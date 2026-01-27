Румен Радев: Да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци, които се леят към нея

Снощи бе първата публична проява на Румен Радев след напускането на президентската институция, предаде БНТ.
Той участва в Софийския икономически форум, но отново не даде подробности за новия си политически проект. Очертава обаче целите, които ще си постави.
"Усилията ни трябва да отидат в две важни направления. Това е преодоляването на негативите и последствията от прибързаното и без подготовка на държавата и на населението влизане в еврозоната и в същото време оползотворяване на възможностите, които води членството в еврозоната. Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. А това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея", заяви Радев.
По-рано вчера Радев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона.
В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.
Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.
“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.
Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Точен е Цветанов и Радев
Коментиран от #43, #46, #59, #61, #66
16:47 27.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8, #98, #124
16:48 27.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана Z
Коментиран от #13
16:49 27.01.2026
6 Цитирам тоя от снимката:
16:50 27.01.2026
7 нелоялен клиент
Коментиран от #40, #48
16:51 27.01.2026
8 Бунак ционстки
До коментар #3 от "честен ционист":"Ганчо" нищо не е забравил и много добре знае какво представлява мекерето на ЦPУ кРадев!
16:51 27.01.2026
9 Имам въпрос
Коментиран от #110
16:51 27.01.2026
10 Див селянин
16:51 27.01.2026
11 Зеленият потник да каже
Коментиран от #15
16:52 27.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Румен Радев официално
До коментар #5 от "Сатана Z":32GB DDR5 RAM (обикновено комплект 2x16GB) струва средно между 200 и 350 лв. в България, в зависимост от скоростта (MHz) и марката. По-бързите модели (напр. 6000MHz+ CL30/36) са по-скъпи, докато базовите варианти започват от по-ниски цени.
Основни ценови диапазони (към януари 2026):
Бюджетни (4800-5200MHz): 190 - 250 лв.
Среден клас (5600-6000MHz): 250 - 320 лв.
Висок клас (6400MHz+ / RGB): 330+ лв.
Коментиран от #19, #21
16:54 27.01.2026
14 От краката
16:55 27.01.2026
15 Коуега
До коментар #11 от "Зеленият потник да каже":...то ако зависеше от него🤔
Коментиран от #74
16:55 27.01.2026
16 технолог
16:58 27.01.2026
17 Сирак Скитник
Коментиран от #131
16:58 27.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 честен ционист
До коментар #13 от "Румен Радев официално":В евро ли са цените? Пак евтино ми се види.
16:59 27.01.2026
20 Тик- Ток
Очаквайте подробности,очаквайте директно включване от Пресцентъра на МВР
Коментиран от #92, #130
16:59 27.01.2026
21 Дай сега и за по-старите DDR4
До коментар #13 от "Румен Радев официално":които все още се използват.
17:00 27.01.2026
22 логично
17:01 27.01.2026
23 Лицемерие
17:02 27.01.2026
24 Разкрития
ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
Оcновният npоrpамен докyмент на движението (файл: DeklaraciaFinal pdf) беше качен на холандcкия cъpвъp cъc забpавени „автоpcки npава“ в метаданните.
КОЙ Е АВТОРЪТ?
В cвойcтвата на файла, в nолето „Author“, е заnиcано името Plamen Uzunov.
СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Генеpал-майоp о.p. Димитъp Шивиков, Пpедcедател на Инициативния cъвет (Пyбличното лице/Маcката).
Рyмен Петков - Оprанизационен cтpатеr. Човекът, оcиrypил лоrиcтиката и мpежата на АБВ.
Пpоф. д-p Ваня Добpева - Ръководител наnpавление „Идеолоrия и обpазование“. Вpъзката c лявото кpило.
Доц. д-p Геоprи Кючyков - Отrовоpник за междyнаpодните отношения и здpавеоnазването.
Сnаc Панчев - Лидеp на Земеделcки cъюз „Ал. Стамболийcки“ (Кооpдинатоp nо коалиционна nолитика).
Ген. Стоимен Стоименов -Екcnеpт nо „Национална cиrypноcт“.
Боян Чyков - Скpитият екcnеpт в „Екcnеpтния cъвет“ (Геоnолитичеcки cтpатеr, заложен в мета-таrовете на cайта).
Пpоектът „Движение Нашата Бълrаpия“ не е нов.
