Андрей Гюров готов да е служебен премиер: Поемам отговорността, ако това стане без скрити условия

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров прие поста на служебен министър- председател, предаде репортер на ФОКУС. Това заяви самият той пред журналисти.
"Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат проведени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са разбрали какво искат хората", каза той.
Подуправителят на БНБ заяви, че приема поста на служебен премиер, но при условие. “Да, на този въпрос мога да кажа следното: споделих с госпожа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията", заяви Гюров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
16:09 28.01.2026
2 Умници Юнаци
16:11 28.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дедо
Коментиран от #8
16:12 28.01.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #13
16:13 28.01.2026
6 Браво Гюров!
Коментиран от #25, #44, #47
16:14 28.01.2026
7 Карбовски интервю с тиквата
Има 3 въпроса, които трябваше да зададеш. От Bird ги формулираха така: 1. Имате ли дете от Борислава Йовчева? 2. Коя е Мата Хари? 3. Вие ли си избрахте Цацаров, Гешев и Сарафов?
Всичко друго е жалък опит да излезеш на глава с чутовен талант и тежък психопат в режим на оцеляване, който сграбчва реалността пред очите ти и така я изкривява, че ако не отворя прозореца да погледна на вън и да видя най-грозната, мръсна, унила, европейска столица на най-бедната, мутренска, корумпирана, и оглозгана европейска държава с най-бедното, болно, застаряващо, смачкано народонаселение, без малко и аз щях да повярвам, че по-добре не е било за 1300 години.
Коментиран от #21, #27, #35
16:14 28.01.2026
8 ООрана държава
До коментар #4 от "Дедо":Да, на урсулата като не и хареса резултата и се анулира вота докато не се натамани да и хареса
Коментиран от #18
16:15 28.01.2026
9 Дориана
Коментиран от #61
16:16 28.01.2026
10 Цветан Цветанов към Андрей Гюров
16:16 28.01.2026
11 Мериленд
До коментар #1 от "честен ционист":Можеш би е да видиш твоята диплома, ако я имаш разбира се.
Коментиран от #16
16:17 28.01.2026
12 Този няма да се връща в банката
Коментиран от #15
16:17 28.01.2026
13 Ха ха
До коментар #5 от "Вашето мнение":Боци е човек Богоизбран, така че не му бери гайлето. Има кой да му го бере....
16:17 28.01.2026
14 Герп боклуци
Коментиран от #49
16:17 28.01.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Този няма да се връща в банката":Тази банка и без това е нелигитимна, а и трябва да имаш магистратура, за да си на такъв пост, а тоя е скочил директно на доктарантура от бакалавър.
Коментиран от #23
16:18 28.01.2026
16 честен ционист
До коментар #11 от "Мериленд":Не искам и да ги поглеждам. Загуба на време.
16:19 28.01.2026
17 Гост
16:20 28.01.2026
18 📊Урсула фон дер Лайен преодоля вота
До коментар #8 от "ООрана държава":Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, оцеля при четвъртия вот на недоверие от началото на мандата ѝ.
Резултатът от гласуването в Европейския парламент:
▪️ 390 гласа „против“ вота
▪️ 165 гласа „за“
▪️ 10 въздържали се
Предложението, внесено от крайнодясната група „Патриоти за Европа“, не събра необходимото квалифицирано мнозинство от две трети.
16:21 28.01.2026
19 мфжуйх
16:22 28.01.2026
20 Няма как
Тоя явно с достойнство носи името му във фамилията си...
16:23 28.01.2026
21 Европеец
До коментар #7 от "Карбовски интервю с тиквата":Геров греши, че в Европа се провеждат честни избори..... Относно твоя коментар съм съгласен с написаното..... Поръчковият журналист винаги взема добри пари, особено за тоя който пишеш... Не съм гледал какви въпроси му е задавал, но наистина тия три въпроса са точни, но се съмнявам да му ги е задал....
Коментиран от #32
16:23 28.01.2026
22 Лицемерни 60клуци
16:23 28.01.2026
23 Този няма да се връща в банката
До коментар #15 от "честен ционист":Легитимността се дава от закона. Според Закона за БНБ банката си е баш легитимна и така е от 25 януари 1879 г.
