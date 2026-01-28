Васил Пандов: ПП-ДБ все още не редим листи. Ще запазим коалицията, в която няма проблем

Конституционният съд имаше експертизи в около 2 000 секции и излезе с изводи, че имаме сериозни нарушения в изборния процес.

Това коментира доц. Васил Пандов от ПП-ДБ в предаването "Денят ON AIR" и добави, че няма доверие на екипа, който е провел предишните избори.

Той информира, че ПП-ДБ все още не редят листи, но ще запазят коалицията, в която, по думите му, няма проблем.

"Каквито и слухове да има - това е напрежение, по-скоро несъществуващо", поясни Пандов пред Bulgaria ON AIR.

Оттеглянето на Кирил Петков и Лена Бориславова

Депутатът от ПП-ДБ напомни и оттеглянето на съпредседателя Кирил Петков от политиката, като подчерта, че във времето Петков е доказал, че прави това, което казва.

"Лена Бориславова имаше лични мотиви. Изцяло нейно е решението", каза той и добави, че оттеглянето ѝ не е взето под натиск.

Отношения с евентуална президентска формация

На въпрос възможна ли е колаборация с "бъдещата президентска партия", Пандов отговори, че от ПП-ДБ не знаят какви ще са приоритетите на Радев.

Според госта Радев се позиционира по "доста популистки начин".

"Липсата на институции е произвол", заяви Пандов по повод закриването на Антикорупционната комисия.

Според него сканиращите устройства биха означавали изцяло хартиено гласуване.