С или без партия Демерджиев ще е до Румен Радев

"Аз не знам да се строи партия на президента Румен Радев. В този кратък вариант до изборите не е реалистично да се построи партия, но в момента, в който тръгне да се създава алтернатива в управлението на държавата, тези хора ще бъде подложени на изключителни репресии". Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред бТВ.

Той обясни, че е гледал интервюто на Румен Радев в Панорама по БНТ, като отговорите на президента са дали яснота по въпросите, касаещи вътрешната политика, както и международната политика, разкри news.bg.

Демерджиев бе категоричен, че неговият път продължава оттук нататък с Румен Радев. Той се надява да бъде създадена държава, в която има ред, сигурност, право и борба с корупцията.

Иван Демерджиев заяви, че не може да каже дали ще бъде кандидат за депутат в партийни листи. "Аз многократно съм заявявал подкрепа към президента и ще продължа да го подкрепям. Постовете не трябва да бъдат самоцел. Властта и постовете трябва да бъдат инструмент, с който да се постигнат целите. Ако постовете се използват като самоцел, те са абсолютно безполезни", каза той, като не отговори на въпросите дали иска да е депутат или министър.

Според него много хора предлагат помощ на държавния глава, без да искат постове. "Внимателно трябва да се подходи как да се даде път на хората, които искат да помогнат на Радев. Много хора предлагат абсолютно добронамерено да помогнат с каквото могат, като не търсят постове, облаги или включване формално в политически проект", каза още Демерджиев.