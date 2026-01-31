С или без партия Демерджиев ще е до Румен Радев

"Аз не знам да се строи партия на президента Румен Радев. В този кратък вариант до изборите не е реалистично да се построи партия, но в момента, в който тръгне да се създава алтернатива в управлението на държавата, тези хора ще бъде подложени на изключителни репресии". Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред бТВ.
Той обясни, че е гледал интервюто на Румен Радев в Панорама по БНТ, като отговорите на президента са дали яснота по въпросите, касаещи вътрешната политика, както и международната политика, разкри news.bg.
Демерджиев бе категоричен, че неговият път продължава оттук нататък с Румен Радев. Той се надява да бъде създадена държава, в която има ред, сигурност, право и борба с корупцията.
Иван Демерджиев заяви, че не може да каже дали ще бъде кандидат за депутат в партийни листи. "Аз многократно съм заявявал подкрепа към президента и ще продължа да го подкрепям. Постовете не трябва да бъдат самоцел. Властта и постовете трябва да бъдат инструмент, с който да се постигнат целите. Ако постовете се използват като самоцел, те са абсолютно безполезни", каза той, като не отговори на въпросите дали иска да е депутат или министър.
Според него много хора предлагат помощ на държавния глава, без да искат постове. "Внимателно трябва да се подходи как да се даде път на хората, които искат да помогнат на Радев. Много хора предлагат абсолютно добронамерено да помогнат с каквото могат, като не търсят постове, облаги или включване формално в политически проект", каза още Демерджиев.
1 хах
10:51 31.01.2026
2 Фен
10:51 31.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #23
10:52 31.01.2026
4 Дориана
Коментиран от #6, #19, #21
10:53 31.01.2026
5 Просто човек
Коментиран от #11
10:55 31.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Дориана":Гледай срещата на ЕНП в Загреб с участието на Бойко Борисов.
Коментиран от #27, #29
10:55 31.01.2026
7 Пуфи
10:57 31.01.2026
8 Дориана
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Освобождаването на България от корупция, мафия и олигарси , от техните създатели и проводници е национален приоритет . Борисов се подмазва и рабополепничи навсякъде и в Европа и в Америка , което е типично негов стил и стила на патериците му като Желязков, който е типичен пример за подмазване и рабополепие.
Коментиран от #9
10:59 31.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Дориана":Комунистите в Брюксел чрез еврофондовете създават олигархия и корупция свързана със властта.Няма свободен бизнес и конкуренция.Системата е грешна.
Коментиран от #33
11:02 31.01.2026
10 Гост
Коментиран от #15, #16
11:03 31.01.2026
11 Стенли
До коментар #5 от "Просто човек":Макар че нямам намерение да гласувам за Радев по голям поз от от Борисов и Пеевски са може би само техните патерички бсп ново начало и има такъв и иот
11:04 31.01.2026
12 Зъл пес
Коментиран от #25
11:04 31.01.2026
13 Боруна Лом
11:06 31.01.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
11:06 31.01.2026
15 Стенли
До коментар #10 от "Гост":Ами сигурно ръководствата на телевизиите усетиха на къде отиват работите единствената що годе читава телевизия е Евроком всички друго е леш
11:06 31.01.2026
16 Лалугер
До коментар #10 от "Гост":Не бе,Боко не ги ще тия мисирки и продажници
Коментиран от #20
11:07 31.01.2026
17 Кирил
11:09 31.01.2026
18 АГАТ а Кристи
Тоя си завря езика до началото на дебелото чер,во...
До сега другите караха само повърхностно !
11:09 31.01.2026
19 Да бе да
До коментар #4 от "Дориана":А също и он Радев и радевдката мафия
11:09 31.01.2026
20 Хараламби
До коментар #16 от "Лалугер":Да бе. Не ги щял. Страх го е да не го питат къде са кинтите. И ония в шкафчето и кюлчетата.
11:09 31.01.2026
21 Да те питам
До коментар #4 от "Дориана":По-спокойти ли ще сте,ако Борисов и Пеевски останат сиви кардинали.За Борисов специално,той е ЛИДЕРна партията и нямате право да му искате оставка.Спрете да се напъвате излишно.Съсредоточете се в създаване на партия на своите кумири,иначе няма да ви се получи с "да махнем този,да махнем онзи".Ако сте по- добри,те сами ще отпаднат от политическата сцена.Хората "не пасат трева"
Коментиран от #28
11:10 31.01.2026
22 Абсурдистан
11:11 31.01.2026
23 123
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Мъчиш се да се конкурираш с Демеджиев по лиз Ане ?
11:11 31.01.2026
24 о.з. старшина - тръмпист:
Пък той дори партия няма да прави?! Ми как ще се яви на избпри- под чуждо име?
Отказваме се с мойта другарка да чакаме повече на Дунав мост!
11:12 31.01.2026
25 Какво е
До коментар #12 от "Зъл пес":искал да каже автора на коментара? Явно мисълта не върви много гладко и ясно.
11:13 31.01.2026
26 Така се надявахме
Май го с страх, че я събере 10 % , я не!
Коментиран от #31
11:14 31.01.2026
27 А па ти
До коментар #6 от "Последния Софиянец":гледай запетайките по стените на "заведението" ти и се чуди дали да не го възгласиш за Арт инсталация
11:15 31.01.2026
28 Ами
До коментар #21 от "Да те питам":ти, от кои си?
11:15 31.01.2026
29 Дориана
До коментар #6 от "Последния Софиянец":От подмазването на Борисов пред Европа и САЩ България не е процъфтяла и нищо добро не е спечелила освен корупция , мафия, олигарси, рекети, пълзяща диктатура , политически затворници. Така , че подмазването на Борисов с нищо не може да му помогне той и Пеевски си остават най- провалените и мразени политици в България.
11:16 31.01.2026
30 Софийски селянин,
Строи се завод фабрика,къща.
А политиката за такива тарикати както казва бай Ганьо е само келепир.
11:17 31.01.2026
31 Лелееее
До коментар #26 от "Така се надявахме":колко сипрост!!!!!! Ама наистина много.
11:17 31.01.2026
32 Време е
Коментиран от #34
11:18 31.01.2026
33 Дориана
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Европейските политици си получават заслуженото защото ЕС се разпада , а Европа ще бъде унищожена точно заради тях.
11:19 31.01.2026
34 Софийски селянин,
До коментар #32 от "Време е":Пак нищо няма да излезе,трябва да се смени целият генофон на тази територия..
Баналният лаф, матриала не става..
11:23 31.01.2026
35 газо
11:25 31.01.2026