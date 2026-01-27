Ангел Найденов: БСП да предприеме оздравителни мерки, за да не остане извън парламента

Желая искрено успех на Илияна Йотова. Не очаквам тя бъде поставена пред избор БСП или Румен Радев. Дълги години съм работил с нея, все още поддържаме контакти и знам, че тя ще подходи правилно и неутрално. Пред нея сега предстои тежък тест - избор на служебен премиер и кабинет, но аз съм сигурен, че тя ще се справи. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира появата на Румен Радев на политическата сцена и участието му в предстоящите предсрочни избори.
"Румен Радев може да открадне електората на БСП, да. В момента БСП се намира в много тежко положение заради участието си в последното правителство. С появата на Румен Радев ми се струва, че една немалка част от избирателите на БСП ще се прелеят при него и БСП може да остане под 4-процентната бариера за влизане в парламента. Не вярвам БСП да умре, но ще преживее сериозни трусове и ако не се справи с тях, може да остане една треторазрядна партия, с която никой няма да се съобразява. Казвам това огромна болка и огорчение", добави той.
"Операцията на САЩ във Венецуела звучи като от научнопопулярен филм. Това показва високотехнологичното превъзходство на САЩ. Цялата ПВО система на Венецуела бе заглушена. Този "Дискомбобулатор", за който каза Тръмп, е обезвредил охраната на Мадуро. Имаше и пълно заглушаване на енергийната система на Венецуела. Всичко това показва колко по-напред са САЩ. Към този момент не съм чувал за оръжия, които да противодействат на електромагнитните вълни, които използва този "Дискомбобулатор". За съжаление на очаквам през 2026 година да настъпи край на войната в Украйна", коментира Ангел Найденов и външнополитическите теми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
20:54 27.01.2026
2 Боруна Лом
20:57 27.01.2026
3 Да де, ама
20:57 27.01.2026
4 ?????
20:59 27.01.2026
5 гост
21:00 27.01.2026
6 007 /агент/
21:03 27.01.2026
7 Аман
21:03 27.01.2026
8 Интересно
21:03 27.01.2026
9 Данко Харсъзина
21:03 27.01.2026
10 ангелчо: тоз лош Радев може да открадне
поне 50 плямпащи се изредиха да го одумват
Коментиран от #12
21:05 27.01.2026
11 Факт
21:06 27.01.2026
12 Анонимен
До коментар #10 от "ангелчо: тоз лош Радев може да открадне":Къде ми е шублера?
21:07 27.01.2026
13 Фен
Коментиран от #14, #19
21:10 27.01.2026
14 Анонимен
До коментар #13 от "Фен":А как става всичко това?
21:12 27.01.2026
15 Редник
21:15 27.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Червена бабичка
21:21 27.01.2026
18 Маяма
21:26 27.01.2026
19 Име
До коментар #13 от "Фен":Къде ми е шублера?
21:30 27.01.2026
20 Ъхъ!!!
21:30 27.01.2026
21 Този евроатлантик
21:34 27.01.2026
22 Точен
21:36 27.01.2026
23 Марио
Коментиран от #26
21:43 27.01.2026
24 Радев е С.о.р.сиден проект
Борисов и Радев хвалят пр.ед.ателството Сопот.
Забравих за тях Референдумите са мръсна дума.
Или със забраненият Референдум за лЪв, вместо тогава да си подаде оставката и да поведе народът.? Или гаврата с Конституцията. Последната му изцепка за дигитализацията с Грузия.
Хайде не, мерси.
Изведнъж, когато разбра, че Докладът ще е положителн, искал да отложим с една година юрото.
Ама то по Законодателство на ЕС и ЕЦБ позволяваше отлагането юрото. Асен Василев настояваше да е по-бързо.
Как се връзват хората на "Чий е Крим?".
Нещо конкретно да е чул Някой от този Човек?
Ц.ф.рова Д.и.к. татура, ЕС и НАТО това са му приоритетите, всичко най-лощо за Територията.
Пробутват ли нещо големите медии, проект е!
ББ се сбогува чрез големите си 3 интервюта пред Дачков.
Всичко върви по план, Територията е предадена.
21:47 27.01.2026
25 Роси от Бургас
21:51 27.01.2026
26 Име
До коментар #23 от "Марио":Ала-Бала
21:51 27.01.2026
27 Смешник
21:51 27.01.2026
28 ЧИЧО
21:56 27.01.2026
29 От срам Радев
Както Австрия, Унгария, Словакия, Словения-но ЕЦБ забрани втората част от въпроса.
Франция записа в Законите си "Правото на Кеш", Швеция, Дания, Норвегия след ел. сривове отново вписаха Кеша, а бяха най.ц.и.ф.ровизираните. Швейцария ат 2013 се бори за референдум за Запазване на право Кеш. ГМО без надпис в храните. Споразумение Меркосур. Предстои узаконяване на трайно вредни химикали в храните в ЕС, ще ни тровят законно. Регламентите за лекарствата на ЕС, споразумение СЗО. Регламентите за ктарите сортове семена. Мнениято му за променен незаконно Референдум Белене. Закриване базови мощности ТЕЦ. Борса ток готвена за въвеждане за домакинства. 7 и 8 блок, които ще стигнат след 20 г. 120 милиарда лева. Проблемите в Здравеопазването, безумните 17 милиарда в кацата без дъно НЗОК, 11 от бюджет и 6 милиарда даплащане пациенти. Увеличения на всеки 3 месеца заплати депутати. Отмяна Закон Колективни органи да не носят Наказателна отговорност. Заплати бюджетници от 20 до 120 000 лв. Унищожаването на енергетиката. Бъдещото превъоръжаване на ЕС? Стотици милиорди?
Някой да е чул нещо по тези въпроси от Радев?
Няма и да чуем.
След Юрошита всичко приключи за Територията.
22:01 27.01.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
22:09 27.01.2026
31 Анонимен
22:23 27.01.2026
32 Порно
23:02 27.01.2026
33 Чочо
23:03 27.01.2026
34 Сухана
23:05 27.01.2026
35 Моряка
23:08 27.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Неправилно съждение е " да открадне"
И не само от БСП.
Така е неправилно да се говори.
23:58 27.01.2026
38 Горски
Коментиран от #44
00:17 28.01.2026
39 Фсб
00:24 28.01.2026
40 Всички партии,
За това да подкрепим опозицията, инак Радев ще вземе и трите власти в България.
00:35 28.01.2026
41 на комунетата
00:59 28.01.2026
42 Абе народе
02:37 28.01.2026
43 Чорапът смърди все повече.
08:05 28.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.