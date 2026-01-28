Задържаха две рускини, проникнали във военна база в Калифорния

Руското посолство в Съединените щати потвърди, че двама руски граждани са били задържани в Калифорния след предполагаемо „неразрешено влизане“ във военна база.

Преди това няколко медии съобщиха, че двамата руски граждани са били задържани за проникване в Кемп Пендълтън, военна база в Калифорния.

„Според информация от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ на 26 януари, двама руски граждани, задържани след „неразрешено влизане“ в Кемп Пендълтън, военна база в Калифорния, са били предадени на посолството“, съобщи ведомството.

Рускините в момента се намират в местен център за депортиране в очакване на репатриране. Консулски служители са във връзка с имиграционните власти на страната, за да изяснят обстоятелствата около инцидента.

Посолството отбеляза, че Държавният департамент все още не е уведомил дипломатите за задържането на рускините.