16:24 28.01.2026
24 Дориана
Коментиран от #65
16:24 28.01.2026
25 Не само
До коментар #6 от "Браво Гюров!":....силен, а подмяна на всичките областни и окръжни началници на МВР и дознание до всеки, ако един запис се види купуване или чадъри, директно уволнение и на съд, а всеки такъв да няма право да работи държавна работа...както в много държави, дори и от семействата им
Коментиран от #67
16:24 28.01.2026
26 володя
16:24 28.01.2026
27 Лицемерни 60клуци
До коментар #7 от "Карбовски интервю с тиквата":Карбовски се оказа дребен и6рикчия,заедно с Явор Дачков, съгласяваха се на всичко и се бяха наср@ли, да не зададат грешен въпрос.
Коментиран от #28, #56
16:26 28.01.2026
28 Точно
До коментар #27 от "Лицемерни 60клуци":БЕДНИ МИ, БЕДНИ КАРБОВСКИ, ЗАЩО НЕ СИ ОСТАНА С КАРТОНЕНОТО ИНТЕРВЮ… ЧЕТЕШ ЛИ КОМЕНТАРИТЕ ПОД ПОСТОВЕТЕ ТИ, КАРБОВСКИ?! ТИ ПАДНА В КАПАНА И ТОЛКОВА ТИ ХАРЕСА, ЧЕ ДАЖЕ ЖАЛНО ПРОСЕШЕ
16:28 28.01.2026
29 2845
16:30 28.01.2026
30 Горски
16:31 28.01.2026
31 нннн
16:31 28.01.2026
32 Не му ги зададе разбира се
До коментар #21 от "Европеец":Интервюто ти, Карбовски, ми напомни за онзи велик разказ на великия Калоянчев как се явил на изпит по немски с две-три думи и така започнал да успива изпитващия, че онзи за малко се уплашил, че полудява или получава инсулт. Защото Калоянчев наистина звучал като на немски, но нищо не му се разбирало.
Късно е вече да припявам, че можеше хладно да извадиш интервюто за престижното немско издание Франкфурт Алгемайне Цайтунг, в което ББ лично разказва как незнайна прекрасна госпожа на име Мата Хари влязла в спалнята му, натъпкала чекмеджето му с кюлчета и пачки, снимала го, докато той бил някъде навън, след което ги натъпкала обратно в дамската си чанта и си тръгнала. И тъй като той бил слаб телом, със своите специфични нужди, мъж… не знайно защо никой до ден днешен не разследвал този пробив в националната сигурност на държава членка на НАТО и ЕС.
16:31 28.01.2026
33 Колко да е
16:31 28.01.2026
34 Гост
Коментиран от #40
16:32 28.01.2026
35 Бончо
До коментар #7 от "Карбовски интервю с тиквата":Другарю, ето ти отговорите на 3 въпроса:
1. Имате ли дете от Борислава Йовчева? Дали ДА или НЕ е отговорът, какво значение има това за политиката на България? Същото е като с парапета на Просто Киро с Лена, на известните гей представители от ПП и т.н.
2. Коя е Мата Хари? Чекмеджетата с пачките са направени с AI
3. Вие ли си избрахте Цацаров, Гешев и Сарафов? Няма как Борисов да е избрал тези главни прокурори.... Те се избират от хора в съдебната система!
Неграмотен си другарю... съжалявам!
Коментиран от #48, #50, #52, #53, #54, #57, #60, #62, #66, #70, #73, #74, #78, #79
16:37 28.01.2026
36 Ти да видиш
В крайна сметка... всичко е въпрос на морал. Ще видим дали ще бъде посочен за сл. премиер. Това ще даде отговор за принципите на новия президент.
Коментиран от #39
16:38 28.01.2026
37 Тоя ще е
16:38 28.01.2026
38 Майора
16:39 28.01.2026
39 този въпрос
До коментар #36 от "Ти да видиш":който задаваш...защо не се задава от институции и медии.... този наглец ще е БАС
Коментиран от #69
16:39 28.01.2026
40 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #34 от "Гост":МИ ЧИ ТО
И ДОНАЛД ДЪК👂БЕШЕ ПОДСЪДИМИЯ
АМА ВЖ.ДО КЪДЕ СТИГНА....ГРЕНЛАНДИЯ...
16:40 28.01.2026
41 Перо
16:40 28.01.2026
42 Лошо
16:42 28.01.2026
43 Запознат
16:43 28.01.2026
44 ХАХАХА
До коментар #6 от "Браво Гюров!":Например - онзи, към когото са "били точни с парите" ли? Става ли за силен МВР министър? Или той ще е кандидат - депутат не бившия пРезидент? Иначе обича да подписва анекси за милиони нагере в цената за държавна поръчка 1-2 дни преди да се прекрати сл. кабинет. Може би другаря Рашков? Той не би се поколебал да арестува когото и да било, само зщото не е ПП-ец, или Радевист (Божковист).
