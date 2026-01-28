Новини
Задържаха две рускини, проникнали във военна база в Калифорния

28 Януари, 2026 05:19, обновена 28 Януари, 2026 05:23 659 13

Те се намират в местен център за депортиране в очакване на репатриране

Задържаха две рускини, проникнали във военна база в Калифорния - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското посолство в Съединените щати потвърди, че двама руски граждани са били задържани в Калифорния след предполагаемо „неразрешено влизане“ във военна база.

Преди това няколко медии съобщиха, че двамата руски граждани са били задържани за проникване в Кемп Пендълтън, военна база в Калифорния.

„Според информация от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ на 26 януари, двама руски граждани, задържани след „неразрешено влизане“ в Кемп Пендълтън, военна база в Калифорния, са били предадени на посолството“, съобщи ведомството.

Рускините в момента се намират в местен център за депортиране в очакване на репатриране. Консулски служители са във връзка с имиграционните власти на страната, за да изяснят обстоятелствата около инцидента.

Посолството отбеляза, че Държавният департамент все още не е уведомил дипломатите за задържането на рускините.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мата Хари

    7 1 Отговор
    Аз съм ги учила как да проникват в мъжки бази!

    05:28 28.01.2026

  • 2 Швейк

    7 1 Отговор
    Може пък да са проникнали с приятни намерения.

    05:28 28.01.2026

  • 3 Майко мила

    11 1 Отговор
    Егати рускините, как са "проникнали" в us базата..

    05:29 28.01.2026

  • 4 Браво на момичетата

    8 2 Отговор
    Това се казва обучени служители!
    Кой не знае как рускиня може да гази, скоро ще разберат!

    Коментиран от #12

    05:31 28.01.2026

  • 5 хехе

    5 1 Отговор
    Петрова и Баширова сестрите на Баширов и Петров.

    05:31 28.01.2026

  • 6 Уфф

    12 2 Отговор
    Караула спал ли е, или са си лакирали ноктите в това време ??!

    05:33 28.01.2026

  • 7 Иван

    4 1 Отговор
    Държавния Департамент гъмжи от сатанински евреи.

    Коментиран от #9

    05:46 28.01.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    6 0 Отговор
    Войниците са си извикали компаньонки за групов секс.

    Коментиран от #11

    05:48 28.01.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Новия шеф на ФЕД ще бъде от Блекрок! Евреин зионист. Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲 се превърна в най-голямото зло.

    05:50 28.01.2026

  • 10 сига

    1 0 Отговор
    ша заиграят черните палки

    05:51 28.01.2026

  • 11 Ами няма лошо!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Явно им е било омръзнало да го правят помежду си!😂

    06:00 28.01.2026

  • 12 Позната песен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на момичетата":

    При доктор Гарабед, всеки чака своя ред, Генчо , Пенчо, Атанас и аз!😂😂😂😂😂

    06:06 28.01.2026

  • 13 Фейкове и маниполации

    0 0 Отговор
    Фейкове и маниполации! От спътниците се вижда всичко!

    06:11 28.01.2026