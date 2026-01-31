Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш, където загина Сияна преди десет месеца и където при същите обстоятелства преди два дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов.
Те искат ужасът по пътищата да спре и за това блокираха за часове основния път между Плевен и Луковит.
Точно 10 месеца след като тир с превишена скорост върху мокрия и неравен асфалт, навлиза в насрещното и буквално помита автомобила, в който се вози 12-годишната Сияна, хората казват, че нищо не се променило. Само жертвите по черните пътища стават повече и затова отново протестират.
Николай Попов, баща на Сияна: "Продължаваме да загиваме по пътищата и доказателство за това е инцидента с д.р Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна."
Ивайло Михайлов: "Това е едно на милион, "руска рулетка". Ние с какво трябва да се движим, с бронетранспортьори ли, за да може да удържаме на удара при тир."
Ивайло Михайлов казва, че със семейството си живеят втори живот. На 18 август заедно със съпругата си и двете си деца на 15 и 8 години пътува на почивка. Малко преди Телиш в насрещното срещу него със 100 километра в час навлиза румънски тир.
Ивайло Михайлов: "Предпочетох да сгъна врати, мантинела, само и само да се спася. Божата воля ни спаси. На ето толкова минах покрай него със семейството, с децата. Уплашиха се. Точно беше за 1-2 секунди се случи това нещо."
Шофьорът на тежкия камион обяснил, че заради неравностите и мокрия асфалт загубил контрол над тежката машина.
Ивайло Михайлов: "Вижте я тая отсечка. Колко хора трябва да измрат, колко жертви трябва да дадем, този кръвен данък той не спря."
Петър Станев от Варна казва, че е дошъл на протеста заради липсата на справедливост и безхаберието на институциите.
Петър Станев: "Както виждате от две седмици стават многобройни катастрофи, както и на този път, където е загинала и Сияна, Бог да я прости, както и всички, които са загинали по пътя. Просто институциите бездействат."
Петър е загубил баба си, пометена заедно с още една жена на Колхозния пазар във Варна дни преди Рождество. Наложило му се сам да издирва свидетели на трагедията.
Петър Станев: "Десетина свидетели съм докарвал, чрез екипа ми, аз на разследващия полицай. Моят случай беше на 22 декември, тогава преди празници и очаквах, че ще покрие случая, няма да се обърне внимание, както и се случи. Извършителят, който уби две жени, не е задържан. Беше в болнично заведение предвид удара, който е претърпял и казаха, че му е лошо, което няма общо, според мен, с реалността."
А заради катастрофата, в която живота си загуби д-р Цветан Костадинов, недоволните ще протестират на 6 февруари пред съда във Велико Търново с настояване шофьорът Димитър Димитров да остане задържан, а не пуснат на свобода срещу гаранция от 8000 евро, както вчера Окръжният съд в Плевен реши.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ай стига
15:21 31.01.2026
2 Българин
15:30 31.01.2026
3 Измират в колите
15:51 31.01.2026
4 кабел
Коментиран от #7, #16
15:52 31.01.2026
5 телиш
Последната жертва е червенобрежкия лекар.
Пътят е същият,но местото и отсечката са други.
Аман от този ,взимащ се за наместник на Господа!
15:55 31.01.2026
6 Един шофьор
15:55 31.01.2026
7 Я па тоя
До коментар #4 от "кабел":Да ти кажа няма път който Бойко не е преасфалтиран и да не е станал по-зле от преди стига с тези мантри за бай Тошо.
15:57 31.01.2026
8 не ви разбирам
16:12 31.01.2026
9 тези хора нямат мисловна дейност
16:15 31.01.2026
10 челен удар за България
16:15 31.01.2026
11 гост
Коментиран от #14
16:17 31.01.2026
12 ДрайвингПлежър
Ако пътя е убиец както твърди - той що съди шофьора на камиона, а не общината или АПИ?!! Махайте го
Да тикаш трупа на загиналото си дете напред, за да ти отваря пътя към политическите ти мераци е повече от отвратително!
16:27 31.01.2026
13 разклон
От заглавието,до последното изречение, текстът е несполучлив опит да се рекламира и да си изпише актив ,този чиито имена са посочени.
17:10 31.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Умен по цялата глава
20:21 31.01.2026
16 бай Тошо
До коментар #4 от "кабел":толкова пътища ви направих, че не можете да ги подържате, нищо-жества
20:23 31.01.2026
17 МПС
20:26 31.01.2026
18 Спецназ
ФАКТ!
Факт е и че там трябва да се направи един нормален Пътен Възел към Телиш!
20:35 31.01.2026