Андрей Гюров готов да е служебен премиер: Поемам отговорността, ако това стане без скрити условия

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров прие поста на служебен министър- председател, предаде репортер на ФОКУС. Това заяви самият той пред журналисти.

"Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат проведени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са разбрали какво искат хората", каза той.

Подуправителят на БНБ заяви, че приема поста на служебен премиер, но при условие. “Да, на този въпрос мога да кажа следното: споделих с госпожа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията", заяви Гюров.