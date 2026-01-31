Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш
Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш

31 Януари, 2026 15:17, обновена 31 Януари, 2026 20:19

Те недоволстваха на мястото, където преди десет месеца загина Сияна, а при същите обстоятелства преди два дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов

Снимка: Фейсбук/БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш, където загина Сияна преди десет месеца и където при същите обстоятелства преди два дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов.

Те искат ужасът по пътищата да спре и за това блокираха за часове основния път между Плевен и Луковит.

Точно 10 месеца след като тир с превишена скорост върху мокрия и неравен асфалт, навлиза в насрещното и буквално помита автомобила, в който се вози 12-годишната Сияна, хората казват, че нищо не се променило. Само жертвите по черните пътища стават повече и затова отново протестират.

Николай Попов, баща на Сияна: "Продължаваме да загиваме по пътищата и доказателство за това е инцидента с д.р Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна."

Ивайло Михайлов: "Това е едно на милион, "руска рулетка". Ние с какво трябва да се движим, с бронетранспортьори ли, за да може да удържаме на удара при тир."

Ивайло Михайлов казва, че със семейството си живеят втори живот. На 18 август заедно със съпругата си и двете си деца на 15 и 8 години пътува на почивка. Малко преди Телиш в насрещното срещу него със 100 километра в час навлиза румънски тир.

Ивайло Михайлов: "Предпочетох да сгъна врати, мантинела, само и само да се спася. Божата воля ни спаси. На ето толкова минах покрай него със семейството, с децата. Уплашиха се. Точно беше за 1-2 секунди се случи това нещо."

Шофьорът на тежкия камион обяснил, че заради неравностите и мокрия асфалт загубил контрол над тежката машина.

Ивайло Михайлов: "Вижте я тая отсечка. Колко хора трябва да измрат, колко жертви трябва да дадем, този кръвен данък той не спря."

Петър Станев от Варна казва, че е дошъл на протеста заради липсата на справедливост и безхаберието на институциите.

Петър Станев: "Както виждате от две седмици стават многобройни катастрофи, както и на този път, където е загинала и Сияна, Бог да я прости, както и всички, които са загинали по пътя. Просто институциите бездействат."

Петър е загубил баба си, пометена заедно с още една жена на Колхозния пазар във Варна дни преди Рождество. Наложило му се сам да издирва свидетели на трагедията.

Петър Станев: "Десетина свидетели съм докарвал, чрез екипа ми, аз на разследващия полицай. Моят случай беше на 22 декември, тогава преди празници и очаквах, че ще покрие случая, няма да се обърне внимание, както и се случи. Извършителят, който уби две жени, не е задържан. Беше в болнично заведение предвид удара, който е претърпял и казаха, че му е лошо, което няма общо, според мен, с реалността."

А заради катастрофата, в която живота си загуби д-р Цветан Костадинов, недоволните ще протестират на 6 февруари пред съда във Велико Търново с настояване шофьорът Димитър Димитров да остане задържан, а не пуснат на свобода срещу гаранция от 8000 евро, както вчера Окръжният съд в Плевен реши.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ай стига

    14 17 Отговор
    Байгън от тоя гербер с проскубаните вежди покрай трагедията с детето му току виж и дУпетатин станал.

    15:21 31.01.2026

  • 2 Българин

    4 14 Отговор
    Настоявам бащата на Сияна да стане министър-председател!

    15:30 31.01.2026

  • 3 Измират в колите

    3 6 Отговор
    Няма пътища. Накупиха камери. Изпокараха се. Не се знае кой крив, кой прав. Карат с превишена скорост. За 30 лв глоба отгоре над допустимата скорост. Може после да го глобят. То са си 30 лева.

    15:51 31.01.2026

  • 4 кабел

    9 2 Отговор
    Не само загиването на д-р Костадинов и красивата Сияна е условие за спешен ремонт на пътя! Цялата пътна мрежа,която е от времето на социализма, трябва да бъде обновена! Нацепен асфалт,дупки по пътищата и вътрешните улици на селищата има много. Никой от пътното министерство не им обръща внимание,а искаме България да е в 21-ви век.

    Коментиран от #7, #16

    15:52 31.01.2026

  • 5 телиш

    15 6 Отговор
    Този с оскубаните вежди използва чуждото страдание и всеки пътен инцидент за личните си цели.
    Последната жертва е червенобрежкия лекар.
    Пътят е същият,но местото и отсечката са други.
    Аман от този ,взимащ се за наместник на Господа!

    15:55 31.01.2026

  • 6 Един шофьор

    19 1 Отговор
    Бокича, Бокича да каже къде са чувалите с парите определени за пътища?

    15:55 31.01.2026

  • 7 Я па тоя

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "кабел":

    Да ти кажа няма път който Бойко не е преасфалтиран и да не е станал по-зле от преди стига с тези мантри за бай Тошо.

    15:57 31.01.2026

  • 8 не ви разбирам

    7 1 Отговор
    разтоянието между бяла и ботевград е около 280км защо не пишете просто при разклона за телиш ? по вашата логика може да пишете пътя русе-сифия пак за същия маршрут става на въпрос

    16:12 31.01.2026

  • 9 тези хора нямат мисловна дейност

    7 2 Отговор
    странно как протестите ще спрът джигитите??? необяснимо е но хората явно си мислят че чудесата не са само в приказките..!

    16:15 31.01.2026

  • 10 челен удар за България

    7 1 Отговор
    Челните удари по пътищата на България ще продължат със страшна сила всеки ден. Причината е в безумният Закон за движение по пътищата и измененията приети от последния парламент. Лошите пътища също разбира се. Закона е ужасно малоумен. Народа ще страда.

    16:15 31.01.2026

  • 11 гост

    6 0 Отговор
    Мария, учила си ДЖурналистика! Поправи си заглавието!

    Коментиран от #14

    16:17 31.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Скрийте го този! Докато крадеше и блажеше от парите за пътища не се сещаше, че са в лошо състояние!
    Ако пътя е убиец както твърди - той що съди шофьора на камиона, а не общината или АПИ?!! Махайте го

    Да тикаш трупа на загиналото си дете напред, за да ти отваря пътя към политическите ти мераци е повече от отвратително!

    16:27 31.01.2026

  • 13 разклон

    4 0 Отговор
    Нали, никой не вярва,че този път не свързва по- големи градове?
    От заглавието,до последното изречение, текстът е несполучлив опит да се рекламира и да си изпише актив ,този чиито имена са посочени.

    17:10 31.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Умен по цялата глава

    1 0 Отговор
    Саяна и баща и да се иконизират от църквата, саяна като ангел, а баща и като мъченик приживе, щот държавата нищу немъ дъ направи!!!

    20:21 31.01.2026

  • 16 бай Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "кабел":

    толкова пътища ви направих, че не можете да ги подържате, нищо-жества

    20:23 31.01.2026

  • 17 МПС

    0 0 Отговор
    И двете гербаджииски подлоги (докторчето и оскубаната вежда) си носят последствията от грабежите на ОПГ-то герб в което участват!

    20:26 31.01.2026

  • 18 Спецназ

    0 0 Отговор
    Новата катастрофа НЕ е на мястото , дето трагично загина Сиана!

    ФАКТ!

    Факт е и че там трябва да се направи един нормален Пътен Възел към Телиш!

    20:35 31.01.2026

