на корупцията след отделянето ѝ, изтъкна той. КПК е ощетила държавния бюджет с милиони, всичките ѝ искове, които са отхвърлени от съда, са в ущърб на обществения интерес, комисията е осъдена да плаща много държавни средства, подчерта Божанов. В този смисъл, обясни той, тази оставка е много закъсняла. Славчев, подава оставка само от КОНПИ, комисия, която също не си е свършила работата, подчерта депутатът.

Костадин Костадинов потвърди, че „Възраждане" ще подкрепи оставката. Антон Славчев осъществява чадър над определени политици, но питам ПП-ДБ на какво отдавате чадъра, който той разпъна пет месеца над кмета на Варна, който е ваш човек, попита лидерът на „Възраждане“.

Малко обидно е да говорим за чадър от Антон Славчев и КПК над варненския кмет, след като той с месеци стоя в ареста, отговори му Божидар Божанов.

В края на януари Народното събрание взе окончателно решение да закрие Комисията за противодействие на корупцията по инициатива на ГЕРБ. До този момент органът беше оглавяван от Антон Славчев, който пое поста през 2022 г., след като предишният председател и бивш главен прокурор Сотир Цацаров се оттегли от длъжността. Оставката му дойде на фона на засиления политически натиск от тогавашното управляващо мнозинство за промени в антикорупционната структура и разделянето ѝ на две самостоятелни звена. След реорганизацията на КПКОНПИ през есента на 2023 г. Славчев продължи да ръководи и двата нови органа – комисията за борба с корупцията и отделната комисия за установяване на конфликт на интереси.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със сигурност

    1 1 Отговор
    Ще си довърши балкона. Тони Балкони за друго не става, освен за слуга на крадливите си господарите.

    10:40 13.02.2026

  • 2 Закриха бухалката ...

    1 0 Отговор
    на "Тандема", явно вече е проблем и за самите тях???

    11:07 13.02.2026

  • 3 Този

    1 0 Отговор
    с тази физиономия прилича на мафиот.

    11:16 13.02.2026

  • 4 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Сега фигуранътт защо не е подведен под съдебна отговороност за никаква свършена работа и нанесени големи щети на бюджета от некадърност и неизпълнение на служебните си задължения съвестно и с полезни за обществото резултати. Да връща милионите в бюджета.

    11:17 13.02.2026

  • 5 Защо ни е тази

    1 0 Отговор
    комисия срещу корупцията? В България няма корупция. Кой ви излъга, че има? Къде я видяхте? Развити сме като Сингапур, имаме магистрали, покрити с настилка, която няма остаряване, влаковете ни са чисти като в Германия и летят с космическа скорост като в Китай. Всички пари по европейски проекти отиват направо при производителя, затова цените ни са ниски и животът ни е песен. Българинът е честен човек, той не краде, на лъже, не хитрува - затова и управниците ни са такива, те са деца на този народ и го представляват по най-добрия начин. Чудя се защо ви е тази комисия!...

    11:21 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове