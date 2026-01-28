Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Милен Любенов: При избор на президента между Гюров и Главчев, тя по-скоро би се спряла на Гюров

28 Януари, 2026 18:50 852 30

  • милен любенов-
  • избор-
  • президент-
  • андрей гюров-
  • димитър главчев

Ако след изборите има нова управленска коалиция, Пеевски и Борисов ги чакат много трудни дни, подчерта политологът

Милен Любенов: При избор на президента между Гюров и Главчев, тя по-скоро би се спряла на Гюров - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ключовото тук е създаването на такива условия, които да препятстват купуването на гласове и някакви съществени манипулации, каквито видяхме на предишните избори. Това каза в предаването "Денят на живо" по Nova News политологът Милен Любенов във връзка със задачата на бъдещото служебно правителство, цитиран от novini.bg

Ключова тук ще бъде ролята на служебното правителство и на вътрешния министър. Основното очакване към това служебно правителство ще бъде провеждането честни и прозрачни изори, защото предишното правителство на Димитър Главчев не се справи с това очакване и се стигна до касиране от Конституционния съд, заяви Любенов.

Ситуацията на бъдещия служебен министър-председател би била сложна, но според мен вътрешен министър трябва да бъде човек, който познава системата отвътре и би могъл бързо да се ориентира в нея, и който не е част от този модел на управление, срещу който излязоха гражданите на протести. Това е двойна задача, добави политическият анализатор.

Мисля си, че това ще е и човек, който има някакъв политически опит. Според мен кой да бъде този човек е решено и с оглед на това кой ще бъде следващият служебен министър. Най-вероятно са проведени неформални сондажи в последните седмици по отношение на това кой ще бъде служебен министър-председател и вътрешен министър. При избор на президента между Гюров и Главчев тя по-скоро би се спряла на Гюров, защото освен него, останалите потенциални премиери са по-скоро близки с модела, срещу който гражданите протестираха, свързан с ГЕРБ и ДПС, посочи Милен Любенов.
Той коментира и твърденията, че има договорка бившият зам.-председател на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов да изгражда структурите на политическия проект на подалия оставка президент Румен Радев.

Структури и партия се изграждат с множество хора, които трябва да бъдат лоялни на лидера на партията, но и на ценностите, зад която тази партия застава. Ако има трансфери от ГЕРБ към новата формация, това ще се дължи изцяло на клиентелистки структури, но това не е устойчива база, защото клиентелисткият вот много бързо се прехвърля към силния на деня и при него става въпрос за липса на ценности. Трудно е да се намират нови лица, но ще е показателно кой ще застане зад нея. От това можем да си направим извод дали тя е готова за истински реформи, или отново ще видим преконфигуриране на определени модели, които по-скоро подкопават демокрацията, отколкото подпомагат нейното развитие, отбеляза Любенов.
По думите му след оставката на кабинета "Желязков", дошла след големите протести от края на 2025 г. В България е настъпила съществена политическа промяна.

Ако след изборите има нова управленска коалиция, Пеевски и Борисов ги чакат много трудни дни, подчерта политологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кротко си лежи в Бояна

    4 8 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #8, #16, #23

    18:51 28.01.2026

  • 5 Охааа

    8 5 Отговор
    главчо пак ли има планове да се кандидатира?

    Коментиран от #9

    18:55 28.01.2026

  • 6 Затова е прав

    7 8 Отговор
    "Ако след изборите има нова управленска коалиция, Пеевски и Борисов ги чакат много трудни дни", подчерта политологът
    ПП/ДБ ,МЕЧ и Радев с 160 депутати и окаушват до живот пеев и тиквун

    Коментиран от #7, #11, #13

    18:56 28.01.2026

  • 7 .......

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Затова е прав":

    Пълен Провал ПП копейки хулигани Пирамиди Фараони Мечът ръждяса Ха ха ха

    19:05 28.01.2026

  • 8 Докато

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Кротко си лежа на дивана матушката ти ми се моли да се насмуче с белтък. Гоня я, въпреки, че съм загорел, защото е ГНЮ сна като теб

    19:05 28.01.2026

  • 9 Със сигурност

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Охааа":

    Пеевски и Борисов точат лиги за Главчев, защото купените гласове с него са гарантирани.

    Коментиран от #26

    19:05 28.01.2026

  • 10 Избирателите

    4 4 Отговор
    Искаме си Главанака !

    19:11 28.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АГАТ а Кристи

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Затова е прав":

    Ако стигнете до 80 бройки капи ще "ударите у земи".
    ЗАПОМНИ ми цифрата.
    Иначе останалото - коментирано от теб ГО СПОДЕЛЯМ

    19:19 28.01.2026

  • 14 Иванич

    4 4 Отговор
    Гюров поне е красив и интелигентен.

