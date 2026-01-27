Новини
Румен Радев: Да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци, които се леят към нея

27 Януари, 2026 16:44

Президентът (2017-2026 г.) участва в Софийския икономически форум

Румен Радев: Да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци, които се леят към нея - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Снощи бе първата публична проява на Румен Радев след напускането на президентската институция, предаде БНТ.

Той участва в Софийския икономически форум, но отново не даде подробности за новия си политически проект. Очертава обаче целите, които ще си постави.

"Усилията ни трябва да отидат в две важни направления. Това е преодоляването на негативите и последствията от прибързаното и без подготовка на държавата и на населението влизане в еврозоната и в същото време оползотворяване на възможностите, които води членството в еврозоната. Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. А това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея", заяви Радев.

По-рано вчера Радев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона.

В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.

Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.

“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.

Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 2 Точен е Цветанов и Радев

    29 15 Отговор
    Първият председател на партия ГЕРБ, бивш вицепремиер и министър на МВР и бивш председател на предизборния щаб на ГЕРБ с предложение към новия служебен премиер

    Коментиран от #43, #46, #59, #61, #66

    16:47 27.01.2026

  • 3 честен ционист

    44 39 Отговор
    Ганчо забрави, че Зеления сегрегационен сертификат го пробута Радев.

    Коментиран от #8, #98, #124

    16:48 27.01.2026

  • 5 Сатана Z

    36 11 Отговор
    Румбата знае ли колко струва в момента 32gb Ram DDR5 ?

    Коментиран от #13

    16:49 27.01.2026

  • 6 Цитирам тоя от снимката:

    48 10 Отговор
    "Зелениет сертификат ви дава свобода!"... Рундю Триморски се готви за оберщурмбанфюрер на балканския цифров концлагер.

    16:50 27.01.2026

  • 7 нелоялен клиент

    28 21 Отговор
    Дано Радев докара турския Водафон и да изгони тия кожодери от А1.

    Коментиран от #40, #48

    16:51 27.01.2026

  • 8 Бунак ционстки

    37 11 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    "Ганчо" нищо не е забравил и много добре знае какво представлява мекерето на ЦPУ кРадев!

    16:51 27.01.2026

  • 9 Имам въпрос

    44 7 Отговор
    Имам питане- в качеството си на какъв се е срещал с основни инвеститори в проекта Kardesa? или новината ви е от миналата седмица, но сега сте се сетили да я публикувате?

    Коментиран от #110

    16:51 27.01.2026

  • 10 Див селянин

    28 4 Отговор
    Румба,стягай са да няма ла6ут после.

    16:51 27.01.2026

  • 11 Зеленият потник да каже

    35 13 Отговор
    защо допусна да ни качат насила на Титаник.

    Коментиран от #15

    16:52 27.01.2026

  • 13 Румен Радев официално

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    32GB DDR5 RAM (обикновено комплект 2x16GB) струва средно между 200 и 350 лв. в България, в зависимост от скоростта (MHz) и марката. По-бързите модели (напр. 6000MHz+ CL30/36) са по-скъпи, докато базовите варианти започват от по-ниски цени.
    Основни ценови диапазони (към януари 2026):
    Бюджетни (4800-5200MHz): 190 - 250 лв.
    Среден клас (5600-6000MHz): 250 - 320 лв.
    Висок клас (6400MHz+ / RGB): 330+ лв.

    Коментиран от #19, #21

    16:54 27.01.2026

  • 14 От краката

    28 3 Отговор
    за главата ! Не се почва така !

    16:55 27.01.2026

  • 15 Коуега

    16 7 Отговор

    До коментар #11 от "Зеленият потник да каже":

    ...то ако зависеше от него🤔

    Коментиран от #74

    16:55 27.01.2026

  • 16 технолог

    32 9 Отговор
    Гледай какви неща се опитва да прави ? Добре ли е ? Къде по иноватовно е да свърже капачката към бутилката .....

    16:58 27.01.2026

  • 17 Сирак Скитник

    45 6 Отговор
    Хааххаа този какви подводни кабели го гонят. Всички чакат да си каже партията

    Коментиран от #131

    16:58 27.01.2026

  • 19 честен ционист

    18 24 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Радев официално":

    В евро ли са цените? Пак евтино ми се види.

