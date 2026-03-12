Новини
България »
Борис Бонев: Пеевски да брокерства в Кърджали. Искаме държавните имоти, за да спрем презастрояването

Борис Бонев: Пеевски да брокерства в Кърджали. Искаме държавните имоти, за да спрем презастрояването

12 Март, 2026 12:16 841 11

  • борис бонев-
  • делян пеевски-
  • презастрояване

По думите на Бонев това е решението за един от най-сериозните градоустройствени проблеми на София - частните имоти в междублоковите пространства

Борис Бонев: Пеевски да брокерства в Кърджали. Искаме държавните имоти, за да спрем презастрояването - 1
Схема: Спаси София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преди днешното заседание на Столичния общински съвет Делян Пеевски обяви, че ще внася мораториум, за да спре “далавера” на Столична община с държавни имоти. Борис Бонев - председател на Спаси София разкритикува действията на “корпулентния Пеевски” остро и обяви, че единствената причина, за която Пеевски би отворил темата, е ако иска пустеещите държавни имоти да бъдат заграбени за частни интереси.

“Да слушаме съвети по градоустройство от Пеевски е все едно подпалвачът да ни говори за пожарна безопасност. Няма да допуснем тези имоти, които са с отпаднала необходимост и пустеят от години, изведнъж да се окажат частни и моделът Пеевски да продължи да презастрояване София”, заяви Бонев и препоръча на лидерът на Ново Начало да брокерства в Кърджали.

В дневния ред на Общинския съвет са включени три доклада на "Спаси София", искащи от държавата да прехвърли на Столична община над 900 декара пустеещи терени. Желанието на "Спаси София" е в тях да се заменят частни междублокови пространства. По думите на Бонев това е решението за един от най-сериозните градоустройствени проблеми на София - частните имоти в междублоковите пространства.

„София има исторически шанс да реши дългогодишен проблем. Вместо междублоковите пространства да паднат жертва на презастрояването, можем да ги запазим като зелени площи, детски площадки и пространства за гражданите. Поисканите от нас терени могат да спасят 700 декара междублокови пространства и частни имоти в парковете, които са застрашени от застрояване“, заяви още Бонев и допълни, че разчита, че правителството на г-н Гюров, както и парламентарно представените партии в Общинския съвет, осъзнават важността на проблема и възможността той да реши бързо и ефективно. Бонев също обяви, че е предприел стъпки Министерство на регионалното развитие и благоустройството да внесе конкретните предложения за прехвърляне на имотите в Министерски съвет “в кратки срокове”, изпреварващо изненадващата ПР акция на Пеевски.

„За да останат междублоковите пространства зелени, те трябва да станат изцяло публична собственост. С помощта на държавата, това може да стане без данъкоплатците да плащат милиарди за отчуждаване“, допълни Гергин Борисов.

Докладите искат от държавата 750 декара от изоставената гара Подуяне–разпределителна, 50 декара от бившите казарми в Обеля и 90 декара в местността Къро до ж.к. "Полигона".

„С тези имоти ще можем напълно да компенсираме всички частни междублокови пространства в районите Връбница, Надежда, Искър, Младост и по-голямата част от Люлин, Подуяне и Красно село. С едно решение на Министерски съвет, над един милион софиянци ще могат да се спасят от живот в бетонно гето“, допълни Борисов.

Още през 2019 г. "Спаси София" предложи Механизъм за компенсаторна замяна на имоти, съобразяващ се с разгънатата застроена площ, която даден частен имот може да постигне. Според идеята на партията на Бонев, той може да включи и компенсации за имоти, в които не може да се строи като стимул те да бъдат прехвърлени на общината.

„Това е стратегически подход - вместо хаотично застрояване между блоковете, градът получава възможност да планира нови квартали с улици, зелени площи и обществена инфраструктура, където инвеститорите няма да срещат обществено недоволство“, обясни Гергин Борисов. По думите му в момента десетки междублокови пространства предизвикват протести и ядове както на желаещите да ги ползват, така и на околните, които просто не искат да бъдат “зазидани живи”.

„Жилищните комплекси са проектирани и строени с определен лимит - на проходимостта на улиците, на дебита на канализацията, ако щете. Уплътняването им с още и още нови сгради със стотици жители във всяка съсипват качеството на живот в тях за всички“, обясни Бонев и припомни, че България е сред малкото държави в бившия социалистически блок, избрала да реституира колективизираната земя по абсолютни граници. „Така и собствениците бяха ощетени, и появилите се междувременно нови обитатели. И щетите от тази грешка ги виждаме с всеки издигащ се кран в кварталите”, допълни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ад в Барселона

    2 1 Отговор
    Жени садисти от Перник изтезават хора в Барселона

    Коментиран от #5

    12:21 12.03.2026

  • 5 Мирослав Германов Барселона Испания

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ад в Барселона":

    Спряха предните коментари, пишете по подробно!

    12:22 12.03.2026

  • 6 КЪСНО Е ЛИБЕ БОНЕВ ЗА КИТКА

    8 2 Отговор
    КОГАТО ВРЪЩАХА ЗЕМЯТА В РЕАЛНИ ГРАНИЦИ И РАЗТУРВАХА КООПЕРАТИВИТЕ НЕ МИСЛЕХА.СЕГА ЗАЩО СТРОЯТ МЕЖДУ БЛОКОВЕТЕ И ЗАЩО СИРЕНЕТО Е 10 € КИЛОТО.АМИ ЗАТОВА.ИЛИ КАКТО СА КАЗАЛИ КИТАЙЦИТЕ КОГАТО НЕ ЗНАЕШ НАКЪДЕ СИ ТРЪГНАЛ ВИНАГИ СТИГАШ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ

    12:24 12.03.2026

  • 7 Ахаа

    6 1 Отговор
    Става ясно, да - значи да купуваме междублокови пространства, за да вземем обещетения на Дондуков. Добре е измислено. Или вече са купени почти всички и са скъпи?

    12:29 12.03.2026

  • 8 Мнение

    3 2 Отговор
    Да! Трябва да се спре презастрояването и абсолютна забрана за строежи в междублоковите пространства. Освен това да се променят нормите за отстоянията между сградите, като се увеличат, с не да си гледат в прозорците. Да не говорим за паркирането и движението по тесните улици. Май никога няма да се случи, защото строителната мафия е всесилна.

    12:33 12.03.2026

  • 9 Глюпости

    4 4 Отговор
    ДС ушето иска имотите за да строят фирмите не ППДБ. Всичко е борба за крадене от някогашното общо.

    12:35 12.03.2026

  • 10 Конспиратор

    1 0 Отговор
    Покрай една държавна детска градина или пък частна такава като повод, колко съседна площ ще бъде отредена за фирмено жилищно строителство?
    От пустеещ имот с отпаднала необходимост 10 дка , за градина 1 дка , а останалите 9 за бонбоневци.

    12:49 12.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове