Бой в Общинския съвет в Берковица ВИДЕО

Гражданин на Берковица е задържан за 24 часа в полицията, тъй като ударил общински съветник по време на сесия на Общинския съвет в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
На видеозаписа от заседанието на Общинския съвет, проведено снощи, се вижда как гражданинът и бивш кандидат за кмет на Берковица Георги Ганов (57г.) напада общинския съветник от партия „Възраждане“ Милован Жан Панталеев (37г.), който си седи на мястото по време на заседанието. Преди това Ганов, който присъства на заседанието на Общинския съвет като гост, взема думата в последната точка „разни“ и коментира действия на Панталеев и партията, към която той принадлежи. В един момент тръгва към мястото, на което заседават общинските съветници, насочва се към Панталеев, удря го и започва да го бута, предаде БТА.
От полицията съобщават, че по време на заседанието гражданинът е ударил с длан по тила общинския съветник, и го е притиснал към бюрото, като това е станало пред очите на всички присъстващи на заседанието общински съветници, общински служители, кмета на Берковица и граждани. Извършителят е задържан, по случая е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс, а от присъстващите са снети свидетелски показания, иззети за видеозаписите от заседанието, уточняват от полицейската дирекция в Монтана. Оттам заявяват, че подобен случай в общинските съвети в региона не е имало в близките години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17:17 31.01.2026
17:17 31.01.2026
Това че към 10 часа се бият в Общинския съвет е нормално. Странното е, че не се бият за втори път. Та започвам да се чудя, дали берковчени не са започнали да пият по малко, или традициите вече не са това което бяха...
17:17 31.01.2026
Милован Жан Панталеев не за първи път е бит на заседание на общинския съвет. През 2021 г. той влезе в спор със свой колега, вследствие на което се озова с комоцио в болница.
17:22 31.01.2026
Тия от kaтyна на Копейкин много нежни бе. То и късия се оплаква 3 месеца, че Марешки го е пребил ... с едно шамарче.
17:24 31.01.2026
До коментар #2 от "Спиди":РАЗБОЙКО БОРИСОВ ЧЕКМЕДЖАРЯ НИ ВОДИ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА С НЕГОВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА НАРОДА. РАЗДЕЛЕНИЕ ПОСЯЛА ТИКВАТА И БОЙ ЩЕ ЖЪНЕ!
17:26 31.01.2026
17:28 31.01.2026