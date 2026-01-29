Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Милен Любенов: На тези избори битката ще е за всеки глас

Милен Любенов: На тези избори битката ще е за всеки глас

29 Януари, 2026 17:38 363 8

  • милен любенов-
  • избори

Според него кампанията на Румен Радев ще бъде центрирана около неговия личен облик

Милен Любенов: На тези избори битката ще е за всеки глас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На тези избори битката ще бъде за всеки един глас. Това коментира пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов.

"Ограничаването на броя на избирателните секции в страните извън ЕС ще има точно обратният ефект и това ще ядоса прекалено много хора и ще повиши избирателната активност", посочи той.

Съгласието на заместник-омбудсмана Мария Филипова да бъде служебен министър-председател не ме изненада, заяви политологът: "Вече пред президента има избор. До голяма степен от избора Андрей Гюров или Мария Филипова ще зависи начинът, по който ще протече предизборната кампания, тъй като партиите ще изработят различни практики. Аз си мисля, че единият или другият избор може да облагодетелства едни партии и да бъде в ущърб на други".

Според него кампанията на Румен Радев ще бъде центрирана около неговия личен облик: "Това сме го виждали и при Симеон Сакскобургготски, след това и при Бойко Борисов, когато създаваше ГЕРБ. ... Иначе лицата в листите са важни, тъй като по това ще разберем до голяма степен за намеренията на Радев къде ще се позиционира и дали тази партия ще има капацитет. Аз не очаквам ярко идеологическо позициониране, защото очевидни са усилията да се събере максимално вот както от лявото, така и от десния и от националпопулисткия спектър. По-скоро неговите послания ще бъдат аморфни. Ще се концентрира най-вероятно върху темата, свързана с разграждането на олигархичния модел и корупцията в страната".

Той изтъкна, че е резервиран към това дали ще видим истинско желание за борба с корупцията и за върховенство на правото, или няма да видим просто замяната на един олигархичен модел с друг.

По думите на доц. Любенов за 9-те години като президент външнополитическата ориентация на Радев е известна: "С ориентация, сходна при Орбан и Фицо. Радев ще се опитва да избягва темите за външната политика, тъй като ще разчита да привлече допълнителен вот от центристкото пространство, но ще му бъде трудно да привлече проевропейски и либералнодемократични гласове".

Любенов не изключи някаква част от клиентелните структури на ГЕРБ, тъй като тя до голяма степен е клиентелистка партия, да се преориентират към новата формация на Румен Радев.

Интересно е дали електоралният подем на ПП-ДБ след протестите ще продължи, или ще спре след появата на Румен Радев на парламентарния терен, подчерта политологът. "Вероятно след изборите ще се появи темата за коалиция или най-малкото за мнозинство, свързано с избор на нов ВСС и нов главен прокурор. Така че ПП-ДБ ще трябва да се позиционират по този въпрос. Очевидно е, че там има разнобой. Не очаквам сега да дадат отговор на този въпрос, но след изборите ще трябва да го направят".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слави Т. Трифонов лидер ИТН

    0 4 Отговор
    Най подходящият кандидат за бъдещ служебен премиер е г-ца Мария Филипова! Млада ,образована дама с престиж,която е заемала високи държавни длъжности. Г-ца Филипова е безпрекословно подготвена да заеме поста служебен премиер на Р.България и да организира честни и прозрачни избори. Ние от партия ИТН подкрепяме изцяло нейната кандидатура!

    Коментиран от #2, #8

    17:39 29.01.2026

  • 2 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    За кандидат служебния премиер Мария Филипова -

    Народът казва, че там, където един мъж работи, не бива да си разтваря дюкяна и да си развява oная си работа.
    А безпoлoвият нeрeз Шиши иска да направи от мeтресата си министър - председател!
    Днес Шиши си рaзвя пред Президенството oная си миниaтюрна работа пред очите на всички ни.
    Вие как мислите, управляваха ни шофьорите на Политбюро, а после ни управляваха охраните на шофьорите (мутрите), шyтoвете на мутрите и момчетата за всичко.

    Бойко Борисов - мутра и охрана

    Делян Пеевски - момчето за всичко на Илия Павлов и Ахмед Доган

    Слави Трифонов - Шyтът на Бойко Борисов от СИК и на Васил и Жоро Илиеви от ВИС

    Сега да оставим ли да ни управляват и любовниците на охраните на шофьорите на Тато, а любовницата на Момчето за всичко да стане министър - председател?

    Защото е найс и много кyул 200 хиляди джeнзита и брaдати дъртaци като мен да протестират на жълтите павета срещу Тиквата и Свинята цял месец и два месеца по-късно да получат за премиер любовницата на Cвинята🐷🎃.

    17:40 29.01.2026

  • 3 Вижда се

    3 1 Отговор
    Сега ще имаме и Мама Сан за премиер защото държавата ни е един голям.ардак

    Коментиран от #5

    17:40 29.01.2026

  • 4 Гого

    2 0 Отговор
    Малко факти. Месец април 2021 г.с министър на МВР от ГЕРБ и месец юли същата година с министър Рашков за 3 месеца ГЕРБ губи близо 200 хил.гласа купен вот -

    Избори Април 2021:

    (ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)

    ГЕРБ – 837 707 гласа

    ДПС – 336 306

    Избори Юли 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)

    ГЕРБ – 642 165 (-195 542)

    ДПС – 292 514 (-43 792)

    Избори Ноември 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)

    ГЕРБ – 596 456 (-45 709)

    ДПС – 341 000 (+48 486) !!!

    17:40 29.01.2026

  • 5 Прав сте

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вижда се":

    Така е

    17:41 29.01.2026

  • 6 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Па,ча,та Филипова е сви,ир,ка,дж,ийката на Пеевски.Всички страх ги тресе от Радев.

    17:49 29.01.2026

  • 7 !!!?

    1 0 Отговор
    Мистър Кеш ще привлече мастити дерибей от съветската олигархия за да "разгради олигархичния модел"...Черепа вече върви по "пътя на Копринката" !

    17:53 29.01.2026

  • 8 Сашо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Вчера лидерът на партия Величие и народен представител даде обширно интервю пред журналист на телевизия СКАТ. Интересно е а най интересно е какво му е споделил народен представител от ИТН като се е обърнал към лидерът на партията слави трифонов - " Шефе ,ти не излизаш от вас ,носят ти храната в къщи а ние трябва да отидем до магазина за хляб и хората ще ни пребият"

    17:54 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове