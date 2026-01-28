Новини
Андрей Гюров готов да е служебен премиер: Поемам отговорността, ако това стане без скрити условия

28 Януари, 2026 16:08

"Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията", заяви Гюров.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров прие поста на служебен министър- председател, предаде репортер на ФОКУС. Това заяви самият той пред журналисти.

"Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат проведени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са разбрали какво искат хората", каза той.

Подуправителят на БНБ заяви, че приема поста на служебен премиер, но при условие. “Да, на този въпрос мога да кажа следното: споделих с госпожа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията", заяви Гюров.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 21 Отговор
    Жалко, че тоя път няма да му проверяват дипломата.

    Коментиран от #11

    16:09 28.01.2026

  • 2 Умници Юнаци

    17 24 Отговор
    Имаше ли Гюро глава или немаше?Не знам ама лани шапка си купува.Значи е имал.

    16:11 28.01.2026

  • 4 Дедо

    53 4 Отговор
    Колко да са честни изборите в Европа, като не им хареса резултата и ги отменят. Толкова за честните избори.

    Коментиран от #8

    16:12 28.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    63 15 Отговор
    Боци вдигна кръвно, ще къса менискус.

    16:13 28.01.2026

    56 24 Отговор
    Коментиран от #25, #44, #47

  • 7 Карбовски интервю с тиквата

    52 12 Отговор
    Бедни ми, бедни Карбовски, защо не си остана с картоненото интервю… Аз даже не те подозирам, че си взел пари. Бойчето е известен с това, че не плаща. Ти падна в капана, за който сам предупреждаваше и на края толкова ти хареса, че даже жално просеше: дай да се виждаме по-често. Ха хаааааа.

    Има 3 въпроса, които трябваше да зададеш. От Bird ги формулираха така: 1. Имате ли дете от Борислава Йовчева? 2. Коя е Мата Хари? 3. Вие ли си избрахте Цацаров, Гешев и Сарафов?

    Всичко друго е жалък опит да излезеш на глава с чутовен талант и тежък психопат в режим на оцеляване, който сграбчва реалността пред очите ти и така я изкривява, че ако не отворя прозореца да погледна на вън и да видя най-грозната, мръсна, унила, европейска столица на най-бедната, мутренска, корумпирана, и оглозгана европейска държава с най-бедното, болно, застаряващо, смачкано народонаселение, без малко и аз щях да повярвам, че по-добре не е било за 1300 години.

    Коментиран от #21, #27, #35

    16:14 28.01.2026

    26 11 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Да, на урсулата като не и хареса резултата и се анулира вота докато не се натамани да и хареса

    16:15 28.01.2026

  • 9 Дориана

    42 19 Отговор
    Коментиран от #61

    16:16 28.01.2026

    Веднага сменяй всички областни директори на МВР назначени от Пеевски и Борисов!

    16:16 28.01.2026

  • 11 Мериленд

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Можеш би е да видиш твоята диплома, ако я имаш разбира се.

    Коментиран от #16

    16:17 28.01.2026

  • 12 Този няма да се връща в банката

    15 21 Отговор
    И да иска няма да може. А му дадоха такъв шанс! И професионален, и житейски. Поредната еднодневка.

    Коментиран от #15

    16:17 28.01.2026

  • 13 Ха ха

    12 19 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Боци е човек Богоизбран, така че не му бери гайлето. Има кой да му го бере....

    16:17 28.01.2026

  • 14 Герп боклуци

    25 15 Отговор
    На бойко му трепери шлифера, ще сложат Рашков за вътрешен

    Коментиран от #49

    16:17 28.01.2026

  • 15 честен ционист

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "Този няма да се връща в банката":

    Тази банка и без това е нелигитимна, а и трябва да имаш магистратура, за да си на такъв пост, а тоя е скочил директно на доктарантура от бакалавър.

    Коментиран от #23

    16:18 28.01.2026

  • 16 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мериленд":

    Не искам и да ги поглеждам. Загуба на време.

    16:19 28.01.2026

  • 17 Гост

    17 9 Отговор
    Няма да се честни изборите - този е от ПП.

    16:20 28.01.2026

  • 18 📊Урсула фон дер Лайен преодоля вота

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, оцеля при четвъртия вот на недоверие от началото на мандата ѝ.
    Резултатът от гласуването в Европейския парламент:
    ▪️ 390 гласа „против“ вота
    ▪️ 165 гласа „за“
    ▪️ 10 въздържали се
    Предложението, внесено от крайнодясната група „Патриоти за Европа“, не събра необходимото квалифицирано мнозинство от две трети.

    16:21 28.01.2026

  • 19 мфжуйх

    20 9 Отговор
    2 -те свини трябва да бъдат спрени да купуват на килограм катуните. Ограбват милиарди докато са във властта, и след това с част от ограбеното си купуват нова власт. Така вече поне 20 г ни пускат един и същи филм. Козата я нама синджира се връща. Неизвестен извършител купува изборите и лъжа. А лъжливия и крадлив циганин от банкя, "все е първи" но и избирателните списъци са пълни с мъртъвци дето гласуват за ГЕПИ. Трябва накрая да има вкарани в затвора. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Може и да се справи Гюро.

    16:22 28.01.2026

  • 20 Няма как

    11 8 Отговор
    Историята помни един...ГЮРО Михайлов...изгорял на поста си,но но не е избягал от пожара...
    Тоя явно с достойнство носи името му във фамилията си...

    16:23 28.01.2026

  • 21 Европеец

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Карбовски интервю с тиквата":

    Геров греши, че в Европа се провеждат честни избори..... Относно твоя коментар съм съгласен с написаното..... Поръчковият журналист винаги взема добри пари, особено за тоя който пишеш... Не съм гледал какви въпроси му е задавал, но наистина тия три въпроса са точни, но се съмнявам да му ги е задал....

    Коментиран от #32

    16:23 28.01.2026

  • 22 Лицемерни 60клуци

    12 9 Отговор
    Нали вчера казахте,заедно с управителя,че няма да се съгласявате при каквито и да е условия?Лицемерни 60клуци.

    16:23 28.01.2026

  • 23 Този няма да се връща в банката

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Легитимността се дава от закона. Според Закона за БНБ банката си е баш легитимна и така е от 25 януари 1879 г.

    16:24 28.01.2026

  • 24 Дориана

    16 7 Отговор
    Главчев, патерицата на Борисов и Пеевски отпада на сто процента. Наглостта и жаждата му за власт са отвращаващи. Той трябва да носи вина за огромното по мащаб фалшифициране на изборите , кражбата на гласове , унищожаването на хартиените бюлетини на опонентите и цялата пошлост на вота.

    Коментиран от #65

    16:24 28.01.2026

  • 25 Не само

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Гюров!":

    ....силен, а подмяна на всичките областни и окръжни началници на МВР и дознание до всеки, ако един запис се види купуване или чадъри, директно уволнение и на съд, а всеки такъв да няма право да работи държавна работа...както в много държави, дори и от семействата им

    Коментиран от #67

    16:24 28.01.2026

  • 26 володя

    13 2 Отговор
    Има едно съвсем открито условие! Безпрекословна служба на ДС! И гюро това много добре го знае!

    16:24 28.01.2026

  • 27 Лицемерни 60клуци

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Карбовски интервю с тиквата":

    Карбовски се оказа дребен и6рикчия,заедно с Явор Дачков, съгласяваха се на всичко и се бяха наср@ли, да не зададат грешен въпрос.

    Коментиран от #28, #56

    16:26 28.01.2026

  • 28 Точно

    13 4 Отговор

    До коментар #27 от "Лицемерни 60клуци":

    БЕДНИ МИ, БЕДНИ КАРБОВСКИ, ЗАЩО НЕ СИ ОСТАНА С КАРТОНЕНОТО ИНТЕРВЮ… ЧЕТЕШ ЛИ КОМЕНТАРИТЕ ПОД ПОСТОВЕТЕ ТИ, КАРБОВСКИ?! ТИ ПАДНА В КАПАНА И ТОЛКОВА ТИ ХАРЕСА, ЧЕ ДАЖЕ ЖАЛНО ПРОСЕШЕ

    16:28 28.01.2026

  • 29 2845

    10 11 Отговор
    Е как няма да е съгласен!? Депутат от ПП в три парламента, председател на парламентарната група на ПП в НС, част от ала-балата с МВР, булонките с пачките и митническите далавери! От близо две години не прави нищо, принуден да излезне в отпуск... От поне месец бе ясно, че този ще стане служебен премиер с Рашков - МВР министър! Жалък опит на жълтопаветниците да се завърнат на власт, даже и за няколко месеца...