16:44 28.01.2026
45 БеГемот
16:44 28.01.2026
46 Промяна
16:44 28.01.2026
47 Промяна
До коментар #6 от "Браво Гюров!":ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ТУК НЕ Е МОСКВА КОЙ ГО Е ИЗБИРАЛ ТОЗИ НИКОЙ А ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖИ ТАКА СЕЪПРЕВЗЕВА ВЛАСТ С ОЛИГАРСИТЕ СВОИТЕ
16:46 28.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Промяна
До коментар #14 от "Герп боклуци":ТОВА НЕ Е ЛИ ПРЕВЗЕМА НА ВЛАСТ НЕЗАКОННОРАШКОВ ДЕДОТО МИЛИОНЕР ОТ ЗАКУСКИТЕ ЧЕРВЕНИЯТ ТУК НЕ Е МОСКВА
16:47 28.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 АГАТ а Кристи
Коя е тая "нея", селянино....???
Да не бе да е магистралка в района на Ботевград, или пък монтанско ?
16:49 28.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Промяна
До коментар #35 от "Бончо":БОНЧО А ТИ ИМАШ ЛИ ДЕТЕ ОТ ЕДИ КОЙ СИ БНЧО А ТЕБ КОЙ ТИ ПЛАЩА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГНУСОТИИТЕ СИ БОНЧО А ТИ СМЯТАШ ЧЕ ИМА МАЛОУМНИЦИ ЛИ ИМА И ОЩЕ КАК И БОНЧО И ТЕЗИ КОИТО МУ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ УСПЕШНО .РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ НО СИ ПРИБИРАТ МИЛИОНИТЕ
16:51 28.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Сатана Z
16:51 28.01.2026
56 Ще добавиш ли?
До коментар #27 от "Лицемерни 60клуци":Ще добавиш ли в това число Галя Прокопиева?
16:51 28.01.2026
57 БУНЧО
До коментар #35 от "Бончо":А ето отговорите на тиквaта -
1- Имате ли дете от Борислава Йовчева- Аз питам ли ви с кой cпите и от кой имате деца( август 2020 г.)
16:52 28.01.2026
58 Промяна
16:52 28.01.2026
59 Тодор
-защо доста партийни лидери и една камара анализатори се изказват, че Гюров е единствения избор за служебен премиер, всички останали от домовата книга били хора на Герб.
Е добре де, ако всички други са хора на Герб и анализаторите имат съмнения дали ще проведат честни избори, нали пък Гюров е човек на ППДБ и са налице същите съмнения дали ще проведе честни избори :)
Каква е разликата питам ви дали премиер ще е Главчев бивш член на ГЕРБ,
дали ще е Чобанов подуправител на БНБ, бивш член на ДПС
или ще е Гюров бивш член на ППДБ
това е нонсенс
да не би манипулирани избори в полза на ППДБ да е честното и демократичното за държавата, от манипулирани избори в полза на ДПС или ГЕРБ?
Ето за това са нещастници тези от ППДБ плюс ГЕРБ и ДПС, защото промениха конституцията сега който и да е президент да не може да сложи неутрален човек за служебен премиер, а да се налага да избира между една или друга партийна фигура.
И после ППДБ били промяната за България - егати и промяната към демокрация разбираш ли...
Коментиран от #72
16:52 28.01.2026
60 БУНЧО
До коментар #35 от "Бончо":А ето отговорите на тиквaта -
2- 50 пачки по 50 хил.евро.Тогава още нямаше Al. Борисов - вижте ме колко cладко cпинкaм. Тези пари ми ги слoжи в чeкмеджето една Maта Xaри!
16:53 28.01.2026
61 Ти да видиш
До коментар #9 от "Дориана":Нали знаеш, че и Васил Божков е намагнетизиран (ако това ти е важно). А и той стяга партията на Радев. ;)
Друг е въпроса, че магнитски е по доноси от ДС (добрите сили). ;)
16:53 28.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Не е !
