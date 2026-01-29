Новини
29 Януари, 2026 09:15 912 12

По случая е образувано бързо производство

Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна-Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна. Мъжът е загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя. Пристигналите на мястото на произшествието полицаи са му направили тест, който е показал 3,99 промила алкохол.

По случая е образувано бързо производство.

Както БТА предаде, по данни на "Пътна полиция" във Варна през миналата година в региона 626 шофьори са седнали зад волана след употреба на спиртни напитки, 263 от тях са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тежките катастрофи в областта са били 729.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митя Машин

    4 5 Отговор
    Малей!Нема такъв руснак....

    09:23 29.01.2026

  • 2 Бързи и яростни

    10 0 Отговор
    На международния път I9 (Варна Бургас), освен пияндета и цървули, могат да се срещнат 40 тонни тирове, турски автобуси, които карат по средата на пътя, маршрутки от програмата за совалки на НАСА, камиони с дърва (40-50 км/ч), ниско летящи изтребители, военни конвои, както и драйвъри от НСО. А магистрала - няма.

    09:27 29.01.2026

  • 3 хехе

    2 0 Отговор
    мантинелата оцеляла ли е.

    09:28 29.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Величие настоява за доживотен затвор за пиянките!

    09:28 29.01.2026

  • 5 ООрана държава

    5 0 Отговор
    По път ли пият тия хора? С 4 промила как е стигнал до там? Аз и в колата няма да мога да се кача, ако се натряскам така, да не говорим за палене и тръгване

    09:32 29.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 123

    3 0 Отговор
    Чака се с нетърпение защитната теза на "Механик"

    09:39 29.01.2026

  • 8 Кккккккк

    0 0 Отговор
    Глупости,4 промила.Не можеш да ходиш с толкова

    09:44 29.01.2026

  • 9 адаша

    2 0 Отговор
    Катаджиите закарали ли са го в някоя шкембеджииница, за да обясни как се е случило всичко ? Едно, две шкембета, малко зелево сокче с праз и лютичко, и ... Отново е на линия ...

    09:49 29.01.2026

  • 10 с 5 промила и почти изпита

    0 0 Отговор
    5 литрова бутилка уиски бяха арестували шефът на агирката на манчестър юнайтед . човек е способен да поеме огромно количество отрова . но за да се трови има причини . какво ли кара варналии да се напиват до смърт . в крайна сметка катастрофа след загуба на контрол е често срещан инцидент на пътя . травми , щети . тук няма измрели . имаше в предишните 7-8 подобни катастрофи . един отнесе 3 седнали на кафе до улицата . малкия дявол е този път . като се е разбил и е пострадал не е ли в болницата . сега ще прави курбан . там има лед . да слага вериги .

    09:58 29.01.2026

  • 11 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Шампион !

    10:09 29.01.2026

  • 12 и как?

    0 0 Отговор
    И какви закони оправят това нещо? Как да опазим нас, децата си и околните от такива хора? Днес докато стигнах до работа преброих 4 нарушения - минаване на червено, завой на ляво от дясна лента, пререждане на цяла колона на светофар, засичане...това за 3км в София и около 10 мин. като време.

    10:15 29.01.2026

