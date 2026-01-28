Петър Курумбашев: Надявам се, че Андрей Гюров може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик"

Отговорът на Андрей Гюров е добра новина. Това мнение изрази Петър Курумбашев в предаването "Лице в лице" по bTV, цитиран от novini.bg.
"След поправките в Конституцията държавният глава беше поставен в ролята на нотариус, който трябва да узакони това, което иска премиерът, който формално е избран от него. Когато 9 човека му кажат "не", последния каже "да", той не е с много избор. Това сега дава голяма свобода на г-жа Йотова. Тя има поне един кандидат, който е казал да", добави той.
Андрей Гюров не може да бъде разчетен в групата на клиентела, в която са другите. Надявам се, че може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик", каза още Курумбашев.
Ако Гюров е премиер и има воля от страна на вътрешния министър могат да се пресекат много неприятни явления, смята социологът Първан Симеонов. "Но един вътрешен министър не стига. Няма колаборация от страна на прокуратурата и съда, няма възможност за промени по места в полиция. И излиза, че хем носиш отговорността, хем не можеш да повлияеш за честни избори", посочи още той.
"МВР в последните избори, които бяха провеждани, имаше унизителна роля. В предишни избори имах впечатлението, че МВР любезно е поканвано да не присъства на определени места. В последните един-два избори съвсем имиджово служителите на реда ескортираха тези, които трябваше да извършват тези безобразия, за да се демонстрира, че властта толерира по този начин да се провеждат изборите", допълни на свой ред Петър Курумбашев.
Първан Симеонов представи резултати от непубликувано проучване. По думите му 16% от анкетираните очакват свободни и честни избори, срещу 69%, които са на обратното мнение. "Това е скандално. Ние сме загубили изборите в нашата страна", отбеляза той.
На въпрос ще повиши ли избирателната активност участието на Румен Радев на предстоящите парламентарни избори, Първан Симеонов коментира: "Досега избирателната активност се е повишавала, когато има нещо ново на терена. Второ има много голяма ниша в българската политическа география, която е незапълнена. БСП след години на упадък остави ниша на по-консервативни, по-възрастни хора. Трето - протестите, младите хора, усилието на ПП-ДБ. Имаме всички основания да очакваме по-висока избирателна активност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабакрадчев
18:21 28.01.2026
2 Кабакрадчев
18:21 28.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #11
18:21 28.01.2026
4 Красимир Петров
18:22 28.01.2026
5 С Гюров
Коментиран от #7, #9
18:22 28.01.2026
6 А тип
18:25 28.01.2026
7 Така излиза
До коментар #5 от "С Гюров":Барека шефа на пиар отдела на радев публикувал че отговарял за ресор " купен и контролиран вот" и в платформата му "ТИ броиш" имало записани 690 човека досега и ще следяли купените гласове за прасето, някои ще се представят че ще си продадат гласа и на място ще убиели купувач на пеев или герб
18:25 28.01.2026
8 Боби
18:26 28.01.2026
9 Красимир Петров
До коментар #5 от "С Гюров":Вие от ППДБ само розови сънища имате
18:26 28.01.2026
10 Данко Харсъзина
18:26 28.01.2026
11 Нищо не знаеш
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ей ако знаеше колко си досаден?
18:27 28.01.2026
12 Пешо
18:28 28.01.2026
13 Дориана
Коментиран от #15, #19
18:29 28.01.2026
14 Майора
18:32 28.01.2026
15 Въпрос
До коментар #13 от "Дориана":Ти излезе ли на площада да протестираш ?
18:33 28.01.2026
16 Телевизиите
18:35 28.01.2026
17 Хм...
Коментиран от #21, #23
18:35 28.01.2026
18 Данко Харсъзина
18:37 28.01.2026
19 Промяна
До коментар #13 от "Дориана":Честни избори предизвикани с метежи и назначен на челото шарлатанин Гюро който даже е отстранен НА ТОВА ЛИ ВИКАШ ЧЕСТНО ХАХАХАХА А НИЕ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ КАКВО ДА МЪЛЧИМ ЛИ
18:37 28.01.2026
20 Какво означава
18:38 28.01.2026
21 Промяна
До коментар #17 от "Хм...":5 ГОДИНИ ИМА КЪРЛЕЖИ И ТО ШАР.АТАНСКИ И ТО НАД ЗАКОНИТЕ ТЯХ КАК ЩЕ ИЗЧИСТИМ
18:39 28.01.2026
22 Озадачен
18:40 28.01.2026
23 Промяна
До коментар #17 от "Хм...":С НАШЕ МВР ДА ПРАВИМ ИЗБОРИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ПРИКАЗКИ А С НАШИ МОМЧЕГА ШАРЛАТАНЧЕТА АЛАБАЛАСТИНЧЕТА НАЛИ КАТО НЕ МОЖЕМ РЕАЛНО ВЛАСТ С МЕТЕЖИ И ХОП СЛУЖЕБНИ ЕЙ ТУК ДОКОГА ТАЗИ БЕЗНАКАЗАНОСТ ЗА ТЕЗИ
18:41 28.01.2026