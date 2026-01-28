Новини
България »
София »
Столична община с нова структура, назначават се трима нови заместник-кметове

28 Януари, 2026 22:10 582 8

  • столична община-
  • нова структура-
  • назначения-
  • заместник- кметове

Новата управленска структура влиза в сила от 1 февруари

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столичната община въвежда нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията, съобщиха от Общината, цитирани от БТА.

Новият модел предвижда ясно разпределение на правомощията, отговорностите и контрола в управлението на града, с цел по-добра координация между планирането, строителството, инфраструктурата, сигурността и развитието на публичната среда. От Столичната община посочват, че целта е да се преодолее досегашният подход на вземане на изолирани решения без оценка на кумулативния ефект върху кварталите, трафика, зелените площи и публичната инфраструктура.

В рамките на реформата се създават нови направления, сред които "Градско планиране и развитие“ и "Сигурност“, обособява се самостоятелен ресор "Образование, спорт и младежки дейности“, а културата и туризмът се обединяват в едно направление. Общата численост на служителите в администрацията остава непроменена, като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция "Общински приходи“, вследствие на дигитализацията на услугите.

С новата структура се правят и назначения на трима заместник-кметове. От 2 февруари 2026 г. Любо Георгиев поема длъжността заместник-кмет по "Градско планиране и развитие“, като ще отговаря за устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, градската среда и културното наследство. От същата дата Десислава Желязкова ще бъде назначена за заместник-кмет с ресор "Образование, спорт и младежки дейности“.

От 16 февруари 2026 г. за заместник-кмет по сигурността ще бъде назначен Лъчезар Милушев. Новосъздаденото направление "Сигурност“ ще отговаря за координацията между общинските структури, районните администрации и държавните институции, както и за управлението на дейностите, свързани с обществения ред, превенцията и реакцията при кризи.

От Столичната община подчертават, че новата управленска структура цели по-ефективен и устойчив модел на управление, съобразен с динамичното развитие на града и нарастващите изисквания към публичните услуги.

БТА припомня, че реформата бе предложена от кмета на София Васил Терзиев и бе одобрена от Столичния общински съвет през декември 2025 г. Предложението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха "против", а 15 се въздържаха.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жбръц

    5 0 Отговор
    Абе дайте направо на всяка улица,по един кмет.На всеки булевард,- кмет и заместник.Като е гарга,рошава да е! Столичанъе са заможни.Ще ги издържат!

    22:13 28.01.2026

  • 2 Розово пони

    4 0 Отговор
    Да живее бюрокрацията!

    22:15 28.01.2026

  • 3 Хора

    1 2 Отговор
    ще има ли бойкот срещу цените в супермаркетите. Говори се да не пазаруваме в неделя на 01.02

    22:16 28.01.2026

  • 4 някога при социализма

    1 0 Отговор
    решенията ги взима партийния секретар, а директора следи за процедурата.
    Сега с кметската реформа главния архитект се освобождава от "несвойствена" преценка и ще си гледа само ЗаконаУТериторията, а за решенията къде, кога, от кого, как ще срои, ще се произнася новоназначения партиен секретар.

    Коментиран от #7

    22:18 28.01.2026

  • 5 Ей докопаха се

    1 0 Отговор
    Изгониха главната архитектка и нацначиха миналия под дъгата. А за него освен това не е ясно дали не е завършил училище по изкуствата и да си присвоява сам титлата архитект !
    Долна държава сме ! Дърпането на конци продължава !

    22:27 28.01.2026

  • 6 да питам само

    2 0 Отговор
    Миро Баджанаков На Гуглена уредиха ли га вече

    22:49 28.01.2026

  • 7 ИЗГРЕВ МОЖЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "някога при социализма":

    яла да видиш

    Застрояването на фризьорското на ул А. Далчев гражданина кмет го нарича

    РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРА

    22:52 28.01.2026

  • 8 И Васко ли ще се омъжва

    1 0 Отговор
    Този кмет има ли поне един нормален в екипа си в смисъл да е хетеро ,независимо дали мъж или жена. Ако има такива той ги гони с изявление във фейсбук. Нещостнно момче.

    22:56 28.01.2026

