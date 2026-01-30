Никола Минчев: От всички възможни кандидати за служебен премиер, Андрей Гюров притежава необходимите качества

На фона на задълбочаващата се вътрешнополитическа нестабилност и на практика стартиралата предизборна кампания, евродепутатът от "Обнови Европа" и представител на ПП-ДБ Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ ключови теми от политическия дневен ред у нас – от напрежението в коалицията до ролята на президента Румен Радев и състоянието на върховенството на закона.
По думите му, въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.
"Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство", подчерта Минчев.
Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.
"Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот", заяви евродепутатът.
Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешно-политическата динамика:
"Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година", посочи той.
Във връзка с отношенията с партньорите от "Демократична България" Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания:
"С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев."
Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев:
"Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години."
Евродепутатът критикува и част от публичните му позиции по отношение на Европа:
"Когато се казва, че Европа трябва да взима пример от Китай, Русия или САЩ, това подкопава усилията за утвърждаване на ЕС като самостоятелен и силен геополитически играч."
По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори:
"Политическата нестабилност не е проблем само за управлението, а за цялостната способност на България да изпълнява ангажиментите си – включително в сферата на сигурността и отбраната."
Особено критичен той беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия:
"Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия", предупреди евродепутатът.
По думите му това решение изпраща тревожен сигнал:
"Настоящото мнозинство показва, че не може или не иска да осигури независим антикорупционен орган и предпочита да го закрие. Това е замитане, а не реформа."
Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, Минчев коментира така:
"От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България."
Той изрази резерви към други възможни номинации, които според него са свързани с настоящото управляващо мнозинство и определени икономически кръгове.
Андрей Гюров е преподавал и е участвал в академични програми както във Виена, така и в други европейски градове.
3 Грозната истина
4 Гюров е идеалната кандидатура!!
09:36 30.01.2026
5 Директора👨✈️
6 Гюров - служебен Премиер! Браво!!
09:37 30.01.2026
8 Мнение
10 хехе
11 Да питат булка Гюровица
09:40 30.01.2026
12 Голата истина
13 Съвет
До коментар #9 от "ФЕЙК - либераст":Клеветите са подсъдни.
14 Ти май го бъркаш с един друг
До коментар #9 от "ФЕЙК - либераст":Но донякъде си прав. От едно котило са.
09:42 30.01.2026
16 Тоя не беше ли обвинен за
И пак ръси мозък!?
09:43 30.01.2026
17 Трол
09:43 30.01.2026
18 Фейковете
До коментар #13 от "Съвет":Не са клевета.
19 Авсолютно
До коментар #17 от "Трол":Ще смаем Евровизия.
09:44 30.01.2026
До коментар #16 от "Тоя не беше ли обвинен за":От ГЕРБ беше оня с Израелси Далавери!
09:44 30.01.2026
21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
22 Искаш да кажеш
До коментар #15 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":Че е от Харвард. Удобрявам.
23 По-точно
До коментар #18 от "Фейковете":Фейк обикновено означава невярна информация, но тя може да е със злонамерено представяне като факт → може да бъде клевета!
09:46 30.01.2026
24 Фактите говорят:
До коментар #22 от "Искаш да кажеш":Андрей Гюров има СЕРИОЗНО и МЕЖДУНАРОДНО образование в областта на икономиката и финансите!!!
25 Роден в НРБ
09:48 30.01.2026
26 Дребните са вредни
До коментар #5 от "Директора👨✈️":народна мъдрост
27 Хмм
09:49 30.01.2026
29 Колю маркуча
30 Гост
31 Гюров е класи над другите кандидати!
32 Десебеец
До коментар #1 от "Класация":Тях къде ги оставяш.
33 Дрънкаш глупости!
До коментар #30 от "Гост":Някаква друга глупост да измундриш? Нямаш ли по-смислено занимание , вместо да тошлиш тук мазните лъжи на Шишкото?!
34 Ирония
До коментар #1 от "Класация":Пеевските лъжци пак щурмуват с лъжи и измислици за ослеветяване.
35 Какво правиш с този маркуч
До коментар #29 от "Колю маркуча":Миеш мерцедруса ли ? Дано го измиеш.
36 Гюров е Топа на Топа.
37 Лопата Орешник
09:55 30.01.2026
38 Гост
До коментар #33 от "Дрънкаш глупости!":Ми така помна ,че бях чел. То от тия с розовите гащи кво да очакваш освен такова нещо. Е видяхме го и Киро и Кокора и Парапетка
До коментар #33 от "Дрънкаш глупости!":Ми че тоя не е ли човек на Пеевски?
09:57 30.01.2026
41 Скептик
42 Лопата Орешник
До коментар #36 от "Гюров е Топа на Топа.":Каква не партийна фигура бе? Това е ПП ! Неудачник! Пропагандата трябва да се базира на късче истина! ПП троловете са като лидерите си, много неподготвени!
