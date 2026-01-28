Новини
Главен комисар Джартов: Няма опасност за хората в община Ардино

28 Януари, 2026 05:30, обновена 28 Януари, 2026 04:34 554 1

  • арда-
  • александър джартов-
  • бедствено положение

В района беше обявено частично бедствено положение заради придошлите води на река Арда и откъсването на няколко села

Главен комисар Джартов: Няма опасност за хората в община Ардино
Снимка: Фрогнюз
БТА БТА

Няма никаква опасност за хората в община Ардино, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов в ефира на bTV.

Шест села в община Ардино отново са без пътна връзка заради придошлата река Арда и заливането на моста за село Китница.

Съоръжението, което е част от републиканската пътна мрежа, е единствената пътна връзка за селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Мостът е бил залят вследствие на обилните валежи, паднали на територията на общината.

„Има все още откъснати населени места. На практика достъпът през този мост, който е залят, не е възстановен. Очакваме в следващите няколко часа, при условие че няма валежи - към момента не вали, постепенно да пада на нивото на водата, така че той да стане проходим“, посочи Джартов.

Той допълни, че на място има екип на полицията, така че да не се допусне навлизане на превозни средства и някой да пострада.

По думите на Джартов самият мост е в много ниска част на реката и няма как да не бъде залят при по-високи води. Това се случва сравнително често - поне два пъти в годината този мост се залива, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По информация на ГДПБЗН няма пострадали хора вследствие на последните валежи. „Нямаме данни за засегнати граждани. Не е искана наша помощ. Осигурени са водоснабдяване и електроснабдяване и няма непосредствена опасност за гражданите“, каза Джартов. Не се е наложило и задействане на системата BG-Alert. „Няма никаква опасност за хората там“, допълни главен комисар Александър Джартов.

По думите му въпреки обявения жълт код, в рамките на деня са постъпили 15 сигнала, основно за наводнени обекти в Перник и Кюстендил. „Няма застрашени хора“, уточни Джартов.

В отговор на въпрос за пожарите от началото на годината, Джартов посочи, че всеки ден има пожари, за днес са 35. По думите му от началото на годината броят на пожарите е около 2000, при над 1700 за същия период на миналата година. „Това означава увеличение с над 20%“, добави той.

Значителна част от загиналите са възрастни, трудноподвижни и самотно живеещи хора, които невинаги използват изправни уреди за отопление, съхраняват и горими материали в близост до тях“, посочи той. Не са редки и случаите, в които пожар е предизвикан от незагасена цигара, допълни Джартов.

По думите му съвременните материали в домовете също увеличават риска - мебелите, завесите и обзавеждането все по-често са от синтетични материали, те се възпламеняват по-лесно и при горене отделят много повече дим.

Сред честите причини за инциденти са и непочистените комини. „С години не се почистват. Около Нова година имаше силен вятър, при силен вятър се създават условия за по-интензивно горене и саждите се запалват, каза главен комисар Джартов. Той допълни, че често се откриват и строителни неизправности. Основно човекът е източникът на тези тежки пожари, допълни той.

Обикновено хората с по-ниски финансови възможности са най-уязвимата група при бедствия, каза в отговор на въпрос директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

Според него е проблем и претоварването на електрическите инсталации. „Когато започне да има прегряване, се усеща характерна миризма. Ако се усети прекомерна температура, уредите трябва незабавно да се изключат“, каза Джартов. По думите му отоплителните уреди трябва да се включват директно в контактите, а не чрез разклонители.

Зарядните устройства не бива да се оставят включени без наблюдение, включително през нощта.

По думите му се реализират превантивни инициативи съвместно с местната власт и службите за социален патронаж, но те не са достатъчни. „Изключително полезни са локалните пожароизвестители за дим, които издават силен звуков сигнал, дразнещ, за да могат съседите поне в първите минути да разберат, че има такъв случай “, каза той.