    16:30 28.01.2026

  • 30 Горски

    16 9 Отговор
    Подсъдим кандитат служебен Премиер, пълен смях. Но за идиотите ПП/ДБ това не е проблем. Те са над закона, да не забравяме как Кико надрусаното стана служебен министър с лъжа. Как Гуглена Парапета стана консутант на ББР , с вдигнати крака на парапета. Така, че нищо ново за ПП/ДБ. Все пак човекът е от ПП. Тях нищо друго не ги интересува освен да се докопат до власт със зъби и нокти, без значение какви закони, правила и норми ще нарушат. Власт на всяка цена. В случая - власт, през която ще фалшифицират изборите. Неговите олигарси го активираха, нищо изненадващо. Условията са Рашков шеф на МВР, трябва да се вземат главите на слугите на Тулупа и Шиши, които им подсигуряват платеният и фирмен вот.

    16:31 28.01.2026

  • 31 нннн

    16 4 Отговор
    Ако направи честни избори, дипломата му хич не ме интересува. Другите в домовата книга са още по- зле.

    16:31 28.01.2026

  • 32 Не му ги зададе разбира се

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Интервюто ти, Карбовски, ми напомни за онзи велик разказ на великия Калоянчев как се явил на изпит по немски с две-три думи и така започнал да успива изпитващия, че онзи за малко се уплашил, че полудява или получава инсулт. Защото Калоянчев наистина звучал като на немски, но нищо не му се разбирало.

    Късно е вече да припявам, че можеше хладно да извадиш интервюто за престижното немско издание Франкфурт Алгемайне Цайтунг, в което ББ лично разказва как незнайна прекрасна госпожа на име Мата Хари влязла в спалнята му, натъпкала чекмеджето му с кюлчета и пачки, снимала го, докато той бил някъде навън, след което ги натъпкала обратно в дамската си чанта и си тръгнала. И тъй като той бил слаб телом, със своите специфични нужди, мъж… не знайно защо никой до ден днешен не разследвал този пробив в националната сигурност на държава членка на НАТО и ЕС.

    16:31 28.01.2026

  • 33 Колко да е

    8 6 Отговор
    честен вота? Тоя мишок е от пропадналите помияри.

    16:31 28.01.2026

  • 34 Гост

    10 7 Отговор
    Абе тоя нали е подсъдим......каква е тази държава!!!

    Коментиран от #40

    16:32 28.01.2026

  • 35 Бончо

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Карбовски интервю с тиквата":

    Другарю, ето ти отговорите на 3 въпроса:
    1. Имате ли дете от Борислава Йовчева? Дали ДА или НЕ е отговорът, какво значение има това за политиката на България? Същото е като с парапета на Просто Киро с Лена, на известните гей представители от ПП и т.н.
    2. Коя е Мата Хари? Чекмеджетата с пачките са направени с AI
    3. Вие ли си избрахте Цацаров, Гешев и Сарафов? Няма как Борисов да е избрал тези главни прокурори.... Те се избират от хора в съдебната система!
    Неграмотен си другарю... съжалявам!

    Коментиран от #48, #50, #52, #53, #54, #57, #60, #62, #66, #70, #73, #74, #78, #79

    16:37 28.01.2026

  • 36 Ти да видиш

    6 4 Отговор
    Гюров има морала на ПП-еец. А те са най-чистите и неопетнени, борци с корупцията. Те никога няма да направят "ала-бала" с машините, хеле пък "с техен МВР министър". Д. Радев и другите двама подуправители на БНБ отказаха поста заради принципи, първо от гледна точка на институция, после - за да не нарушат законодателство. Но... нашия Андрейчо има свои принципи, нищо, че 1,5 г. НЕ ИЗПЪЛНЯВА функциите на подуправител на БНБ. Това пък поражда въпроса: "Редно ли е, дори и морално, да бъде поканен на консултации от г-жа Йотова?".
    В крайна сметка... всичко е въпрос на морал. Ще видим дали ще бъде посочен за сл. премиер. Това ще даде отговор за принципите на новия президент.

    Коментиран от #39

    16:38 28.01.2026

  • 37 Тоя ще е

    7 1 Отговор
    нагъл и безпардонен.....ТЪП НАРОД И ТОВА Е......

