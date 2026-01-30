Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Два дни до края на законното плащане с левове: Важни насоки за гражданите

30 Януари, 2026 07:10 742 11

В Българска народна банка левовете ще могат да бъдат обменяни безсрочно. Дори години по-късно старите банкноти и монети ще могат да бъдат обменени

Два дни до края на законното плащане с левове: Важни насоки за гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Остават само два дни до момента, в който левът окончателно престава да бъде законно платежно средство у нас, информират от dariknews.bg. На 31 януари 2026 г. в 23:59 часа с него вече няма да може да се плаща, а от 1 февруари у нас разплащанията ще се извършват единствено в евро.

Левовете повече няма да могат да се използват на касата в магазина, в аптеката или в градския транспорт. Те обаче ще могат да бъдат обменяни още дълго време по официалния фиксиран курс - 1 евро = 1.95583 лева.
Ето най-важното, което гражданите трябва да знаят:

Как ще се плаща

От 1 януари до 31 януари 2026 г. левът и еврото бяха законни платежни средства у нас. Това бе т.нар. период на двойно обращение, през който можеше да се плаща и в двете валути. От 1 февруари 2026 г. плащанията у нас ще се извършват само в евро. Левове няма да се приемат в търговските обекти и ще трябва да бъдат обменени.

Къде и кога можем да обменим левовете

Обмяната ще продължи години наред, но условията се променят във времето. Първите 6 месеца всички банки ще могат обменят левове в евро без такса. В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране.

„Български пощи“ също ще обменят безплатно в населени места без банков клон.

В Българска народна банка левовете ще могат да бъдат обменяни безсрочно. Дори години по-късно старите банкноти и монети ще могат да бъдат обменени.

Двойни цени в магазините

Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. През целия период цените на стоките и услугите се обозначават едновременно в левове и евро. В този период цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена.
Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон.

Историческият преход от лев към евро е една от най-големите финансови промени за последните десетилетия, а добрата информираност остава най-сигурният начин гражданите да избегнат объркване, паника и опашки.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владо "кошницата"

    10 1 Отговор
    Няма скъпотия ! Цъфтиме !

    Коментиран от #7

    07:19 30.01.2026

  • 2 !!!!!

    8 6 Отговор
    Европедалската лочина се разпада. Качихме се на потъващ кораб

    07:24 30.01.2026

  • 3 Меркосур

    3 1 Отговор
    А за селяните що няма насоки?

    Коментиран от #6

    07:26 30.01.2026

  • 4 Анонимен

    3 1 Отговор
    Склоняване, Изнудване, Пране на пари, Домови кражби, Кражби на лични данни. Докъде стигна Петърчо!

    07:28 30.01.2026

  • 5 Коста

    3 4 Отговор
    Аз съм извън България и имам левове.
    Значи ако се върна в България и се опитам да платя на такси с левчета и ще ме арестуват щот ще е незаконно. Ха ха мноо тъпа държава бе

    07:30 30.01.2026

  • 6 прокопи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Меркосур":

    Защото от отдавна са София, Пловдив, Варна ...

    07:31 30.01.2026

  • 7 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владо "кошницата"":

    Интересно, ако хипотетично се беше случил един референдум малко преди Нова година и резултатите бя "не", дали алчните татикато търгаши щяха да свалят цените? Реторичен въпрос.

    07:33 30.01.2026

  • 8 ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ

    5 0 Отговор
    Отнема ви се възможността да плащате по принцип за каквото е да било. Много ви е голям въглеродния отпечатък и сянката по пладне.

    07:37 30.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ха ха

    0 0 Отговор
    нито банките нито пощите сменяват пари , а крадливите боклуци ни заливат с лъжи и надуват цените

    07:43 30.01.2026

  • 11 Ако съм търговец

    1 0 Отговор
    и знам че банката ще ми ги обмени , защо да не приемам левове?

    07:45 30.01.2026