Това е npоектът на Пламен Узyнов и Рyмен Петков, оnакован в nатpиотични лозyнrи.
Гоcnода, иcтината не cе тpие c бyтона Delete.
Имаме метаданните, имаме лоrовете, имаме и имената ви!
Коментиран от #29, #139
17:02 27.01.2026
25 интелект
17:03 27.01.2026
26 В качеството си на какъв
17:03 27.01.2026
27 румен кРадев БОгаТАШа
Домейна е запазен от Десислава Виткова.
Десислава Виткова се подвизава като пиарка на Фондация Тракия, Фондация на Васил Божков, но реално е пиар и на Нове холдинг на Божков.
Та това е на Радев „нашата България“ – освен на Гергов-ци, Копринков-ци, Цветанов-ци, и на Божков, който запазва партийния домейн.
Коментиран от #88
17:03 27.01.2026
28 Ъъъко каза!?
17:06 27.01.2026
29 честен ционист
До коментар #24 от "Разкрития":Щом Сашо Симов няма да е говорител, значи все хорошо.
17:06 27.01.2026
30 Румен
17:07 27.01.2026
31 Той идеологически и дигитално
17:07 27.01.2026
32 Анджо
17:08 27.01.2026
33 С хартиеното евро нищо не става
Европа най богата на шарени хартийки
Злато няма
Коментиран от #93
17:09 27.01.2026
34 Анджо
17:10 27.01.2026
35 Дигитално
17:10 27.01.2026
36 мдаа
17:11 27.01.2026
37 пеев
17:11 27.01.2026
38 Промяна
17:12 27.01.2026
39 Промяна
17:12 27.01.2026
40 пеев
До коментар #7 от "нелоялен клиент":Ще докара БОТАШ
17:13 27.01.2026
41 Не на диктата
17:13 27.01.2026
42 Кър ачик манометър кантаргиби
Повреда в шлемофона
17:14 27.01.2026
43 Само да попитам
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":Този физкултурник не подслушваше ли всичко живо в България? А ти ми го цитираш!!!
17:14 27.01.2026
44 И какво общо ние пък имаме
17:14 27.01.2026
45 Фют
До коментар #4 от "ООрана държава":Мафията някога да е излизала от политиката изобщо?
17:14 27.01.2026
46 Такъв е планът:
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":"Демерджиев готов за служебен министър на МВР, ще отстрани всички областни шефове в полицията"
Коментиран от #49
17:15 27.01.2026
47 Путин
17:15 27.01.2026
48 кРадев:
До коментар #7 от "нелоялен клиент":Да, добре. Първо ви докарвам турски Водафон, после и турска Източна Румелия.
17:15 27.01.2026
49 Ха дано,
До коментар #46 от "Такъв е планът:":ама надали.
17:16 27.01.2026
50 Много от рано Радев започна
17:16 27.01.2026
51 Данко Харсъзина
17:17 27.01.2026
52 Дедо 78
17:18 27.01.2026
53 Абсурдистан
17:18 27.01.2026
54 Сийка
17:19 27.01.2026
55 Ами хубаво
17:19 27.01.2026
56 Опа
17:19 27.01.2026
57 Като какъв
17:20 27.01.2026
58 Вовата
17:20 27.01.2026
59 Хаха
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":Лицето на снимката е новият идол на промяната и Радев.
17:21 27.01.2026
60 Стига
Разочарован съм от него и няма да гласувам?
Казах !
17:22 27.01.2026
61 Промяна
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":ЦВЪКИТО ВЕЧЕ С РР ЛИ Е ХАХАХАХА ТОВА ЛИ СА НОВИТЕ СТАРИ ЧЕ И ПРЕДАТЕЛ ТОЗИ ЦВЪКИТО ВЪН ИМАШ И НАГЛОСТТА ДА ДАВАШ НАСТАВЛЕНИЯ
17:23 27.01.2026
62 Ха сега де...
Силни думи и актуални днес, дигитална свързаност?!? С Русия, с Крим или с Тръмп?
17:23 27.01.2026
63 Делян Петров!
17:23 27.01.2026
64 В Ловеч
17:23 27.01.2026
65 Перо
17:23 27.01.2026
66 Факти
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":Много правилно!
17:24 27.01.2026
67 Ха ха
17:24 27.01.2026
68 Фют
До коментар #4 от "ООрана държава":А и на мен лично вече ми омръзна "to runnin out of time" за онея дето run the floor ми е мисълта.