    16:38 28.01.2026

  • 38 Майора

    7 2 Отговор
    Равноотдалечен от партиите кабинет начело с Гюров е лъжа! Гюров е от основателите на ПП/ДБ , освен това е подсъдим! Жалко , това нормално ли е госпожо президент?

    16:39 28.01.2026

  • 39 този въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ти да видиш":

    който задаваш...защо не се задава от институции и медии.... този наглец ще е БАС

    Коментиран от #69

    16:39 28.01.2026

  • 40 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    МИ ЧИ ТО
    И ДОНАЛД ДЪК👂БЕШЕ ПОДСЪДИМИЯ
    АМА ВЖ.ДО КЪДЕ СТИГНА....ГРЕНЛАНДИЯ...

    16:40 28.01.2026

  • 41 Перо

    7 3 Отговор
    Тоя е най-вреден за Премиер! Маниакален кариерист, интересчия и рисков фактор! Нищо чудно да ни докара други, дългосрочни Ботоши за изплащане от данъкоплатците или участие /членство/ на страната във вредни международни организации!

    16:40 28.01.2026

  • 42 Лошо

    7 2 Отговор
    Лошо решение - свързан е с партия и е подсъдим

    16:42 28.01.2026

  • 43 Запознат

    7 1 Отговор
    Тоя беше масажист в голф-клуб, ако се сещате за какво Ви говоря!

    16:43 28.01.2026

  • 44 ХАХАХА

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Гюров!":

    Например - онзи, към когото са "били точни с парите" ли? Става ли за силен МВР министър? Или той ще е кандидат - депутат не бившия пРезидент? Иначе обича да подписва анекси за милиони нагере в цената за държавна поръчка 1-2 дни преди да се прекрати сл. кабинет. Може би другаря Рашков? Той не би се поколебал да арестува когото и да било, само зщото не е ПП-ец, или Радевист (Божковист).

    16:44 28.01.2026

  • 45 БеГемот

    4 2 Отговор
    Чи то от домовата книга няма нищо по... Главчев го видяхме какви избори организира....цяла група вкара конституционният съд....това беше дъното...

    16:44 28.01.2026

  • 46 Промяна

    3 2 Отговор
    МЕТЕЖИ ЧЕСТНИ ШАРЛАТАНИ СЛУЖЕБНИ ПРЕВЗЕМЕНА НА ВЛАСТТА ОТВСЯКЪДЕ И ПЪЛНО БЕЗЗАКОНИЕ КОЙ СИ ТИ ГЮРО НИКОЙ

    16:44 28.01.2026

  • 47 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Гюров!":

    ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ТУК НЕ Е МОСКВА КОЙ ГО Е ИЗБИРАЛ ТОЗИ НИКОЙ А ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖИ ТАКА СЕЪПРЕВЗЕВА ВЛАСТ С ОЛИГАРСИТЕ СВОИТЕ

    16:46 28.01.2026

  • 49 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Герп боклуци":

    ТОВА НЕ Е ЛИ ПРЕВЗЕМА НА ВЛАСТ НЕЗАКОННОРАШКОВ ДЕДОТО МИЛИОНЕР ОТ ЗАКУСКИТЕ ЧЕРВЕНИЯТ ТУК НЕ Е МОСКВА

    16:47 28.01.2026

  • 51 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    ..... "и на нея"....
    Коя е тая "нея", селянино....???
    Да не бе да е магистралка в района на Ботевград, или пък монтанско ?

    16:49 28.01.2026

  • 53 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Бончо":

    БОНЧО А ТИ ИМАШ ЛИ ДЕТЕ ОТ ЕДИ КОЙ СИ БНЧО А ТЕБ КОЙ ТИ ПЛАЩА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГНУСОТИИТЕ СИ БОНЧО А ТИ СМЯТАШ ЧЕ ИМА МАЛОУМНИЦИ ЛИ ИМА И ОЩЕ КАК И БОНЧО И ТЕЗИ КОИТО МУ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ УСПЕШНО .РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ НО СИ ПРИБИРАТ МИЛИОНИТЕ

    16:51 28.01.2026

  • 55 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Видяхте ли как Минчо Радев финтира всички и ги успа с оставката за да прави някакъв хипотетичен партиен проект.Цялата дандания е била за да докара отново любимите си шмекери от ППДБрастията на власт- ПП (Покварената Промяна)

    16:51 28.01.2026

  • 56 Ще добавиш ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Лицемерни 60клуци":

    Ще добавиш ли в това число Галя Прокопиева?

