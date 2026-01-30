Проф. Светослав Малинов: Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров

Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров. Въпросът е кой какви възможности, връзки и списъци от хора има, заяви пред "Лице в лице" по бТВ политологът проф. Светослав Малинов.

В този смисъл двамата са безнадеждно назад. Но един страх по-малко си отиде – какво ще правим ако никой не приеме. А сега имаме дори два лагера, а не само двама кандидати. Това е хубаво, защото имаше време, когато панически се бягаше от властта. Като че ли е по-добре да има повече кандидати, отколкото това, което имаше по-рано, добави той.

Задачата не е лесна, въпречки че има много "да", защото има и много неотговорени въпроси. Има много въпроси, които тя може да съобрази – могат ли кандиадтите да работят с повече, хора, могаъ ли да съставят екип. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият вицепремиер и бивш министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова във връзка с избора на служебен премиер от президента Илияна Йотова след приключилите днес срещи с кандидатите от т.нар. домова книга.

Главчев е фаворит, защото вече има два мандата. Другият ключов въпрос е дали в кабинета ще включат хора от сегашната управляваща група и такива от предишни служебни кабинети, добави Бъчварова.

Двамата коментираха и очакваното включване в предсрочните парламентарни избори със собствена политическа сила на подалия отсавка президент Румен Радев.

Тази голяма вълна, която се очаква, няма да бъде чак толкова значима. Ще има разместване, защото се появява нова партия с лидер с високо обществено доверие. Но полето, в което той може да действа, е по-скоро ляво и център-ляво. Ще има някакво разместване, но няма да е толкова голямо, колкото се прогнозира от някои анализатори, посочи Бъчварова.

При появата на такава формация избирателната активност няма как да не е по-голяма. Въпросът е кой ще изпадне. Най-близо до 4-процентнтата бариера са партии, които участваха в мнозинството – БСП и "Има такъв народ". Мисля, че този път първият и вторият и първият и третият ще имат чисто мнозинство от 120 депутати. Ако имаме колииция, тя ще бъде от двама. Ще има едно окрупняване, парламентът ще бъде с по-малко формации. Дистанцията между първия и втория и третия и четвъртия ще бъде много голяма и по-лесно ше се прави коалиция по аритметичен критерий, прогнозира проф. Малинов.

Аз мисля, че за коалиция може би ще е необходим трети, но зависи от избирателната активност, отбеляза Румяна Бъчварова.

Румен Радев трябва да вземе някакво решение до кого ще се приближи. Той е близо до евроскептичния вот, но все още не е преминал тези граници. Ако не зададе някакви нови ориентири, той ще остане в ляво-популисткото пространство. По този начин той ще бъде един много по-ерудиран лидер на "Възраждане". Държавата няма нужда от това и той трябва да направи заявка за нещо различно, коментира проф. Светослав Малинов.

Според мен той ще държи антикорупционната, антиГЕРБ и антиДПС линия. Тук той най-много лесно може да спечели доверие от избирателите и да развива външнополитическата си ориентация, прогнозира Бъчварова.

Според мен Румен Радев ще крие своите автентични намерения – ще се скрие зад антикорупционната реторика и ще бяга от въпросите за външнополитическата ориентация. Не може да бъде с ГЕРБ и ДПС при никакви условия. "Продължаваме промяната-Демократична България“ имат най-висок коалиционен потенциал, могат да се коалират и с Радев, и с ГЕРБ. В момента няма естествен красив формат за управление на България, каза още проф. Малинов.