17:24 27.01.2026
69 Аха
17:25 27.01.2026
70 Румен Тодоров
17:25 27.01.2026
71 И да го питам Радев
17:25 27.01.2026
72 Данко Харсъзина
Коментиран от #126
17:27 27.01.2026
73 Мишо
17:27 27.01.2026
74 Мнение
До коментар #15 от "Коуега":Абе поне от кумова срама можеше да пусне референдум за запазване на лева доста по-рано, ама реши да го направи като ПР-че в последния момент, за да върже некой и друг бивш избирател на ппдб?!
Народе Радев е част от тях (слугите на шорош - герб, дпс, ппдб, итн, бсп и др)!!! Да си знаеш на следващите избори!
17:27 27.01.2026
75 Бончо
17:27 27.01.2026
76 Сийка
17:27 27.01.2026
77 Трънчо Славски
17:27 27.01.2026
78 Много от рано Радев започна
Коментиран от #83
17:29 27.01.2026
79 Ха ха ха
17:30 27.01.2026
80 Аре Радев
17:31 27.01.2026
81 Райчо Андреев
17:31 27.01.2026
82 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:32 27.01.2026
83 Какво е
До коментар #78 от "Много от рано Радев започна":Б-9?
Коментиран от #90
17:32 27.01.2026
84 Ден за уйдурмички а? Иначе
17:33 27.01.2026
85 Слави Фасулев
17:35 27.01.2026
86 Зельо Чорапов
17:36 27.01.2026
87 Ха ха ха
17:39 27.01.2026
88 Така е
До коментар #27 от "румен кРадев БОгаТАШа":Божков е основен спонсор на Рублен
17:40 27.01.2026
89 Ятак на Чавдар
Коментиран от #95
17:41 27.01.2026
90 Как какво е
До коментар #83 от "Какво е":Страните от инициативата «Букурещ 9» и един фонд дето бая пари закопахме без никаква ефективност
Коментиран от #94
17:41 27.01.2026
91 007
17:42 27.01.2026
92 Промяна
До коментар #20 от "Тик- Ток":20 ЩЕ ИМА ДА ТЪРСИТЕ БОРИСОВ ДА ЗНАЕТЕСЕГА НЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ МНОГО ЧЕ ПОСЛЕ ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ОТКЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО
17:43 27.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Благодаря за отговора,
До коментар #90 от "Как какво е":просто тия съкращения станаха хиляди и не винаги можем да ги декодираме правилно.
17:45 27.01.2026
95 Активните комунисти
До коментар #89 от "Ятак на Чавдар":винаги са били добре.
Преди 9-ти - мандрите, след това - властта, а след 89-та година - и властта и парите.
17:46 27.01.2026
96 Както винаги абстрактен
17:47 27.01.2026
97 Какъв е Гадев
17:52 27.01.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 генерал Румен Бобоков
17:55 27.01.2026
100 Пак пари за нато и сащ
Коментиран от #108
17:58 27.01.2026
101 ЕДГАР КЕЙСИ
18:00 27.01.2026
102 Румен Радев Решетников
18:02 27.01.2026
103 Промяна
Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не"
Коментиран от #122
18:07 27.01.2026
104 Някой
18:07 27.01.2026
105 Чудо голямо
18:07 27.01.2026
106 За мързел се плаща
18:10 27.01.2026
107 Не се казва ще сковем кочина
18:10 27.01.2026
108 И Украйна, и Украйна ....
До коментар #100 от "Пак пари за нато и сащ":Подводната кабелна система Кардеса ще свърже България, Грузия, Турция и Украйна.
18:12 27.01.2026
109 Този
Коментиран от #115
18:13 27.01.2026
110 само за наивници
До коментар #9 от "Имам въпрос":Питай желязков.
18:15 27.01.2026
111 само за наивници
18:18 27.01.2026
112 Вятър ги вее на бял кон
Коментиран от #119
18:19 27.01.2026
113 Мишо
18:23 27.01.2026
114 Сега какъв го играе ?
18:23 27.01.2026
115 Даниел Немитов
До коментар #109 от "Този":Изживява се като Спасител! Я племето навремето как припозна като спасител Саймън Втори, защо сега да не припознае Румен Първи?! Може пък да мине номера - тука все търсят някой да ги оправя.
