Никола Минчев: От всички възможни кандидати за служебен премиер, Андрей Гюров притежава необходимите качества

30 Януари, 2026 09:28 851 86

"Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години.", коментира евродепутатът

Никола Минчев: От всички възможни кандидати за служебен премиер, Андрей Гюров притежава необходимите качества - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На фона на задълбочаващата се вътрешнополитическа нестабилност и на практика стартиралата предизборна кампания, евродепутатът от "Обнови Европа" и представител на ПП-ДБ Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ ключови теми от политическия дневен ред у нас – от напрежението в коалицията до ролята на президента Румен Радев и състоянието на върховенството на закона.

По думите му, въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.

"Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство", подчерта Минчев.

Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

"Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот", заяви евродепутатът.

Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешно-политическата динамика:

"Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година", посочи той.

Във връзка с отношенията с партньорите от "Демократична България" Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания:

"С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев."

Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев:

"Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години."

Евродепутатът критикува и част от публичните му позиции по отношение на Европа:

"Когато се казва, че Европа трябва да взима пример от Китай, Русия или САЩ, това подкопава усилията за утвърждаване на ЕС като самостоятелен и силен геополитически играч."

По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори:

"Политическата нестабилност не е проблем само за управлението, а за цялостната способност на България да изпълнява ангажиментите си – включително в сферата на сигурността и отбраната."

Особено критичен той беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия:

"Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия", предупреди евродепутатът.

По думите му това решение изпраща тревожен сигнал:

"Настоящото мнозинство показва, че не може или не иска да осигури независим антикорупционен орган и предпочита да го закрие. Това е замитане, а не реформа."

Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, Минчев коментира така:

"От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България."

Той изрази резерви към други възможни номинации, които според него са свързани с настоящото управляващо мнозинство и определени икономически кръгове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Класация

    21 6 Отговор
    Нагъл крадец, по-нагъл крадец, ПеПеец !

    Коментиран от #32, #34, #52

    09:34 30.01.2026

  • 2 Андрей Гюров е с Международен Опит!!!

    8 19 Отговор
    Андрей Гюров е работил в Harris Bank в Чикаго!!!
    Андрей Гюров има ДОКТОРСКА степен (Ph.D.) по ФИНАНСИ от Университета във Виена, Австрия!!!
    Андрей Гюров е преподавал и е участвал в академични програми както във Виена, така и в други европейски градове.

    Коментиран от #47

    09:35 30.01.2026

  • 3 Грозната истина

    8 4 Отговор
    Той е най красив за под президинската пола

    09:35 30.01.2026

  • 4 Гюров е идеалната кандидатура!!

    6 21 Отговор
    09:36 30.01.2026

  • 5 Директора👨‍✈️

    19 4 Отговор
    Иска им се на ППейците Гюров да управлява, но аз лично, не искам да ме управлява Атанас Атанасов, малкото злобно човече!

    Коментиран от #26

    09:36 30.01.2026

  • 6 Гюров - служебен Премиер! Браво!!

    9 15 Отговор
    Гюров ще е служебен Премиер и Рашков вътрешен министър . Да му мислят шайката от мутренско-свинската коалиция!

    09:37 30.01.2026

  • 8 Мнение

    8 9 Отговор
    Искам Гюров за служебен премиер крайно време е да спрем и изхвърлим един път завинаги Борисов и Пеевски от властта.

  • 10 хехе

    8 2 Отговор
    всеки си хвали стоката

    09:39 30.01.2026

  • 11 Да питат булка Гюровица

    11 4 Отговор
    Имал ли е Гюро глава преди да влезе в дупката на мечката.

    09:40 30.01.2026

  • 12 Голата истина

    6 9 Отговор
    Андрей Гюров е единствения от "домовата книга", който НЕ е човек на Пеевски и Борисов, затова трошляци лаят срещу него!!!

    Коментиран от #70

    09:40 30.01.2026

  • 13 Съвет

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "ФЕЙК - либераст":

    Клеветите са подсъдни.

    Коментиран от #18, #62

    09:40 30.01.2026

  • 14 Ти май го бъркаш с един друг

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "ФЕЙК - либераст":

    Но донякъде си прав. От едно котило са.

