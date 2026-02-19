Вземете 50% отстъпка за хостинг от

След обрата по делото за смъртта на Евгения Владимирова: Голям протест пред Съдебната палата в София

19 Февруари, 2026 20:38

Близките на Евгения, която завинаги остана на 33, се надяват днешната демонстрация да е сигнал за институциите - че са нужни законодателни промени за повече справедливост, но и знак към тези, които и в момента живеят в условията на домашно насилие: че нито един подобен случай не бива да остава неразкрит и ненаказан.

След обрата по делото за смъртта на Евгения Владимирова: Голям протест пред Съдебната палата в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Голям протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров, за убийството на Евгения Владимирова., информират от Нова телевизия.
33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.
През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.

През декември Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане на втора инстанция от друг съдебен състав.

Така този понеделник нов състав от Софийския апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор без право на замяна на 20 години лишаване от свобода, а баща му Пламен Владимиров беше изцяло оправдан - въпреки вече събраните доказателства, че е помагал на сина си.

Апелативната прокуратура в София ще протестира намалената присъда, казаха от държавното обвинение.

Близките на Евгения, която завинаги остана на 33, се надяват днешната демонстрация да е сигнал за институциите - че са нужни законодателни промени за повече справедливост, но и знак към тези, които и в момента живеят в условията на домашно насилие: че нито един подобен случай не бива да остава неразкрит и ненаказан.


  • 1 СЪУЧАСТНИК И ПОМАГАЧ?!!?!!

    44 3 Отговор
    БЕЗ ПРИСЪДАААА....?!?!! ЯВНО ПЕПО ЕВРОТО БАЧКА ОЩЕ И ПОДКУПВА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ...

    20:40 19.02.2026

  • 2 дядото

    48 1 Отговор
    красиво е да видиш възмутения народ.само с протести обаче няма да стане.

    20:41 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    26 5 Отговор
    Типичен пример за байганьо-съдебната-система. ХАХАХА!
    Вижте се бе! Вижте какво представлявате.
    80% от поселението там сте м@нгаля.

    20:42 19.02.2026

  • 5 гост

    30 1 Отговор
    Българската правосъдна система сътворява чудеса...............

    20:43 19.02.2026

  • 6 Къде е оная опрасканата съдийка

    20 8 Отговор
    дето щеше да маха еврото?

    20:47 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Компетентен

    46 3 Отговор
    Докато поне няколко мрсника в тоги не бъдат OБECЕНИ пред съдебните сгради, тия гаври с правосъдието няма да спрат !!!

    20:51 19.02.2026

  • 9 Дзак

    10 0 Отговор
    Необяснимо!

    20:57 19.02.2026

  • 10 да им го тттуррра

    18 0 Отговор
    СЪД и ПРОКУРАТУРА

    20:58 19.02.2026

  • 11 Ххх

    22 0 Отговор
    В България убийствата са полулегални👩‍⚖️

    20:59 19.02.2026

  • 12 име

    20 11 Отговор
    Това е благодарение на соpocoидите, които кадруват в съдебната система. Трябва да са либерални, да дават шанс на убийците.

    Коментиран от #33

    21:01 19.02.2026

  • 13 Ами

    30 0 Отговор
    пак казвам, разковничето е в съда и прокуратурата! Там е злото дето трови всяко обществото, дължащо се на дива корупция в двете ведомства! Не Пеевски, Радев, Борисов и тн са ни виновни! Просто никой от политиците и други властимащи няма страх от възмездие наказание! В съда и прокуратурата е решението за силна държава!

    21:02 19.02.2026

  • 14 Някой си

    28 2 Отговор
    Браво на съдиите дето оправдаха свекъра и го пуснаха!Сега да оправдаят и убиеца и да ги пуснат по живо по здраво сред протестиращите!Докога ще търпим произвола на съдии и прокурори?Какво още трябва да стане?

    21:04 19.02.2026

  • 15 Дедо Мраз

    31 2 Отговор
    Това са привилегиите да си кадър на ДАНС, та дори и бивш. Хвърляш куфар с труп във водоем и съдът те оневинява.

    21:05 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Тъжен е,кара на пост и че-кия.😪

    21:13 19.02.2026

  • 20 Раз Трел

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Така става когато си мислиш че жената е твоя собственост!

    21:23 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    И сега да ми каже драгия провервач каква точно точка от правилника нарушавам, че не ми се публикува коментара щото ми писна от дивотиите ви!

    21:50 19.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДрайвингПлежър

    5 9 Отговор
    САМО ДЕТО ПРИСЪДАТА НЕ Е НАМАЛЕНА!

    Всъщност ПРИСЪДАТА Е МАКСИМАЛНАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО!
    Промяната идва заради изменения състав на престъплението в непредумишлено - а това е поради липса на доказателства предоставени от Прокуратурата!

    Та от една страна имаме нискоинтелигенти, които протестират пред Съда, докато искат ЗАКОНОДАТЕЛНИ промени, които са прерогатив на ПАРЛАМЕНТА!
    А от друга страна същите тия нискоинтелигентни реват против Съда, докато РЕАЛНО пропуските са на ПРОКУРАТУРАТА!

    Никога няма да станем държава и предлагам да не се правите на демократи ми да почвате с линчуването, щото всъщност всички искат това - да се събере група моралисти и да отсъди!

    Коментиран от #26, #29

    21:52 19.02.2026

  • 26 Съгласен

    3 10 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Съм абсолютно с написаното. Всеки, който не получи исканата от него присъда - на протест.
    Давате ли си сметка за какво става въпрос!!!
    И най-страшното е , че телевизиите дават само протестиращи. Колко са тия протестиращи?
    Защо не поискаха веднъж мнението и на другата страна? “Обективна журналистика” ?!
    В случая , на съда. Не че са длъжни да се обясняват.
    Как изведнъж България се напълни със юристи? И то съдии?
    Същото беше и декември. Колко хиляди финансисти , одитори и т.н. излязоха да протестират против бюджета.
    И никой не каза, тоя бюджет е лош - ето нашето предложение е по-добро.
    Хора, опомнете се! Така не става. Трябва все пак, някаква идея. Това с корупцията е огромна, многоцветна димка. Големите проблеми са другаде.

    Коментиран от #28

    22:30 19.02.2026

  • 27 То е ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    100% не е на протеста. Търси някоя друга чужда жена да му се върже. Ама както гласи поговорката: не е луд който яде баницата, луд е който му я дава...

    23:09 19.02.2026

  • 28 Марио

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Съгласен":

    И аз съм съгласен с теб. Но звучиш като Радев! Къде е проблема? Стига с това те, там, той. Без да навлизам на международно ниво, България се управлява от Бойко Борисов четвърт век. Той майка, той тати сумати години. Когато казваш а стигни до д поне.

    Коментиран от #32

    23:18 19.02.2026

  • 29 Всъщност,

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    само малоумници могат да повярват, че виновни за това са МВР, Сарафови прокуратурата. На всеки нормален и честен човек е ясно, че проблема е в КОРУМПИРАНИЯ "НЕЗАВИСИМ" СЪД, за който доказателствата срещу платежоспособните престъпници почти винаги са недостатъчни и спорни !

    Коментиран от #30

    23:45 19.02.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Всъщност,":

    Всъщност ако си помислиш малко и току виж вземеш, че формираш някоя мисъл по-като хората.

    Нека приемем твърдението ти за платежоспособните престъпници!

    Къде е по-лесно да вложиш парите си и да имаш резултат. да ги "вложиш" в Прокурор, който ще "ЗАБРАВИ" да включи окървавен нож с отпечатъци" в доказателствата, които представя на Съда и никой няма да му потърси отговорност за това, защото той решава кое е има отношение към делото и кое не

    ...или да си "вложиш" парите в корумпиран Судия, който ще излезе пред съда, където всяка запетайка с записва и ще каже - тоя нож дето го гледате не е нож и не е тука и с което ще си сложи главата в торбата!!!

    Хайде помисли малко къде е по-лесно да манипулираш производството и да корумпираш ;) ;)
    Разбирам какво ти се иска, но като човек опирал до Съда знам, че макар и бавно и трудно Самия съд си върши работата и всъщност е последната преграда пред абсолютното беззаконие!

    00:31 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Съгласен

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Марио":

    Марио, тоя път не води до никъде. По-точно води до там, където силно се съмнявам, че някой иска да е.
    Ще се опитам да дам пример. Премахваме наказателното право въобще. Спестяваме страшно много пари и човешка енергия. Единственото наказание за извършено престъпление : разстрел на място!
    Охранителните органи те хващат на място и изпълняват веднага наказанието.
    Неправилно паркиране, червен светофар, отнемане предимство, превишена скорост, влизане със взлом, незаконно отнемане на автомобил, разпространение на наркотици и т. н.
    Хора, хванати на местопрестъплението и изведнъж започва разследване! За какво? Да докажем, че слънцето ще изгрее и утре?
    Законите, Марио са такива. Не са виновни магистратите. Хората карат по тях, щат-нещат. Не, че всички работят идеално, но генерално не променят нещата.
    За Бойко. Историята на България не започва 2013 год., т.е. със Бойко. Назад не е бяло петно. И не мисля, че всяко по-продължително управление априори трябва да е лошо. При положение, че ние не харесваме и майка си и баща си.
    За Радев, мисля, че по-мрачна и по-плоска личност, поне в новата ни история няма.
    Не знам дали успях да ти отговоря поне малко. Все пак тук формата трудно би позволил по-обстойна дискусия. Но пак е нещо.

    08:37 20.02.2026

  • 33 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Така е, двама от съдиите в състава са именно от тази група соросоиди. Третият е подписал против с особено мнение.

    09:16 20.02.2026

  • 34 Факт

    1 1 Отговор
    Такива са законите и евродирективите

    09:27 20.02.2026

  • 35 Димитър

    0 0 Отговор
    АКО АЗ БЯХ НА МЯСТОТО НА БАЩАТА ТИЯ ДВАМАТА ОТДАВНА ДА ГИ НЯМАШЕ....А ПРОДАЖНИТЕ ИЗРОДИ В ТОГИ .......БОЙ ....МНОГО БОЙ БЕЗ ОГЛЕД НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА МЕН...

    12:48 20.02.2026

  • 36 Димитър

    0 0 Отговор
    АКО АЗ БЯХ НА МЯСТОТО НА БАЩАТА ТИЯ ДВАМАТА ОТДАВНА ДА ГИ НЯМАШЕ....А ПРОДАЖНИТЕ ИЗРОДИ В ТОГИ .......БОЙ ....МНОГО БОЙ БЕЗ ОГЛЕД НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА МЕН...

    12:48 20.02.2026