    16:51 28.01.2026

  • 57 БУНЧО

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бончо":

    А ето отговорите на тиквaта -
    1- Имате ли дете от Борислава Йовчева- Аз питам ли ви с кой cпите и от кой имате деца( август 2020 г.)

    16:52 28.01.2026

  • 58 Промяна

    1 0 Отговор
    БОНЧО А ТИ ИМАШ ЛИ ДЕТЕ ОТ ЕДИ КОЙ СИ БНЧО А ТЕБ КОЙ ТИ ПЛАЩА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГНУСОТИИТЕ СИ БОНЧО А ТИ СМЯТАШ ЧЕ ИМА МАЛОУМНИЦИ ЛИ ИМА И ОЩЕ КАК И БОНЧО И ТЕЗИ КОИТО МУ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ УСПЕШНО .РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ НО СИ ПРИБИРАТ МИЛИОНИТЕ

    16:52 28.01.2026

  • 59 Тодор

    1 1 Отговор
    Твърдо ненавиждам Пеевски и Бойко и не искам да манипулират вота, като купуват или контролират определени избиратели, но се чудя на следното:
    -защо доста партийни лидери и една камара анализатори се изказват, че Гюров е единствения избор за служебен премиер, всички останали от домовата книга били хора на Герб.
    Е добре де, ако всички други са хора на Герб и анализаторите имат съмнения дали ще проведат честни избори, нали пък Гюров е човек на ППДБ и са налице същите съмнения дали ще проведе честни избори :)
    Каква е разликата питам ви дали премиер ще е Главчев бивш член на ГЕРБ,
    дали ще е Чобанов подуправител на БНБ, бивш член на ДПС
    или ще е Гюров бивш член на ППДБ
    това е нонсенс
    да не би манипулирани избори в полза на ППДБ да е честното и демократичното за държавата, от манипулирани избори в полза на ДПС или ГЕРБ?
    Ето за това са нещастници тези от ППДБ плюс ГЕРБ и ДПС, защото промениха конституцията сега който и да е президент да не може да сложи неутрален човек за служебен премиер, а да се налага да избира между една или друга партийна фигура.
    И после ППДБ били промяната за България - егати и промяната към демокрация разбираш ли...

    Коментиран от #72

    16:52 28.01.2026

  • 60 БУНЧО

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бончо":

    А ето отговорите на тиквaта -

    2- 50 пачки по 50 хил.евро.Тогава още нямаше Al. Борисов - вижте ме колко cладко cпинкaм. Тези пари ми ги слoжи в чeкмеджето една Maта Xaри!

    16:53 28.01.2026

  • 61 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Нали знаеш, че и Васил Божков е намагнетизиран (ако това ти е важно). А и той стяга партията на Радев. ;)
    Друг е въпроса, че магнитски е по доноси от ДС (добрите сили). ;)

    16:53 28.01.2026

  • 63 Не е !

    0 0 Отговор
    Работилниците за л@й.а от типа "Пик" минават на денонощен режим на работа !

    16:55 28.01.2026

  • 64 И пак опряхме до нечистите

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣Готов е разбира се, в момента е безработен и заплашен, че може да му извадят кирливите ризи! А така ще получи имунитет и доста дебели пачки във вид на заплата, а пък да не броим и тези под масата от заинтересованите!😂😂😂

    Коментиран от #82

    16:55 28.01.2026

  • 65 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    ЕЙ БОЛНОТО ЗАЩО ОЩЕ НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕБ И НА НАКОИ ДРУЖИ КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОГРОМНИ ГНУСНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ВСЕКИ СРЕЩУ ВСИЧКО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ С КАКВИ ПРИВИЛЕГИИ СЕ ПОЛЗВАТЕ ПЛАТЕНИТЕ АНТИБЪЛГАРИ ПОСТОЯННО КОЙ ВИ ДЪРЖИ ЗАЩО ЗАКОНИТЕ ЗА ВАС НЕ ВАЖАТ

    16:56 28.01.2026

  • 67 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Не само":

    ГЮРО ОЩЕ НЕ Е ИЗБРАН НО ТОВА СЕ НАРИЧА МЕТЕЖ И ПРЕВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТ С МЕТЕЖИ И

    Коментиран от #71

    16:57 28.01.2026

  • 68 Добра

    0 1 Отговор
    вест !

