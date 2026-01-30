Новини
Проф. Михаил Константинов: Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента

Проф. Михаил Константинов: Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента

30 Януари, 2026 21:51 1 210 24

Интегритетът е едно много сложно понятие

Проф. Михаил Константинов: Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Политическата ситуация около избора на служебен министър-председател отново показва сериозен дефицит на подходящи и безспорни кандидатури.

"Напълно неоцветени няма, по-скоро няколко от заместниците са по-малко популярни, докато шефовете на институции и един от заместниците на главния банкер са очевидно политически неоцветени. Доколкото разбираме, сме на път отново да изберем кандидат, около когото стоят доста съмнения, текущи дела, нерешени проблеми и така нататък. Изобщо колегите от ПП-ДБ са царе на това да предлагат кандидати за разни постове, които не отговарят на условията", каза математикът от "Галъп" проф. Михаил Константинов в "Денят ON AIR".

Той изрази сериозни резерви към един от най-често спряганите кандидати за служебен премиер, като подчерта, че срещу него има висящи дела.

"Интегритетът е едно много сложно понятие, което показва моралната съдържателност на личността. Когато срещу теб се водят някакви дела, които може би ще завършат не в твоя полза, ти в този момент си вън от играта. И това е всеобщо правило. Аз не знам по света някой, когото разследват в момента за нещо, да претендира за висок пост", коментира проф. Константинов пред Bulgaria ON AIR.

Въпреки това, дори изборът да бъде оспорен в Конституционния съд, той прогнозира, че процедурата ще се проточи и мандатът реално ще изтече, без да има практическа възможност за отмяната му.

Анулирането на актовете на подобно правителство би означавало срив в принципа на непрекъсваемост на държавната власт, което е недопустимо.

По отношение на ролята на Илияна Йотова проф. Константинов смята, че еманципацията от досегашното управление би била правилна и очаквана стъпка, но признава, че това ще бъде трудно.

Говорейки за вота, той подчерта, че социологическите данни в момента очертават лидер, но предупреди, че е рано за категорични прогнози.

"Когато влезе нов мощен играч, той дърпа бройка мандати, а сумата от мандатите е 240. Всички намаляват мандатите си, а тези, които са на границата между 10 и 15 мандата, изчезват. Така че това е просто математиката на света", заяви проф. Константинов. Той обърна внимание и на ефекта от появата на нов силен политически играч.

"Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента", категоричен бе математикът.

Относно възможността за съставяне на редовно правителство - проф. Константинов бе песимистичен.

Без сериозни и болезнени компромиси това изглежда почти невъзможно, а страната отново рискува да влезе в цикъл от последователни избори.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Радев щял да се бори срещу олигарсите

    15 6 Отговор
    А не споменава кои олигарси го инсталираха и седят в момента зад него, като Гергов, Вълканов, Дачев и още други червени куфачета

    21:53 30.01.2026

  • 2 ФЕЙК

    9 5 Отговор
    Дядо Мишо много познава като хвърли боба или се вторачва в пъпа на бабата! В краен случая има екстрен вариант - врачката Калудка !

    21:54 30.01.2026

  • 3 Яшар

    6 5 Отговор
    Аз не гласувам защото трябва да гласувам за мафиоти ! и заради такива като теб ...ланкаджии

    21:54 30.01.2026

  • 4 Факт

    4 2 Отговор
    Интегритет е когато образът отговаря на делата. Дела, обвинения - да ги представят!

    21:57 30.01.2026

  • 5 поредният

    7 5 Отговор
    нищоприказващ паразит!

    22:01 30.01.2026

  • 6 Преминал

    6 5 Отговор
    отдавна срока на годност

    22:01 30.01.2026

  • 7 Пак идва нов месия

    4 6 Отговор
    Меча и ИТН точно отпадат а и са абсолютно безсмислени КАТО патерици.

    22:02 30.01.2026

  • 8 Гориил

    6 3 Отговор
    Преди всичко е необходимо да се осигури изключването на Украйна от парламентарните дебати. Участието в престъпление не трябва да опетнява честта и достойнството на български депутат.България не даде никакви гаранции за разширяването на НАТО на изток, но страната е съюзник на онези, които нарушиха обещанията си към Русия.

