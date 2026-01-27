Новини
България »
Ангел Найденов: БСП да предприеме оздравителни мерки, за да не остане извън парламента

Ангел Найденов: БСП да предприеме оздравителни мерки, за да не остане извън парламента

27 Януари, 2026 20:50 1 435 44

  • ангел найденов-
  • бсп-
  • румен радев

БСП може да остане под 4-процентната бариера за влизане в парламента, каза бившият министър на отбраната

Ангел Найденов: БСП да предприеме оздравителни мерки, за да не остане извън парламента - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Желая искрено успех на Илияна Йотова. Не очаквам тя бъде поставена пред избор БСП или Румен Радев. Дълги години съм работил с нея, все още поддържаме контакти и знам, че тя ще подходи правилно и неутрално. Пред нея сега предстои тежък тест - избор на служебен премиер и кабинет, но аз съм сигурен, че тя ще се справи. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира появата на Румен Радев на политическата сцена и участието му в предстоящите предсрочни избори.

"Румен Радев може да открадне електората на БСП, да. В момента БСП се намира в много тежко положение заради участието си в последното правителство. С появата на Румен Радев ми се струва, че една немалка част от избирателите на БСП ще се прелеят при него и БСП може да остане под 4-процентната бариера за влизане в парламента. Не вярвам БСП да умре, но ще преживее сериозни трусове и ако не се справи с тях, може да остане една треторазрядна партия, с която никой няма да се съобразява. Казвам това огромна болка и огорчение", добави той.

"Операцията на САЩ във Венецуела звучи като от научнопопулярен филм. Това показва високотехнологичното превъзходство на САЩ. Цялата ПВО система на Венецуела бе заглушена. Този "Дискомбобулатор", за който каза Тръмп, е обезвредил охраната на Мадуро. Имаше и пълно заглушаване на енергийната система на Венецуела. Всичко това показва колко по-напред са САЩ. Към този момент не съм чувал за оръжия, които да противодействат на електромагнитните вълни, които използва този "Дискомбобулатор". За съжаление на очаквам през 2026 година да настъпи край на войната в Украйна", коментира Ангел Найденов и външнополитическите теми.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    30 0 Отговор
    то няма кво да открадне, вий съ убихти сами

    20:54 27.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    23 3 Отговор
    ТОЗИ ГО ПУСКАЙТЕ ПРЕДИ ОБЯД, ТА ДО ВЕЧЕРТА ДА СЕ НАМАЛИ СТРЕСА ОТ ГРОЗНАТА МУ И ПРОТИВНА ФИЗИОНОМИЯ!

    20:57 27.01.2026

  • 3 Да де, ама

    23 1 Отговор
    Те сами бесепарите бягат с 200 от Угоен Зафиров, Гуцанов, Добрев и цялата им червеникава коалицийка, която беше твърда опора на пеевско-герберските крадци.

    20:57 27.01.2026

  • 4 ?????

    18 0 Отговор
    То не остана нищо за крадене.

    20:59 27.01.2026

  • 5 гост

    13 0 Отговор
    Този цоцолист - евроатлантик пак скъса синджира и изпълзя на тАлАвизора! Майо, Майче прибери си го веднага докато не го е прибрала д-р Гълъбова!

    21:00 27.01.2026

  • 6 007 /агент/

    10 2 Отговор
    Ти гледай да не ти открадне пчеличката, че общата и "самолета" вече... Завалията гълта трибестан , но спасението е само в смяната на караула

    21:03 27.01.2026

  • 7 Аман

    12 1 Отговор
    от тюфлеци

    21:03 27.01.2026

  • 8 Интересно

    5 1 Отговор
    Ама, всичките 5% ли?

    21:03 27.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    7 5 Отговор
    Бай Ангел този път е бил обективен. Но обявяването на кончината на БСП ми се струва прибързано. Има все още доста живи червени бетони. Тази партия няма да се даде лесно, нищо, че Нинова положи и полага огромни усилия да я ликвидира.

    21:03 27.01.2026

  • 10 ангелчо: тоз лош Радев може да открадне

    7 3 Отговор
    и булката ми

    поне 50 плямпащи се изредиха да го одумват

    Коментиран от #12

    21:05 27.01.2026

  • 11 Факт

    13 2 Отговор
    БСП повярваха на социолозите, че мнозинството граждани иска правителство. Радев няма вина за това.

    21:06 27.01.2026

  • 12 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ангелчо: тоз лош Радев може да открадне":

    Къде ми е шублера?

    21:07 27.01.2026

  • 13 Фен

    8 12 Отговор
    Радев може само да краде. Електорат, влияние, самочувствие, харизма. Той, милият, си няма нищо. И той, самият, е на Деса.

    Коментиран от #14, #19

    21:10 27.01.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    А как става всичко това?

    21:12 27.01.2026

  • 15 Редник

    13 3 Отговор
    Ти какво общо имаш с БСП? Продажник

    21:15 27.01.2026

  • 17 Червена бабичка

    3 9 Отговор
    Няма да позволим Радев да ограби БСП.

    21:21 27.01.2026

  • 18 Маяма

    7 13 Отговор
    Народа няма да допусне Радев да управлява държавата отново. Не искаме нов Боташ.

    21:26 27.01.2026

  • 19 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Къде ми е шублера?

    21:30 27.01.2026

  • 20 Ъхъ!!!

    8 11 Отговор
    Радев, с тоя башибозук дето го е събрал около себе си, може да открадне само гласовете на глупаците! По скоро Нинова може да "ощети" БСП.

    21:30 27.01.2026

  • 21 Този евроатлантик

    10 1 Отговор
    сега евро ли е или атлантик? Има една хубава дума, обозначаваща такива нищожества - МАЗМАНТИЯ.

    21:34 27.01.2026

  • 22 Точен

    11 1 Отговор
    Всеки предател търси оправдание, но не връща 1 от трийсетте сребърника...

    21:36 27.01.2026

  • 23 Марио

    12 0 Отговор
    Такива като теб отвратиха и прогониха електоратът на БСП.

    Коментиран от #26

    21:43 27.01.2026

  • 24 Радев е С.о.р.сиден проект

    2 2 Отговор
    Хвалбите със Сопот, да отнемаш печалбите за 5 г. напред, мръсно производство тровещо подпочвени води, та и заеми със лихви на готова инфраструктура? Местните в Сопот от срам да бяха питали.
    Борисов и Радев хвалят пр.ед.ателството Сопот.
    Забравих за тях Референдумите са мръсна дума.
    Или със забраненият Референдум за лЪв, вместо тогава да си подаде оставката и да поведе народът.? Или гаврата с Конституцията. Последната му изцепка за дигитализацията с Грузия.
    Хайде не, мерси.
    Изведнъж, когато разбра, че Докладът ще е положителн, искал да отложим с една година юрото.
    Ама то по Законодателство на ЕС и ЕЦБ позволяваше отлагането юрото. Асен Василев настояваше да е по-бързо.
    Как се връзват хората на "Чий е Крим?".
    Нещо конкретно да е чул Някой от този Човек?
    Ц.ф.рова Д.и.к. татура, ЕС и НАТО това са му приоритетите, всичко най-лощо за Територията.
    Пробутват ли нещо големите медии, проект е!
    ББ се сбогува чрез големите си 3 интервюта пред Дачков.
    Всичко върви по план, Територията е предадена.

    21:47 27.01.2026

  • 25 Роси от Бургас

    11 0 Отговор
    Ангеле то нищо няма в бсп. Един 200кг..Наско, Гуци палачинката, Таков таковата дето оскуба софийска община и няколко общака на Киро джамбазина на татко Добрев, които се скъсаха да покрадват..ааа и един Румен шадраван Петков

    21:51 27.01.2026

  • 26 Име

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Марио":

    Ала-Бала

    21:51 27.01.2026

  • 27 Смешник

    9 1 Отговор
    Защо да ги краде те сами ще гласуват за него Бсп е аут от парламента заради сдушването с Тиквата и Пеевски

    21:51 27.01.2026

  • 28 ЧИЧО

    2 3 Отговор
    Хайде вече да каже Президента какво ще прави, партия ли коалиция ли, че на хората им омръзва от недомлъвки.По теливизиите по цял ден ни надуват главите, с кого щял да се коалира ,кой щял да е в проекта му.

    21:56 27.01.2026

  • 29 От срам Радев

    2 4 Отговор
    Да беше предложил задължително вписване на правото на Кеш в Конституцията.
    Както Австрия, Унгария, Словакия, Словения-но ЕЦБ забрани втората част от въпроса.
    Франция записа в Законите си "Правото на Кеш", Швеция, Дания, Норвегия след ел. сривове отново вписаха Кеша, а бяха най.ц.и.ф.ровизираните. Швейцария ат 2013 се бори за референдум за Запазване на право Кеш. ГМО без надпис в храните. Споразумение Меркосур. Предстои узаконяване на трайно вредни химикали в храните в ЕС, ще ни тровят законно. Регламентите за лекарствата на ЕС, споразумение СЗО. Регламентите за ктарите сортове семена. Мнениято му за променен незаконно Референдум Белене. Закриване базови мощности ТЕЦ. Борса ток готвена за въвеждане за домакинства. 7 и 8 блок, които ще стигнат след 20 г. 120 милиарда лева. Проблемите в Здравеопазването, безумните 17 милиарда в кацата без дъно НЗОК, 11 от бюджет и 6 милиарда даплащане пациенти. Увеличения на всеки 3 месеца заплати депутати. Отмяна Закон Колективни органи да не носят Наказателна отговорност. Заплати бюджетници от 20 до 120 000 лв. Унищожаването на енергетиката. Бъдещото превъоръжаване на ЕС? Стотици милиорди?
    Някой да е чул нещо по тези въпроси от Радев?
    Няма и да чуем.
    След Юрошита всичко приключи за Територията.

    22:01 27.01.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 9 Отговор
    АЧО , ЧАК СЕГА ЛИ РАЗБРА ЧЕ ................... ЧОРАПА Е РЕZИДЕНТ (КГБ) , КРАДЕЦ и ШАРЛАТАНИН ...................... ФАКТ !

    22:09 27.01.2026

  • 31 Анонимен

    5 0 Отговор
    Не е ли от Непокорна България!

    22:23 27.01.2026

  • 32 Порно

    3 0 Отговор
    То електората им по естествен път се преселва в един по хубав свят, където няма ни скръб ни печал.

    23:02 27.01.2026

  • 33 Чочо

    0 2 Отговор
    Куклата на верига ще получи подарък гласове и от Боко и Шиши и ДБ за да продължи театъра -опозиция. Той има личен конфликт с Боко не с модела на управление, той е част от този модел на управление

    23:03 27.01.2026

  • 34 Сухана

    3 0 Отговор
    Тоа евростлантик още ли е е Би Си пе ,а Мая не ли вече е президент партеси?

    23:05 27.01.2026

  • 35 Моряка

    5 0 Отговор
    А бе Ангеле,ти беше умно,уважително и диалогично момче в Морското училище.Приехме те в Партията още във втори курс.Нали разбираш,че атлантическата корумпирана върхушка на БСП няма нищо общо с русофилския,социалистически възпитан,дълго лъгън бесепарски електорат?Та този изстрадал електорат си търси автетичен лидер.Може и Радев да го излъже,но засега друг Мойсей не се е появил.А БСП е в агония,защото и се разложи главата.Едва ли ще се намери някой Данко ,който да я спаси от смърт.

    23:08 27.01.2026

  • 37 Неправилно съждение е " да открадне"

    2 0 Отговор
    Хората сами решават поведението си.
    И не само от БСП.
    Така е неправилно да се говори.

    23:58 27.01.2026

  • 38 Горски

    3 0 Отговор
    БСП е партия,с изтекъл срок на годност.Тя се самоуби изтри и Обезлюдя,Тя е пример за това как се прави,само унищожителна политика.И износени политици. Радев ще погълне не само БСП, а и всички малки нивелирани присъединени израстъци. И всички желаещи промяна.

    Коментиран от #44

    00:17 28.01.2026

  • 39 Фсб

    1 1 Отговор
    Точно така, аз досега гласувах за БСП, сега ще гласувам за Радев

    00:24 28.01.2026

  • 40 Всички партии,

    1 1 Отговор
    с изключение на ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА, клекнаха пред Радев.

    За това да подкрепим опозицията, инак Радев ще вземе и трите власти в България.

    00:35 28.01.2026

  • 41 на комунетата

    1 1 Отговор
    само кражби са им в чугунените кратуни...

    00:59 28.01.2026

  • 42 Абе народе

    2 0 Отговор
    Български...!!!Не разбрахме ли вече ,че партията на фурнаджиите никога , ама никога не е мислила нито за България ,нито за целокупния НАРОД....

    02:37 28.01.2026

  • 43 Чорапът смърди все повече.

    1 1 Отговор
    Нещастен дебилеску, срам за пагона на българското офицерство.

    08:05 28.01.2026

