Проф. Михаил Константинов: Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента

Политическата ситуация около избора на служебен министър-председател отново показва сериозен дефицит на подходящи и безспорни кандидатури.
"Напълно неоцветени няма, по-скоро няколко от заместниците са по-малко популярни, докато шефовете на институции и един от заместниците на главния банкер са очевидно политически неоцветени. Доколкото разбираме, сме на път отново да изберем кандидат, около когото стоят доста съмнения, текущи дела, нерешени проблеми и така нататък. Изобщо колегите от ПП-ДБ са царе на това да предлагат кандидати за разни постове, които не отговарят на условията", каза математикът от "Галъп" проф. Михаил Константинов в "Денят ON AIR".
Той изрази сериозни резерви към един от най-често спряганите кандидати за служебен премиер, като подчерта, че срещу него има висящи дела.
"Интегритетът е едно много сложно понятие, което показва моралната съдържателност на личността. Когато срещу теб се водят някакви дела, които може би ще завършат не в твоя полза, ти в този момент си вън от играта. И това е всеобщо правило. Аз не знам по света някой, когото разследват в момента за нещо, да претендира за висок пост", коментира проф. Константинов пред Bulgaria ON AIR.
Въпреки това, дори изборът да бъде оспорен в Конституционния съд, той прогнозира, че процедурата ще се проточи и мандатът реално ще изтече, без да има практическа възможност за отмяната му.
Анулирането на актовете на подобно правителство би означавало срив в принципа на непрекъсваемост на държавната власт, което е недопустимо.
По отношение на ролята на Илияна Йотова проф. Константинов смята, че еманципацията от досегашното управление би била правилна и очаквана стъпка, но признава, че това ще бъде трудно.
Говорейки за вота, той подчерта, че социологическите данни в момента очертават лидер, но предупреди, че е рано за категорични прогнози.
"Когато влезе нов мощен играч, той дърпа бройка мандати, а сумата от мандатите е 240. Всички намаляват мандатите си, а тези, които са на границата между 10 и 15 мандата, изчезват. Така че това е просто математиката на света", заяви проф. Константинов. Той обърна внимание и на ефекта от появата на нов силен политически играч.
"Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента", категоричен бе математикът.
Относно възможността за съставяне на редовно правителство - проф. Константинов бе песимистичен.
Без сериозни и болезнени компромиси това изглежда почти невъзможно, а страната отново рискува да влезе в цикъл от последователни избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев щял да се бори срещу олигарсите
21:53 30.01.2026
2 ФЕЙК
21:54 30.01.2026
3 Яшар
21:54 30.01.2026
4 Факт
21:57 30.01.2026
5 поредният
22:01 30.01.2026
6 Преминал
22:01 30.01.2026
7 Пак идва нов месия
22:02 30.01.2026
8 Гориил
22:04 30.01.2026
9 В.Левски
22:05 30.01.2026
10 без значение
22:05 30.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен 1000
22:10 30.01.2026
13 Интервюто с Румен Радев
22:11 30.01.2026
14 Гориил
22:14 30.01.2026
15 Интервюто с Румен Радев
22:15 30.01.2026
16 Новак
Аз пък знам, Тръмп стана президент при неприключено разследване.
22:17 30.01.2026
17 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #19
22:18 30.01.2026
18 пуловер
22:21 30.01.2026
19 Вчера му даде
До коментар #17 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Каза - Радев 90 мандата, ГЕРБ 60 ,ПП/ДБ 36 ,ДПС 33 ,Възраждане 32...тези ще влезели
Коментиран от #21
22:30 30.01.2026
20 Анджо
22:50 30.01.2026
21 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #19 от "Вчера му даде":Абсурд Мишо да е казал такова нещо, той се е клел в наколенката на Бацо😉
22:56 30.01.2026
22 оня с коня
Коментиран от #23
22:58 30.01.2026
23 кво е умен бе
До коментар #22 от "оня с коня":виж че само лъже за пари
23:03 30.01.2026
24 Тити на Кака
Класика🤣🤣🤣🤣
23:04 30.01.2026