    16:59 27.01.2026

  • 20 Тик- Ток

    23 22 Отговор
    Тиквата и Прасето са май арестувани при опит за бягство с Фалкон-а към Дубай натоварени с чували пачки и кюлчета.

    Очаквайте подробности,очаквайте директно включване от Пресцентъра на МВР

    Коментиран от #92, #130

    16:59 27.01.2026

  • 21 Дай сега и за по-старите DDR4

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Радев официално":

    които все още се използват.

    17:00 27.01.2026

  • 22 логично

    18 12 Отговор
    Първо кабелите , после АЕЦ Белене и поливните системи в земеделието които Хразанов наряза и България за една година рязко дърпа напред

    17:01 27.01.2026

  • 23 Лицемерие

    40 5 Отговор
    Триморие, зелени сертификати , боташки далавери.....Оглави и сета ни натиква към цифровото робство..... Никога глас за този хамелеон и нов стар сглобкаджия и шарлатанин!

    17:02 27.01.2026

  • 24 Разкрития

    30 3 Отговор
    ХОЛАНДСКАТА „ЗАВЕРА“ НА "ПРЕЗИДЕНТА".

    ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
    ​Оcновният npоrpамен докyмент на движението (файл: DeklaraciaFinal pdf) беше качен на холандcкия cъpвъp cъc забpавени „автоpcки npава“ в метаданните.
    ​КОЙ Е АВТОРЪТ?
    В cвойcтвата на файла, в nолето „Author“, е заnиcано името Plamen Uzunov.
    СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
    ​Генеpал-майоp о.p. Димитъp Шивиков, Пpедcедател на Инициативния cъвет (Пyбличното лице/Маcката).
    ​Рyмен Петков - Оprанизационен cтpатеr. Човекът, оcиrypил лоrиcтиката и мpежата на АБВ.
    ​Пpоф. д-p Ваня Добpева - Ръководител наnpавление „Идеолоrия и обpазование“. Вpъзката c лявото кpило.
    ​Доц. д-p Геоprи Кючyков - Отrовоpник за междyнаpодните отношения и здpавеоnазването.
    ​Сnаc Панчев - Лидеp на Земеделcки cъюз „Ал. Стамболийcки“ (Кооpдинатоp nо коалиционна nолитика).
    ​Ген. Стоимен Стоименов -Екcnеpт nо „Национална cиrypноcт“.
    ​Боян Чyков - Скpитият екcnеpт в „Екcnеpтния cъвет“ (Геоnолитичеcки cтpатеr, заложен в мета-таrовете на cайта).

    Пpоектът „Движение Нашата Бълrаpия“ не е нов.
    Това е npоектът на Пламен Узyнов и Рyмен Петков, оnакован в nатpиотични лозyнrи.
    ​Гоcnода, иcтината не cе тpие c бyтона Delete.
    Имаме метаданните, имаме лоrовете, имаме и имената ви!

    Коментиран от #29, #139

    17:02 27.01.2026

  • 25 интелект

    16 9 Отговор
    Само вижте начина на мислене .Единия кряка Не на омразата " като че ли сме в 19 век .Другия иска скоростно да се преместим в 22 век .

    17:03 27.01.2026

  • 26 В качеството си на какъв

    29 7 Отговор
    бившият президент и все още резидент на ЦPУ Гумен Крадев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона??!

    17:03 27.01.2026

  • 27 румен кРадев БОгаТАШа

    30 7 Отговор
    ДОМЕЙНА НА ПАРТИЙНАТА СГЛОБКА НА РАДЕВ „НАШАТА БЪЛГАРИЯ“ ЗАПАЗЕН ОТ ПИАРА НА ВАСИЛ БОЖКОВ НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН СЛЕД ОСТАВКАТА НА РАДЕВ

    Домейна е запазен от Десислава Виткова.

    Десислава Виткова се подвизава като пиарка на Фондация Тракия, Фондация на Васил Божков, но реално е пиар и на Нове холдинг на Божков.

    Та това е на Радев „нашата България“ – освен на Гергов-ци, Копринков-ци, Цветанов-ци, и на Божков, който запазва партийния домейн.

    Коментиран от #88

    17:03 27.01.2026

  • 28 Ъъъко каза!?

    35 3 Отговор
    Явно тоя не знае, че бюджет за 2026 няма, не е чувал и за 1,2 милиона души под прага на бедността и почти 2 милиона с минимални заплати от 500 евро нето на месец...и тоя ще ви управлява!? Тоя с кво има връзка!? Освен с безмислиците ...

