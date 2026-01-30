Новини
България »
София »
Бойко Борисов представи "икономическото чудо" на България пред Манфред Вебер

Бойко Борисов представи "икономическото чудо" на България пред Манфред Вебер

30 Януари, 2026 18:13 640 54

  • бойко борисов-
  • българия-
  • герб-
  • правителство-
  • шенген-
  • евро-
  • еврозона-
  • манфред вебер

Подчертах, че през мандата на правителството „Желязков“ България завърши своята интеграция и окончателно стана част от Еврозоната и Шенген, посочи лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов представи "икономическото чудо" на България пред Манфред Вебер - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е постигнала икономическо "чудо" със 113 милиарда евро брутен вътрешен продукт и растеж над 3 на сто. С тези оптимистични данни лидерът на ГЕРББойко Борисов се похвали пред председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер по време на срещата им в Загреб.

Според Бойко Борисов, страната ни вече уверено заема място в "топ 5" на държавите в ЕС по икономически ръст. За този успех той посочи като основен двигател работата на кабинета с премиер Росен Желязков, който успя да насочи над 63 милиарда евро европейска помощ към българските общини и компании.

"Подчертах, че през мандата на правителството „Желязков“ България завърши своята интеграция и окончателно стана част от Еврозоната и Шенген", написа Бойко Борисов в социалните мрежи, удобно пропускайки факта, че пътят към тези цели отне десетилетие. Лидерът на ГЕРБ не пропусна да отбележи и "рекордните" инвестиции в отбраната, докато в същото време увери Манфред Вебер, че България пази европейските граници със завидна отговорност.

Двамата лидери са се обединили около нуждата от по-строги мерки срещу нелегалната миграция и хибридните заплахи. Бойко Борисов категорично подкрепи амбицията на ЕНП за изграждане на общи европейски отбранителни способности до 2030 година, заявявайки, че Европа трябва да намали бюрокрацията и да заложи на иновациите.

Докато в Загреб се чертаят розови икономически хоризонти, в София политическата реалност остава далеч по-прозаична, а статистическият растеж все още търси своя път към джоба на обикновения българин.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    24 2 Отговор
    Човека са прави гаргара с народа. То всичко поскъпна и хората масово обедняват.

    Коментиран от #10, #29

    18:15 30.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    4 32 Отговор
    Велик българин и държавник, строителят на съвременна България, политик уважаван в целия свят. Без Бойко Борисов, България е загубена. Поклон до земи.

    Коментиран от #20, #25, #43, #46, #53

    18:16 30.01.2026

  • 3 Тия

    27 0 Отговор
    от ЕНП забавляват ли се с тутууу или са един дол дренки

    18:16 30.01.2026

  • 4 Оз. Ген.Румянцев

    17 0 Отговор
    Тоя луд лие

    18:16 30.01.2026

  • 5 Къде е това чудо?

    15 1 Отговор
    Седи под зайчарнико. Парите на народа.

    18:16 30.01.2026

  • 6 пешо

    12 1 Отговор
    луд с картечница проста мутра

    18:17 30.01.2026

  • 7 ГЕРБ е ПРОВАЛ, БЕДНОСТ, КОРУПЦИЯ!

    21 1 Отговор
    „Успехът“, за който Борисов говори, съществува основно в собствените му фантазия и изявления, а не в живота на хората.

    Коментиран от #50

    18:17 30.01.2026

  • 8 Простак

    15 1 Отговор
    Нагъл,по Нагъл най нагъл

    18:17 30.01.2026

  • 9 Икономическо чудо, завод за компот

    11 1 Отговор
    Вече и зеленко никак не им е забавен, но Винету вече е съвсем жалък.

    18:17 30.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Когато Бойко Борисов управляваше България, инфлация нямаше и бюджетен дефицит нямаше. Без Бойко Борисов, България е загубена.

    18:18 30.01.2026

  • 11 Пешо

    7 0 Отговор
    Тоя Вебер карбуратор ли е?

    18:18 30.01.2026

  • 12 Защо ГЕРБ подаде оставка бре, Тикво?!

    11 1 Отговор
    Ако едно управление е наистина успешно, то не подава оставка.

    18:18 30.01.2026

  • 13 ккк

    5 1 Отговор
    a evrostat ни слагат пак на дъното в Европа по заплати

    18:18 30.01.2026

  • 14 ОФФФ

    13 1 Отговор
    На тиквата всичките му икономически познания се свеждат до 20% за чекмеджето!

    18:19 30.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мурка

    5 0 Отговор
    А ПОКАЗАЛИ МУ КАК ГОСПОД СЛИЗА И С ПРЪСТА ТУ ТУУУУУ

    18:19 30.01.2026

  • 17 Борисов е Позор!

