След обрата по делото за смъртта на Евгения Владимирова: Голям протест пред Съдебната палата в София

Голям протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров, за убийството на Евгения Владимирова., информират от Нова телевизия.

33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.

През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.

През декември Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане на втора инстанция от друг съдебен състав.

Така този понеделник нов състав от Софийския апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор без право на замяна на 20 години лишаване от свобода, а баща му Пламен Владимиров беше изцяло оправдан - въпреки вече събраните доказателства, че е помагал на сина си.

Апелативната прокуратура в София ще протестира намалената присъда, казаха от държавното обвинение.

Близките на Евгения, която завинаги остана на 33, се надяват днешната демонстрация да е сигнал за институциите - че са нужни законодателни промени за повече справедливост, но и знак към тези, които и в момента живеят в условията на домашно насилие: че нито един подобен случай не бива да остава неразкрит и ненаказан.