    17:06 27.01.2026

  • 29 честен ционист

    8 12 Отговор

    До коментар #24 от "Разкрития":

    Щом Сашо Симов няма да е говорител, значи все хорошо.

    17:06 27.01.2026

  • 30 Румен

    30 4 Отговор
    А стига с това дигитално. Българина иска нещо реално.

    17:07 27.01.2026

  • 31 Той идеологически и дигитално

    15 8 Отговор
    е свързан с ГЕРБ и ДПС - НН няма какво толкова да работи ами да се влива в листите им!

    17:07 27.01.2026

  • 32 Анджо

    24 9 Отговор
    Ако умните , радвайте се ,че тоя ще ви върне в азиатският ареал. Още ли не можете да разберете ,че с тоя нищо хубаво няма да се случи. Тоя предаде България и придайте за жълти стотинки.

    17:08 27.01.2026

  • 33 С хартиеното евро нищо не става

    13 11 Отговор
    Даже не е от пластмаса да се рециклира
    Европа най богата на шарени хартийки
    Злато няма

    Коментиран от #93

    17:09 27.01.2026

  • 34 Анджо

    22 9 Отговор
    Ало умните , радвайте се ,че тоя ще ви върне в азиатският ареал. Още ли не можете да разберете ,че с тоя нищо хубаво няма да се случи. Тоя предаде България и продаде за жълти стотинки.

    17:10 27.01.2026

  • 35 Дигитално

    29 6 Отговор
    като с Боташ!

    17:10 27.01.2026

  • 36 мдаа

    26 6 Отговор
    Ясно, и тоя е марионетка и ще заведе стадото в дигиталния концлагер. Добре че се разбира навреме.

    17:11 27.01.2026

  • 37 пеев

    24 7 Отговор
    Злобен измамник.

    17:11 27.01.2026

  • 38 Промяна

    19 7 Отговор
    РР кой представлява че се среща с тези компании РР дай си партията не си президент вече дай си хората кажи говори открито

    17:12 27.01.2026

  • 39 Промяна

    20 6 Отговор
    РР кой представлява че се среща с тези компании РР дай си партията не си президент вече дай си хората кажи говори открито

    17:12 27.01.2026

  • 40 пеев

    25 6 Отговор

    До коментар #7 от "нелоялен клиент":

    Ще докара БОТАШ

    17:13 27.01.2026

  • 41 Не на диктата

    24 6 Отговор
    Този провали и референдума в защита на лева. И ето , ще ни наложи и цифровия концлагер, както неговите шарлатани насила ваксинираха хората, една част починаха, а други бяха съкратени, защото нямаха два пъти ваксини и сертификат.

    17:13 27.01.2026

  • 42 Кър ачик манометър кантаргиби

    12 1 Отговор
    Полосата е чиста уредите изправни
    Повреда в шлемофона

    17:14 27.01.2026

  • 43 Само да попитам

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":

    Този физкултурник не подслушваше ли всичко живо в България? А ти ми го цитираш!!!

    17:14 27.01.2026

  • 44 И какво общо ние пък имаме

    19 1 Отговор
    С подводните кабели в Черно море, които свързват България, Турция и Грузия. То и сега има впрочем и да не са български?

    17:14 27.01.2026

  • 45 Фют

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Мафията някога да е излизала от политиката изобщо?

    17:14 27.01.2026

  • 46 Такъв е планът:

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":

    "Демерджиев готов за служебен министър на МВР, ще отстрани всички областни шефове в полицията"

    Коментиран от #49

    17:15 27.01.2026

  • 47 Путин

    13 3 Отговор
    Мене пита ли ма,бе !

    17:15 27.01.2026

  • 48 кРадев:

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "нелоялен клиент":

    Да, добре. Първо ви докарвам турски Водафон, после и турска Източна Румелия.

    17:15 27.01.2026

  • 49 Ха дано,

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Такъв е планът:":

    ама надали.

    17:16 27.01.2026

  • 50 Много от рано Радев започна

    26 1 Отговор
    глупости да дрънка ми се струва. .. кабелна свързаност с висока добавена стойност.....

    17:16 27.01.2026

  • 51 Данко Харсъзина

    26 4 Отговор
    Боташа в момента е никой. Обикновен престъпник без имунитет. Ква свързаност, кви 5лв.?