    Коментиран от #28

    19:32 28.01.2026

  • 15 гдфгфдг

    5 1 Отговор
    проста балканска измет

    19:37 28.01.2026

  • 16 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Не те слуша главата

    19:38 28.01.2026

  • 17 Промяна

    3 2 Отговор
    Я ГЛЕДАЙ ТИ ВСИЧКО БИЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ГОТОВО МЕТЕЖИ СЛУЖЕБНИ ШАРЛАТАНИ РР МЕСИИ ЧЕРВЕНИ ЕСКАДРОНИ ОЛИГАРСИ ВСИЧКО БИЛО

    19:43 28.01.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    ГЛАВЧЕВ И ДЪЩЕРЯ МУ СА КАНДИДАТ ПАНДИЗЧИИ
    ......
    ФАНДЪКОВА ДАВАЛА НА ФИРМАТА МУ В КОЯТО Е ОРТАК С РУМЕН ЙОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК
    ЕДНИ ИМОТИ В МАЛИНОВА ДОЛИНА СОФИЯ ЗА
    КООПЕРАЦИИ :)
    .....
    ГЮРОВ ПЪК Е БАЛКАНСТРОЙ - ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМИТЕ ФИРМИ НА БАЙ БОЙКО АЛ РАПОНЕ :)

    19:43 28.01.2026

  • 19 Уникален анализ на Краевски

    2 1 Отговор
    Озаглавен "Третият мандат на Румен Радев".
    Заслужава си четенето.

    19:45 28.01.2026

  • 20 Избор няма

    4 4 Отговор
    Главчев се е доказал във времето слуга на Борисов. Там съмнение няма. За Гюров може този шанс да е трамплинът от едно състояние към друго и да излезе чист и уважаван от МС.

    Коментиран от #27

    19:46 28.01.2026

  • 21 мдаааа

    2 0 Отговор
    Гюров е от "Нашата България " ...

    19:49 28.01.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ГЮРОВ ИМА ДА ОБЯСНЯВА ЗА БАЛКАНСТРОЙ
    И ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ
    - ЛЮБИМИТЕ ФИРМИ НА БАЦЕ :)

    19:52 28.01.2026

  • 23 Звездоброец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Гнусен пипидибиец

    19:53 28.01.2026

  • 24 Аз предлагам...

    1 0 Отговор
    ...да се публикуват списъци с доказано честните и чисти хора. Понеже такива като Любенов постоянно говорят само за лошите хора, предлагам и тук да има списък на лошите. Така хората няма да се бъркат кой кой е. Тая заран слушах в предаване една дама, която първо заяви на водещият, че не е ку-ку, после как винаги гласувала за Корни, но тя излязла пача, затова отишла при ПП. Но и Асен си показал рогата, и сега продължава да търси за Кой, по домова книга Н 2. Любенов трябваше да започне анализа си с последното изречение "какво ги чака Бойко и Пеевски след изборите, ако...", и да даде малко конкретни факти и цифри. Иначе само закани за лов на вещици. Завършвам със Стани богат. Там стана ясно, че 1976 на Олимпиадата в Мелбърн не участва Африка. Бойкота е заради мач по ръгби между Нова Зеландия и ЮАР, която е наказана заради расови причини. Това добре. ЮАР е лошата. Обаче на състезанията сума състезателки от соца биват изловени с тестостерони-ГДР, някои бременни. От тогава минаха 50 г., ЮАР си остана най-развита в Африка, а де са другите...

    19:55 28.01.2026

  • 25 Е прекалявате

    1 1 Отговор
    Някой мисли от името на Президента кого ще избере .Някой си позволява да казва отговори които единствено са в приоритет на Президента.Тсзи пропаганда минава граници и се покрива с очакване за нечестни избори с оглед на това че Гюров е кадър на ПП които са обиграни в шашмите и ала бала.Йотова носи отговорност за избора и ще видим дали ще избере служебен с висящи статут е БНБ .

    19:58 28.01.2026

  • 26 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Със сигурност":

    МЕТЕЖНИКО А КАК ГЮРОВ СЕ ДОБРА ДО СЛУЖЕБНИТЕ С МЕТЕЖИ НАЛИ С ЛЪЖИ С ОЛИГАРСИТЕ ЛИГИ ТОЧАТ ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ МЕТЕЖНИКО АЛАБАЛАНИЦАТА БИЛА ПОДГОТВЕНА ЛИГОЧ А НИЕ ОСТАНАРИТЕ БЪЛГАРИ КЪДЕ СМЕ

    20:00 28.01.2026

  • 27 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Избор няма":

    ГЛАВЧЕВ БОРИСОВ А БЪЛГАРИЯ НЯКОЙ ИНТЕРЕСУВА ЛИ ТО САВО МЕЖДУЛИЧНОСТНИ БИТКИ НИКОЙ НЕ СПОМЕНАВА БЪЛГАРИЯ АЗ ЖИВЕЯ ТУК И СЕМЕЙСТВОТО МИ КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ ГЮРО ЛИ ШАРЛАТАНИНА ЛИ КОЙТО ДАЖЕ Е ОТСТРАНЕН СЛУЖЕБЕН ЩЯЛ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ

    20:04 28.01.2026

  • 28 големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иванич":

    абе и той нещо ми розовее

    20:11 28.01.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор
    Познати до болка глупости на политолозите:"Ако това стане,еди какво си ще се случи,ако пък не стане- нищо няма да се случи"...Не е въпросът че дрънкат глупости,по-важното е че все някой им плаща!

    20:17 28.01.2026

  • 30 Ддд

    0 0 Отговор
    Пожелавам на Любенов, да сложат Гюров за премиер, да наслага лица от ПП-ДБ за министри. И тогава Пп-ДБ ще е от страната на криещите се от "Народната Любов".
    Защото като знам колко са корумпирани ПП-ДБ, веднага ще започнат да се дънят като кифладжии.

    20:20 28.01.2026

