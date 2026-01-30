Гуцанов увери: Петте процента ръст на заплатите в бюджетната сфера са абсолютно гарантирани

Смятам, че петте процента са абсолютно гарантирани, не виждам какви пречки би имало, заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов в отговор на въпрос дали има опасност да не се осъществи петпроцентият ръст на заплатите в бюджетната сфера, защото според експерти това е в разрез със Закона за публичните финанси.
Не виждам такъв риск, тъй като има вече и решение на Министерския съвет, каза Гуцанов. Нещата са ясни, поне от моя гледна точка, коментира още той. Гуцанов изрази съжаление, че увеличението не е с 10%, както е било предвидено първоначално.
На 21 януари Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации. Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.
Борислав Гуцанов присъства на връчването на награди в конкурса за рисунка и стихотворение на тема „Детство мое красиво и вълшебно“, организиран от Държавната агенция за закрила на детето.
1 Последния Софиянец
14:17 30.01.2026
2 Делю Хайдутин
14:18 30.01.2026
3 Вашето мнение
14:18 30.01.2026
4 А кога
14:18 30.01.2026
5 А ПЕНСИИТЕ
ЗАЩО НЕ ОТ 01.01?
14:19 30.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Петрич
14:22 30.01.2026
8 Спецназ
прави КОГАТО има поне 10-15% увеличение в Реалния Сектор!
Във всеки друг случай ако го няма ще трябват нови 10 милиарда дълг-
ПАК на гърба на тези, които произвеждат.
ФАКТ!
14:25 30.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Народа храни бюджетници на хранилка.
14:32 30.01.2026
11 Тома
14:46 30.01.2026
12 Цвете
14:54 30.01.2026
13 Цвете
14:55 30.01.2026
14 Бжбж
15:04 30.01.2026
15 Съкращения и Реформи трябват
15:04 30.01.2026
16 Тошко Африкански
15:07 30.01.2026
17 ЯСНО!
15:19 30.01.2026
18 за свещи
15:19 30.01.2026
19 Даа!
15:21 30.01.2026
20 Да ви кажа правичката...!
15:22 30.01.2026