Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш, където загина Сияна преди десет месеца и където при същите обстоятелства преди два дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов.

Те искат ужасът по пътищата да спре и за това блокираха за часове основния път между Плевен и Луковит.



Точно 10 месеца след като тир с превишена скорост върху мокрия и неравен асфалт, навлиза в насрещното и буквално помита автомобила, в който се вози 12-годишната Сияна, хората казват, че нищо не се променило. Само жертвите по черните пътища стават повече и затова отново протестират.



Николай Попов, баща на Сияна: "Продължаваме да загиваме по пътищата и доказателство за това е инцидента с д.р Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна."



Ивайло Михайлов: "Това е едно на милион, "руска рулетка". Ние с какво трябва да се движим, с бронетранспортьори ли, за да може да удържаме на удара при тир."



Ивайло Михайлов казва, че със семейството си живеят втори живот. На 18 август заедно със съпругата си и двете си деца на 15 и 8 години пътува на почивка. Малко преди Телиш в насрещното срещу него със 100 километра в час навлиза румънски тир.



Ивайло Михайлов: "Предпочетох да сгъна врати, мантинела, само и само да се спася. Божата воля ни спаси. На ето толкова минах покрай него със семейството, с децата. Уплашиха се. Точно беше за 1-2 секунди се случи това нещо."



Шофьорът на тежкия камион обяснил, че заради неравностите и мокрия асфалт загубил контрол над тежката машина.



Ивайло Михайлов: "Вижте я тая отсечка. Колко хора трябва да измрат, колко жертви трябва да дадем, този кръвен данък той не спря."



Петър Станев от Варна казва, че е дошъл на протеста заради липсата на справедливост и безхаберието на институциите.



Петър Станев: "Както виждате от две седмици стават многобройни катастрофи, както и на този път, където е загинала и Сияна, Бог да я прости, както и всички, които са загинали по пътя. Просто институциите бездействат."

Петър е загубил баба си, пометена заедно с още една жена на Колхозния пазар във Варна дни преди Рождество. Наложило му се сам да издирва свидетели на трагедията.



Петър Станев: "Десетина свидетели съм докарвал, чрез екипа ми, аз на разследващия полицай. Моят случай беше на 22 декември, тогава преди празници и очаквах, че ще покрие случая, няма да се обърне внимание, както и се случи. Извършителят, който уби две жени, не е задържан. Беше в болнично заведение предвид удара, който е претърпял и казаха, че му е лошо, което няма общо, според мен, с реалността."



А заради катастрофата, в която живота си загуби д-р Цветан Костадинов, недоволните ще протестират на 6 февруари пред съда във Велико Търново с настояване шофьорът Димитър Димитров да остане задържан, а не пуснат на свобода срещу гаранция от 8000 евро, както вчера Окръжният съд в Плевен реши.