18:24 27.01.2026
116 Много умни ще станем
18:27 27.01.2026
117 Ха-ха, тоя кавал
18:28 27.01.2026
118 гост
18:30 27.01.2026
119 И кои са тея страни
До коментар #112 от "Вятър ги вее на бял кон":Дето с държавни пари "центрове за данни" правят? Кви ги говори въобще. Приоритет му били...
Коментиран от #127
18:34 27.01.2026
120 Няма пенсии другари
18:36 27.01.2026
121 Попов
18:40 27.01.2026
122 Промяна
До коментар #103 от "Промяна":103 защо ми крадеш НИК
18:40 27.01.2026
123 Записвайте си и не умувайте
18:40 27.01.2026
124 смехоран
До коментар #3 от "честен ционист":Много грозен и съсухрен тоз.Как да си го харесам за вожд.
18:41 27.01.2026
125 Анонимен
18:42 27.01.2026
126 ма ДУРО
До коментар #72 от "Данко Харсъзина":Да се направи на мъж пред "Общата"!
18:57 27.01.2026
127 Примерно в САЩ
До коментар #119 от "И кои са тея страни":и тръмпо-технократския мега проект с тамошните "дейта" центрове. Яко скубане на стадото за градежи на дигиталните му кошари (да не пиша другата дума започваща пак с "ко").
19:03 27.01.2026
128 Андрешко
19:05 27.01.2026
129 Анджо
19:11 27.01.2026
130 Истина
До коментар #20 от "Тик- Ток":ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЬНУВА. МОЖЕШ САМО ДА ИМ ГЛЕДАШ ЗАДНИЯ НОМЕР НА ФАНЕЛКИТЕ И НА ДВАМАТА.
19:43 27.01.2026
131 размисъл
До коментар #17 от "Сирак Скитник":какви партии?Той очаква да го назначат за пожизнен президент като Путин.Това е целта и мечтата.Затова плюеше при всеки повод партиите.Той желае да работи цар.Като обещава на тези които го издигнат пари и зрелища.Стани да седна.Затова се облизват около него като куче касапница.Няма идеи,няма програми.Целта е абсолютната власт.
19:54 27.01.2026
132 Като със Сопот ли?
Забравих за вас Референдумите са мръсна дума.
Или със забраненият Референдум за лЪв, вместо тогава да си подаде оставката и да поведе народът.? Или гаврата с Конституцията.
Хайде не, мерси.
Ние сме аналогови хора.
От срам да беше вписал правото на Кеш в Конституцията.
През цялото време подкрепяше ц.и.фровото юро и д.и.г.италната д.и.к.т.атура.
Изведнъж, когато разбра, че Докладът ще е положителне, искал да отложим с една година юрото.
Ама то по Законодателство на ЕС и ЕЦБ можеше да отложив юрото.
Коментиран от #136
20:05 27.01.2026
133 радев
20:09 27.01.2026
134 Абсолютен С.р.о.соид.
По-късно, 2003 завършва с отличие Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен „магистър“ по „Стратегически проучвания“ .
Този човек е проект, той ни пробута и ПП.
А бал.м.ите се връзват на "чий е Крим?".
Някой да е прочел някаква платформа и дългорочни цели от този човек?
Д.и.тализация, ЕС и НАТО това са му приоритетите, всичко най-лощо за Територията.
Пробутват ли нещо големите медии, проект е!
20:19 27.01.2026
135 рундьо
20:20 27.01.2026
136 Поглед
До коментар #132 от "Като със Сопот ли?":Браво, че казвате фактите! Това е самата истина за фаталните грешки на Радев.
20:21 27.01.2026
137 ОСТАВКА ЗА мунчо БО(га)ТАШ!
ПО$Л€ той НИ ГО ВЪРНА $ " БО ТАШ"!
ОТ КАР МА ЗЪ фатмак АКЪЛ НЕ НИ ТРЯБВА!
20:31 27.01.2026
138 Евранов
20:42 27.01.2026
139 Този
До коментар #24 от "Разкрития":На снимката от ком. 2 ще направи изпълнението по структурна организация и вече вероятно е започнал. Гледайте само как ще се "завърти " шайбата в Северозапада.
20:47 27.01.2026
140 ООрана държава
20:56 27.01.2026
141 Станчев
21:11 27.01.2026
142 Горски
00:00 28.01.2026
143 Аха
01:21 28.01.2026