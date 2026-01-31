Новини
С или без партия Демерджиев ще е до Румен Радев

С или без партия Демерджиев ще е до Румен Радев

31 Януари, 2026 10:49 817 35

  • румен радев-
  • президент-
  • оставка-
  • партия-
  • иван демерджиев

Много хора предлагат помощ на държавния глава, без да искат постове, посочи Иван Демерджиев

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Аз не знам да се строи партия на президента Румен Радев. В този кратък вариант до изборите не е реалистично да се построи партия, но в момента, в който тръгне да се създава алтернатива в управлението на държавата, тези хора ще бъде подложени на изключителни репресии". Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред бТВ.

Той обясни, че е гледал интервюто на Румен Радев в Панорама по БНТ, като отговорите на президента са дали яснота по въпросите, касаещи вътрешната политика, както и международната политика, разкри news.bg.

Демерджиев бе категоричен, че неговият път продължава оттук нататък с Румен Радев. Той се надява да бъде създадена държава, в която има ред, сигурност, право и борба с корупцията.

Иван Демерджиев заяви, че не може да каже дали ще бъде кандидат за депутат в партийни листи. "Аз многократно съм заявявал подкрепа към президента и ще продължа да го подкрепям. Постовете не трябва да бъдат самоцел. Властта и постовете трябва да бъдат инструмент, с който да се постигнат целите. Ако постовете се използват като самоцел, те са абсолютно безполезни", каза той, като не отговори на въпросите дали иска да е депутат или министър.

Според него много хора предлагат помощ на държавния глава, без да искат постове. "Внимателно трябва да се подходи как да се даде път на хората, които искат да помогнат на Радев. Много хора предлагат абсолютно добронамерено да помогнат с каквото могат, като не търсят постове, облаги или включване формално в политически проект", каза още Демерджиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хах

    11 2 Отговор
    Стани ми оръженосец като навремето по рицарските турнири

    10:51 31.01.2026

  • 2 Фен

    7 5 Отговор
    Важното е да си точен с парите. И Радев ще те вземе.

    10:51 31.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 14 Отговор
    Комунистите в Брюксел няма да позволят реформи на Радев.Олигархията се отчита на Урсула.Вижте как посрещат Бойко Борисов на срещата на ЕНП.

    Коментиран от #8, #23

    10:52 31.01.2026

  • 4 Дориана

    13 11 Отговор
    България трябва да се изчисти от присъствието на Борисов и Пеевски и техните патерици .Те трябва да напуснат Парламента и политиката.

    Коментиран от #6, #19, #21

    10:53 31.01.2026

  • 5 Просто човек

    8 11 Отговор
    Резидента е пълен п.о.з.о.р!!!

    Коментиран от #11

    10:55 31.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Гледай срещата на ЕНП в Загреб с участието на Бойко Борисов.

    Коментиран от #27, #29

    10:55 31.01.2026

  • 7 Пуфи

    3 6 Отговор
    Сите сакаат напълнят кесиите за 3 месеца кат бат Бойко за 15 години

    10:57 31.01.2026

  • 8 Дориана

    11 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Освобождаването на България от корупция, мафия и олигарси , от техните създатели и проводници е национален приоритет . Борисов се подмазва и рабополепничи навсякъде и в Европа и в Америка , което е типично негов стил и стила на патериците му като Желязков, който е типичен пример за подмазване и рабополепие.

    Коментиран от #9

    10:59 31.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Комунистите в Брюксел чрез еврофондовете създават олигархия и корупция свързана със властта.Няма свободен бизнес и конкуренция.Системата е грешна.

    Коментиран от #33

    11:02 31.01.2026

  • 10 Гост

    9 6 Отговор
    Тия на Радев хората ги викат на всекаде, а оня Бойко отишъл при Карабовски. Не го щат по националните ли?

    Коментиран от #15, #16

    11:03 31.01.2026

  • 11 Стенли

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Просто човек":

    Макар че нямам намерение да гласувам за Радев по голям поз от от Борисов и Пеевски са може би само техните патерички бсп ново начало и има такъв и иот

    11:04 31.01.2026

  • 12 Зъл пес

    7 5 Отговор
    Единствиният начин да се отървем от мафия Мунчо е на изборите да ги натирим в 5та глуха.Аз съм готов с парите ли е вашата алтернатива,и ваш министър???

    Коментиран от #25

    11:04 31.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    ВСИЧКИ НЕУДАЧНИЦИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ЛЕПЯТ КАТО КЪРЛЕЖИ!