    17:17 27.01.2026

  • 52 Дедо 78

    20 0 Отговор
    Я !Живков !!!

    17:18 27.01.2026

  • 53 Абсурдистан

    27 2 Отговор
    Какво разбира кратуната от дигиталната свързаност?

    17:18 27.01.2026

  • 54 Сийка

    15 3 Отговор
    Хм! Ще разбере откъде минават кабелите и после - Путин, Герасимов, Патрушев, полк. Сергеев....

    17:19 27.01.2026

  • 55 Ами хубаво

    19 1 Отговор
    Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom ще си пуснат там кабелите. Няма да са нито първите , нито последните. И ние кво общо имаме ? А?

    17:19 27.01.2026

  • 56 Опа

    26 1 Отговор
    Радев готви нов Боташ, но с друга фирма.

    17:19 27.01.2026

  • 57 Като какъв

    23 2 Отговор
    се изявява сега този човек???

    17:20 27.01.2026

  • 58 Вовата

    21 2 Отговор
    Алооу!Кво Ч.море?Кви 5 евро?

    17:20 27.01.2026

  • 59 Хаха

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":

    Лицето на снимката е новият идол на промяната и Радев.

    17:21 27.01.2026

  • 60 Стига

    27 2 Отговор
    Дрънка само глупости!
    Разочарован съм от него и няма да гласувам?
    Казах !

    17:22 27.01.2026

  • 61 Промяна

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":

    ЦВЪКИТО ВЕЧЕ С РР ЛИ Е ХАХАХАХА ТОВА ЛИ СА НОВИТЕ СТАРИ ЧЕ И ПРЕДАТЕЛ ТОЗИ ЦВЪКИТО ВЪН ИМАШ И НАГЛОСТТА ДА ДАВАШ НАСТАВЛЕНИЯ

    17:23 27.01.2026

  • 62 Ха сега де...

    15 2 Отговор
    "Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност"

    Силни думи и актуални днес, дигитална свързаност?!? С Русия, с Крим или с Тръмп?

    17:23 27.01.2026

  • 63 Делян Петров!

    21 2 Отговор
    Бако, мисли за партия, хора около тази партия и програма! Изборите ще дойдат, какво ще им предложиш да сложат на масата? Хляб или ИТ център? Дай по сериозно, моля! Хората чакат! Само с това, че ще борим мафията няма да стане! Коя мафия? В нея старите ченгета от ДС, включват ли се? Отговори трябват, не среща с разни префинени костюмари!

    17:23 27.01.2026

  • 64 В Ловеч

    19 1 Отговор
    Елмосквич с оптичен кабел!

    17:23 27.01.2026

  • 65 Перо

    25 0 Отговор
    Радев като какъв участва в тези преговори? Какви решения може да взима?

    17:23 27.01.2026

  • 66 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":

    Много правилно!

    17:24 27.01.2026

  • 67 Ха ха

    26 1 Отговор
    И тоя комунист е като бай тошо "тази година ще правим полупроводници а от догодина проводници,"От къде ги намират тия баламурци та и президенти и премиери ги правят.

    17:24 27.01.2026

  • 68 Фют

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    А и на мен лично вече ми омръзна "to runnin out of time" за онея дето run the floor ми е мисълта.

    17:24 27.01.2026

  • 69 Аха

    15 1 Отговор
    Проект "пачанга", свързване на талибаните със спящите им клетки.

    17:25 27.01.2026

  • 70 Румен Тодоров

    21 1 Отговор
    С полупроводници,или цели проводници?

    17:25 27.01.2026

  • 71 И да го питам Радев

    20 1 Отговор
    За какво са му тези центрове за данни ? И врочем как е "супер компютъра"? А? Как е? Задръстен ли е от работа? ....

    17:25 27.01.2026

  • 72 Данко Харсъзина

    24 1 Отговор
    Боташа вече не е държавен глава. Дори партиен лидер не е, защото няма партия. Като какъв се е замъкнал на тази софра?

    Коментиран от #126

    17:27 27.01.2026

  • 73 Мишо

    22 0 Отговор
    Този корумпиран човек в качеството на какво основание преговаря?

    17:27 27.01.2026

  • 74 Мнение

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "Коуега":

    Абе поне от кумова срама можеше да пусне референдум за запазване на лева доста по-рано, ама реши да го направи като ПР-че в последния момент, за да върже некой и друг бивш избирател на ппдб?!

    Народе Радев е част от тях (слугите на шорош - герб, дпс, ппдб, итн, бсп и др)!!! Да си знаеш на следващите избори!

    17:27 27.01.2026

  • 75 Бончо

    22 0 Отговор
    Помнете Бо таш

    17:27 27.01.2026

  • 76 Сийка

    14 4 Отговор
    Хм! Ще разбере откъде минават кабелите и после - Путин, Герасимов, Патрушев, полк. Сергеев....

    17:27 27.01.2026

  • 77 Трънчо Славски

    14 1 Отговор
    Снимката ме разплака....от умиление!

    17:27 27.01.2026

  • 78 Много от рано Радев започна

    22 1 Отговор
    глупости да дрънка ми се струва. .. А впрочем скоро ще му се нсложи и отчет да дава относно фонд Триморие, Б-9 и куп други безумици за милиарди.

    Коментиран от #83

    17:29 27.01.2026

  • 79 Ха ха ха

    23 0 Отговор
    Крадев в момента е г-н никой и за никакви кабели не може нищо дарешава.

    17:30 27.01.2026

  • 80 Аре Радев

    17 1 Отговор
    Слагай кепето и беж към синегогата някоя друга тъпотия да изръсиш

    17:31 27.01.2026

  • 81 Райчо Андреев

    6 11 Отговор
    Господин Радев ,ако оглави БСП,ще има 1845 967 гласа!

    17:31 27.01.2026

  • 82 Дякон Унуфрий Араллампиев

    27 0 Отговор
    Радев се очертава като поредното политическо недоразумение Жалко за България Вместо да вземе нещата в ръце говори за кабели Румене Румене

    17:32 27.01.2026

  • 83 Какво е

    8 1 Отговор

    До коментар #78 от "Много от рано Радев започна":

    Б-9?

    Коментиран от #90

    17:32 27.01.2026

  • 84 Ден за уйдурмички а? Иначе

    12 6 Отговор
    Постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна. А дали е така и какво точно представлява тази промяна, Радев мълчи като риба. Истинският враг на хората е атлантизма, същноста му и атлантическите продажни партии а дали този факт е напълно осъзнат нямам представа

    17:33 27.01.2026

  • 85 Слави Фасулев

    2 18 Отговор
    Ще гласувам за Радев,ако налага мита,като Тръмп

    17:35 27.01.2026

  • 86 Зельо Чорапов

    19 1 Отговор
    Искате ли да направя две коремни?А?

    17:36 27.01.2026

  • 87 Ха ха ха

    19 0 Отговор
    Тази среща звучи доста несериозно. Все едно да се срещат с хигиенистката в президентството. Колкото тя може да вземе решение по тези въпроси толкова и Рублен.

    17:39 27.01.2026

  • 88 Така е

    19 1 Отговор

    До коментар #27 от "румен кРадев БОгаТАШа":

    Божков е основен спонсор на Рублен

    17:40 27.01.2026

  • 89 Ятак на Чавдар

    7 3 Отговор
    Ах !Тоше..Тоше...как хубаво си живеехме...

    Коментиран от #95

    17:41 27.01.2026

  • 90 Как какво е

    13 1 Отговор

    До коментар #83 от "Какво е":

    Страните от инициативата «Букурещ 9» и един фонд дето бая пари закопахме без никаква ефективност

    Коментиран от #94

    17:41 27.01.2026

  • 91 007

    15 1 Отговор
    Този пък щял да ни оправя, ааа управлява. Ако някой си мисли, че улицата, тълпата може да бъде нашето бъдеще нека да се огледа в историята за резултатите от такава улична власт. В близък план, какво сътвори тълпата поведена от радевото юмруче, който реагира за да защити крадливото и корумпираното си обкръжение от прокурорско разследване, нещо което като че се забрави? Е, резултатът е, че децата учещи по света, прибрали се заради пандемията, си направиха нещо като рейв, където се ходи да се надрусат и от скука. Така измряха десетки хиляди, предимно стари хора и станахме първи в света по жертви от ковид19. Помнете, когато сме тръгвали след политически бръмбар винаги ни еотвеждал на л но.

    17:42 27.01.2026

  • 92 Промяна

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "Тик- Ток":

    20 ЩЕ ИМА ДА ТЪРСИТЕ БОРИСОВ ДА ЗНАЕТЕСЕГА НЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ МНОГО ЧЕ ПОСЛЕ ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ОТКЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО

    17:43 27.01.2026

  • 94 Благодаря за отговора,

    5 0 Отговор

    До коментар #90 от "Как какво е":

    просто тия съкращения станаха хиляди и не винаги можем да ги декодираме правилно.

    17:45 27.01.2026

  • 95 Активните комунисти

    15 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ятак на Чавдар":

    винаги са били добре.
    Преди 9-ти - мандрите, след това - властта, а след 89-та година - и властта и парите.

    17:46 27.01.2026

  • 96 Както винаги абстрактен

    9 0 Отговор
    България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност.Не Бългалия, а тези, които я представляват и управляват и крадат.

    17:47 27.01.2026

  • 97 Какъв е Гадев

    19 1 Отговор
    Инвеститор е явно! Парите от Боташ трябва да се вложат някъде ...

    17:52 27.01.2026

  • 99 генерал Румен Бобоков

    16 2 Отговор
    Ще ви оправя зя 800 седмици. Във всички пози. Вервайте ми.

    17:55 27.01.2026

  • 100 Пак пари за нато и сащ

    13 1 Отговор
    Какви данни ще свързваме с Турция и Грузия, какви са тези въздухарски свързаности и защо държавата ще дава пари вместо да взима от участниците, от изброените няма български.

    Коментиран от #108

    17:58 27.01.2026

  • 101 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 1 Отговор
    СКРИЙ СЕ СТАРЧОК ГРОЗЕН ....................... ОТИВАЙ ПРИ ПУТЛЕР И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ .................

    18:00 27.01.2026

  • 102 Румен Радев Решетников

    15 1 Отговор
    Бля, бля, бля, инджектопляктор, бля, бля, бля!

    18:02 27.01.2026

  • 103 Промяна

    7 5 Отговор
    🥱🫣🤔Борисов побесня пред Карбовски: Глупаци, нещастници долни, живея в къщата, в която съм се родил, там ще пукна. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни.
    Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не"

    Коментиран от #122

    18:07 27.01.2026

  • 104 Някой

    7 0 Отговор
    За центрове за данни трябва надеждно електричество, с фотоволтаици не става.

    18:07 27.01.2026

  • 105 Чудо голямо

    1 1 Отговор
    Общата цена на строителството и монтажа е за около 100 милиона евро. Системата Kardesa ще осигури 500 Tbps допълнителна честотна лента в Черноморския регион. Инсталацията ще започне в България през 2027 г. 45 милиона евро, уж били насочени към "намаляване на интернет зависимостта от Русия" ...Според картата на подводните кабели, в Черно море функционират само три подводни оптични комуникационни линии: Кавказката кабелна система между Грузия и България, кабелът KAFOS между България, Румъния и Турция и кабелът на Ростелеком между Грузия и Русия.

    18:07 27.01.2026

  • 106 За мързел се плаща

    8 0 Отговор
    на Банкомат. Кандидат за следващ президент, ще е Банкомат с Изкуствен Интелект!

    18:10 27.01.2026

  • 107 Не се казва ще сковем кочина

    7 0 Отговор
    А се казва ще реализираме кочина ...и ще чупим стойки

    18:10 27.01.2026

  • 108 И Украйна, и Украйна ....

    6 2 Отговор

    До коментар #100 от "Пак пари за нато и сащ":

    Подводната кабелна система Кардеса ще свърже България, Грузия, Турция и Украйна.

    18:12 27.01.2026

  • 109 Този

    15 0 Отговор
    Като какъв се изживява сега?

    Коментиран от #115

    18:13 27.01.2026

  • 110 само за наивници

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Имам въпрос":

    Питай желязков.

    18:15 27.01.2026

  • 111 само за наивници

    8 1 Отговор
    Сигурно щеше да е по лесно с магистралите да започне ,но там е патентовано

    18:18 27.01.2026

  • 112 Вятър ги вее на бял кон

    11 0 Отговор
    Толкова са се откъснали от реалните проблеми на хората че направо е потресаващо. Изграждането на "центрове за данни" в България му били приоритетите на Радев представете си ... Ама както е почнал ще стигне и до космодрумите на Пасито за полетите до обратната страна на луната ...на там е тръгнал като чета статията

    Коментиран от #119

    18:19 27.01.2026

  • 113 Мишо

    11 0 Отговор
    Ти за комисионната ли си там зелен чорап?

