Министър-председателят Андрей Гюров ще посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.
В рамките на посещението си премиерът ще се запознае и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факти
07:47 13.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Отново
07:49 13.03.2026