Милен Любенов: На тези избори битката ще е за всеки глас

На тези избори битката ще бъде за всеки един глас. Това коментира пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов.

"Ограничаването на броя на избирателните секции в страните извън ЕС ще има точно обратният ефект и това ще ядоса прекалено много хора и ще повиши избирателната активност", посочи той.

Съгласието на заместник-омбудсмана Мария Филипова да бъде служебен министър-председател не ме изненада, заяви политологът: "Вече пред президента има избор. До голяма степен от избора Андрей Гюров или Мария Филипова ще зависи начинът, по който ще протече предизборната кампания, тъй като партиите ще изработят различни практики. Аз си мисля, че единият или другият избор може да облагодетелства едни партии и да бъде в ущърб на други".

Според него кампанията на Румен Радев ще бъде центрирана около неговия личен облик: "Това сме го виждали и при Симеон Сакскобургготски, след това и при Бойко Борисов, когато създаваше ГЕРБ. ... Иначе лицата в листите са важни, тъй като по това ще разберем до голяма степен за намеренията на Радев къде ще се позиционира и дали тази партия ще има капацитет. Аз не очаквам ярко идеологическо позициониране, защото очевидни са усилията да се събере максимално вот както от лявото, така и от десния и от националпопулисткия спектър. По-скоро неговите послания ще бъдат аморфни. Ще се концентрира най-вероятно върху темата, свързана с разграждането на олигархичния модел и корупцията в страната".

Той изтъкна, че е резервиран към това дали ще видим истинско желание за борба с корупцията и за върховенство на правото, или няма да видим просто замяната на един олигархичен модел с друг.

По думите на доц. Любенов за 9-те години като президент външнополитическата ориентация на Радев е известна: "С ориентация, сходна при Орбан и Фицо. Радев ще се опитва да избягва темите за външната политика, тъй като ще разчита да привлече допълнителен вот от центристкото пространство, но ще му бъде трудно да привлече проевропейски и либералнодемократични гласове".

Любенов не изключи някаква част от клиентелните структури на ГЕРБ, тъй като тя до голяма степен е клиентелистка партия, да се преориентират към новата формация на Румен Радев.

Интересно е дали електоралният подем на ПП-ДБ след протестите ще продължи, или ще спре след появата на Румен Радев на парламентарния терен, подчерта политологът. "Вероятно след изборите ще се появи темата за коалиция или най-малкото за мнозинство, свързано с избор на нов ВСС и нов главен прокурор. Така че ПП-ДБ ще трябва да се позиционират по този въпрос. Очевидно е, че там има разнобой. Не очаквам сега да дадат отговор на този въпрос, но след изборите ще трябва да го направят".