    11:06 31.01.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 5 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИТЕ ШАРЛАТАНИ СА ПОДКРЕПЯЩИТЕ РЕZИДЕНТА МУНЧО ....................... : ВАСИЛ БОЖКОВ , БРАТЯ БОБОКОВИ , БАНЕВИ (сестрата на Майкъл Джексън) И ...................... ЧЕНАЛОВА , МАЯ (ЛАПАЦАЛОТО) , ТАНЯ БИДОНЧЕВА , ДЕМЕРДЖИЕВ И МНОГО ДРУГИ ШАРЛАТАНИ И ПРЕСТЪПНИЦИ .................... ФАКТ !

    11:06 31.01.2026

  • 15 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Ами сигурно ръководствата на телевизиите усетиха на къде отиват работите единствената що годе читава телевизия е Евроком всички друго е леш

    11:06 31.01.2026

  • 16 Лалугер

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Не бе,Боко не ги ще тия мисирки и продажници

    Коментиран от #20

    11:07 31.01.2026

  • 17 Кирил

    6 2 Отговор
    Всички дърти комуняги, ченгета и внуците им са с радев

    11:09 31.01.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Е, стигнах до половината на "писанието" и ми се догади !!!
    Тоя си завря езика до началото на дебелото чер,во...
    До сега другите караха само повърхностно !

    11:09 31.01.2026

  • 19 Да бе да

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    А също и он Радев и радевдката мафия

    11:09 31.01.2026

  • 20 Хараламби

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лалугер":

    Да бе. Не ги щял. Страх го е да не го питат къде са кинтите. И ония в шкафчето и кюлчетата.

    11:09 31.01.2026

  • 21 Да те питам

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    По-спокойти ли ще сте,ако Борисов и Пеевски останат сиви кардинали.За Борисов специално,той е ЛИДЕРна партията и нямате право да му искате оставка.Спрете да се напъвате излишно.Съсредоточете се в създаване на партия на своите кумири,иначе няма да ви се получи с "да махнем този,да махнем онзи".Ако сте по- добри,те сами ще отпаднат от политическата сцена.Хората "не пасат трева"

    Коментиран от #28

    11:10 31.01.2026

  • 22 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Не само той. Плеяда доказани бездарници също ще се присъединят. След вчерашното интервю мога да поздравя всички безродници и национални предатели. Честито, вече официално си имате собствен кандидат за премиер.

    11:11 31.01.2026

  • 23 123

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Мъчиш се да се конкурираш с Демеджиев по лиз Ане ?

    11:11 31.01.2026

  • 24 о.з. старшина - тръмпист:

    2 1 Отговор
    Така се надявахме на др. Радев да ни присъедини към Матушка Русия!

    Пък той дори партия няма да прави?! Ми как ще се яви на избпри- под чуждо име?

    Отказваме се с мойта другарка да чакаме повече на Дунав мост!

    11:12 31.01.2026

  • 25 Какво е

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Зъл пес":

    искал да каже автора на коментара? Явно мисълта не върви много гладко и ясно.

    11:13 31.01.2026

  • 26 Така се надявахме

    3 2 Отговор
    Радко Пиратко да направи ена партия, че да преборим русофилите в Бълария! Язък!

    Май го с страх, че я събере 10 % , я не!

    Коментиран от #31

    11:14 31.01.2026

  • 27 А па ти

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    гледай запетайките по стените на "заведението" ти и се чуди дали да не го възгласиш за Арт инсталация

    11:15 31.01.2026

  • 28 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да те питам":

    ти, от кои си?

    11:15 31.01.2026

  • 29 Дориана

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    От подмазването на Борисов пред Европа и САЩ България не е процъфтяла и нищо добро не е спечелила освен корупция , мафия, олигарси, рекети, пълзяща диктатура , политически затворници. Така , че подмазването на Борисов с нищо не може да му помогне той и Пеевски си остават най- провалените и мразени политици в България.

    11:16 31.01.2026

  • 30 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    Брей какви строители се извъдиха,този борсук знае ли как се държи мистрия..
    Строи се завод фабрика,къща.
    А политиката за такива тарикати както казва бай Ганьо е само келепир.

    11:17 31.01.2026

  • 31 Лелееее

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Така се надявахме":

    колко сипрост!!!!!! Ама наистина много.

    11:17 31.01.2026

  • 32 Време е

    1 0 Отговор
    Да вкарате бойо и пеев в панделата. Тогава всичко ще се оправи.

    Коментиран от #34

    11:18 31.01.2026

  • 33 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Европейските политици си получават заслуженото защото ЕС се разпада , а Европа ще бъде унищожена точно заради тях.

    11:19 31.01.2026

  • 34 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Време е":

    Пак нищо няма да излезе,трябва да се смени целият генофон на тази територия..
    Баналният лаф, матриала не става..

    11:23 31.01.2026

  • 35 газо

    0 0 Отговор
    Радев, нов бардак със стари урви не се прави!

    11:25 31.01.2026

