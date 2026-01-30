Новини
България »
Проф. Светослав Малинов: Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров

30 Януари, 2026 18:41 925 22

Ако не даде нови ориентири, Радев ще е един по-ерудиран лидер на "Възраждане"

Проф. Светослав Малинов: Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров. Въпросът е кой какви възможности, връзки и списъци от хора има, заяви пред "Лице в лице" по бТВ политологът проф. Светослав Малинов.

В този смисъл двамата са безнадеждно назад. Но един страх по-малко си отиде – какво ще правим ако никой не приеме. А сега имаме дори два лагера, а не само двама кандидати. Това е хубаво, защото имаше време, когато панически се бягаше от властта. Като че ли е по-добре да има повече кандидати, отколкото това, което имаше по-рано, добави той.

Задачата не е лесна, въпречки че има много "да", защото има и много неотговорени въпроси. Има много въпроси, които тя може да съобрази – могат ли кандиадтите да работят с повече, хора, могаъ ли да съставят екип. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият вицепремиер и бивш министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова във връзка с избора на служебен премиер от президента Илияна Йотова след приключилите днес срещи с кандидатите от т.нар. домова книга.

Главчев е фаворит, защото вече има два мандата. Другият ключов въпрос е дали в кабинета ще включат хора от сегашната управляваща група и такива от предишни служебни кабинети, добави Бъчварова.

Двамата коментираха и очакваното включване в предсрочните парламентарни избори със собствена политическа сила на подалия отсавка президент Румен Радев.

Тази голяма вълна, която се очаква, няма да бъде чак толкова значима. Ще има разместване, защото се появява нова партия с лидер с високо обществено доверие. Но полето, в което той може да действа, е по-скоро ляво и център-ляво. Ще има някакво разместване, но няма да е толкова голямо, колкото се прогнозира от някои анализатори, посочи Бъчварова.

При появата на такава формация избирателната активност няма как да не е по-голяма. Въпросът е кой ще изпадне. Най-близо до 4-процентнтата бариера са партии, които участваха в мнозинството – БСП и "Има такъв народ". Мисля, че този път първият и вторият и първият и третият ще имат чисто мнозинство от 120 депутати. Ако имаме колииция, тя ще бъде от двама. Ще има едно окрупняване, парламентът ще бъде с по-малко формации. Дистанцията между първия и втория и третия и четвъртия ще бъде много голяма и по-лесно ше се прави коалиция по аритметичен критерий, прогнозира проф. Малинов.

Аз мисля, че за коалиция може би ще е необходим трети, но зависи от избирателната активност, отбеляза Румяна Бъчварова.

Румен Радев трябва да вземе някакво решение до кого ще се приближи. Той е близо до евроскептичния вот, но все още не е преминал тези граници. Ако не зададе някакви нови ориентири, той ще остане в ляво-популисткото пространство. По този начин той ще бъде един много по-ерудиран лидер на "Възраждане". Държавата няма нужда от това и той трябва да направи заявка за нещо различно, коментира проф. Светослав Малинов.

Според мен той ще държи антикорупционната, антиГЕРБ и антиДПС линия. Тук той най-много лесно може да спечели доверие от избирателите и да развива външнополитическата си ориентация, прогнозира Бъчварова.

Според мен Румен Радев ще крие своите автентични намерения – ще се скрие зад антикорупционната реторика и ще бяга от въпросите за външнополитическата ориентация. Не може да бъде с ГЕРБ и ДПС при никакви условия. "Продължаваме промяната-Демократична България“ имат най-висок коалиционен потенциал, могат да се коалират и с Радев, и с ГЕРБ. В момента няма естествен красив формат за управление на България, каза още проф. Малинов.


България
  • 1 Смях!

    10 0 Отговор
    Мине не мине и този дебейски смешко го показват по медиите. Пълно подобие на Плевню и сигурно ще ни го натрапят, като кандидат за президент.

    18:45 30.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 9689

    6 1 Отговор
    Имало и кандидат за министър председател пикла......

    18:46 30.01.2026

  • 4 бою циганина

    4 1 Отговор
    ходя по геюропа да се хваля с икономическото ни чудо, затрупани в боклуци и кал сме номер едно

    18:46 30.01.2026

  • 5 Къде си

    8 4 Отговор
    тръгнал да ми сравняваш Гюров с някакъв си безскрупулен Главчов , готов на всичко за пари ? А сбирщината от тези стрини , събирани от де ли не , не е за приказване .

    Коментиран от #19

    18:49 30.01.2026

  • 6 Този измислен професор

    4 1 Отговор
    е толкова плосък след като цяла вечер пред Цеци ни блъскаше главите с едни ПП деберасти които единствени може ли да бъдат партньори на Румен Радев. А аз директно му отговарям че ако гласувам за Радев и той направи коалиция с тези розови понита ще бъда първия който ще се обърна срещу бившият президент. Следващата ми кампания в интернет след тази която направих срещу Борисов и лидерите на подменяме промяната Кирчо и онзи другият след като решиха да яхат всички силови органи сега ще бъде срещу Радев. Не става със стари к.... нов бардак да се прави.

    18:50 30.01.2026

  • 7 Никой

    1 0 Отговор
    То - общо-взето - пеперуди.

    18:54 30.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор
    Боташа е аут. 5-7% колкото бяха на АБВГЗ на Гоце.

    18:55 30.01.2026

  • 9 Абе

    0 3 Отговор
    Що за глупост е да изнасяш шиформация от кухнята, дали искаш или не да станеш тримесечен премиер.Нали ,ако после офцътъ назначи друг вместо теб, това ще рефлестира на самочунствието и отношението на околните.

    18:58 30.01.2026

  • 10 Факт

    4 0 Отговор
    Хората са решили за кого ще гласуват. Едва ли медийната кампания ще даде резултати!

    18:58 30.01.2026

  • 11 Мдаа

    2 5 Отговор
    Само Главчев, главата му е най-голяма, опита също.

    Коментиран от #13

    18:59 30.01.2026

  • 12 Артилерист

    3 1 Отговор
    "Професорът" е ясен защо е скептичен с мнозинството за Радев, но Бъчварова дето предлага да има и трети в коалицията, не е много прилично. Тя все пак е жена на възраст...

    19:00 30.01.2026

  • 13 Изкукал е

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Ще изпусне стадото и то като изоглавено ще хукне

    19:03 30.01.2026

  • 14 Удри

    5 3 Отговор
    Радев вкара държавата в спирала от избори с рекордна инфлация от 30 години и голям дефицит, заради който не влезнахме в еврозоната по-рано заедно с Хърватия.

    19:04 30.01.2026

  • 15 Как

    2 4 Отговор
    Гюро Главчев е най подходящия кандидат!

    19:04 30.01.2026

  • 16 Опа

    5 3 Отговор
    Главчев има най-голям опит. Досега два пъти е бил служебен премиер. Но мафията вече е избрала Гюров въпреки, че няма нито един работен ден като подуправител на БНБ заради конфликт на интереси.

    19:06 30.01.2026

  • 17 ООрана държава

    4 5 Отговор
    Глафчо ми прилича на полицаят от сент тропе

    19:13 30.01.2026

  • 18 Някакъв там

    6 0 Отговор
    Най-дразнещата черта на "демократичните"празнословци е пренебрежителното отношение и чувството за божествена яснота, което демонстрират, а в същност са господа Хаберсинайн.

    19:16 30.01.2026

  • 19 Промяна Х

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Къде си":

    Гюро шарлатанина даже не е на работа вБНБ а ти виж себе си и тогава пиши

    19:20 30.01.2026

  • 20 МИРО

    1 1 Отговор
    Не признавам мнението на професора, нито Гюро, нито Главно !!! ОТГОВОРНО ГО ЗАЯВЯВАМ ТОВА !!! ВСЕ ПЛАШОЦИ !!! ОТ ТРИМАТА ПОЛЗА НИКАКВА !!!

    19:35 30.01.2026

  • 21 МИРО

    1 0 Отговор
    ТВЪРДО ГОВОРЯ !!! ИЗЛИШНИ И ПРАЗНИ ДУМИ !!!

    19:38 30.01.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор
    Задачата не е сложна, решението и изисква тотално разпускане на цялата държава, никой не се нуждае от 700+ хиляди корумпирани и алчни индивиди, овластени от народа, а Народа иска да ги изхвърли, звучи парадоксално, но е факт, България се управлява от неграмотни, нелегитимни, нахални и особено Грозни, Народът не ги харесва, не ги иска, показва им, че ги мрази, но те не реагират, чакат Народът не ги изхвърли..., заедно със столовете, бюрата, лаптопите...😙, много е близо този момент, няма да им се наложи да чакат много...🤩

    19:58 30.01.2026

