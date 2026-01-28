Новини
Започна срещата на Илияна Йотова с Андрей Гюров

Започна срещата на Илияна Йотова с Андрей Гюров

28 Януари, 2026 15:10

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителите на банката Петър Чобанов и Радослав Миленков

Започна срещата на Илияна Йотова с Андрей Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров пристигна в сградата на президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство, предават от БТА.

Йотова го посрещна на входа на президентството. Срещата между двамата ще бъде закрита.
По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителите на банката Петър Чобанов и Радослав Миленков.
Би представлявало нарушение на българското и европейското законодателство, а също така и на утвърдените етични норми, ако стана служебен премиер, каза управителят на БНБ Димитър Радев след срещата.

След разговори с президента Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов каза, че няма да приеме да бъде служебен премиер. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля, допълни той.

Няма да стана служебен премиер, заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков, след срещата с държавният глава. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и в БНБ, допълни той.


