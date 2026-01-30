Бойко Борисов представи "икономическото чудо" на България пред Манфред Вебер

България е постигнала икономическо "чудо" със 113 милиарда евро брутен вътрешен продукт и растеж над 3 на сто. С тези оптимистични данни лидерът на ГЕРББойко Борисов се похвали пред председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер по време на срещата им в Загреб.
Според Бойко Борисов, страната ни вече уверено заема място в "топ 5" на държавите в ЕС по икономически ръст. За този успех той посочи като основен двигател работата на кабинета с премиер Росен Желязков, който успя да насочи над 63 милиарда евро европейска помощ към българските общини и компании.
"Подчертах, че през мандата на правителството „Желязков“ България завърши своята интеграция и окончателно стана част от Еврозоната и Шенген", написа Бойко Борисов в социалните мрежи, удобно пропускайки факта, че пътят към тези цели отне десетилетие. Лидерът на ГЕРБ не пропусна да отбележи и "рекордните" инвестиции в отбраната, докато в същото време увери Манфред Вебер, че България пази европейските граници със завидна отговорност.
Двамата лидери са се обединили около нуждата от по-строги мерки срещу нелегалната миграция и хибридните заплахи. Бойко Борисов категорично подкрепи амбицията на ЕНП за изграждане на общи европейски отбранителни способности до 2030 година, заявявайки, че Европа трябва да намали бюрокрацията и да заложи на иновациите.
Докато в Загреб се чертаят розови икономически хоризонти, в София политическата реалност остава далеч по-прозаична, а статистическият растеж все още търси своя път към джоба на обикновения българин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххх
Коментиран от #10, #29
18:15 30.01.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #20, #25, #43, #46, #53
18:16 30.01.2026
3 Тия
18:16 30.01.2026
4 Оз. Ген.Румянцев
18:16 30.01.2026
5 Къде е това чудо?
18:16 30.01.2026
6 пешо
18:17 30.01.2026
7 ГЕРБ е ПРОВАЛ, БЕДНОСТ, КОРУПЦИЯ!
Коментиран от #50
18:17 30.01.2026
8 Простак
18:17 30.01.2026
9 Икономическо чудо, завод за компот
18:17 30.01.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Ххх":Когато Бойко Борисов управляваше България, инфлация нямаше и бюджетен дефицит нямаше. Без Бойко Борисов, България е загубена.
18:18 30.01.2026
11 Пешо
18:18 30.01.2026
12 Защо ГЕРБ подаде оставка бре, Тикво?!
18:18 30.01.2026
13 ккк
18:18 30.01.2026
14 ОФФФ
18:19 30.01.2026
16 Мурка
18:19 30.01.2026
17 Борисов е Позор!
Когато хората се уморят да проверяват, лъжата остава да виси като „една от версиите“.
Българите са уморени от лъжите и манипулациите на Борисов!
18:19 30.01.2026
18 Почивка на море
18:19 30.01.2026
19 Питане
18:20 30.01.2026
20 Мурка
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":ВЪРНИ СЕ В МИНАЛОТО И ПОДЧЕРТАИ 500 000 КМ МАГИСТРАЛИ Е ПОСТРОИЛ
18:20 30.01.2026
21 Борисов е манипулатор!
18:20 30.01.2026
22 Абе
18:20 30.01.2026
23 Ти наистина
18:21 30.01.2026
24 Бойко Борисов се е сбъркал
18:21 30.01.2026
25 Фен
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Бат Бойко, ние сме с теб и когато кажеш грабваме тоягите и погваме Кокорчо !
18:21 30.01.2026
26 Възмутен
Срамувам се, че такъв позорен човек без култура и морал е управлявал България 15 години и ни постави на последно място в ЕС по доходи и качество на живот!
18:21 30.01.2026
27 Къде
18:22 30.01.2026
28 ГЕРБ създаде тази порочна система!!
„За една година изпълнихме всичките си цели“
…той, без да осъзнава или без да иска, признава, че говори само за собствените си цели — на партията ГЕРБ и на приближените си. Точно това, което казваш: ЦЕЛИТЕ НА НАРОДА не са били приоритет за Бойко Борисов и ГЕРБ!
Това е типичен пример за „истината между редовете“: той говори за успех, но успехът е личен и партийно-интересен в полза на ГЕРБ и кръга олигарси около тях, а не обществен.
18:22 30.01.2026
29 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Ххх":Благодарение на Бойко Борисов, България в момента е икономическия тигър на Европа. Без Бойко Борисов, България е загубена.
Коментиран от #41
18:22 30.01.2026
30 То бива
18:23 30.01.2026
31 Дориана
18:23 30.01.2026
32 Бойко Кюлчев Почков
18:23 30.01.2026
33 Ужас!
18:24 30.01.2026
34 Иво
18:24 30.01.2026
35 Питам само?!
18:24 30.01.2026
36 Големи лъжи, голяма грандомания...
Манфред Вебер е доволен. Gud, gud! Така вика Вебер... И иска още.
18:25 30.01.2026
37 Борисов е някакво недоразумение
18:25 30.01.2026
38 Кривак
18:26 30.01.2026
39 Разумен
18:26 30.01.2026
40 ГЕРБ са крадци!!
Имаше малка надеждица с кратките правителства на Кирил Петков и Николай Денков, но мафията бързо ги свали и ги оклевети неоснователно!
18:27 30.01.2026
42 Зле позле най зле
18:27 30.01.2026
44 Борисов е Лъжец!!
18:28 30.01.2026
45 Сатана Z
"вЕрвам ти"
Give me five!
18:28 30.01.2026
47 Борисов трябва да бъде разследван!!!
А в реална България — с корупция, несправедливост и усещане, че властта е откъсната от народа.
Затова бяха ПРОТЕСТИТЕ на самозабравилата се нагла върхушка ГЕРБ-БСП-ИТН-ДПС НОВО НАЧАЛО!!!
18:29 30.01.2026
48 И той
18:29 30.01.2026
49 Читател
18:30 30.01.2026
50 Дориана
До коментар #7 от "ГЕРБ е ПРОВАЛ, БЕДНОСТ, КОРУПЦИЯ!":Да , така е не е наред с главата , ако беше обратното досега отдавна трябваше да се е махнал от политиката. С голямо дебело его е и е абсолютно вреден за обществото.
18:30 30.01.2026
51 Манол
18:30 30.01.2026
52 Деций
18:31 30.01.2026
53 Не пропускай
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":възможността да го предложиш за кмет на вашето село! Както е се е форсирал в хвалбите, току виж ви вкара в ЕС като отделен член, та и вие да видите бял ден, колкото го виждат и другите граждани на републиката... Е, може малко да ви поокраде, ама вие вече сте свикнали с мурафетите му и ще го изтърпите, нали ще ви прати в светлото бъдеще...
18:32 30.01.2026
54 Щерев
18:32 30.01.2026