    Коментиран от #80

    16:57 28.01.2026

  • 69 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "този въпрос":

    Важното е хората да си го задават, и като идат да гласуват да са наясно за какво, или по - скоро за какво да не е.

    16:58 28.01.2026

  • 71 Стига рива, Тюпак тролке!

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Промяна":

    Работилниците за л@й.а от типа "Пик"и "Промяна" минават на денонощен режим на работа !

    Коментиран от #75

    16:59 28.01.2026

  • 72 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тодор":

    Я ГЛЕДАЙ ТУДУРЕЕЕЕЕЕ ТВЪРДО НЕНАВИЖДАМ ТВЪРДО НЕНАВИЖДАМ ТЕБ И ПЛАТЕНИТЕ ТИ ДРАСКАНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУДУРЕ ТИ ДА СЕ НЕ МИСЛИШ ЗА НЯКАКЪВ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРИН СИ ТУДУРУ ТВЪРДО ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ КОИТО ОБИМАТ БОРИСОВ ТУДУРЕЕЕЕЕ

    16:59 28.01.2026

  • 75 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Стига рива, Тюпак тролке!":

    Я ГЛЕДАЙ ПЛАТЕНИТЕ РЕВАТ ТЪРКАЛЯТ СЕ ТУК НЕ Е МОСКВА ДА МИ НАЗНАЧАВАТ ГЮРО ЗАЩОТО ЕДНИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ ВИЛНЕЯТ ОТ 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНО ТУК НЕ Е МОСКВА

    Коментиран от #81

    17:01 28.01.2026

  • 76 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 1 Отговор
    Шиши идва на работа в НС.
    Секунди след това от Възраждане, които са най-истинската родолюбива и патриотична “опозиция” на ГЕРБ и ДПС, вкарват законопроект за ограничаване на секциите в чужбина. Няколко минути по-късно ГЕРБ свикват извънредна правна комисия по темата.
    Шиши си тръгва от НС.
    Кое не е ясно?

    17:02 28.01.2026

  • 77 Йоаким

    1 0 Отговор
    Този е толкова далеч от честни избори, демократични избори и провеждане на избори!
    Готов е да се наведе, събира и отчита бюлетини
    докато може! Това не е броене на пари на раята, че цели 36 години не спрях те да плячкосват!
    Просо, ти си! Познат банков рефрен!

    17:02 28.01.2026

  • 79 Нищо никой не доказа, само плещите

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бончо":

    Не се хаби човече, тези дето пеят песните против Борисов са дървени глави, при които липсва логика, те могат само да рецитират опорките на мразещите, но не и да съберат две и две!

    17:03 28.01.2026

  • 80 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Добра":

    ЧЕ КОЙ Е ТОЗИ ШАРЛАТАНИН ГЮРО НИКОЙ КАК ТАКА МЕТЕЖИ СРУЖЕБНИ ШАРЛАТАНСКИ НАЗНАЧЕНИЯ ЙОТОВА ЗАКОНИТЕ БЪЛГАРСКИТЕ

    17:03 28.01.2026

  • 81 Стига рива, Тюпак тролке!

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Промяна":

    Тук не е Москва, правилно!
    Но не е и лудницата на Курило!
    Защо крещиш?!
    Седативи ли ти трябват, за да говориш нормално?!

    17:04 28.01.2026

  • 82 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "И пак опряхме до нечистите":

    Тази късокрака джукеста трътла ако назначи Гюро ще бъде най голямата глупост..
    Той е голям нагаждач и не може да му се вярва...

    17:05 28.01.2026

  • 83 Сус бе

    0 0 Отговор
    розов травертит

    17:05 28.01.2026

  • 84 булдозер

    0 0 Отговор
    Невидими сили го бутат,бутат към върха.Измислен,фалшив герой.Огромна политическа грешка ще бъде президента да назначи този зависим човек.Той е продукт на службите и ще взема техни решения.Как Ви се вижда пак Рашков за министър,а?Това момче е от година в неплатен отпуск.Та питам при тези цени как оцелява?Как си плаща таксите всеки месец?Не вярвам Асен да го е осиновил.

    17:06 28.01.2026

