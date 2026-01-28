Милен Любенов: При избор на президента между Гюров и Главчев, тя по-скоро би се спряла на Гюров

Ключовото тук е създаването на такива условия, които да препятстват купуването на гласове и някакви съществени манипулации, каквито видяхме на предишните избори. Това каза в предаването "Денят на живо" по Nova News политологът Милен Любенов във връзка със задачата на бъдещото служебно правителство, цитиран от novini.bg

Ключова тук ще бъде ролята на служебното правителство и на вътрешния министър. Основното очакване към това служебно правителство ще бъде провеждането честни и прозрачни изори, защото предишното правителство на Димитър Главчев не се справи с това очакване и се стигна до касиране от Конституционния съд, заяви Любенов.

Ситуацията на бъдещия служебен министър-председател би била сложна, но според мен вътрешен министър трябва да бъде човек, който познава системата отвътре и би могъл бързо да се ориентира в нея, и който не е част от този модел на управление, срещу който излязоха гражданите на протести. Това е двойна задача, добави политическият анализатор.

Мисля си, че това ще е и човек, който има някакъв политически опит. Според мен кой да бъде този човек е решено и с оглед на това кой ще бъде следващият служебен министър. Най-вероятно са проведени неформални сондажи в последните седмици по отношение на това кой ще бъде служебен министър-председател и вътрешен министър. При избор на президента между Гюров и Главчев тя по-скоро би се спряла на Гюров, защото освен него, останалите потенциални премиери са по-скоро близки с модела, срещу който гражданите протестираха, свързан с ГЕРБ и ДПС, посочи Милен Любенов.

Той коментира и твърденията, че има договорка бившият зам.-председател на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов да изгражда структурите на политическия проект на подалия оставка президент Румен Радев.

Структури и партия се изграждат с множество хора, които трябва да бъдат лоялни на лидера на партията, но и на ценностите, зад която тази партия застава. Ако има трансфери от ГЕРБ към новата формация, това ще се дължи изцяло на клиентелистки структури, но това не е устойчива база, защото клиентелисткият вот много бързо се прехвърля към силния на деня и при него става въпрос за липса на ценности. Трудно е да се намират нови лица, но ще е показателно кой ще застане зад нея. От това можем да си направим извод дали тя е готова за истински реформи, или отново ще видим преконфигуриране на определени модели, които по-скоро подкопават демокрацията, отколкото подпомагат нейното развитие, отбеляза Любенов.

По думите му след оставката на кабинета "Желязков", дошла след големите протести от края на 2025 г. В България е настъпила съществена политическа промяна.

Ако след изборите има нова управленска коалиция, Пеевски и Борисов ги чакат много трудни дни, подчерта политологът.