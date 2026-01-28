Столична община с нова структура, назначават се трима нови заместник-кметове

Столичната община въвежда нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията, съобщиха от Общината, цитирани от БТА.
Новият модел предвижда ясно разпределение на правомощията, отговорностите и контрола в управлението на града, с цел по-добра координация между планирането, строителството, инфраструктурата, сигурността и развитието на публичната среда. От Столичната община посочват, че целта е да се преодолее досегашният подход на вземане на изолирани решения без оценка на кумулативния ефект върху кварталите, трафика, зелените площи и публичната инфраструктура.
В рамките на реформата се създават нови направления, сред които "Градско планиране и развитие“ и "Сигурност“, обособява се самостоятелен ресор "Образование, спорт и младежки дейности“, а културата и туризмът се обединяват в едно направление. Общата численост на служителите в администрацията остава непроменена, като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция "Общински приходи“, вследствие на дигитализацията на услугите.
С новата структура се правят и назначения на трима заместник-кметове. От 2 февруари 2026 г. Любо Георгиев поема длъжността заместник-кмет по "Градско планиране и развитие“, като ще отговаря за устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, градската среда и културното наследство. От същата дата Десислава Желязкова ще бъде назначена за заместник-кмет с ресор "Образование, спорт и младежки дейности“.
От 16 февруари 2026 г. за заместник-кмет по сигурността ще бъде назначен Лъчезар Милушев. Новосъздаденото направление "Сигурност“ ще отговаря за координацията между общинските структури, районните администрации и държавните институции, както и за управлението на дейностите, свързани с обществения ред, превенцията и реакцията при кризи.
От Столичната община подчертават, че новата управленска структура цели по-ефективен и устойчив модел на управление, съобразен с динамичното развитие на града и нарастващите изисквания към публичните услуги.
БТА припомня, че реформата бе предложена от кмета на София Васил Терзиев и бе одобрена от Столичния общински съвет през декември 2025 г. Предложението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха "против", а 15 се въздържаха.
1 Жбръц
22:13 28.01.2026
2 Розово пони
22:15 28.01.2026
3 Хора
22:16 28.01.2026
4 някога при социализма
Сега с кметската реформа главния архитект се освобождава от "несвойствена" преценка и ще си гледа само ЗаконаУТериторията, а за решенията къде, кога, от кого, как ще срои, ще се произнася новоназначения партиен секретар.
Коментиран от #7
22:18 28.01.2026
5 Ей докопаха се
Долна държава сме ! Дърпането на конци продължава !
22:27 28.01.2026
6 да питам само
22:49 28.01.2026
7 ИЗГРЕВ МОЖЕ
До коментар #4 от "някога при социализма":яла да видиш
Застрояването на фризьорското на ул А. Далчев гражданина кмет го нарича
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРА
22:52 28.01.2026
8 И Васко ли ще се омъжва
22:56 28.01.2026