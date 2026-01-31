След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?

След първата медийна изява на Румен Радев след напускането на президентския пост и заявката му, че слиза на политическия терен, последваха и реакции от политическите партии. На фона на предсрочния вот - от БСП не съзират заплаха в лицето на негов проект, а потенциален партньор. "Продължаваме Промяната" очакват ясен знак - къде ще се позиционира, обобщи БНТ.

Борислав Гуцанов, "БСП-Обединена левица": "Появата на Радев на терена е надеждата на хората, че ще има един друг проект, който им дава защо да гласуват. БСП трябва да направим нашия си резултат и трябва да се търси партньорство с партията на Радев. Имаме много общи виждания, а не противоречия."

Методи Байкушев, "Продължаваме Промяната": "Тепърва предстои да се види къде ще се позиционира. Знаете, че с Радев сме имали моменти, които е подкрепян от ПП, и моменти на противоречия. Сега с неговото появяване ще се промени ситуацията, окрупняване на вота, завръщането на политическия дебат. Другите двама унищожиха дебата."