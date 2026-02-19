След обрата по делото за смъртта на Евгения Владимирова: Голям протест пред Съдебната палата в София

Голям протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров, за убийството на Евгения Владимирова., информират от Нова телевизия.
33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.
През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.
През декември Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане на втора инстанция от друг съдебен състав.
Така този понеделник нов състав от Софийския апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор без право на замяна на 20 години лишаване от свобода, а баща му Пламен Владимиров беше изцяло оправдан - въпреки вече събраните доказателства, че е помагал на сина си.
Апелативната прокуратура в София ще протестира намалената присъда, казаха от държавното обвинение.
Близките на Евгения, която завинаги остана на 33, се надяват днешната демонстрация да е сигнал за институциите - че са нужни законодателни промени за повече справедливост, но и знак към тези, които и в момента живеят в условията на домашно насилие: че нито един подобен случай не бива да остава неразкрит и ненаказан.
1 СЪУЧАСТНИК И ПОМАГАЧ?!!?!!
20:40 19.02.2026
2 дядото
20:41 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
Вижте се бе! Вижте какво представлявате.
80% от поселението там сте м@нгаля.
20:42 19.02.2026
5 гост
20:43 19.02.2026
6 Къде е оная опрасканата съдийка
20:47 19.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Компетентен
20:51 19.02.2026
9 Дзак
20:57 19.02.2026
10 да им го тттуррра
20:58 19.02.2026
11 Ххх
20:59 19.02.2026
12 име
Коментиран от #33
21:01 19.02.2026
13 Ами
21:02 19.02.2026
14 Някой си
21:04 19.02.2026
15 Дедо Мраз
21:05 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #16 от "Шопо":Тъжен е,кара на пост и че-кия.😪
21:13 19.02.2026
20 Раз Трел
До коментар #17 от "Mими Кучева🐕🦺":Така става когато си мислиш че жената е твоя собственост!
21:23 19.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ДрайвингПлежър
21:50 19.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ДрайвингПлежър
Всъщност ПРИСЪДАТА Е МАКСИМАЛНАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО!
Промяната идва заради изменения състав на престъплението в непредумишлено - а това е поради липса на доказателства предоставени от Прокуратурата!
Та от една страна имаме нискоинтелигенти, които протестират пред Съда, докато искат ЗАКОНОДАТЕЛНИ промени, които са прерогатив на ПАРЛАМЕНТА!
А от друга страна същите тия нискоинтелигентни реват против Съда, докато РЕАЛНО пропуските са на ПРОКУРАТУРАТА!
Никога няма да станем държава и предлагам да не се правите на демократи ми да почвате с линчуването, щото всъщност всички искат това - да се събере група моралисти и да отсъди!
Коментиран от #26, #29
21:52 19.02.2026
26 Съгласен
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":Съм абсолютно с написаното. Всеки, който не получи исканата от него присъда - на протест.
Давате ли си сметка за какво става въпрос!!!
И най-страшното е , че телевизиите дават само протестиращи. Колко са тия протестиращи?
Защо не поискаха веднъж мнението и на другата страна? “Обективна журналистика” ?!
В случая , на съда. Не че са длъжни да се обясняват.
Как изведнъж България се напълни със юристи? И то съдии?
Същото беше и декември. Колко хиляди финансисти , одитори и т.н. излязоха да протестират против бюджета.
И никой не каза, тоя бюджет е лош - ето нашето предложение е по-добро.
Хора, опомнете се! Така не става. Трябва все пак, някаква идея. Това с корупцията е огромна, многоцветна димка. Големите проблеми са другаде.
Коментиран от #28
22:30 19.02.2026
27 То е ясно
До коментар #16 от "Шопо":100% не е на протеста. Търси някоя друга чужда жена да му се върже. Ама както гласи поговорката: не е луд който яде баницата, луд е който му я дава...
23:09 19.02.2026
28 Марио
До коментар #26 от "Съгласен":И аз съм съгласен с теб. Но звучиш като Радев! Къде е проблема? Стига с това те, там, той. Без да навлизам на международно ниво, България се управлява от Бойко Борисов четвърт век. Той майка, той тати сумати години. Когато казваш а стигни до д поне.
Коментиран от #32
23:18 19.02.2026
29 Всъщност,
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":само малоумници могат да повярват, че виновни за това са МВР, Сарафови прокуратурата. На всеки нормален и честен човек е ясно, че проблема е в КОРУМПИРАНИЯ "НЕЗАВИСИМ" СЪД, за който доказателствата срещу платежоспособните престъпници почти винаги са недостатъчни и спорни !
Коментиран от #30
23:45 19.02.2026
30 ДрайвингПлежър
До коментар #29 от "Всъщност,":Всъщност ако си помислиш малко и току виж вземеш, че формираш някоя мисъл по-като хората.
Нека приемем твърдението ти за платежоспособните престъпници!
Къде е по-лесно да вложиш парите си и да имаш резултат. да ги "вложиш" в Прокурор, който ще "ЗАБРАВИ" да включи окървавен нож с отпечатъци" в доказателствата, които представя на Съда и никой няма да му потърси отговорност за това, защото той решава кое е има отношение към делото и кое не
...или да си "вложиш" парите в корумпиран Судия, който ще излезе пред съда, където всяка запетайка с записва и ще каже - тоя нож дето го гледате не е нож и не е тука и с което ще си сложи главата в торбата!!!
Хайде помисли малко къде е по-лесно да манипулираш производството и да корумпираш ;) ;)
Разбирам какво ти се иска, но като човек опирал до Съда знам, че макар и бавно и трудно Самия съд си върши работата и всъщност е последната преграда пред абсолютното беззаконие!
00:31 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Съгласен
До коментар #28 от "Марио":Марио, тоя път не води до никъде. По-точно води до там, където силно се съмнявам, че някой иска да е.
Ще се опитам да дам пример. Премахваме наказателното право въобще. Спестяваме страшно много пари и човешка енергия. Единственото наказание за извършено престъпление : разстрел на място!
Охранителните органи те хващат на място и изпълняват веднага наказанието.
Неправилно паркиране, червен светофар, отнемане предимство, превишена скорост, влизане със взлом, незаконно отнемане на автомобил, разпространение на наркотици и т. н.
Хора, хванати на местопрестъплението и изведнъж започва разследване! За какво? Да докажем, че слънцето ще изгрее и утре?
Законите, Марио са такива. Не са виновни магистратите. Хората карат по тях, щат-нещат. Не, че всички работят идеално, но генерално не променят нещата.
За Бойко. Историята на България не започва 2013 год., т.е. със Бойко. Назад не е бяло петно. И не мисля, че всяко по-продължително управление априори трябва да е лошо. При положение, че ние не харесваме и майка си и баща си.
За Радев, мисля, че по-мрачна и по-плоска личност, поне в новата ни история няма.
Не знам дали успях да ти отговоря поне малко. Все пак тук формата трудно би позволил по-обстойна дискусия. Но пак е нещо.
08:37 20.02.2026
33 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "име":Така е, двама от съдиите в състава са именно от тази група соросоиди. Третият е подписал против с особено мнение.
09:16 20.02.2026
34 Факт
09:27 20.02.2026
35 Димитър
12:48 20.02.2026
36 Димитър
12:48 20.02.2026