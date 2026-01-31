Новини
Бой в Общинския съвет в Берковица ВИДЕО

31 Януари, 2026 17:07 625 8

Подобен случай в общинските съвети в региона не е имало в близките години

Гражданин на Берковица е задържан за 24 часа в полицията, тъй като ударил общински съветник по време на сесия на Общинския съвет в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На видеозаписа от заседанието на Общинския съвет, проведено снощи, се вижда как гражданинът и бивш кандидат за кмет на Берковица Георги Ганов (57г.) напада общинския съветник от партия „Възраждане“ Милован Жан Панталеев (37г.), който си седи на мястото по време на заседанието. Преди това Ганов, който присъства на заседанието на Общинския съвет като гост, взема думата в последната точка „разни“ и коментира действия на Панталеев и партията, към която той принадлежи. В един момент тръгва към мястото, на което заседават общинските съветници, насочва се към Панталеев, удря го и започва да го бута, предаде БТА.

От полицията съобщават, че по време на заседанието гражданинът е ударил с длан по тила общинския съветник, и го е притиснал към бюрото, като това е станало пред очите на всички присъстващи на заседанието общински съветници, общински служители, кмета на Берковица и граждани. Извършителят е задържан, по случая е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс, а от присъстващите са снети свидетелски показания, иззети за видеозаписите от заседанието, уточняват от полицейската дирекция в Монтана. Оттам заявяват, че подобен случай в общинските съвети в региона не е имало в близките години.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Спиди

    6 3 Отговор
    Селски бой, простащина и срляндурщина

    Коментиран от #7

    17:17 31.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    4 4 Отговор
    Цървули ,сър

    17:17 31.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    На всякъде в Северозапада заппочват да пият към 8 часа сутринта, а в 10часа вече бият жените си. Само в Берковица бият жените си за втори път.
    Това че към 10 часа се бият в Общинския съвет е нормално. Странното е, че не се бият за втори път. Та започвам да се чудя, дали берковчени не са започнали да пият по малко, или традициите вече не са това което бяха...

    17:17 31.01.2026

  • 5 Даа...

    4 0 Отговор
    Какво българско, патриотично име ... Същото е като на Силвестър Ганев
    Милован Жан Панталеев не за първи път е бит на заседание на общинския съвет. През 2021 г. той влезе в спор със свой колега, вследствие на което се озова с комоцио в болница.

    17:22 31.01.2026

  • 6 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡

    1 3 Отговор
    На това дърпане бой ли му викате ?!
    Тия от kaтyна на Копейкин много нежни бе. То и късия се оплаква 3 месеца, че Марешки го е пребил ... с едно шамарче.

    17:24 31.01.2026

  • 7 ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТИКВОУПРАВЛЕНИЕТО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спиди":

    РАЗБОЙКО БОРИСОВ ЧЕКМЕДЖАРЯ НИ ВОДИ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА С НЕГОВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА НАРОДА. РАЗДЕЛЕНИЕ ПОСЯЛА ТИКВАТА И БОЙ ЩЕ ЖЪНЕ!

    17:26 31.01.2026

  • 8 Фикри

    1 0 Отговор
    Под вещото управление на партията майка и великия вожд, простотията е повсеместна.

    17:28 31.01.2026