    22:04 30.01.2026

  • 9 В.Левски

    2 7 Отговор
    Бих предпочел председател от Сметната палата! Дали Главчев или Заместничката му!

    22:05 30.01.2026

  • 10 без значение

    2 2 Отговор
    Голяма работа дали Гюроов е спазил изискванията на закона, то и екс премиер Киро очевидно декларира неистина за гражданството (за да не пропусне момента за апартамента) и какво от това? Нека стане служебен премиер младежа.

    22:05 30.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен 1000

    5 4 Отговор
    Ето го лицето на измамата и далаверата при това ПРОФЕСОР, къде живее(?), в България - Михаил Константинов ! Територията на безсрамието и наглостта - България и МЕДИИТЕ ! П-р-о-с-т народ, коя територия населява - на България !

    22:10 30.01.2026

  • 13 Интервюто с Румен Радев

    3 1 Отговор
    Беше преди това с Константинов който не беше с яркочервена блуза , а с кафеникава но нарочно са им разменими местата и нарочно са шибнали яркочервената блуза за да омаловажават Президента Румен Радев.

    22:11 30.01.2026

  • 14 Гориил

    3 1 Отговор
    В идеалния случай България трябва да се превърне в строга и неотстъпчива страна.Време е да защитите собствените си интереси, а не тези на другите.

    22:14 30.01.2026

  • 15 Интервюто с Румен Радев

    3 1 Отговор
    Беше преди това с Константинов който не беше с яркочервена блуза , а с кафеникава , но нарочно са им разменили местата и нарочно са шибнали яркочервената блуза за да омаловажават Президента Румен Радев.

    22:15 30.01.2026

  • 16 Новак

    1 0 Отговор
    "Аз не знам по света някой, когото разследват в момента за нещо, да претендира за висок пост", коментира проф. Константинов"
    Аз пък знам, Тръмп стана президент при неприключено разследване.

    22:17 30.01.2026

  • 17 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 1 Отговор
    Професор Мишунгия, как ще коментира душманина на Бацо, колко %-та му дава в полет😅

    Коментиран от #19

    22:18 30.01.2026

  • 18 пуловер

    2 2 Отговор
    Този пенсионер е не само политически дребосък,но и отдавна загубил връзка с действителността

    22:21 30.01.2026

  • 19 Вчера му даде

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Каза - Радев 90 мандата, ГЕРБ 60 ,ПП/ДБ 36 ,ДПС 33 ,Възраждане 32...тези ще влезели

    Коментиран от #21

    22:30 30.01.2026

  • 20 Анджо

    1 1 Отговор
    Такива глупости говори по панорама, че ме 2 яд тоя защо не го попита защо прякора му е КЕШ и другото допълнение БОТАШОВ. Много отдавна съм видял ,че тоя е уникален лицемер и лъжец. Дано не съм прав , но с 7 служебни правителства го видяхме.

    22:50 30.01.2026

  • 21 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Вчера му даде":

    Абсурд Мишо да е казал такова нещо, той се е клел в наколенката на Бацо😉

    22:56 30.01.2026

  • 22 оня с коня

    0 1 Отговор
    Дебилите тука като видят Умен човек НАСТРЪХВАТ щото знаят че нищо няма за разберат от приказките му и започват НЕИСТОВО да го оплюват на Облекло Възраст,ФизиономияПартийна нагласа,коса и т.н.Ееей Олигофрени,Животът ви е Облъскал порядъчно досега,ама бедна ви е фантазията какво ви чака!

    Коментиран от #23

    22:58 30.01.2026

  • 23 кво е умен бе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    виж че само лъже за пари

    23:03 30.01.2026

  • 24 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Форумната група "Панелни кретени - Факти" за пореден път старателно оплюва човек, чиято единствена вина е, че е по-умен от всички тях, взети заедно...
    Класика🤣🤣🤣🤣

    23:04 30.01.2026

