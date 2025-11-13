Гласуват нови цени за синята и зелена зона в София, кметът Терзиев предлага двойно увеличение

Столичният общински съвет ще гласува днес нови цени на синята и зелена зона за платено паркиране в София.
Кметът Васил Терзиев предлага вместо 2 лева на час в синята зона цената да скочи двойно - до 4 лева на час. А в зелената зона вместо 1 лев на час паркирането вече да струва 2 лева.
Цената за годишен винетен стикер за първа кола в зелена зона ще бъде 200 лева, за втора кола - 400 лева, а за синя зона - съответно 300 и 600 лева.
1300 лева ще бъде служебният абонамент в синя зона, 900 лева - в зелена.
Електромобилите ще си плащат от 2027 - ма година, сега собствениците им паркират безплатно.
Освен това Столичният общински съвет ще гласува на днешното заседание да бъде увеличен капацитетът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците.
Кметът на София Васил Терзиев внася за гласуване в Столичния общински съвет нова управленска структура, без да се разширява щатната бройка на администрацията.
Предвижда се да има двама нови заместник кметове - по градоустройство и по сигурност. Направление "здравеопазване" ще премине на подчинение на зам.-кмета по социални дейности, а не както досега - на зам.- кмета по финанси.
Бизнес, синдикати и експерти ще обсъждат възможностите и перспективите за трудова заетост на бежанци и мигранти по време на конференция в София.
Събитието се организира в рамките на проект на Столичната община, реализиран съвместно от районите "Красно село", "Връбница" и "Нови Искър", и Фондация за достъп до права.
Целта на конференцията е да съберат заедно ключови експерти, институции и организации на работниците и работодателите, за да дискутират правната рамка, възможностите и предизвикателствата пред социалното и икономическо приобщаване на бежанците и мигрантите на българския трудов пазар.
По време на събитието ще бъдат представени и резултатите от анкета, проведена сред работодателите за потенциала и възможностите на работната сила от бежанци и мигранти и за техните нагласи и предпочитания за работа. Обратната връзка е получена по време на трудова борса по проекта, проведена през октомври в София. Пред БНР тогава Мария Нецова, координатор трудово посредничество от Фондация за достъп до права, посочи:
"Хора, които са отворени, в случая - в лицето на работодателите - да ги приобщят, да им дадат възможност да се реализират, да покажат своя потенциал и да могат да се чувстват полезни."
Във форума ще се включат и представители на Агенцията по заетостта, на КНСБ и “Подкрепа”, на Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
