Започна срещата на Илияна Йотова с Андрей Гюров

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров пристигна в сградата на президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство, предават от БТА.
Йотова го посрещна на входа на президентството. Срещата между двамата ще бъде закрита.
По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителите на банката Петър Чобанов и Радослав Миленков.
Би представлявало нарушение на българското и европейското законодателство, а също така и на утвърдените етични норми, ако стана служебен премиер, каза управителят на БНБ Димитър Радев след срещата.
След разговори с президента Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов каза, че няма да приеме да бъде служебен премиер. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля, допълни той.
Няма да стана служебен премиер, заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков, след срещата с държавният глава. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и в БНБ, допълни той.
1 Умници Юнаци
Коментиран от #12
15:14 28.01.2026
2 Бойко
Коментиран от #10
15:18 28.01.2026
3 ООрана държава
15:19 28.01.2026
4 Последния Софиянец
15:19 28.01.2026
5 Вероятно този ще е
15:20 28.01.2026
6 Те тая падна на колене
Боже, прибери си вересиите!
15:20 28.01.2026
7 12345678
15:21 28.01.2026
8 честен ционист
15:21 28.01.2026
9 Никой
15:21 28.01.2026
10 Герп боклуци
До коментар #2 от "Бойко":Минискусчето добре ли е?
15:22 28.01.2026
11 Гюров можеше и по телефона
Рижавата само си намира работа, като всички чиновници!
15:24 28.01.2026
12 Хе!
До коментар #1 от "Умници Юнаци":Затова пък, Главчев със сигурност има картуна на рамената си! Иначе нямаше да се казва Главчев! Те там в Герб има много с подчертано конски глави! Дори отначало мислех, че Димитър Лазаров се казва Глафчев, защото картуната му е по конска от тази на Главчев!
15:24 28.01.2026
13 дядо йоцо гледа
15:25 28.01.2026