    09:42 30.01.2026

  • 15 Андрей Гюров е с Международен Опит!!!

    5 10 Отговор
    Андрей Гюров е работил в Harris Bank в Чикаго!!!
    Андрей Гюров има ДОКТОРСКА степен (Ph.D.) по ФИНАНСИ от Университета във Виена, Австрия!!!
    Андрей Гюров е Той е работил в банковия сектор в Централна Европа – включително като Head of Group Credit Risk Controlling в австрийската Volksbank Group, където е ръководил разработването на вътрешни системи за кредитни оценки и рисково управление!!!
    Андрей Гюров е преподавал и е участвал в академични програми както във Виена, така и в други европейски градове.

    Коментиран от #22, #46

    09:43 30.01.2026

  • 16 Тоя не беше ли обвинен за

    10 5 Отговор
    Израелси Далавери!
    И пак ръси мозък!?

    Коментиран от #20

    09:43 30.01.2026

  • 17 Трол

    8 4 Отговор
    Мария Филипова е в пъти по-подходяща.

    Коментиран от #19

    09:43 30.01.2026

  • 18 Фейковете

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съвет":

    Не са клевета.

    Коментиран от #23

    09:43 30.01.2026

  • 19 Авсолютно

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    Ще смаем Евровизия.

    09:44 30.01.2026

  • 20 Не, не беше

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тоя не беше ли обвинен за":

    От ГЕРБ беше оня с Израелси Далавери!

    09:44 30.01.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 7 Отговор
    Гюров е човека, който трябва да е служебен премиер ! Има висок ценз и не е човек на шайката. Бойко Рашков трябва да е МВР министър, да осигури честни избори и да арестува Борисов, Пеевски, Сарафов и цялата им шайка. Шайката ще направи всичко възможно да оплюе и стъпче Гюров.

    Коментиран от #59, #68

    09:45 30.01.2026

  • 22 Искаш да кажеш

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":

    Че е от Харвард. Удобрявам.

    Коментиран от #24

    09:46 30.01.2026

  • 23 По-точно

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фейковете":

    Фейк обикновено означава невярна информация, но тя може да е със злонамерено представяне като факт → може да бъде клевета!

    09:46 30.01.2026

  • 24 Фактите говорят:

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Искаш да кажеш":

    Андрей Гюров има СЕРИОЗНО и МЕЖДУНАРОДНО образование в областта на икономиката и финансите!!!

    Коментиран от #73

    09:48 30.01.2026

  • 25 Роден в НРБ

    7 3 Отговор
    Кой беше тоа г-ей-так???

    09:48 30.01.2026

  • 26 Дребните са вредни

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    народна мъдрост

    09:49 30.01.2026

  • 27 Хмм

    4 2 Отговор
    мамино синче, не може да разбере че му върши лоша услуга, самият той разследван за злоупотреби, ние не искаме другите не защото толкова харесваме Гюров, а защото е надежда за промяна на изборите при този батак в който ни вкараха точно ПП-ДБ, не могат да простят на президента Радев, че ги вкара във властта през парадния вход, а те не можаха да се задържат дори година - служебни коли, правителствен самолет за частни воаяжи, охранители от НСО натоварени с покупки от магазините, за ковида да не говорим - по 500 души починали и 20 хиляди заразени, най-висока смъртност не само в Европа, но и в света, катастрофа със загинал на "вожда" им, фалшиви подписи

    09:49 30.01.2026

  • 28 Андрей Гюров има:

    2 5 Отговор
    Бакалавърска степен (САЩ)
    Завършил Truman State University, САЩ, специалност Икономика.
    По време на следването си е работил, за да покрива разходите си, което показва дисциплина и трудолюбие.
    2️⃣ Докторска степен (Австрия)
    Ph.D. по финанси от Университета във Виена, Австрия.
    По време на докторската си програма е натрупал значителен академичен и изследователски опит.
    3️⃣ Професионален опит, свързан с образованието
    Работил като Head of Group Credit Risk Controlling в Volksbank Group (Австрия) – ръководил системи за кредитен риск и контрол на финансови потоци.
    Преподавателска и академична дейност в областта на финансите и икономиката в Европа.

    09:49 30.01.2026

  • 29 Колю маркуча

    6 2 Отговор
    Аз съм за Мимито

    Коментиран от #35

    09:50 30.01.2026

  • 30 Гост

    5 2 Отговор
    Тоя не го ли хванаха в корупция в Брюксел? Няква далавера редеше с китайците.

    Коментиран от #33

    09:51 30.01.2026

  • 31 Гюров е класи над другите кандидати!

    2 5 Отговор
    Гюров притежава бакалавърска степен от САЩ, докторска степен от Виена и богат професионален опит в международната банкова сфера, което го отличава като добре подготвен икономист и експерт по финанси.

    Коментиран от #82

    09:51 30.01.2026

  • 32 Десебеец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Класация":

    Тях къде ги оставяш.

    Коментиран от #49

    09:52 30.01.2026

  • 33 Дрънкаш глупости!

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Някаква друга глупост да измундриш? Нямаш ли по-смислено занимание , вместо да тошлиш тук мазните лъжи на Шишкото?!

    Коментиран от #38, #39

    09:53 30.01.2026

  • 34 Ирония

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Класация":

    Пеевските лъжци пак щурмуват с лъжи и измислици за ослеветяване.

    Коментиран от #51

    09:54 30.01.2026

  • 35 Какво правиш с този маркуч

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Колю маркуча":

    Миеш мерцедруса ли ? Дано го измиеш.

    09:55 30.01.2026

  • 36 Гюров е Топа на Топа.

    2 2 Отговор
    Андрей Гюров: бакалавър в САЩ, доктор по финанси във Виена и години опит в международни банки – не „партийна фигура“, а реален експерт.

    Коментиран от #42

    09:55 30.01.2026

  • 37 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Каква обективност и честност!! Да посочиш като подходящ единствено своя кандидат! Сигурни сме че е така!

    09:55 30.01.2026

  • 38 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Дрънкаш глупости!":

    Ми така помна ,че бях чел. То от тия с розовите гащи кво да очакваш освен такова нещо. Е видяхме го и Киро и Кокора и Парапетка

    09:55 30.01.2026

  • 39 Фори

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Дрънкаш глупости!":

    Ми че тоя не е ли човек на Пеевски?

    09:57 30.01.2026

  • 41 Скептик

    2 1 Отговор
    Да, де! Ама, видни конституционалисти подлагат на съмнение конституционността на евентуалния избор за служебен премиер на Андрей Гюров! Този човек има сериозен проблем с длъжностния си статус, който не му позволява да бъде назначен на този пост!

    09:58 30.01.2026

  • 42 Лопата Орешник

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гюров е Топа на Топа.":

    Каква не партийна фигура бе? Това е ПП ! Неудачник! Пропагандата трябва да се базира на късче истина! ПП троловете са като лидерите си, много неподготвени!

    09:59 30.01.2026

  • 43 Трябва да остане Хаячо

    2 2 Отговор
    Да си носи докрай отговорността за проваленото управление и да понесе народната любов докрай.
    Кандидатите не стават нито един не става.

    Коментиран от #53

    09:59 30.01.2026

  • 44 Просто не мога да дочакам

    2 3 Отговор
    До февруари. Януари беше ужасно времето. Нямам търпение да дойде февруари март....

    10:01 30.01.2026

  • 45 Митка

    6 2 Отговор
    Защо давате трибуна на това глупаво момченце,което без никакъв стаж монтираха на стола на председател на НС.В това си качество постави и решетки на първия етаж на сградата на парламента!Никой в цялата история,дори при княз Фердинант не си беше и помислял да го стори.Това е тежък позор на парламентарната практика.Майка му плати образованието му и пак с пари го вкара в ПП.За награда го изпратиха за евродепутат.Той за български не става,те го пратиха в Брюксел.Да захлеби.Позор!

    Коментиран от #48

    10:03 30.01.2026

  • 46 Онуфри

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":

    От секо дърво свирка нестава!
    Секи требе да си знае гьола!

    10:04 30.01.2026

  • 47 бай Ставри

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":

    Видяхме ги вече ! Сертификати, дипломи и красиви Си-ви-та на рояци, а резултата отрицателен. Не стават ! "Неможачи" ! Че и адски крадливи и нагли, на туй отгоре !