09:59 30.01.2026
43 Трябва да остане Хаячо
Кандидатите не стават нито един не става.
44 Просто не мога да дочакам
45 Митка
46 Онуфри
До коментар #15 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":От секо дърво свирка нестава!
Секи требе да си знае гьола!
47 бай Ставри
До коментар #2 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":Видяхме ги вече ! Сертификати, дипломи и красиви Си-ви-та на рояци, а резултата отрицателен. Не стават ! "Неможачи" ! Че и адски крадливи и нагли, на туй отгоре !
10:05 30.01.2026
48 Натка
До коментар #45 от "Митка":Слагам ти плюс.
49 Много дълга
До коментар #32 от "Десебеец":ще стане класацията. Не мога да пиша толкова.
10:09 30.01.2026
51 Гладен ПеПееец
До коментар #34 от "Ирония":все Пеевски сънува. "Присмял се щърбел на хърбел !"
52 Ирония
До коментар #1 от "Класация":Пеевските слуги много ги е страх от ПП-ДБ.
10:11 30.01.2026
53 да бе, да
До коментар #43 от "Трябва да остане Хаячо":Къде си видял гербер да носи отговорност?!!! Сътворяват, каквото сътворяват, и изчезват да си броят парите и имотите. Отговорност ще започнат да носят едва когато държавата се сдобие с истински главен прокурор, който да потърси сметка на съчинилите конституционните поправки и всички, които гласуваха за тях, вкл. конституционните съдии, които оставиха това безумие в сила. Тогава нови затвори трябва да се строят, а от конфискацията на имуществото им държавата ще може дори целия си външен дълг с лихвите да изплати.
54 Гюров бил в неплатен отпуск от БНБ
10:12 30.01.2026
55 Ирония
До коментар #51 от "Гладен ПеПееец":За Пеевските пудели като тиб, санкцията Магнитски е само аксесоар за потурите му, с които алчността, задкулисието, жаждата за власт и простащината се разхождат гордо.
56 Мечката Гечка
57 ШЕФА
58 Така е! Прав си!
До коментар #53 от "да бе, да":Точно така — това е класическа тактика при политическите кризи: когато партия или лидер се излага сериозно, както се изложи Росен Желязков и ГЕРБ с поредица жт грешки и скандали, те често „се снишават“, за да изчакат бурята да отмине, а хората да забравят или да се уморят от скандала.
Може да се каже, че в момента ГЕРБ играят класическа „време за охлаждане“ стратегия: по-малко изяви, по-малко шум, чакат емоцията и обществената памет да се разсеят.
59 Така де
До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":И аз съм за Бойко Рашков. Наш другар. Старо комунистическо ченге.
60 Домовата книга
61 Професор
До коментар #57 от "ШЕФА":Никола Минчев е политик с доказан професионализъм и опит в парламентарната работа. Той е завършил право и има реален практически и академичен опит, което му позволява да се движи уверено в законодателната среда. Като бивш председател на Народното събрание, той демонстрира организираност, диалогичност и умение за управление на сложни парламентарни процеси, включително при обсъждането на спорни законопроекти.
📌 Освен това, Минчев е известен с коректност и отговорност, което го отличава в политическата сцена, където честността и прозрачността са рядкост. Неговата работа е ориентирана към устойчиви решения, институционално укрепване и баланс между различните политически сили, а не към лични облаги.
62 Да кажа
До коментар #13 от "Съвет":По тая логика 99%от тук пишещите са за съд.Пишат за Боко без да са проверили истинността на твърденията си.Хайде покажете нотариален акт за разни къщи,и доказателства за банкови сметки.Тогава ще повярвам на писачите .
63 Да обаче ако е министър
До коментар #59 от "Така де":Няма да е кандидат за депутат.
10:19 30.01.2026
65 Манол
До коментар #57 от "ШЕФА":Коментарэт ти е лична неприязън и емоционална реакция, а не истински факти.
Никой не става „евро-атлантик“ от нищото — това е резултат от образование, участие в институции и политически опит.
Твърденията за липса на трудов стаж и заслуги са абсолютно неверни, тъй като политиците преминават през законодателни, административни и академични роли, които изискват компетентност и умения.
Обидите и вулгарните определения не доказват нищо, а само подчертават твоята ниска култура, примитивност и продажност към Шиши и Боко.
67 Никола Минчев е отличен политик и красив
68 Да бе да
До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Ама е човек на ППейцити,не става.Това че е учил тук-там не го прави подходящ за тази позиция.
69 Някой
Най-големия проблем на ПП-ДБ сте самите вие. ПП-ДБ сте невежи и некадърни, доказателството са изборните ви резултати. Ако знаехте какво да правите, ако имахте подход към избирателите. С тази противници злодеи ГЕРБ, ДПС, БСП, "Възраждане", резултата ви нямаше да е 15%, а щеше да е поне 65%.
