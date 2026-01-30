Новини
България »
Гуцанов увери: Петте процента ръст на заплатите в бюджетната сфера са абсолютно гарантирани

Гуцанов увери: Петте процента ръст на заплатите в бюджетната сфера са абсолютно гарантирани

30 Януари, 2026 14:16 807 20

  • ръст-
  • заплати-
  • борислав гуцанов

На 21 януари Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации

Гуцанов увери: Петте процента ръст на заплатите в бюджетната сфера са абсолютно гарантирани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смятам, че петте процента са абсолютно гарантирани, не виждам какви пречки би имало, заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов в отговор на въпрос дали има опасност да не се осъществи петпроцентият ръст на заплатите в бюджетната сфера, защото според експерти това е в разрез със Закона за публичните финанси.

Не виждам такъв риск, тъй като има вече и решение на Министерския съвет, каза Гуцанов. Нещата са ясни, поне от моя гледна точка, коментира още той. Гуцанов изрази съжаление, че увеличението не е с 10%, както е било предвидено първоначално.

На 21 януари Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации. Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.

Борислав Гуцанов присъства на връчването на награди в конкурса за рисунка и стихотворение на тема „Детство мое красиво и вълшебно“, организиран от Държавната агенция за закрила на детето.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    В еврозоната заплати и пенсии се индексират с 2 процента колкото се води фалшивата инфлация в еврозоната.

    14:17 30.01.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    13 1 Отговор
    Кой беше този?

    14:18 30.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    13 1 Отговор
    БСП отече гуцанов, веднъж предател, цял живот предател. Никога вече бсп

    14:18 30.01.2026

  • 4 А кога

    16 1 Отговор
    Ще се гарантират 50% съкращения на пиявиците в бюджетният сектор?

    14:18 30.01.2026

  • 5 А ПЕНСИИТЕ

    15 0 Отговор
    КОГА?
    ЗАЩО НЕ ОТ 01.01?

    14:19 30.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петрич

    13 1 Отговор
    Гуцанов, УБИВАТЕ РАБОТНИКА КОЙТО ви е РАБОТОДАТЕЛ.ЯСНО Е ЧЕ ЩЕ СИ ПОДДЪРЖАТЕ ПРОДАЖБИТЕ ДЪЛИЧКИ

    14:22 30.01.2026

  • 8 Спецназ

    14 1 Отговор
    5% увеличение на бюджетните заплати в една нормална Държава се

    прави КОГАТО има поне 10-15% увеличение в Реалния Сектор!

    Във всеки друг случай ако го няма ще трябват нови 10 милиарда дълг-
    ПАК на гърба на тези, които произвеждат.

    ФАКТ!

    14:25 30.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Народа храни бюджетници на хранилка.

    12 2 Отговор
    Гуцана краде тия 5 процента от народа.

    14:32 30.01.2026

  • 11 Тома

    9 0 Отговор
    Гуци и ти ли мина на втора скорост бе батко след като в ареста беше при циганите

    14:46 30.01.2026

  • 12 Цвете

    7 1 Отговор
    А НА ОСТАНАЛИТЕ ,КОГА? ДОРИ СЪЖАЛЯВА, ЧЕ НЕ СА УВЕЛИЧЕНИЕ С 10 % ? САМО ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ ЖИВОТА Е ПОСКЪПНАЛ ДВОЙНО. МИСЛЕТЕ ДОКАТО НЕ ВИ ИЗМЕТЕМ.

    14:54 30.01.2026

  • 13 Цвете

    5 2 Отговор
    А НА ОСТАНАЛИТЕ ,КОГА? ДОРИ СЪЖАЛЯВА, ЧЕ НЕ СА УВЕЛИЧЕНИЕ С 10 % ? САМО ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ ЖИВОТА Е ПОСКЪПНАЛ ДВОЙНО. МИСЛЕТЕ ДОКАТО НЕ ВИ ИЗМЕТЕМ.

    14:55 30.01.2026

  • 14 Бжбж

    7 0 Отговор
    Най- пр от ивмният несоциален министър.

    15:04 30.01.2026

  • 15 Съкращения и Реформи трябват

    7 0 Отговор
    А не увеличение на подаръците за номенклатурата

    15:04 30.01.2026

  • 16 Тошко Африкански

    5 0 Отговор
    Защо им вдигате заплатите, а не си внесете за по 500 лв. чужденци?!

    15:07 30.01.2026

  • 17 ЯСНО!

    1 0 Отговор
    Гуцанов,пак...заГуцна...!

    15:19 30.01.2026

  • 18 за свещи

    0 0 Отговор
    и жито да ги харчите.

    15:19 30.01.2026

  • 19 Даа!

    0 0 Отговор
    Да разбираме,че това включва и полисмените.Нека им е зле! Миналата година 50% ръст върху основата заплата.Сега,още 5% върху новата им основна заплата.Но за огромната маса на МРЗ- 620 евро.Няма пет,няма нищо.Като теглиш чертата,след удръжки, около 520 чисто..С тези нови 5%, един редови полицай,ще получава над 2 хиляди евро,чисти! А онези,който ще се пенсионират към края на годината,ще получат накуп, 20 брутни заплати. който не се облагат и с едно евро данък. Около 65-70 хиляди евро.Това е при редови полицай.Нагоре, среден състав, със сигурност ще прескача 100 хиляди евро.

    15:21 30.01.2026

  • 20 Да ви кажа правичката...!

    1 0 Отговор
    Тия от...,,бюджетната сфера",не хранят майка България,а само я...цоцат...!

    15:22 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове