След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?

След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?

31 Януари, 2026 13:41 1 277 48

Тепърва предстои да се види къде ще се позиционира

След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След първата медийна изява на Румен Радев след напускането на президентския пост и заявката му, че слиза на политическия терен, последваха и реакции от политическите партии. На фона на предсрочния вот - от БСП не съзират заплаха в лицето на негов проект, а потенциален партньор. "Продължаваме Промяната" очакват ясен знак - къде ще се позиционира, обобщи БНТ.

Борислав Гуцанов, "БСП-Обединена левица": "Появата на Радев на терена е надеждата на хората, че ще има един друг проект, който им дава защо да гласуват. БСП трябва да направим нашия си резултат и трябва да се търси партньорство с партията на Радев. Имаме много общи виждания, а не противоречия."

Методи Байкушев, "Продължаваме Промяната": "Тепърва предстои да се види къде ще се позиционира. Знаете, че с Радев сме имали моменти, които е подкрепян от ПП, и моменти на противоречия. Сега с неговото появяване ще се промени ситуацията, окрупняване на вота, завръщането на политическия дебат. Другите двама унищожиха дебата."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    3 6 Отговор
    Буквален прочит ...🫰🫰🫰👏🫰🫰🫰

    Коментиран от #38

    13:43 31.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    22 22 Отговор
    Вече сме сигурни, аз и моето семейство ще гласуваме за г-н Радев.

    Коментиран от #16, #20, #34

    13:45 31.01.2026

  • 3 Крум

    18 5 Отговор
    Че то винету не може да чете, а да разчита е направо космическа математика за него. Само може да опъва шлангиве.

    13:45 31.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 си дзън

    19 22 Отговор
    Думите на Радев бяха като на руска слуга. Няма да гласувам втори път за този "натовски" генерал.

    13:45 31.01.2026

  • 6 Тик- Ток

    14 12 Отговор
    Мистър Кеш и Мистър Точен с парите са идеална комбинация за новите спасители на България

    13:46 31.01.2026

  • 7 Поли

    17 15 Отговор
    100 %. руZки троянски конь

    13:46 31.01.2026

  • 8 вижда се

    25 8 Отговор
    Развали рахатлъка на тикви и свини !!

    Коментиран от #12

    13:46 31.01.2026

  • 9 Маро,ма ри

    7 4 Отговор
    Ти мнение ще изкажеш ли,мисирчице мое?

    13:47 31.01.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    15 5 Отговор
    Племето се управлява винаги или от милиционери или от фатмаци!

    13:47 31.01.2026

  • 11 румен кРадев е руска марионетка !

    18 14 Отговор
    Това не беше интервю, а нескопосана ПР акция от ДС-КГБ кошлук и приятели.
    Един монолог, пълен с неистини и лозунги без нищо да каже .

    Коментиран от #33

    13:47 31.01.2026

  • 12 Тик- Ток

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "вижда се":

    Никой не може да победи тиквите и прасетата в България

    13:48 31.01.2026

  • 13 Дрът сбъркан русофил

    13 11 Отговор
    Мислех, че Резидента ще обяви военно положение по телевизията, а той дава интервю!
    Егати мишока!

    13:48 31.01.2026

  • 14 Селски селянин

    13 13 Отговор
    Ко праим с Боташ?

    Коментиран от #30

    13:49 31.01.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    13 12 Отговор
    Е той от 9 години се позиционира и все към РаZия, какво неясно има?!
    Почти 2 години управлява еднолично държавата, нищо не направи за премахване на корупцията, а дори напротив - усили усещането и, та чак се разсмърдя.

    13:50 31.01.2026

  • 16 Хаха

    12 13 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Въобще не ни интересува за кога ще гласуваш ти и семейството ти.

    13:50 31.01.2026

  • 17 Съвсем искрено се забавлявам

    14 16 Отговор
    И се чудя от къде дойде куража на посредствен военен да се превърне в Лидер?! Милия, направо смях в залата!

    Коментиран от #22, #26

    13:51 31.01.2026

  • 18 Дориана

    12 7 Отговор
    Коалиция Магнитски треска ги тресе , намери се кой да им разкаже играта. Народа ще подкрепи Румен Радев за ужас на Борисов, Пеевски , Слави Трифонов и всичките им патерици. Започва борбата между доброто и злото.

    13:53 31.01.2026

  • 19 Нема отърване

    7 12 Отговор
    Много петолъчки, много другаре! Възраждане на комунизЪма! Хора бдете!!!

    13:53 31.01.2026

  • 20 Моето мнение

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Аз и моето семейство, пък НЕ!

    13:55 31.01.2026

  • 21 Дориана

    12 5 Отговор
    Борисов и Пеевски по интелект и морал не могат да се завъртят на малкия пръст на Румен Радев, който ги превъзхожда на светлинни години. Свърши им царството в корумпирана мафиотска България , която те създадоха. А, патериците- предатели ИТН и БСП ОЛ първи ще изгорят.

    Коментиран от #27

    13:56 31.01.2026

  • 22 Сандокан

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Съвсем искрено се забавлявам":

    Направо е посредствен,генерал,признат от нато,действащ летец на самолети за милиони долари,ръководител на ввс и президент 2 мандата,пряко избран от народа,та колко посредствен да е. Ти сигурно си много успешен пред салатата и парцуцата.

    Коментиран от #25

    13:56 31.01.2026

  • 23 Вашето мнение

    7 5 Отговор
    90% от коментарите против Радев са неграмотно написани, което значи, че за тролене днес плащат шиши и боци

    13:59 31.01.2026

  • 24 САМО ЕДНО ЩЕ

    3 1 Отговор
    НАПИША. СТИГА СЪС ТЕЗИ ДУМИ. ДЕЛА ТРЕБЕ ИСТИНСКИ ДЕЛА. ОТ РАДЕВ НАЙ ВЕЧЕ. ВИЕ ТУК И ТАМ СИ ДРАСКАЙТЕ ДУМИ.

    Коментиран от #32

    14:00 31.01.2026

  • 25 Хммм,

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Сандокан":

    Пожелавам ти най сърдечно спътниците ти в живота да са все като успешния Радев!

    Коментиран от #35

    14:01 31.01.2026

  • 26 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Съвсем искрено се забавлявам":

    Човек се учи докато е жив!

    14:01 31.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Ти остави борисов и пеефски, виж мисира дето го интервюираше. Б. Василев изглеждаше смешен докато се опитваше да прави внушения и после гледаше като п..... мушкато.

    Коментиран от #37

    14:02 31.01.2026

  • 28 Историята помни

    7 4 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    Коментиран от #36, #48

    14:03 31.01.2026

  • 29 Казуар

    6 5 Отговор
    Според другаря Радев, Украйна не трябва да защитава суверенитета си, а веднага е трябвало да вдигне ръце и се предаде на захватчика Путин. Водещият трябваше да го попита защо след като знае като летец, че ф 16 са по добри се застъпи за Грипен.

    Коментиран от #40

    14:03 31.01.2026

  • 30 Отговор

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Селски селянин":

    Ами той човекът ти отговори ясно как Боташ да е на печалба и колко усилия са хвърлени, за да стане на загуба. Ама като си си селянин, как да го разбереш?

    14:03 31.01.2026

  • 31 Тоя

    5 3 Отговор
    каза "Готови сме". Кои "сме" и с какво сте "готови" не се развра? Излезе като във вица: "Татко ще ми купи колело ама друг път". На РР, гласовете на балъците няма да му стигнат за това на което се надява. Надежди говежди

    Коментиран от #43

    14:03 31.01.2026

  • 32 си дзън

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "САМО ЕДНО ЩЕ":

    Какво по-истинско от милион на ден за нищо на Боташ. Такива дела ги върши Радев.
    Дано не се докопа до властта, че жална ни майка.

    14:04 31.01.2026

  • 33 поредният

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    нищоприказващ на хранилка....

    14:04 31.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сандокан

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Хммм,":

    Искрено се надявам, а на тебе спътници да са шишето,еднокнижния,сачева и сие.

    14:05 31.01.2026

  • 36 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Историята помни":

    Поздравления за точния коментар.

    14:05 31.01.2026

  • 37 Точно такс

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето мнение":

    Онзи журналист Бойко Василев Панорамата стана мразен като Киселова, от цяла България снощи.

    14:08 31.01.2026

  • 38 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Новия буквален прочит е свързан с изказа на президента Радев сравнен с изказа на Борисов и Пеевски..... Разликата е видна дори и за слепия..... Разбира се би било интересно, ако има дебат между Радев и Костадинов (сече му пипето и природно ерудиран)....

    14:08 31.01.2026

  • 39 Б.си бokлyka !

    5 3 Отговор
    "Смелия" "генерал" го достраша да се яви на интервю на живо, да не го видим какъв калъф е, как мънка и колко е npocт ! Много е удобно с предварително подготвени въпроси и отговори, и накрая да се направи монтаж и да изрежат мyченето му . 🤣🤣🤣

    14:09 31.01.2026

  • 40 Вашето мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Казуар":

    Ми ходи да помагаш на бандеросите бе, кво ми се пениш тук на клавиатурата. Радев ти каза, нато загуби войната срещу Русия защото няма добри оръжия, няма добри военноначалници, няма тактика, няма добри войници, нищо няма.

    Коментиран от #44, #47

    14:09 31.01.2026

  • 41 ВЕЛИК

    2 2 Отговор
    КОЧИНАТА ПАДА.

    14:13 31.01.2026

  • 42 дядото

    2 2 Отговор
    след интервюто снощи в панорама.р.радев с победа над първия бойко

    14:16 31.01.2026

  • 43 Чул-недочул

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тоя":

    Това не е виц, а цитат от български филм.

    14:18 31.01.2026

  • 44 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Вашето мнение":

    Интересно, а Русия какви оръжия притежава, че четири години не може да стигне Киев. НАТО, не даде далекобойни ракети, на Украйна, че онзи дето в повечето време не знае на кой свят е Медведев запачва да заплашва с ядрен апокалипсис, и САЩ само преместих атомна подводница и Москва млъкна. Русия, не е това което мислехме

    14:19 31.01.2026

  • 45 Мамо -Мамо!

    0 2 Отговор
    Защо смени любимото ми детско с този страшния!? - Утре с татко ти мислим да гласуваме за него и трябва да сме сигурни че като станеш на 100 все още ще има някой България да ти донесе попарата! - Не е страшен все още, не се плаши мама!

    14:19 31.01.2026

  • 46 Каква медийна

    2 2 Отговор
    изява, това беше огромен провал за разединителя и нарушителя на конституцията. Да си се клел и да напуснеш преждевременно е предателство към бг народа си. Видяхме, че този темерут не става нито за президент, нито за премиер. Да си ходи на село и да си гледа пенсията.

    14:20 31.01.2026

  • 47 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Вашето мнение":

    Ти имаш ли представа от оръжия, вероятно хал хабер си нямаш, ако не бяха оръжията на НАТО нямаше Русия четири години да атакува и накрая озлобена да атакува топлофикацията и електроснабдителните предприятия, да застрашава живота на деца и възрастни от измръзване при минус 20 градуса. Неща като сталинския гладомор.

    14:23 31.01.2026

  • 48 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Историята помни":

    точно, така беше цялата история, което говори, че ИТН е партията на Радев, а не ПП. А те му се довериха, защото той преди войната се правеше на евроатлантик. Войната ни отвори очите, че е руски агент.

    14:27 31.01.2026

