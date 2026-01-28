Задържаха две рускини, проникнали във военна база в Калифорния

Руското посолство в Съединените щати потвърди, че двама руски граждани са били задържани в Калифорния след предполагаемо „неразрешено влизане“ във военна база.
Преди това няколко медии съобщиха, че двамата руски граждани са били задържани за проникване в Кемп Пендълтън, военна база в Калифорния.
„Според информация от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ на 26 януари, двама руски граждани, задържани след „неразрешено влизане“ в Кемп Пендълтън, военна база в Калифорния, са били предадени на посолството“, съобщи ведомството.
Рускините в момента се намират в местен център за депортиране в очакване на репатриране. Консулски служители са във връзка с имиграционните власти на страната, за да изяснят обстоятелствата около инцидента.
Посолството отбеляза, че Държавният департамент все още не е уведомил дипломатите за задържането на рускините.
1 Мата Хари
05:28 28.01.2026
2 Швейк
05:28 28.01.2026
3 Майко мила
05:29 28.01.2026
4 Браво на момичетата
Кой не знае как рускиня може да гази, скоро ще разберат!
Коментиран от #12
05:31 28.01.2026
5 хехе
05:31 28.01.2026
6 Уфф
05:33 28.01.2026
7 Иван
Коментиран от #9
05:46 28.01.2026
8 таксиджия 🚖
Коментиран от #11
05:48 28.01.2026
9 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "Иван":Новия шеф на ФЕД ще бъде от Блекрок! Евреин зионист. Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲 се превърна в най-голямото зло.
05:50 28.01.2026
10 сига
05:51 28.01.2026
11 Ами няма лошо!
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":Явно им е било омръзнало да го правят помежду си!😂
06:00 28.01.2026
12 Позната песен
До коментар #4 от "Браво на момичетата":При доктор Гарабед, всеки чака своя ред, Генчо , Пенчо, Атанас и аз!😂😂😂😂😂
06:06 28.01.2026
13 Фейкове и маниполации
06:11 28.01.2026