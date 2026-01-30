Протестиращи срещу Румен Радев го причакаха пред БНТ

Гражданско сдружение Боец излезе на протест срещу Румен Радев. Според сдружението, "Радев, след като излезе от президентството се крие, а появите му са до момента, превръщайки се в Пеевски 2", предаде БГНЕС.
Няколко привърженици на Боец се събраха пред БНТ, където Радев има участие тази вечер и поискаха да му зададат въпроси.
Румен Радев малко преди 20.30 ч. влезе в сградата на БНТ без да се спре при протестиращите. Те скандираха "Радев е позор" и "Радев е изменник".
Оценка 2.9 от 29 гласа.
1 Резидента
22:37 30.01.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #35
22:37 30.01.2026
3 Хахо
22:38 30.01.2026
4 Свободен
Коментиран от #22, #34
22:38 30.01.2026
5 В цялата история на България
22:39 30.01.2026
6 Тити на Кака
Е, те това е ниво! Мозъчно ниво 😂😂😂😂
22:39 30.01.2026
7 Красимир Петров
22:40 30.01.2026
8 Дрът сбъркан русофил
Егати мишока!
22:41 30.01.2026
9 Иван Попов
Коментиран от #15
22:41 30.01.2026
10 ?????
1,2,3,5,10,20,100,1 000,10 000,100 000, 1 000 000?
Или тва не е важно?
Коментиран от #16
22:42 30.01.2026
11 Последния Софиянец
22:42 30.01.2026
12 Радев, чии е Крим?
Коментиран от #29
22:42 30.01.2026
13 Неразбирам
22:44 30.01.2026
14 Перо
22:44 30.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
До коментар #10 от "?????":По ведомост от Козяк Боец са 38 човека.Гошо взима 1000 долара на месец а другите по 500.
22:45 30.01.2026
17 ООрана държава
Коментиран от #18
22:46 30.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #17 от "ООрана държава":На снимката са двама.
Коментиран от #26
22:46 30.01.2026
19 Toя HП0 xpaнтyтник
22:48 30.01.2026
20 От чужбина
22:48 30.01.2026
21 Колко ви платиха
22:51 30.01.2026
22 Копейките и рублите и еврото.
До коментар #4 от "Свободен":Защитихме го, не се притеснявай за Румбата.
22:53 30.01.2026
23 Шишилизация
22:54 30.01.2026
24 Герп боклуци
Коментиран от #31
22:55 30.01.2026
25 !!!?
22:55 30.01.2026
26 Тити на Кака
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Е, как двама???
Шест-седем са+един телефон, а това вече си е навалица, нали така!
22:56 30.01.2026
27 Парпърляк
Коментиран от #36
22:57 30.01.2026
28 Анджо
И двата мандата са пълен провал. И, най важното е че е проклет русофил.
22:59 30.01.2026
29 Козяк, чия е Гренландия?!
До коментар #12 от "Радев, чии е Крим?":В какви центове ви плащат на тролеите - мурикански или юропски?
22:59 30.01.2026
30 Сарафов
Най-добре е да бъде вкаран във варненския арест за няколко месеца, защото може да се укрие или да повлияе на разследването... Имаме прецедент, номерът минава...
23:00 30.01.2026
31 Ние еничарите от Възраждане
До коментар #24 от "Герп боклуци":събираме повече! Около 300 бабички.
Коментиран от #37
23:02 30.01.2026
32 Слава на Дания !
23:02 30.01.2026
33 Слава на Русия
23:04 30.01.2026
34 копейките
До коментар #4 от "Свободен":са злобни и завистливи и лицемери и предатели и използвачи няма как да се случи...
23:06 30.01.2026
35 Стенли
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡
23:06 30.01.2026
36 оня с коня
До коментар #27 от "Парпърляк":Идея нямаш колко регистрирани партии ще предложат да му бъдат "Ракета-носител"
23:07 30.01.2026
37 видяхте ли новите палати на костя
До коментар #31 от "Ние еничарите от Възраждане":на брега на морето със кинефи заустени в него и закупени с народни пари...тоя щял да оправя България......
23:08 30.01.2026