16:55 28.01.2026
64 И пак опряхме до нечистите
Коментиран от #82
16:55 28.01.2026
65 Промяна
До коментар #24 от "Дориана":ЕЙ БОЛНОТО ЗАЩО ОЩЕ НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕБ И НА НАКОИ ДРУЖИ КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОГРОМНИ ГНУСНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ВСЕКИ СРЕЩУ ВСИЧКО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ С КАКВИ ПРИВИЛЕГИИ СЕ ПОЛЗВАТЕ ПЛАТЕНИТЕ АНТИБЪЛГАРИ ПОСТОЯННО КОЙ ВИ ДЪРЖИ ЗАЩО ЗАКОНИТЕ ЗА ВАС НЕ ВАЖАТ
16:56 28.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Промяна
До коментар #25 от "Не само":ГЮРО ОЩЕ НЕ Е ИЗБРАН НО ТОВА СЕ НАРИЧА МЕТЕЖ И ПРЕВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТ С МЕТЕЖИ И
Коментиран от #71
16:57 28.01.2026
68 Добра
Коментиран от #80
16:57 28.01.2026
69 Ти да видиш
До коментар #39 от "този въпрос":Важното е хората да си го задават, и като идат да гласуват да са наясно за какво, или по - скоро за какво да не е.
16:58 28.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Стига рива, Тюпак тролке!
До коментар #67 от "Промяна":Работилниците за л@й.а от типа "Пик"и "Промяна" минават на денонощен режим на работа !
Коментиран от #75
16:59 28.01.2026
72 Промяна
До коментар #59 от "Тодор":Я ГЛЕДАЙ ТУДУРЕЕЕЕЕЕ ТВЪРДО НЕНАВИЖДАМ ТВЪРДО НЕНАВИЖДАМ ТЕБ И ПЛАТЕНИТЕ ТИ ДРАСКАНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУДУРЕ ТИ ДА СЕ НЕ МИСЛИШ ЗА НЯКАКЪВ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРИН СИ ТУДУРУ ТВЪРДО ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ КОИТО ОБИМАТ БОРИСОВ ТУДУРЕЕЕЕЕ
16:59 28.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Промяна
До коментар #71 от "Стига рива, Тюпак тролке!":Я ГЛЕДАЙ ПЛАТЕНИТЕ РЕВАТ ТЪРКАЛЯТ СЕ ТУК НЕ Е МОСКВА ДА МИ НАЗНАЧАВАТ ГЮРО ЗАЩОТО ЕДНИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ ВИЛНЕЯТ ОТ 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНО ТУК НЕ Е МОСКВА
Коментиран от #81
17:01 28.01.2026
76 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Секунди след това от Възраждане, които са най-истинската родолюбива и патриотична “опозиция” на ГЕРБ и ДПС, вкарват законопроект за ограничаване на секциите в чужбина. Няколко минути по-късно ГЕРБ свикват извънредна правна комисия по темата.
Шиши си тръгва от НС.
Кое не е ясно?
17:02 28.01.2026
77 Йоаким
Готов е да се наведе, събира и отчита бюлетини
докато може! Това не е броене на пари на раята, че цели 36 години не спрях те да плячкосват!
Просо, ти си! Познат банков рефрен!
17:02 28.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Нищо никой не доказа, само плещите
До коментар #35 от "Бончо":Не се хаби човече, тези дето пеят песните против Борисов са дървени глави, при които липсва логика, те могат само да рецитират опорките на мразещите, но не и да съберат две и две!
17:03 28.01.2026
80 Промяна
До коментар #68 от "Добра":ЧЕ КОЙ Е ТОЗИ ШАРЛАТАНИН ГЮРО НИКОЙ КАК ТАКА МЕТЕЖИ СРУЖЕБНИ ШАРЛАТАНСКИ НАЗНАЧЕНИЯ ЙОТОВА ЗАКОНИТЕ БЪЛГАРСКИТЕ
17:03 28.01.2026
81 Стига рива, Тюпак тролке!
До коментар #75 от "Промяна":Тук не е Москва, правилно!
Но не е и лудницата на Курило!
Защо крещиш?!
Седативи ли ти трябват, за да говориш нормално?!
17:04 28.01.2026
82 Софийски селянин,
До коментар #64 от "И пак опряхме до нечистите":Тази късокрака джукеста трътла ако назначи Гюро ще бъде най голямата глупост..
Той е голям нагаждач и не може да му се вярва...
17:05 28.01.2026
83 Сус бе
17:05 28.01.2026
84 булдозер
17:06 28.01.2026