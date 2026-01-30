Бойко Борисов представи "икономическото чудо" на България пред Манфред Вебер

България е постигнала икономическо "чудо" със 113 милиарда евро брутен вътрешен продукт и растеж над 3 на сто. С тези оптимистични данни лидерът на ГЕРББойко Борисов се похвали пред председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер по време на срещата им в Загреб.

Според Бойко Борисов, страната ни вече уверено заема място в "топ 5" на държавите в ЕС по икономически ръст. За този успех той посочи като основен двигател работата на кабинета с премиер Росен Желязков, който успя да насочи над 63 милиарда евро европейска помощ към българските общини и компании.

"Подчертах, че през мандата на правителството „Желязков“ България завърши своята интеграция и окончателно стана част от Еврозоната и Шенген", написа Бойко Борисов в социалните мрежи, удобно пропускайки факта, че пътят към тези цели отне десетилетие. Лидерът на ГЕРБ не пропусна да отбележи и "рекордните" инвестиции в отбраната, докато в същото време увери Манфред Вебер, че България пази европейските граници със завидна отговорност.

Двамата лидери са се обединили около нуждата от по-строги мерки срещу нелегалната миграция и хибридните заплахи. Бойко Борисов категорично подкрепи амбицията на ЕНП за изграждане на общи европейски отбранителни способности до 2030 година, заявявайки, че Европа трябва да намали бюрокрацията и да заложи на иновациите.

Докато в Загреб се чертаят розови икономически хоризонти, в София политическата реалност остава далеч по-прозаична, а статистическият растеж все още търси своя път към джоба на обикновения българин.