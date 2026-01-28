Новини
Разпитват свидетели на катастрофата на АМ "Марица", при която загина 66-годишен турчин

Разпитват свидетели на катастрофата на АМ "Марица", при която загина 66-годишен турчин

28 Януари, 2026 04:12, обновена 28 Януари, 2026 04:16 638 3

  • катастрофа-
  • загинал-
  • ам марица

Шофьорът от южната ни съседка врязал камиона си в превозното средство на молдовец

Разпитват свидетели на катастрофата на АМ "Марица", при която загина 66-годишен турчин - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Хасково наблюдава досъдебно производство за транспортното произшествие на автомагистрала "Марица", при което вчера сутринта загина шофьор на камион, турски гражданин, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествие, предстоят разпити на свидетели и назначаването на експертизи, уточниха от държавното обвинение.

Според информацията загиналият на място водач е на 66 години. Той е врязал камиона си в друго тежкотоварно превозно средство, шофирано от гражданин на Молдова.

По данни на Областната дирекция на МВР в Хасково, инцидентът, за който е подаден сигнал на спешния телефон 112, е станал малко след 6.30 часа в аварийната лента на магистралата в посока Турция, преди граничния пункт "Капитан Андреево".


Хасково / България