    10 1 Отговор
    Борисов разчита на умората на хората. Повтаряната лъжа не е за да бъде повярвана веднага, а за да омръзне истината.
    Когато хората се уморят да проверяват, лъжата остава да виси като „една от версиите“.
    Българите са уморени от лъжите и манипулациите на Борисов!

    18:19 30.01.2026

  • 18 Почивка на море

    3 0 Отговор
    Николай Драгиев, ония пияни руски туристи, когато те обладаваха в бунгалата на Шкорпиломци, са били невнимателни и малко груби. Но нали после ти се извиниха... Явно болката отминава, но срамът остава,... Недей да мразиш всичко руско...

    18:19 30.01.2026

  • 19 Питане

    5 0 Отговор
    Да не би циганката да е хвърлила топа ???

    18:20 30.01.2026

  • 20 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    ВЪРНИ СЕ В МИНАЛОТО И ПОДЧЕРТАИ 500 000 КМ МАГИСТРАЛИ Е ПОСТРОИЛ

    18:20 30.01.2026

  • 21 Борисов е манипулатор!

    7 0 Отговор
    Недоверието към Борисов не е идеологическо – то е натрупано. И не идва от опонентите му, а от годините, в които едно и също лице говори за стабилност, а обществото живее в застой, дългове и скандали.

    18:20 30.01.2026

  • 22 Абе

    2 3 Отговор
    Благодарение на Борисов ,Пеевски ,Слави и Наско Зафиров сме богати ,и сме икономическо чудо

    18:20 30.01.2026

  • 23 Ти наистина

    5 0 Отговор
    Ти наистина ни се присмиваш, направо в очите.Евростат ни дава суха статистика,че сме най - бедното население ( МРЗ е мерилото) ,ти ни изкара Швейцария на балканите.

    18:21 30.01.2026

  • 24 Бойко Борисов се е сбъркал

    9 0 Отговор
    Борисов е един посредствен, необразован, неадекватен човечец, който няма понятие нито от държавни финанси, нито от управление, нито от държавна политика!!

    18:21 30.01.2026

  • 25 Фен

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Бат Бойко, ние сме с теб и когато кажеш грабваме тоягите и погваме Кокорчо !

    18:21 30.01.2026

  • 26 Възмутен

    6 1 Отговор
    Това е един случайник, издигнал се с измами и лъжи, с агресии и подли схеми!
    Срамувам се, че такъв позорен човек без култура и морал е управлявал България 15 години и ни постави на последно място в ЕС по доходи и качество на живот!

    18:21 30.01.2026

  • 27 Къде

    3 0 Отговор
    си Сретен да ни отървеш от сикаджииската герберска мутра

    18:22 30.01.2026

  • 28 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    3 0 Отговор
    Когато Борисов казва:
    „За една година изпълнихме всичките си цели“
    …той, без да осъзнава или без да иска, признава, че говори само за собствените си цели — на партията ГЕРБ и на приближените си. Точно това, което казваш: ЦЕЛИТЕ НА НАРОДА не са били приоритет за Бойко Борисов и ГЕРБ!
    Това е типичен пример за „истината между редовете“: той говори за успех, но успехът е личен и партийно-интересен в полза на ГЕРБ и кръга олигарси около тях, а не обществен.

    18:22 30.01.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Благодарение на Бойко Борисов, България в момента е икономическия тигър на Европа. Без Бойко Борисов, България е загубена.

    Коментиран от #41

    18:22 30.01.2026

  • 30 То бива

    4 1 Отговор
    пародия човешка бива,ама такъв резил не бива!

    18:23 30.01.2026

  • 31 Дориана

    3 1 Отговор
    Борисов да спре да лъже и заблуждава себе си и народа. Хората по площадите му казаха в прав текст на него, Пеевски и патериците Слави Трифонов и Зафиров- ВЪН от Властта ! Корупцията, мафията , рекетите , полицейщината и политическите затворници, зависимите СЪД, Прокуратура, МВР са тяхно дело. Да слезе на Земята и да прогледне.

    18:23 30.01.2026

  • 32 Бойко Кюлчев Почков

    3 1 Отговор
    "Едно кюлче, две кюлчета…ту-туууу..." и всички ние трябва да аплодираме Боко Кюлчев, докато държавата тъне в дългове и провали.

    18:23 30.01.2026

  • 33 Ужас!

    3 0 Отговор
    Трагедия и мистерия е как в нашата държава охранителят на Тодор Живков стана министьр предеседател???! ... Един малоумник съсипа България!!!

    18:24 30.01.2026

  • 34 Иво

    3 1 Отговор
    Царя на празните приказки.

    18:24 30.01.2026

  • 35 Питам само?!

    2 1 Отговор
    Боко Сикаджийски, а с шефа си ШИШИТО СЪГЛАСУВА ЛИ?

    18:24 30.01.2026

  • 36 Големи лъжи, голяма грандомания...

