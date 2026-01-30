Новини
Протестиращи срещу Румен Радев го причакаха пред БНТ

30 Януари, 2026 22:36 1 109 37

Те скандираха "Радев е позор" и "Радев е изменник"

Протестиращи срещу Румен Радев го причакаха пред БНТ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданско сдружение Боец излезе на протест срещу Румен Радев. Според сдружението, "Радев, след като излезе от президентството се крие, а появите му са до момента, превръщайки се в Пеевски 2", предаде БГНЕС.

Няколко привърженици на Боец се събраха пред БНТ, където Радев има участие тази вечер и поискаха да му зададат въпроси.

Румен Радев малко преди 20.30 ч. влезе в сградата на БНТ без да се спре при протестиращите. Те скандираха "Радев е позор" и "Радев е изменник".


България
  • 1 Резидента

    15 27 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    22:37 30.01.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    15 30 Отговор
    Русофилското племе се хваща за Радев като удавник за сламка!

    Коментиран от #35

    22:37 30.01.2026

  • 3 Хахо

    36 12 Отговор
    Платените клакьорчета на Боко от т. нар. Боец пак ги активирайа. Жалка история

    22:38 30.01.2026

  • 4 Свободен

    12 25 Отговор
    Някоя копейка не го ли защити?!

    Коментиран от #22, #34

    22:38 30.01.2026

  • 5 В цялата история на България

    14 16 Отговор
    няма друг случай на предсрочно абдикирал доброволно Президент!

    22:39 30.01.2026

  • 6 Тити на Кака

    12 15 Отговор
    "Радев, след като излезе от президентството се крие, а появите му са до момента, превръщайки се в Пеевски 2"

    Е, те това е ниво! Мозъчно ниво 😂😂😂😂

    22:39 30.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    23 9 Отговор
    "БОЕЦ" в услуга на тиквата и Пеевски

    22:40 30.01.2026

  • 8 Дрът сбъркан русофил

    13 19 Отговор
    Мислех, че Фатмака ще обяви военно положение по телевизията, а той обяви оставка!
    Егати мишока!

    22:41 30.01.2026

  • 9 Иван Попов

    26 10 Отговор
    Един и същ Герберски трол плюе Радев

    Коментиран от #15

    22:41 30.01.2026

  • 10 ?????

    20 6 Отговор
    Колко бяха тия няколко привърженици на Боец които се събраха пред БНТ,
    1,2,3,5,10,20,100,1 000,10 000,100 000, 1 000 000?
    Или тва не е важно?

    Коментиран от #16

    22:42 30.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Шепа платени Соросоиди.

    22:42 30.01.2026

  • 12 Радев, чии е Крим?

    10 18 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    Коментиран от #29

    22:42 30.01.2026

  • 13 Неразбирам

    9 6 Отговор
    Дезертьор

    22:44 30.01.2026

  • 14 Перо

    19 3 Отговор
    Тоя влашки, видински боклук започна да се издържа от платени протести! От както тиквата му уреди медицински услуги за жена му, обърна палачинката и не се спира!

    22:44 30.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    По ведомост от Козяк Боец са 38 човека.Гошо взима 1000 долара на месец а другите по 500.

    22:45 30.01.2026

  • 17 ООрана държава

    16 5 Отговор
    15 човека имаше ли или и толкова не можаха да саберат

    Коментиран от #18

    22:46 30.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "ООрана държава":

    На снимката са двама.

    Коментиран от #26

    22:46 30.01.2026

  • 19 Toя HП0 xpaнтyтник

    13 3 Отговор
    Гoшo Tъпoтo oт 0ПГ ГP0Б Bидин вeчe cи peвe някoй дa мy нaвpe пaтepицaтa някъдe oтзaд!

    22:48 30.01.2026

  • 20 От чужбина

    12 4 Отговор
    В момента Радев не решава нищо и няма причина да врякате срещу него. Платили са ви, за това и врякате.

    22:48 30.01.2026

  • 21 Колко ви платиха

    13 4 Отговор
    за да пуснете тази поръчкова статия?

    22:51 30.01.2026

  • 22 Копейките и рублите и еврото.

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Защитихме го, не се притеснявай за Румбата.

    22:53 30.01.2026

  • 23 Шишилизация

    9 2 Отговор
    На Шишилизатора овчите главички!

    22:54 30.01.2026

  • 24 Герп боклуци

    8 1 Отговор
    Да не излизаме на контрапротест че жорката ще квичи по улиците като преклещен

    Коментиран от #31

    22:55 30.01.2026

  • 25 !!!?

    3 10 Отговор
    Мистър Кеш: "Олигарсите" са на всеки километър !!!?

    22:55 30.01.2026

  • 26 Тити на Кака

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Е, как двама???
    Шест-седем са+един телефон, а това вече си е навалица, нали така!

    22:56 30.01.2026

  • 27 Парпърляк

    5 2 Отговор
    За какво протестират като той дори няма партия?

    Коментиран от #36

    22:57 30.01.2026

  • 28 Анджо

    4 4 Отговор
    Не знам народа как ще му повярват пак на КЕШ БОТАШОВ и ако го направи няма да е на добро.
    И двата мандата са пълен провал. И, най важното е че е проклет русофил.

    22:59 30.01.2026

  • 29 Козяк, чия е Гренландия?!

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Радев, чии е Крим?":

    В какви центове ви плащат на тролеите - мурикански или юропски?

    22:59 30.01.2026

  • 30 Сарафов

    4 5 Отговор
    Радев трябва да бъде съден за национално предателство!
    ​​
    Най-добре е да бъде вкаран във варненския арест за няколко месеца, защото може да се укрие или да повлияе на разследването... Имаме прецедент, номерът минава...

    23:00 30.01.2026

  • 31 Ние еничарите от Възраждане

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Герп боклуци":

    събираме повече! Около 300 бабички.

    Коментиран от #37

    23:02 30.01.2026

  • 32 Слава на Дания !

    4 1 Отговор
    Събирайте всички жълтопаветници и ги засилвайте към фронта в Гренландия да им замръзнат мартенките.

    23:02 30.01.2026

  • 33 Слава на Русия

    1 1 Отговор
    Събирайте всички русофили и на фронта да се бият срещу Украйна и да им замръзнат шушоните!

    23:04 30.01.2026

  • 34 копейките

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    са злобни и завистливи и лицемери и предатели и използвачи няма как да се случи...

    23:06 30.01.2026

  • 35 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡

    23:06 30.01.2026

  • 36 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Парпърляк":

    Идея нямаш колко регистрирани партии ще предложат да му бъдат "Ракета-носител"

    23:07 30.01.2026

  • 37 видяхте ли новите палати на костя

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ние еничарите от Възраждане":

    на брега на морето със кинефи заустени в него и закупени с народни пари...тоя щял да оправя България......

    23:08 30.01.2026

