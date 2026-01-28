Новини
Петър Курумбашев: Надявам се, че Андрей Гюров може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик"

Петър Курумбашев: Надявам се, че Андрей Гюров може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик"

28 Януари, 2026 18:12 539 23

Ако Гюров е премиер и има воля от страна на вътрешния министър могат да се пресекат много неприятни явления, смята социологът Първан Симеонов

Петър Курумбашев: Надявам се, че Андрей Гюров може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отговорът на Андрей Гюров е добра новина. Това мнение изрази Петър Курумбашев в предаването "Лице в лице" по bTV, цитиран от novini.bg.
"След поправките в Конституцията държавният глава беше поставен в ролята на нотариус, който трябва да узакони това, което иска премиерът, който формално е избран от него. Когато 9 човека му кажат "не", последния каже "да", той не е с много избор. Това сега дава голяма свобода на г-жа Йотова. Тя има поне един кандидат, който е казал да", добави той.

Андрей Гюров не може да бъде разчетен в групата на клиентела, в която са другите. Надявам се, че може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик", каза още Курумбашев.

Ако Гюров е премиер и има воля от страна на вътрешния министър могат да се пресекат много неприятни явления, смята социологът Първан Симеонов. "Но един вътрешен министър не стига. Няма колаборация от страна на прокуратурата и съда, няма възможност за промени по места в полиция. И излиза, че хем носиш отговорността, хем не можеш да повлияеш за честни избори", посочи още той.
"МВР в последните избори, които бяха провеждани, имаше унизителна роля. В предишни избори имах впечатлението, че МВР любезно е поканвано да не присъства на определени места. В последните един-два избори съвсем имиджово служителите на реда ескортираха тези, които трябваше да извършват тези безобразия, за да се демонстрира, че властта толерира по този начин да се провеждат изборите", допълни на свой ред Петър Курумбашев.

Първан Симеонов представи резултати от непубликувано проучване. По думите му 16% от анкетираните очакват свободни и честни избори, срещу 69%, които са на обратното мнение. "Това е скандално. Ние сме загубили изборите в нашата страна", отбеляза той.

На въпрос ще повиши ли избирателната активност участието на Румен Радев на предстоящите парламентарни избори, Първан Симеонов коментира: "Досега избирателната активност се е повишавала, когато има нещо ново на терена. Второ има много голяма ниша в българската политическа география, която е незапълнена. БСП след години на упадък остави ниша на по-консервативни, по-възрастни хора. Трето - протестите, младите хора, усилието на ПП-ДБ. Имаме всички основания да очакваме по-висока избирателна активност".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кабакрадчев

    5 3 Отговор
    Не сме съгласни,за какво Ши...ши ни заповяда да финансираме маа...лите с пари от фонда за наводнените Карловски села.....има и за джоба....сакън,има и за купува..не на рим.ляни,има и за нас.

    18:21 28.01.2026

  • 2 Кабакрадчев

    6 3 Отговор
    

    18:21 28.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 7 Отговор
    Гюров да не е полицай?

    Коментиран от #11

    18:21 28.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Ето,че и този мо,шеник изпълзя от гардероба

    18:22 28.01.2026

  • 5 С Гюров

    5 2 Отговор
    ПП- ДБ първи с 25 процента ,втори МЕЧ ,Радев 3-ти ...ДПС няма купен вот и изпада

    Коментиран от #7, #9

    18:22 28.01.2026

  • 6 А тип

    4 0 Отговор
    Галиче?

    18:25 28.01.2026

  • 7 Така излиза

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "С Гюров":

    Барека шефа на пиар отдела на радев публикувал че отговарял за ресор " купен и контролиран вот" и в платформата му "ТИ броиш" имало записани 690 човека досега и ще следяли купените гласове за прасето, някои ще се представят че ще си продадат гласа и на място ще убиели купувач на пеев или герб

    18:25 28.01.2026

  • 8 Боби

    3 3 Отговор
    И Гюров не става този е партийно обременен учредител на ПП ще фалшифицират изборите нали така той е човек на ПП нали требва безпристрастен щом Главчев не може щото бил от ГЕРБ значи и тоя Минчо не трябва да е

    18:26 28.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "С Гюров":

    Вие от ППДБ само розови сънища имате

    18:26 28.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    С Андрей Гюров ще пооткраднете това онова. Иначе няма да допринесете нищо на никого.

