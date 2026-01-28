Новини
Васил Пандов: ПП-ДБ все още не редим листи. Ще запазим коалицията, в която няма проблем

28 Януари, 2026 22:23 462 9

Радев се позиционира по доста популистки начин, коментира депутатът от ПП-ДБ

Васил Пандов: ПП-ДБ все още не редим листи. Ще запазим коалицията, в която няма проблем - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд имаше експертизи в около 2 000 секции и излезе с изводи, че имаме сериозни нарушения в изборния процес.

Това коментира доц. Васил Пандов от ПП-ДБ в предаването "Денят ON AIR" и добави, че няма доверие на екипа, който е провел предишните избори.
Той информира, че ПП-ДБ все още не редят листи, но ще запазят коалицията, в която, по думите му, няма проблем.

"Каквито и слухове да има - това е напрежение, по-скоро несъществуващо", поясни Пандов пред Bulgaria ON AIR.
Оттеглянето на Кирил Петков и Лена Бориславова
Депутатът от ПП-ДБ напомни и оттеглянето на съпредседателя Кирил Петков от политиката, като подчерта, че във времето Петков е доказал, че прави това, което казва.

"Лена Бориславова имаше лични мотиви. Изцяло нейно е решението", каза той и добави, че оттеглянето ѝ не е взето под натиск.

Отношения с евентуална президентска формация
На въпрос възможна ли е колаборация с "бъдещата президентска партия", Пандов отговори, че от ПП-ДБ не знаят какви ще са приоритетите на Радев.

Според госта Радев се позиционира по "доста популистки начин".
"Липсата на институции е произвол", заяви Пандов по повод закриването на Антикорупционната комисия.

Според него сканиращите устройства биха означавали изцяло хартиено гласуване.


  • 3 ?????

    1 1 Отговор
    Пазете се пичове, да не се опарите.
    Вие си знаете как стават тия работи.
    Или не знаете?
    Питайте Баце и Шиши. Те ще ви разкажат.
    Или няма да ви разкажат щото в сглобката нещо не се сглоби.
    Интересно ще е все пак.

    22:38 28.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Германия си прави собствен ЕС от 6 държави а горкият Кокорчо мечтае за федерализация на ЕС.Много са зле тия.Не знаят на кой свят се намират.

    22:40 28.01.2026

  • 6 Онуфри

    3 0 Отговор
    Е, тъй де щот по отделно немате никъф шанс!!!

    22:42 28.01.2026

  • 7 Смърф

    2 0 Отговор
    Тоя па зализания отделител

    22:54 28.01.2026

  • 9 Стара чанта

    0 0 Отговор
    За НИЩО не ставате ! Некадърни далавераджии. Докато не предприемете сериозна чистка, така ще си я карате - управлението ще е през крив макарон ! Само с лозунги не става!

    23:09 28.01.2026