    18:23 27.01.2026

  • 114 Сега какъв го играе ?

    11 0 Отговор
    Лобист ли? Очевидно в този проект България реална полза от съществено значение не може да има, а и до 2027 г. много време има

    18:23 27.01.2026

  • 115 Даниел Немитов

    12 0 Отговор

    До коментар #109 от "Този":

    Изживява се като Спасител! Я племето навремето как припозна като спасител Саймън Втори, защо сега да не припознае Румен Първи?! Може пък да мине номера - тука все търсят някой да ги оправя.

    18:24 27.01.2026

  • 116 Много умни ще станем

    11 0 Отговор
    Като още 2-3 суперкомпютъра за няколко милиарда купим нали? И после да се чудим пак по кое перо на бюджета тока да им платим ... Да ходи утре да го види "суперкомпютъра" дето го купихме дали въобще в мрежата е включен и какво прави охраната

    18:27 27.01.2026

  • 117 Ха-ха, тоя кавал

    14 0 Отговор
    Се появи от которката

    18:28 27.01.2026

  • 118 гост

    16 0 Отговор
    Народа едвам свързва двата края Мунчо за дигитална свързаност бращолеви ...Леле и тоя ще спасява Бг

    18:30 27.01.2026

  • 119 И кои са тея страни

    14 0 Отговор

    До коментар #112 от "Вятър ги вее на бял кон":

    Дето с държавни пари "центрове за данни" правят? Кви ги говори въобще. Приоритет му били...

    Коментиран от #127

    18:34 27.01.2026

  • 120 Няма пенсии другари

    14 0 Отговор
    Сега и "центрове за данни" щели....

    18:36 27.01.2026

  • 121 Попов

    12 0 Отговор
    Единственото хубаво, че зеления чорап и национален предател румен кРадев ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание

    18:40 27.01.2026

  • 122 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #103 от "Промяна":

    103 защо ми крадеш НИК

    18:40 27.01.2026

  • 123 Записвайте си и не умувайте

    9 1 Отговор
    Приоритет 1: "центрове за данни" ...

    18:40 27.01.2026

  • 124 смехоран

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Много грозен и съсухрен тоз.Как да си го харесам за вожд.

    18:41 27.01.2026

  • 125 Анонимен

    11 0 Отговор
    В президенството се бавят РР мълчи и всичко е точно

    18:42 27.01.2026

  • 126 ма ДУРО

    11 0 Отговор

    До коментар #72 от "Данко Харсъзина":

    Да се направи на мъж пред "Общата"!

    18:57 27.01.2026

  • 127 Примерно в САЩ

    7 0 Отговор

    До коментар #119 от "И кои са тея страни":

    и тръмпо-технократския мега проект с тамошните "дейта" центрове. Яко скубане на стадото за градежи на дигиталните му кошари (да не пиша другата дума започваща пак с "ко").

    19:03 27.01.2026

  • 128 Андрешко

    7 0 Отговор
    Село се пали баба се реши.

    19:05 27.01.2026

  • 129 Анджо

    13 0 Отговор
    Тоя с какво право се среща с инвеститори , като вече е никой. Много бързо му правят реклама на Кеш БОТАШОВ, да не стане като с Кирчо про, щеше да прави мини колички а се оказа фалшива реклама. Изглежда че, руменчо ги е учил как се правят фалшиви реклами.

    19:11 27.01.2026

  • 130 Истина

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тик- Ток":

    ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЬНУВА. МОЖЕШ САМО ДА ИМ ГЛЕДАШ ЗАДНИЯ НОМЕР НА ФАНЕЛКИТЕ И НА ДВАМАТА.

    19:43 27.01.2026

  • 131 размисъл

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сирак Скитник":

    какви партии?Той очаква да го назначат за пожизнен президент като Путин.Това е целта и мечтата.Затова плюеше при всеки повод партиите.Той желае да работи цар.Като обещава на тези които го издигнат пари и зрелища.Стани да седна.Затова се облизват около него като куче касапница.Няма идеи,няма програми.Целта е абсолютната власт.

    19:54 27.01.2026

  • 132 Като със Сопот ли?