    18:26 28.01.2026

  • 11 Нищо не знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ей ако знаеше колко си досаден?

    18:27 28.01.2026

  • 12 Пешо

    4 1 Отговор
    Че какво им беше на изборите в Пз, че Герб бяха шести ли.

    18:28 28.01.2026

  • 13 Дориана

    2 5 Отговор
    Всички хора, които излязоха по площадите срещу коалиция Магнитски искат точно това- честни избори. Борисов, Пеевски и техните патерици Слави Трифонов ИТН и Зафиров БСП ОЛ. досега показват точно обратното намерение неистово искат да откраднат и фалшифицират вота било със сканиращи устройства или чрез хартиени бюлетини. Тези хора са свикнали да печелят изборите чрез купуване на цели секции , превръщайки в зависими МВР, Прокуратура и Съд. На тези избори ще се води война между доброто и злите сили.

    Коментиран от #15, #19

    18:29 28.01.2026

  • 14 Майора

    3 1 Отговор
    Със служебен премиер от Партията на кеша и пудела с пачките нищо честно не може да се очаква!Още повече че те сами направиха далаверите в Пазарджик! Най много ала бала с машините и шеф на МВР , който да арестува опозиционните лидери , могат да направят нещо!

    18:32 28.01.2026

  • 15 Въпрос

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Ти излезе ли на площада да протестираш ?

    18:33 28.01.2026

  • 16 Телевизиите

    3 0 Отговор
    се напълниха с нови лица!Радев има голям избор !

    18:35 28.01.2026

  • 17 Хм...

    0 2 Отговор
    Няма как вътрешният министър да не е контролиран от дебелите момчета. Цялата система е превзета и няма кадър, който да не е обработен. Дори да се намери някой ентусиаст, на локално ниво ще са същите хора. След десет години, с много усилия, може и да се изчистят кърлежите. Но не и днес.

    Коментиран от #21, #23

    18:35 28.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Курумбашев е разбойник, та еша си няма. Щом се е омотал около Гюров, работата е ясна.

    18:37 28.01.2026

  • 19 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Честни избори предизвикани с метежи и назначен на челото шарлатанин Гюро който даже е отстранен НА ТОВА ЛИ ВИКАШ ЧЕСТНО ХАХАХАХА А НИЕ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ КАКВО ДА МЪЛЧИМ ЛИ

    18:37 28.01.2026

  • 20 Какво означава

    1 0 Отговор
    българската дума-курумбаш?

    18:38 28.01.2026

  • 21 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    5 ГОДИНИ ИМА КЪРЛЕЖИ И ТО ШАР.АТАНСКИ И ТО НАД ЗАКОНИТЕ ТЯХ КАК ЩЕ ИЗЧИСТИМ

    18:39 28.01.2026

  • 22 Озадачен

    2 0 Отговор
    Радев, като събира башибозук да прави партия, защо не го взе и този Курумбаш??? И двамата долни, и двамата корумпирани - ще си паснат като д.у.п.е и гащи!

    18:40 28.01.2026

  • 23 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    С НАШЕ МВР ДА ПРАВИМ ИЗБОРИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ПРИКАЗКИ А С НАШИ МОМЧЕГА ШАРЛАТАНЧЕТА АЛАБАЛАСТИНЧЕТА НАЛИ КАТО НЕ МОЖЕМ РЕАЛНО ВЛАСТ С МЕТЕЖИ И ХОП СЛУЖЕБНИ ЕЙ ТУК ДОКОГА ТАЗИ БЕЗНАКАЗАНОСТ ЗА ТЕЗИ

    18:41 28.01.2026