За съжаление училите в Москва са обучени по-добре от училите в Харвард как да печелят избори. Печеленето на избори е умение, което ПП-ДБ нямат. Особено некадърен е ген Атанас Атанасов, който на няколко пъти не успя да прескочи 4% бариера. Пък и вече е много стар, време му е да се пенсионира.
70 Зъл пес
До коментар #12 от "Голата истина":Но е човак на ППейците
71 Тити на Кака
Да напомня - визия беше да строят магистрали на половин цена, два пъти по-бързо и два пъти по-качествено. Получихме НУЛА метра от тия супермагистрали и четиригодишен период на занулено пътно строителство.
Втората визия беше за съдебна реформа. Качествена и ефективна. В реала получихме Сарафов, гарниран с идиотски конституционни промени.
Визията за борба с корупцията бе решена генерално - хорцето с Джемкорп, тройната цена на руския газ през приятелчета-руснаци, игрите в митниците и Спецов.
И те така. Сега пак се бърбори за визии. Обаче хората вече са ги проверили в реала...
Нека си говори рогачът, лошо няма!
72 Альооо
До коментар #66 от "ШЕФА":Ти се цивилизовай, защото си много необразован и вулгарен. Глупостите, които дращиш на конвейр са гнусни, отвратителни и мазни лъжи.
73 Хмм
До коментар #24 от "Фактите говорят:":ами те всичките там със "сериозно" образование - и петков, и василев, а бакалавър се равнява на нашето техникумско образование или полувисше след гимназия
74 а какъв управленски
75 Напротив!
До коментар #69 от "Някой":Твърденията в коментара са емоционални, клеветнически и генерализиращи, а не фактологични.
ПП-ДБ имат реално влияние и парламентарно представителство.
Ген. Атанас Атанасов е професионалист с доказан опит.
Изборните резултати не измерват умствен капацитет или компетентност.
Личните квалификации или образованието не определят автоматично изборния успех.
76 Мнение
До коментар #74 от "а какъв управленски":Коментарът ти е едностранчив, демагогски и клеветнически.
Човекът има реален международен и управленски опит, който не може да се омаловажи с единични примери или емоционални обиди.
Истинската компетентност се измерва с дългосрочни резултати, стратегическо мислене и участие в институции,.
77 Някой
До коментар #67 от "Никола Минчев е отличен политик и красив":Никола Минчев е добър човек, но няма качествата да е водач, няма качествата да е победител. Никола Минчев е последовател, следва Асен Василев и Кирил Петков. За съжаление, те също нямат качествата са са победители. Трябва или бързо да се научат как да побеждават или да намерят победител и да го следват.
Задача номер едно им е РАЗОБЛИЧАТ "спасителя/освободителя/" РУМЕН РАДЕВ, но не лично, а индиректно както правят БСП и ДПС.
78 Ха ха ха
79 Да,да,ама не
До коментар #58 от "Така е! Прав си!":Кой спря" Хемус".Тези от ППДБ.Сега щеше да е готова,а само който не е пътувал за Северна България не знае какъв кошмар е по двулентов път да се движат коли и тирове.Вече има много жертви,защото Кирчо и Кокорчо прибраха парите за "Хемус" и започнаха да търсят кусури.И каква полза имат хората?!Никаква.Я зелените спират прогреса,я някой,който няма доказателства,но нещо подозира,че евентуално се прави.
80 Никой
82 карти таро
До коментар #31 от "Гюров е класи над другите кандидати!":Изглежда,че Гюров има зависимости и затова невидимите сили които ги знаят горещо желаят той да е премиер.Той ще е проводник на чужди интереси и ще провежда политика такава каквато му наредят.Просто е.Той ще бъде марионетка и кой не го разбира толкова по-жалко за него.Радев вече го каза :вън от ЕС и вечна дружба с Кремъл.Очаквайте и въвеждане на рублата и задължително изучаване на руски език.Е,това Ви очаква.На салфетката пак ще ни запишат в руската сфера на влияние,както в Техеран.
83 Тити на Кака
До коментар #75 от "Напротив!":Може ли малка доза фактологичност, подкрепяща ИИ-твърдението, че ген. Атанасов е "професионалист с доказан опит".
Та?
84 не знам
85 Минчев го разследват в ЕП
Гарван гаарвану око не вади!
Докато беше активен партиец в ППДБ, Гюров учасваше наравно с Кики, Кокора и Денкуф в най- долните кражби и рекети.
10:45 30.01.2026
86 az СВО Победа 80
И той нарушил закона при назначаването му на поста зам. управител на БНБ, съответно няма право да е в списъка за служебни премиери...
