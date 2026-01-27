Румен Радев: Да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци, които се леят към нея

Снощи бе първата публична проява на Румен Радев след напускането на президентската институция, предаде БНТ.

Той участва в Софийския икономически форум, но отново не даде подробности за новия си политически проект. Очертава обаче целите, които ще си постави.

"Усилията ни трябва да отидат в две важни направления. Това е преодоляването на негативите и последствията от прибързаното и без подготовка на държавата и на населението влизане в еврозоната и в същото време оползотворяване на възможностите, които води членството в еврозоната. Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. А това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея", заяви Радев.

По-рано вчера Радев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона.

В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.

Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.

“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.

Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.