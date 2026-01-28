Петър Курумбашев: Надявам се, че Андрей Гюров може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик"

Отговорът на Андрей Гюров е добра новина. Това мнение изрази Петър Курумбашев в предаването "Лице в лице" по bTV, цитиран от novini.bg.

"След поправките в Конституцията държавният глава беше поставен в ролята на нотариус, който трябва да узакони това, което иска премиерът, който формално е избран от него. Когато 9 човека му кажат "не", последния каже "да", той не е с много избор. Това сега дава голяма свобода на г-жа Йотова. Тя има поне един кандидат, който е казал да", добави той.

Андрей Гюров не може да бъде разчетен в групата на клиентела, в която са другите. Надявам се, че може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик", каза още Курумбашев.

Ако Гюров е премиер и има воля от страна на вътрешния министър могат да се пресекат много неприятни явления, смята социологът Първан Симеонов. "Но един вътрешен министър не стига. Няма колаборация от страна на прокуратурата и съда, няма възможност за промени по места в полиция. И излиза, че хем носиш отговорността, хем не можеш да повлияеш за честни избори", посочи още той.

"МВР в последните избори, които бяха провеждани, имаше унизителна роля. В предишни избори имах впечатлението, че МВР любезно е поканвано да не присъства на определени места. В последните един-два избори съвсем имиджово служителите на реда ескортираха тези, които трябваше да извършват тези безобразия, за да се демонстрира, че властта толерира по този начин да се провеждат изборите", допълни на свой ред Петър Курумбашев.

Първан Симеонов представи резултати от непубликувано проучване. По думите му 16% от анкетираните очакват свободни и честни избори, срещу 69%, които са на обратното мнение. "Това е скандално. Ние сме загубили изборите в нашата страна", отбеляза той.

На въпрос ще повиши ли избирателната активност участието на Румен Радев на предстоящите парламентарни избори, Първан Симеонов коментира: "Досега избирателната активност се е повишавала, когато има нещо ново на терена. Второ има много голяма ниша в българската политическа география, която е незапълнена. БСП след години на упадък остави ниша на по-консервативни, по-възрастни хора. Трето - протестите, младите хора, усилието на ПП-ДБ. Имаме всички основания да очакваме по-висока избирателна активност".