    3 0 Отговор
    Голямо връткане с 200 на Манфред Вебер в тъмния заден килер.

    Манфред Вебер е доволен. Gud, gud! Така вика Вебер... И иска още.

    18:25 30.01.2026

  • 37 Борисов е някакво недоразумение

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов е най-обикновен телохранител издигнал се с манипулации, лъжи, безскруполност и наглост! Той е неук, некомпетентен и с ниска култура, но хитър, манипулативен и хлъзгав.

    18:25 30.01.2026

  • 38 Кривак

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов НЕ е държавник, той не мисли за Народа, а за партията си и приближените му олигарси! Много хора го свързват с Корупционни практики, съмнителни бизнес връзки, фаворитизиране на строителните бизнеси и липса на борба с Корупцията, липса на Реформи в Съдебната система, защото така му е изгодно!

    18:26 30.01.2026

  • 39 Разумен

    1 0 Отговор
    Бойко Борисов мисли само за собственото си Политическо Оцеляване!!!! Той е концентрирал твърде много власт и влияние и манипулира институциите за лични и партийни цели! Неговото дълго управление доведе до хаос, нестабилност и конфликти - помним масовите протести през 2020 г. против корупцията на неговото управление и лозунгите "Мутри вън"!!

    18:26 30.01.2026

  • 40 ГЕРБ са крадци!!

    1 1 Отговор
    Държавата е в окаяно положение заради безкрайното управление на един неук некомпетентен некадърник - Бойко Борисов с трите му безплодни мандата и двете му служебни правителства на Главчев. Съсипа България!
    Имаше малка надеждица с кратките правителства на Кирил Петков и Николай Денков, но мафията бързо ги свали и ги оклевети неоснователно!

    18:27 30.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зле позле най зле

    0 2 Отговор
    Много мразим да хвалят България

    18:27 30.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Борисов е Лъжец!!

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов представя системни провали като лични героизми. Кризи, които е управлявал хаотично, се превръщат в „смели решения“. Оставки под обществен натиск – в „държавнически ход“. Това не е истина, а  PR.

    18:28 30.01.2026

  • 45 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Манфред Вебер към БНБ:

    "вЕрвам ти"
    Give me five!

    18:28 30.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Борисов трябва да бъде разследван!!!

    1 0 Отговор
    Българите не усещат, че живеят в „успешна“ държава!!!!
    А в реална България — с корупция, несправедливост и усещане, че властта е откъсната от народа.
    Затова бяха ПРОТЕСТИТЕ на самозабравилата се нагла върхушка ГЕРБ-БСП-ИТН-ДПС НОВО НАЧАЛО!!!

    18:29 30.01.2026

  • 48 И той

    2 0 Отговор
    му повярва ?

    18:29 30.01.2026

  • 49 Читател

    2 0 Отговор
    Снимка за спомен,това ще е последна за индивидът,преди да се занесе в банкя.Утре ще го видим,цъфнал при ваксина-милиардерката баба Урсула да се моли за подкрепа,защото иде истинският генерал Радев.Грабителската партия,влиза в задънена улица,да му мислят всички какво ги чака.

    18:30 30.01.2026

  • 50 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГЕРБ е ПРОВАЛ, БЕДНОСТ, КОРУПЦИЯ!":

    Да , така е не е наред с главата , ако беше обратното досега отдавна трябваше да се е махнал от политиката. С голямо дебело его е и е абсолютно вреден за обществото.

    18:30 30.01.2026

  • 51 Манол

    1 0 Отговор
    Над 100 000 души на площада протестираха срещу снимките с кюлчетата и пачките, срещу „наши“ и „ваши“, срещу усещането, че законът не важи еднакво за всички.

    18:30 30.01.2026

  • 52 Деций

    0 0 Отговор
    Тази гнусниа муцуна, прати хотелиера и онова посмешище целувача на ръце ,да подписват идиотиите на онази перука,а сега е европеец и без да имам мандат е потвърдил участието в клуба на желаещите.Кой си ти бе тикво проста,в качеството ба какъв определяш България къде се позиционира ,кого пита?И страшно икономическо чудо и много инвестиции,къде ги видя, 620 евро ли са икономическото чудо?Ти си такъв смешник, толкова си жалък ,че няма на къде повече!

    18:31 30.01.2026

  • 53 Не пропускай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    възможността да го предложиш за кмет на вашето село! Както е се е форсирал в хвалбите, току виж ви вкара в ЕС като отделен член, та и вие да видите бял ден, колкото го виждат и другите граждани на републиката... Е, може малко да ви поокраде, ама вие вече сте свикнали с мурафетите му и ще го изтърпите, нали ще ви прати в светлото бъдеще...

    18:32 30.01.2026

  • 54 Щерев

    0 0 Отговор
    тоя Еврейчито него ли вози с трабантчиту

    18:32 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове