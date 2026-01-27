Продължават консултациите за служебно правителство, Йотова посреща днес още четирима от "домовата книга"

Продължава процедурата по консултации за съставяне на служебно правителство. Президентът Илияна Йотова покани на среща следващите, които могат да станат служебен министър-председател според Конституцията.
В сряда (28 януари) на „Дондуков” 2 тя ще разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев в 11 ч., с подуправителя на Централната банка Петър Чобанов в 12 ч., с колегата му Радослав Миленков в 13 ч. и с другия подуправител БНБ - Андрей Гюров в 14:30 часа.
На 29 януари (четвъртък) Йотова ще приеме в Президентството омбудсмана на Република България Велислава Делчева в 13 ч., а час по-късно и заместничката ѝ Мария Филипова.
В петък (30 януари) при президента ще отидат председателят на Сметната палата Димитър Главчев в 11 часа, както и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева, съответно в 12 и 13 часа.
Във вторник Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Тя отново потвърди позицията си, че не желае да заеме поста служебен премиер. Припомняме, че част от потенциалните кандидати вече отказаха подобно назначение. Такава заявка дадоха и омбудсманът Велислава Делчева, и гуверньорът на БНБ.
След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.
1 интересно
Коментиран от #4
16:38 27.01.2026
2 Николай Бареков бивш евродепутат
Коментиран от #8
16:38 27.01.2026
3 Горски
Коментиран от #5, #10
16:39 27.01.2026
4 Брачед
До коментар #1 от "интересно":Всички се борят за власт "от време оно"👍
16:40 27.01.2026
5 Руски колхозник
До коментар #3 от "Горски":Това го пиша няколко пъти,откакто Румен Радев подаде оставка, но получих какви ли не глупави коментари.👍Имаш + от мен
Коментиран от #13
16:41 27.01.2026
6 Айде назначавай Гюро, ма!
Коментиран от #9, #23
16:42 27.01.2026
7 Хмм
16:42 27.01.2026
8 И кой беше този
До коментар #2 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Емил Ганчев? Нали уж спрягаше Дамаджаната или Демерджийката?
Коментиран от #14
16:43 27.01.2026
9 Ами
До коментар #6 от "Айде назначавай Гюро, ма!":какво протака, по 4 души на ден, на всеки час
Коментиран от #12
16:44 27.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо бави
16:46 27.01.2026
12 Ама
До коментар #9 от "Ами":досега не е имало такива процедури. Какви са тия масонски измислици - консултации с потенциални премиери по домовата книга на ПП+ДБ=ДПС=ГЕРБ+СДС
Коментиран от #19
16:47 27.01.2026
13 Горски
До коментар #5 от "Руски колхозник":Благодаря! Много хора пишат, колкото да се намират на приказки без да четат. И затова се полуават тези бисери.
Коментиран от #16
17:04 27.01.2026
14 Емил Ганчев беше зам.мимистър на МВР
До коментар #8 от "И кой беше този":По време на 2-ия мандат на ГЕРБ през 2017 г.и в служебното правителство на Стефан Янев
Коментиран от #15
17:05 27.01.2026
15 Ясно
До коментар #14 от "Емил Ганчев беше зам.мимистър на МВР":Гербав кадър като Кокора, ама на МВР-то.
17:25 27.01.2026
16 Почти
До коментар #13 от "Горски":всички четем само заглавията на пасквилите в тая фалшива медия, после четем коментарите и пишем да става майтап, че ако не е шегата, истините не можем да ги споделяме.
Коментиран от #27
17:27 27.01.2026
17 ДПС
Стига Пеевски да не прави глупости!
Хиляди разгневени гербаджии са ядосани на Боко и ще гласуват за ДПС.Не за Радев, както се надяват много шамани като Райчев! Има разочаровани и от другите партии, които ще подкрепят опозицията срещу Радев.
Възраждане, БСП и ИТН ще загубят гласове, но може и да не са чак толкова много.
ППДБ определено ще загубят гласове.
До изборите има още доста време. Радев ще заповяда на Йотова да ги бави максимално, за да може да се организира. НО КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ МИНАВА, толкова ефектът от новатата му партия намлява. Пък и излизат все повече интересни данни за хората около него- все дърти червени олигарси и мафиоти.
Коментиран от #21
17:31 27.01.2026
18 Хмм
17:34 27.01.2026
19 Ами
До коментар #12 от "Ама":това го измисли корифеят Христо Иванов, преди премиерът си назначаваше премиер, какъвто прецени, но Христо Иванов искаше да са само техни хора, а те нямат кадри и възстановиха всички от ГЕРБ, "избори с наше МВР", а с оказа че МВР-то е на ДПС, вътрешният от сглобката избран от ПП-ДБ сега е депутат на пеевското ДПС, те бетонираха Борисов и Пеевски във властта с техните глупости, а Христо Иванов офейка в Брюксел, интересно как се е снабдил с имот там
17:40 27.01.2026
20 Ами
Коментиран от #26
17:44 27.01.2026
21 Хаха
До коментар #17 от "ДПС":ТЕРОРИСТИТЕ ОТ ДПС ДА ВИСЯТ ПО ДЪРВЕТАТА,НЕ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА.
17:46 27.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
До коментар #6 от "Айде назначавай Гюро, ма!":Може и да е Гюро ама да е като "Михайлов", а не тоя ПРъдльо.
17:52 27.01.2026
24 За мързел се плаща
18:08 27.01.2026
25 Хмм
18:22 27.01.2026
26 и йотова и отговорила
До коментар #20 от "Ами":ми нищо не правиш и взимаш много пари ко да ти кажа
20:46 27.01.2026
27 Горски
До коментар #16 от "Почти":Аз най вече от коментарите се водя, там е истината. Ама по някои теми е хубаво да се ете, особено като се коментира.
23:01 27.01.2026
28 Кеефф
05:01 28.01.2026
29 Айде назначавай умник Гюро, ма!
05:53 28.01.2026