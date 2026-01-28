Новини
Парламентът решава дали да закрие Комисията за противодействие на корупцията

28 Януари, 2026 04:25, обновена 28 Януари, 2026 04:28 571 5

В дневния ред не са включени промените в Изборния кодекс и ратификация на подписаното присъединяване към Съвета за мир

Парламентът решава дали да закрие Комисията за противодействие на корупцията - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът решава дали да закрие Комисията за противодействие на корупцията. Предлага се функциите да бъдат разделени между Сметната палата и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към МВР.

Законопроектът за закриване на КПК влиза за окончателно приемане в пленарна зала. До второ четене стигна предложението на ГЕРБ-СДС. Вчера то беше прието от Комисията по конституционни и правни въпроси.

Предвижда се разследващите функции на Антикорупционната комисия да бъдат прехвърлени към ГДБОП с помощта на Следствието, а Сметна палата да приема имуществените декларации на хората на публични длъжности и да прави проверки за установяване на конфликт на интереси.

Друг текст от законопроекта предвижда на ДАНС да бъдат предадени всички архивни дела на оперативен отчет. От опозицията видяха възможна злоупотреба заради изискването останалите бази данни, съдържащи информация относно тези дела, да се унищожат незабавно, и предлагат да отпадне.

В програмата за днес влиза и приемане на второ четене на промени в Закона за здравето, с които се предлага да отпадне санкцията за оказване на медицинска помощ от лица, които нямат необходимата професионална квалификация по медицинска професия.

Още три закона ще бъдат обсъдени на първо четене - промени в Закона за гражданското въздухоплаване, в Закона за движение по пътищата и Законопроектът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

В дневния ред не са включени нито промените в Изборния кодекс, които миналата седмица провалиха две пленарни заседания, нито ратификация на подписаната от министър-председателя в оставка Росен Желязков спогодба за присъединяване към Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.


Напиши коментар:


  • 1 На мястототна тази « Комисия

    3 0 Отговор
    За противодействие камкорупцията»,
    Ще открият:» Комисия ЗА СЪДЕЙСТВИЕ на корупцията» със същите действащи лица!
    Да ние честита!

    Коментиран от #3

    05:29 28.01.2026

  • 2 В клуба на богатите

    2 0 Отговор
    корупция няма! (никой да не чува)

    05:45 28.01.2026

  • 3 КЗК - комисия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "На мястототна тази « Комисия":

    за защита на картелите.

    05:47 28.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ако пречи на корупцията, да се закрие!!!

    05:52 28.01.2026

  • 5 НЯМА

    0 0 Отговор
    Какво да решава ами парламента да се закрива !

    05:58 28.01.2026

