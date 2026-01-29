Шкварек: След изборите трябва да бъде махната "домовата книга", както и опцията за служебен кабинет

Конституцията, която беше направена по време на сглобката, ни докара до абсурдната ситуация да не знаем кой управлява държавата и кой носи отговорност. Президентът казва, че не е той, защото му е дадена „домова книга". Партиите казват, че и те не са, защото служебният пример се назначава от президента. Оказва се, че служебният министър-председател е човек, за когото никой не понася партийна и политическа отговорност. И така ние не можем да „накажем” някой на изборите затова, че те са организирани зле. Това каза политическият анализатор Кристиян Шкварек в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че това, което може да се направи, е след изборите да бъде премахната „домовата книга”, а също така и опцията за служебен кабинет. Според него редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да „накажат”.
Журналистът Владимир Йончев смята, че институцията служебен кабинет трябва да остане, а „домовата книга” да бъде премахната.
Според него Андрей Гюров като служебен премиер е много тежко обвързване на „Продължаваме Промяната” с Румен Радев. Той изрази такова мнение, защото според него „никой не си прави илюзии, че Илияна Йотова действа независимо от Радев”. Йончев е на мнение, че това може да се отрази на ПП на резултата от изборите.
Бившият евродепутат Петър Витанов е на мнение, че трябва да се прецени дали Димитър Главчев или Андрей Гюров би могъл да организира честни избори. По негови думи Главчев вече не е успял да организира и проведе такъв вот по времето, през което беше служебен премиер.
Шкварек е на мнение, че „би било скандално” Главчев да се съгласи да приеме поста, имайки предвид решението на Конституционния съд, „който казва, че ти си единственият служебен премиер, организирал избори, за които е доказано, че са нечестни”.
Йончев смята, че стилистиката на говорене на Румен Радев, излизайки на политическата сцена, е да казва „колко е трудно, колко е трудно”. Журналистът смята, че той няма да се държи като уверен водач, а точно обратното.
Според Витанов надеждите на обществото са насочени към Радев. Той подчерта, че досегашният президент вече говори за проблемите във вътрешната политика – „липсата на справедливост във всичките нейни измерения”. По думите на Витанов Радев ще търси подкрепа и от левия, и от десния политически спектър.
Бившият евродепутат смята, че акцентът на Радев ще бъде за сътрудничество с онези партии, които са били срещу статуквото.
1 кой му дреме
Коментиран от #9
09:27 29.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
09:28 29.01.2026
3 павела митова
09:30 29.01.2026
4 Хе!
Коментиран от #18
09:30 29.01.2026
5 Малеееее
09:34 29.01.2026
6 Някой
Преди 30 години тогавашният кмет Стефан Софиянски се справи със задачата служебен премиер
Коментиран от #10, #14, #21
09:36 29.01.2026
7 Оракула от Делфи
Какво "феноменално" отритие... какъв удар???
Направо за "Нобелова награда" !!!
Аз пък открих , че точно , сега на "Тандема" това не им е нужно???
КПК вече е закрита , "мишките напускат кораба" , идват лоши работи!
09:37 29.01.2026
9 Стенли
До коментар #1 от "кой му дреме":Ами какво да кажем за кърджалийска област там вече само формално се води българска територия добре че им се върна малко акъла на депутатите че върнаха ограничения на изборните секции извън пределите на ЕС
09:42 29.01.2026
10 Кметове казваш...
До коментар #6 от "Някой":други хора в тази държава няма ли, ако един кмет си гледа работата едва ли има време да се занимава с държавни проблеми, общинските дела
са също сложни неща!
Избори може да има всяка година ,та дори и по два пъти в годината!!!
09:42 29.01.2026
11 разсъждение
09:42 29.01.2026
12 Големанов
09:43 29.01.2026
14 Стенли
До коментар #6 от "Някой":Това пак значи че ще са свързани с някоя партия не че и президентската институция не е нали президента ако не е директно от някоя партия то поне се подкрепя от някоя партия
09:45 29.01.2026
15 розодендрон
09:46 29.01.2026
16 файчо
Коментиран от #17
09:48 29.01.2026
17 Стенли
До коментар #16 от "файчо":Много точно казано и аз се чудя как в Турция с население над осемдесет милиона техният парламент (меджелиса) има петстотин и петдесет депутати а в България с население от шест и половина милиона население двеста и четиридесет депутатите а нямаме дори една десета от населението на Турция това го давам само като пример а работата на не само в депутатите в Нидерландия населението е три пъти повече от населението на България но администрацията им е три пъти по малко от България и прочие и прочие
Коментиран от #19
09:55 29.01.2026
19 Калиопа
До коментар #17 от "Стенли":Ако нашето население се премести в Холандия,до година няма да съществува нито едно лале и ще започнем да внасяме букети и луковици.В чипа на българина е единствено само кражба и далавера.От този народ нещо няма да се получи.За 150 години успяхме да се обезличим и разрушим всичко сътворено добро.Да напомня само,че когато четата на Ботев идва тук,нито една порта не се отваря.Един хляб никой не им дава.Овчарите си крият стадата в гората.Накрая го разстрелват заради торбата с пари.Днес не сме по-различни.
10:06 29.01.2026
20 нннн
10:07 29.01.2026
21 Замфирка
До коментар #6 от "Някой":Те защото кметовете на големите градове много свестни.Нужен е внос на политици.Доказано е,че ние на можем да се самоуправляваме.Само чуждото мнение тежи и все търсим помощ.Чуждопоклонници сме.Кажете за 150 години кога сме имали самоуправление?
10:13 29.01.2026