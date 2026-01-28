Милен Любенов: При избор на президента между Гюров и Главчев, тя по-скоро би се спряла на Гюров

Ключовото тук е създаването на такива условия, които да препятстват купуването на гласове и някакви съществени манипулации, каквито видяхме на предишните избори. Това каза в предаването "Денят на живо" по Nova News политологът Милен Любенов във връзка със задачата на бъдещото служебно правителство, цитиран от novini.bg
Ключова тук ще бъде ролята на служебното правителство и на вътрешния министър. Основното очакване към това служебно правителство ще бъде провеждането честни и прозрачни изори, защото предишното правителство на Димитър Главчев не се справи с това очакване и се стигна до касиране от Конституционния съд, заяви Любенов.
Ситуацията на бъдещия служебен министър-председател би била сложна, но според мен вътрешен министър трябва да бъде човек, който познава системата отвътре и би могъл бързо да се ориентира в нея, и който не е част от този модел на управление, срещу който излязоха гражданите на протести. Това е двойна задача, добави политическият анализатор.
Мисля си, че това ще е и човек, който има някакъв политически опит. Според мен кой да бъде този човек е решено и с оглед на това кой ще бъде следващият служебен министър. Най-вероятно са проведени неформални сондажи в последните седмици по отношение на това кой ще бъде служебен министър-председател и вътрешен министър. При избор на президента между Гюров и Главчев тя по-скоро би се спряла на Гюров, защото освен него, останалите потенциални премиери са по-скоро близки с модела, срещу който гражданите протестираха, свързан с ГЕРБ и ДПС, посочи Милен Любенов.
Той коментира и твърденията, че има договорка бившият зам.-председател на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов да изгражда структурите на политическия проект на подалия оставка президент Румен Радев.
Структури и партия се изграждат с множество хора, които трябва да бъдат лоялни на лидера на партията, но и на ценностите, зад която тази партия застава. Ако има трансфери от ГЕРБ към новата формация, това ще се дължи изцяло на клиентелистки структури, но това не е устойчива база, защото клиентелисткият вот много бързо се прехвърля към силния на деня и при него става въпрос за липса на ценности. Трудно е да се намират нови лица, но ще е показателно кой ще застане зад нея. От това можем да си направим извод дали тя е готова за истински реформи, или отново ще видим преконфигуриране на определени модели, които по-скоро подкопават демокрацията, отколкото подпомагат нейното развитие, отбеляза Любенов.
По думите му след оставката на кабинета "Желязков", дошла след големите протести от края на 2025 г. В България е настъпила съществена политическа промяна.
Ако след изборите има нова управленска коалиция, Пеевски и Борисов ги чакат много трудни дни, подчерта политологът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кротко си лежи в Бояна
Коментиран от #8, #16, #23
18:51 28.01.2026
5 Охааа
Коментиран от #9
18:55 28.01.2026
6 Затова е прав
ПП/ДБ ,МЕЧ и Радев с 160 депутати и окаушват до живот пеев и тиквун
Коментиран от #7, #11, #13
18:56 28.01.2026
7 .......
До коментар #6 от "Затова е прав":Пълен Провал ПП копейки хулигани Пирамиди Фараони Мечът ръждяса Ха ха ха
19:05 28.01.2026
8 Докато
До коментар #4 от "Кротко си лежи в Бояна":Кротко си лежа на дивана матушката ти ми се моли да се насмуче с белтък. Гоня я, въпреки, че съм загорел, защото е ГНЮ сна като теб
19:05 28.01.2026
9 Със сигурност
До коментар #5 от "Охааа":Пеевски и Борисов точат лиги за Главчев, защото купените гласове с него са гарантирани.
Коментиран от #26
19:05 28.01.2026
10 Избирателите
19:11 28.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "Затова е прав":Ако стигнете до 80 бройки капи ще "ударите у земи".
ЗАПОМНИ ми цифрата.
Иначе останалото - коментирано от теб ГО СПОДЕЛЯМ
19:19 28.01.2026
14 Иванич
Коментиран от #28
19:32 28.01.2026
15 гдфгфдг
19:37 28.01.2026
16 Улав
До коментар #4 от "Кротко си лежи в Бояна":Не те слуша главата
19:38 28.01.2026
17 Промяна
19:43 28.01.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ФАНДЪКОВА ДАВАЛА НА ФИРМАТА МУ В КОЯТО Е ОРТАК С РУМЕН ЙОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК
ЕДНИ ИМОТИ В МАЛИНОВА ДОЛИНА СОФИЯ ЗА
КООПЕРАЦИИ :)
.....
ГЮРОВ ПЪК Е БАЛКАНСТРОЙ - ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМИТЕ ФИРМИ НА БАЙ БОЙКО АЛ РАПОНЕ :)
19:43 28.01.2026
19 Уникален анализ на Краевски
Заслужава си четенето.
19:45 28.01.2026
20 Избор няма
Коментиран от #27
19:46 28.01.2026
21 мдаааа
19:49 28.01.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ
- ЛЮБИМИТЕ ФИРМИ НА БАЦЕ :)
19:52 28.01.2026
23 Звездоброец
До коментар #4 от "Кротко си лежи в Бояна":Гнусен пипидибиец
19:53 28.01.2026
24 Аз предлагам...
19:55 28.01.2026
25 Е прекалявате
19:58 28.01.2026
26 Промяна
До коментар #9 от "Със сигурност":МЕТЕЖНИКО А КАК ГЮРОВ СЕ ДОБРА ДО СЛУЖЕБНИТЕ С МЕТЕЖИ НАЛИ С ЛЪЖИ С ОЛИГАРСИТЕ ЛИГИ ТОЧАТ ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ МЕТЕЖНИКО АЛАБАЛАНИЦАТА БИЛА ПОДГОТВЕНА ЛИГОЧ А НИЕ ОСТАНАРИТЕ БЪЛГАРИ КЪДЕ СМЕ
20:00 28.01.2026
27 Промяна
До коментар #20 от "Избор няма":ГЛАВЧЕВ БОРИСОВ А БЪЛГАРИЯ НЯКОЙ ИНТЕРЕСУВА ЛИ ТО САВО МЕЖДУЛИЧНОСТНИ БИТКИ НИКОЙ НЕ СПОМЕНАВА БЪЛГАРИЯ АЗ ЖИВЕЯ ТУК И СЕМЕЙСТВОТО МИ КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ ГЮРО ЛИ ШАРЛАТАНИНА ЛИ КОЙТО ДАЖЕ Е ОТСТРАНЕН СЛУЖЕБЕН ЩЯЛ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ
20:04 28.01.2026
28 големдебил
До коментар #14 от "Иванич":абе и той нещо ми розовее
20:11 28.01.2026
29 оня с коня
20:17 28.01.2026
30 Ддд
Защото като знам колко са корумпирани ПП-ДБ, веднага ще започнат да се дънят като кифладжии.
20:20 28.01.2026