    10:05 30.01.2026

  • 48 Натка

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Митка":

    Слагам ти плюс.

    10:05 30.01.2026

  • 49 Много дълга

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Десебеец":

    ще стане класацията. Не мога да пиша толкова.

    10:07 30.01.2026

  • 50 Гюров е класи над Мария Филипова!

    1 7 Отговор
    Докторската степен и Международният академичен опит на Гюров представляват ПО-ВИСОКО НИВО на образователна квалификация в глобален контекст от Мария Филипова.
    Мария Филипова има още много да учи, а Андрей Гюров може да й преподава!

    10:09 30.01.2026

  • 51 Гладен ПеПееец

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ирония":

    все Пеевски сънува. "Присмял се щърбел на хърбел !"

    Коментиран от #55

    10:09 30.01.2026

  • 52 Ирония

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Класация":

    Пеевските слуги много ги е страх от ПП-ДБ.

    10:11 30.01.2026

  • 53 да бе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Трябва да остане Хаячо":

    Къде си видял гербер да носи отговорност?!!! Сътворяват, каквото сътворяват, и изчезват да си броят парите и имотите. Отговорност ще започнат да носят едва когато държавата се сдобие с истински главен прокурор, който да потърси сметка на съчинилите конституционните поправки и всички, които гласуваха за тях, вкл. конституционните съдии, които оставиха това безумие в сила. Тогава нови затвори трябва да се строят, а от конфискацията на имуществото им държавата ще може дори целия си външен дълг с лихвите да изплати.

    Коментиран от #58

    10:11 30.01.2026

  • 54 Гюров бил в неплатен отпуск от БНБ

    2 3 Отговор
    Казаха го по телевизията. Значи е свободен и мотивиран да тръгне на работа. Така погледнато защо да не е той назначен на работата. Изглежда разумно и логично.

    10:12 30.01.2026

  • 55 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Гладен ПеПееец":

    За Пеевските пудели като тиб, санкцията Магнитски е само аксесоар за потурите му, с които алчността, задкулисието, жаждата за власт и простащината се разхождат гордо.

    10:12 30.01.2026

  • 56 Мечката Гечка

    1 0 Отговор
    Това зубърче, надрусано със соя, вече една вежда ли има?

    10:12 30.01.2026

  • 57 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Този е едно комунистическо изпраж..... с умствен капацитет нула,без нито един ден трудов стаж,не е засадил едно дръвче в България и изведнъж стана евро-атлантик,ще повърна от такива мижитур....

    Коментиран от #61, #65

    10:14 30.01.2026

  • 58 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "да бе, да":

    Точно така — това е класическа тактика при политическите кризи: когато партия или лидер се излага сериозно, както се изложи Росен Желязков и ГЕРБ с поредица жт грешки и скандали, те често „се снишават“, за да изчакат бурята да отмине, а хората да забравят или да се уморят от скандала.
    Може да се каже, че в момента ГЕРБ играят класическа „време за охлаждане“ стратегия: по-малко изяви, по-малко шум, чакат емоцията и обществената памет да се разсеят.

    Коментиран от #79

    10:15 30.01.2026

  • 59 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    И аз съм за Бойко Рашков. Наш другар. Старо комунистическо ченге.

    Коментиран от #63

    10:16 30.01.2026

  • 60 Домовата книга

    0 2 Отговор
    Отличителна черта на всяко тъпо парче в рока е че е много дълго.

    10:18 30.01.2026

  • 61 Професор

    1 7 Отговор

    До коментар #57 от "ШЕФА":

    Никола Минчев е политик с доказан професионализъм и опит в парламентарната работа. Той е завършил право и има реален практически и академичен опит, което му позволява да се движи уверено в законодателната среда. Като бивш председател на Народното събрание, той демонстрира организираност, диалогичност и умение за управление на сложни парламентарни процеси, включително при обсъждането на спорни законопроекти.
    📌 Освен това, Минчев е известен с коректност и отговорност, което го отличава в политическата сцена, където честността и прозрачността са рядкост. Неговата работа е ориентирана към устойчиви решения, институционално укрепване и баланс между различните политически сили, а не към лични облаги.

    Коментиран от #66

    10:18 30.01.2026

  • 62 Да кажа

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Съвет":

    По тая логика 99%от тук пишещите са за съд.Пишат за Боко без да са проверили истинността на твърденията си.Хайде покажете нотариален акт за разни къщи,и доказателства за банкови сметки.Тогава ще повярвам на писачите .

    10:19 30.01.2026

  • 63 Да обаче ако е министър

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Така де":

    Няма да е кандидат за депутат.

    10:19 30.01.2026

  • 64 Варна

    5 1 Отговор
    Това подобие на мъж ни представлява в Евро парламента и го поканили да дава мнение за съдбата на България !!! Господ да я прости тая държава.

    10:20 30.01.2026

  • 65 Манол

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "ШЕФА":

    Коментарэт ти е лична неприязън и емоционална реакция, а не истински факти.
    Никой не става „евро-атлантик“ от нищото — това е резултат от образование, участие в институции и политически опит.
    Твърденията за липса на трудов стаж и заслуги са абсолютно неверни, тъй като политиците преминават през законодателни, административни и академични роли, които изискват компетентност и умения.
    Обидите и вулгарните определения не доказват нищо, а само подчертават твоята ниска култура, примитивност и продажност към Шиши и Боко.

    10:21 30.01.2026

  • 67 Никола Минчев е отличен политик и красив

    1 3 Отговор
    Никола Минчев е доказан професионалист, който заслужава уважение заради реалните си постижения и компетентност, а клеветата и обидите срещу него са просто празни думи без фактическа стойност.

    Коментиран от #77

    10:22 30.01.2026

  • 68 Да бе да

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Ама е човек на ППейцити,не става.Това че е учил тук-там не го прави подходящ за тази позиция.

    10:22 30.01.2026

  • 69 Някой

    4 1 Отговор
    Най-големите проблем на България са 80% невежи и поробени избиратели.

    Най-големия проблем на ПП-ДБ сте самите вие. ПП-ДБ сте невежи и некадърни, доказателството са изборните ви резултати. Ако знаехте какво да правите, ако имахте подход към избирателите. С тази противници злодеи ГЕРБ, ДПС, БСП, "Възраждане", резултата ви нямаше да е 15%, а щеше да е поне 65%.

    За съжаление училите в Москва са обучени по-добре от училите в Харвард как да печелят избори. Печеленето на избори е умение, което ПП-ДБ нямат. Особено некадърен е ген Атанас Атанасов, който на няколко пъти не успя да прескочи 4% бариера. Пък и вече е много стар, време му е да се пенсионира.

    Коментиран от #75

    10:22 30.01.2026

  • 70 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Голата истина":

    Но е човак на ППейците

    10:23 30.01.2026

  • 71 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Този рогоносец пак е забравил, че българите добре се запознаха каква е разликата между декларираните визии на ППДС и реалността, която те сътвориха във времето на тяхното управление.
    Да напомня - визия беше да строят магистрали на половин цена, два пъти по-бързо и два пъти по-качествено. Получихме НУЛА метра от тия супермагистрали и четиригодишен период на занулено пътно строителство.
    Втората визия беше за съдебна реформа. Качествена и ефективна. В реала получихме Сарафов, гарниран с идиотски конституционни промени.
    Визията за борба с корупцията бе решена генерално - хорцето с Джемкорп, тройната цена на руския газ през приятелчета-руснаци, игрите в митниците и Спецов.
    И те така. Сега пак се бърбори за визии. Обаче хората вече са ги проверили в реала...
    Нека си говори рогачът, лошо няма!

    10:23 30.01.2026

  • 72 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "ШЕФА":

    Ти се цивилизовай, защото си много необразован и вулгарен. Глупостите, които дращиш на конвейр са гнусни, отвратителни и мазни лъжи.

    10:24 30.01.2026

  • 73 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Фактите говорят:":

    ами те всичките там със "сериозно" образование - и петков, и василев, а бакалавър се равнява на нашето техникумско образование или полувисше след гимназия

    10:25 30.01.2026

  • 74 а какъв управленски

    4 1 Отговор
    опит има този с големия международен опит каквото и да значи това?!? Доколкото знам управлявал е един голф клуб, а в БНБ се издъни още с първия си проект!

    Коментиран от #76

    10:25 30.01.2026

  • 75 Напротив!

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Някой":

    Твърденията в коментара са емоционални, клеветнически и генерализиращи, а не фактологични.
    ПП-ДБ имат реално влияние и парламентарно представителство.
    Ген. Атанас Атанасов е професионалист с доказан опит.
    Изборните резултати не измерват умствен капацитет или компетентност.
    Личните квалификации или образованието не определят автоматично изборния успех.

    Коментиран от #83

    10:26 30.01.2026

  • 76 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "а какъв управленски":

    Коментарът ти е едностранчив, демагогски и клеветнически.
    Човекът има реален международен и управленски опит, който не може да се омаловажи с единични примери или емоционални обиди.
    Истинската компетентност се измерва с дългосрочни резултати, стратегическо мислене и участие в институции,.

    10:29 30.01.2026

  • 77 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Никола Минчев е отличен политик и красив":

    Никола Минчев е добър човек, но няма качествата да е водач, няма качествата да е победител. Никола Минчев е последовател, следва Асен Василев и Кирил Петков. За съжаление, те също нямат качествата са са победители. Трябва или бързо да се научат как да побеждават или да намерят победител и да го следват.

    Задача номер едно им е РАЗОБЛИЧАТ "спасителя/освободителя/" РУМЕН РАДЕВ, но не лично, а индиректно както правят БСП и ДПС.

    Коментиран от #81

    10:29 30.01.2026

  • 78 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Още подсъдим не сме имали за премиер

    10:29 30.01.2026

  • 79 Да,да,ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Така е! Прав си!":

    Кой спря" Хемус".Тези от ППДБ.Сега щеше да е готова,а само който не е пътувал за Северна България не знае какъв кошмар е по двулентов път да се движат коли и тирове.Вече има много жертви,защото Кирчо и Кокорчо прибраха парите за "Хемус" и започнаха да търсят кусури.И каква полза имат хората?!Никаква.Я зелените спират прогреса,я някой,който няма доказателства,но нещо подозира,че евентуално се прави.

    10:30 30.01.2026

  • 80 Никой

    0 0 Отговор
    Много сте млади все пак. Но е по-добре. Старите муцуни само приказват. И вие приказвате.

    10:32 30.01.2026

  • 82 карти таро

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гюров е класи над другите кандидати!":

    Изглежда,че Гюров има зависимости и затова невидимите сили които ги знаят горещо желаят той да е премиер.Той ще е проводник на чужди интереси и ще провежда политика такава каквато му наредят.Просто е.Той ще бъде марионетка и кой не го разбира толкова по-жалко за него.Радев вече го каза :вън от ЕС и вечна дружба с Кремъл.Очаквайте и въвеждане на рублата и задължително изучаване на руски език.Е,това Ви очаква.На салфетката пак ще ни запишат в руската сфера на влияние,както в Техеран.

    10:34 30.01.2026

  • 83 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Напротив!":

    Може ли малка доза фактологичност, подкрепяща ИИ-твърдението, че ген. Атанасов е "професионалист с доказан опит".
    Та?

    10:35 30.01.2026

  • 84 не знам

    3 0 Отговор
    какви качества притежава Гюров, но да не излезеш формално от участията си в търговски дружества и граждански сдружения, при положение, че си станал подуправител на БНБ, отвсякъде е характеристика на неможач. Следователно в случай виждаме как един неможач хвали друг неможач колко много може. Пълна лудница е политическия живот в България. Но докато те се хвалят, аз виждам как всеки ден цените на всичко растат неудържимо и скоро ситуацията ще стане революционна.

    10:39 30.01.2026

  • 85 Минчев го разследват в ЕП

    0 0 Отговор
    за корупция, а Гюров го разследват за документна измама.

    Гарван гаарвану око не вади!

    Докато беше активен партиец в ППДБ, Гюров учасваше наравно с Кики, Кокора и Денкуф в най- долните кражби и рекети.

    10:45 30.01.2026

  • 86 az СВО Победа 80

    0 1 Отговор
    Гюро се оказа Киро-2!

    И той нарушил закона при назначаването му на поста зам. управител на БНБ, съответно няма право да е в списъка за служебни премиери...

    10:48 30.01.2026

