Борис Бонев: Пеевски да брокерства в Кърджали. Искаме държавните имоти, за да спрем презастрояването

Преди днешното заседание на Столичния общински съвет Делян Пеевски обяви, че ще внася мораториум, за да спре “далавера” на Столична община с държавни имоти. Борис Бонев - председател на Спаси София разкритикува действията на “корпулентния Пеевски” остро и обяви, че единствената причина, за която Пеевски би отворил темата, е ако иска пустеещите държавни имоти да бъдат заграбени за частни интереси.

“Да слушаме съвети по градоустройство от Пеевски е все едно подпалвачът да ни говори за пожарна безопасност. Няма да допуснем тези имоти, които са с отпаднала необходимост и пустеят от години, изведнъж да се окажат частни и моделът Пеевски да продължи да презастрояване София”, заяви Бонев и препоръча на лидерът на Ново Начало да брокерства в Кърджали.

В дневния ред на Общинския съвет са включени три доклада на "Спаси София", искащи от държавата да прехвърли на Столична община над 900 декара пустеещи терени. Желанието на "Спаси София" е в тях да се заменят частни междублокови пространства. По думите на Бонев това е решението за един от най-сериозните градоустройствени проблеми на София - частните имоти в междублоковите пространства.

„София има исторически шанс да реши дългогодишен проблем. Вместо междублоковите пространства да паднат жертва на презастрояването, можем да ги запазим като зелени площи, детски площадки и пространства за гражданите. Поисканите от нас терени могат да спасят 700 декара междублокови пространства и частни имоти в парковете, които са застрашени от застрояване“, заяви още Бонев и допълни, че разчита, че правителството на г-н Гюров, както и парламентарно представените партии в Общинския съвет, осъзнават важността на проблема и възможността той да реши бързо и ефективно. Бонев също обяви, че е предприел стъпки Министерство на регионалното развитие и благоустройството да внесе конкретните предложения за прехвърляне на имотите в Министерски съвет “в кратки срокове”, изпреварващо изненадващата ПР акция на Пеевски.

„За да останат междублоковите пространства зелени, те трябва да станат изцяло публична собственост. С помощта на държавата, това може да стане без данъкоплатците да плащат милиарди за отчуждаване“, допълни Гергин Борисов.

Докладите искат от държавата 750 декара от изоставената гара Подуяне–разпределителна, 50 декара от бившите казарми в Обеля и 90 декара в местността Къро до ж.к. "Полигона".

„С тези имоти ще можем напълно да компенсираме всички частни междублокови пространства в районите Връбница, Надежда, Искър, Младост и по-голямата част от Люлин, Подуяне и Красно село. С едно решение на Министерски съвет, над един милион софиянци ще могат да се спасят от живот в бетонно гето“, допълни Борисов.

Още през 2019 г. "Спаси София" предложи Механизъм за компенсаторна замяна на имоти, съобразяващ се с разгънатата застроена площ, която даден частен имот може да постигне. Според идеята на партията на Бонев, той може да включи и компенсации за имоти, в които не може да се строи като стимул те да бъдат прехвърлени на общината.

„Това е стратегически подход - вместо хаотично застрояване между блоковете, градът получава възможност да планира нови квартали с улици, зелени площи и обществена инфраструктура, където инвеститорите няма да срещат обществено недоволство“, обясни Гергин Борисов. По думите му в момента десетки междублокови пространства предизвикват протести и ядове както на желаещите да ги ползват, така и на околните, които просто не искат да бъдат “зазидани живи”.

„Жилищните комплекси са проектирани и строени с определен лимит - на проходимостта на улиците, на дебита на канализацията, ако щете. Уплътняването им с още и още нови сгради със стотици жители във всяка съсипват качеството на живот в тях за всички“, обясни Бонев и припомни, че България е сред малкото държави в бившия социалистически блок, избрала да реституира колективизираната земя по абсолютни граници. „Така и собствениците бяха ощетени, и появилите се междувременно нови обитатели. И щетите от тази грешка ги виждаме с всеки издигащ се кран в кварталите”, допълни още той.