    3 0 Отговор
    Хвалбите, да отнемаш печалбите за 5 г. напред, мръсно производство тровещо подпочвени води, та и заеми със лихви на готова инфраструктура? Местните в Сопот от срам да бяхте питали.
    Забравих за вас Референдумите са мръсна дума.
    Или със забраненият Референдум за лЪв, вместо тогава да си подаде оставката и да поведе народът.? Или гаврата с Конституцията.
    Хайде не, мерси.
    Ние сме аналогови хора.
    От срам да беше вписал правото на Кеш в Конституцията.
    През цялото време подкрепяше ц.и.фровото юро и д.и.г.италната д.и.к.т.атура.
    Изведнъж, когато разбра, че Докладът ще е положителне, искал да отложим с една година юрото.
    Ама то по Законодателство на ЕС и ЕЦБ можеше да отложив юрото.

    Коментиран от #136

    20:05 27.01.2026

  • 133 радев

    6 0 Отговор
    ще прокарам подводни кабели и всичко ще цъфне

    20:09 27.01.2026

  • 134 Абсолютен С.р.о.соид.

    5 0 Отговор
    Вербуван през 1992 г. като слушател във Военновъздушен колеж „Максуел", Алабама,
    По-късно, 2003 завършва с отличие Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен „магистър“ по „Стратегически проучвания“ .
    Този човек е проект, той ни пробута и ПП.
    А бал.м.ите се връзват на "чий е Крим?".
    Някой да е прочел някаква платформа и дългорочни цели от този човек?
    Д.и.тализация, ЕС и НАТО това са му приоритетите, всичко най-лощо за Територията.
    Пробутват ли нещо големите медии, проект е!

    20:19 27.01.2026

  • 135 рундьо

    4 1 Отговор
    ЩЕ ВИ СПАСЯ!!

    20:20 27.01.2026

  • 136 Поглед

    7 0 Отговор

    До коментар #132 от "Като със Сопот ли?":

    Браво, че казвате фактите! Това е самата истина за фаталните грешки на Радев.

    20:21 27.01.2026

  • 137 ОСТАВКА ЗА мунчо БО(га)ТАШ!

    8 1 Отговор
    мунчо МНОГО ГИ РАЗБИРА $ВЪРЗВАНИЯТА, н€го ПАРТИЯТА го $ВЪРЗА (уЖ€НИ) ЗА Д€$И-ОБЩАТА,
    ПО$Л€ той НИ ГО ВЪРНА $ " БО ТАШ"!
    ОТ КАР МА ЗЪ фатмак АКЪЛ НЕ НИ ТРЯБВА!

    20:31 27.01.2026

  • 138 Евранов

    2 0 Отговор
    Едвам го набутаха Еврото и вече пластмасата готвят . С пластиката по-лесно ли ще изнасяте краденото ? Едни 500 олигархични комунистически фамилии да отговорят на себе си ? ДС срещу Военно Разузнаване - егати и мача ,но публика не остана.

    20:42 27.01.2026

  • 139 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Разкрития":

    На снимката от ком. 2 ще направи изпълнението по структурна организация и вече вероятно е започнал. Гледайте само как ще се "завърти " шайбата в Северозапада.

    20:47 27.01.2026

  • 140 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Стиг атри бема мати гр ознастара

    20:56 27.01.2026

  • 141 Станчев

    4 0 Отговор
    Грешката не е на Радев , а на тези ,че не знаят като какъв се явява той в момента. Канят го -техен проблем и харч. Да им обяснява ,че е никой в момента или по-скоро бивш Президент с полагащата му се от това "Офис ,пенсия ,охрана и най-вероятно все още представителни средства " за последното не е сигурно ,както и това дали е ходил на тази среща с Шкодата или метрото. Все пак е за отбелязване ,че Плювнелиев кабели не е поръчвал и прекарвал след пенсиониране или поне не знаем какви ги е натворил и той из разните му клубове и институти измислени за да се занимават още с ограбване на народеца.

    21:11 27.01.2026

  • 142 Горски

    1 2 Отговор
    Радев явно иска да се самоубие политически. Каква еврозона, какъв ЕС. Диктаторката Урсулана и осъдената Лагард ли ще ти бъдат партньори? Срамота! Ще му дадем шанс да ни измъкне от това отровно 17 годишно ГЕРБерастко блато.

    00:00 28.01.2026

  • 143 Аха

    1 0 Отговор
    С Десито вече дигитално ли ще се свързват ?

    01:21 28.01.2026

